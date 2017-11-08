Казахстан взял курс на цифровую экономику

Цифровые технологии играют все более важную роль в развитии экономики Казахстана. Принятая в 2017 г. программа «Цифровой Казахстан» уже начала активно прорабатываться как на уровне государства, так и бизнеса. В качестве перспективных направлений, способных качественно изменить жизнь, Казахстан рассматривает такие технологии, как интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника, криптовалюты, кибербезопасность и блокчейн.

Утвердив программу «Цифровой Казахстан», правительство намерено вывести страну на качественно новый уровень жизни. В первую очередь, речь идет о таких актуальных вопросах, как повышение эффективности и прозрачности государственного управления, обеспечение занятости населения, повышение качества образования и здравоохранения, улучшение инвестиционного климата, повышение производительности труда и рост доли малого и среднего бизнеса в структуре ВВП.



Партнерство с мировым ИТ-сообществом



Для реализации программы Казахстан намерен использовать самые передовые решения, которые сегодня появляются в мире цифровых технологий. Так, в ноябре казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Республики Казахстана Аскаром Жумагалиевым, курирующим вопросы цифровизации, посетила WebSummit 2017. Напомним, что это крупнейшая площадка для обмена опытом в ИТ-сфере, которая проходит ежегодно, начиная с 2009 г. Традиционно в мероприятиях подобного формата принимают участие руководители таких крупных ИТ-компаний, как Apple, Microsoft, Google. В 2016 г. мероприятие посетило свыше 50 тысяч человек.



Казахстанская делегация на WebSummit 2017 в Лиссабоне

В рамках WebSummit 2017 делегация провела ряд встреч с представителями интернет-компаний, ведущими экспертами в области ИТ и цифровизации экономики и науки, экспертами из Кремниевой долины, а также с организаторами мероприятия. «Сегодня на одной из крупнейших конференций – WebSummit – наша страна приняла достойное участие и поделилась планами по цифровой трансформации экономики страны. Мы рассказали о наших планах по отраслям и технологиям, которые охватывает программа «Цифровой Казахстан» и дали возможность представителям стартап-сообщества, крупным IT-компаниям и экспертам принять участие в реализации программы. Мы предложили интересные механизм ознакомления и сбора предложений посредством питчей. Предложения принимались для всех отраслей экономики: начиная от промышленности до социальной сферы, и от технологии блокчейн до искусственного интелекта», – отметил Аскар Жумагалиев.



Бизнес Казахстана готов к переменам



В мероприятии также принял участие крупнейший мультисервисный оператор Казахстана «Казахтелеком». «Наша компания, будучи инфраструктурным оператором, принимает активное участие в реализации проектов по цифровизации экономики, и мы обращаем все большее внимание на интеграцию наших сервисов в конечные продукты для пользователей. Эти продукты могут быть представлены в области государственных, финансовых услуг, смарт-городов, промышленности. Мы активно начинаем применять такие технологии, как большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект. Конференции такого формата, как WebSummit, являются центром притяжения для всех разработчиков в этих сферах, и мы становимся активными участниками этого процесса», – отметил председатель правления «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев.



Мультисервисный оператор «Казахтелеком» демонстрирует свои решения для государственных, финансовых услуг и производств

Члены делегации ознакомились с ключевыми технологиями, призванными качественно менять жизнь людей, такими как интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника, криптовалюты, кибербезопасность, блокчейн, а также с вопросами государственного регулирования технологических инноваций в других странах.

