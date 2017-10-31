Как превратить ИТ-инфраструктуру в строку кода для разработчиков

О роли ИТ-инфраструктуры в процессе цифровой трансформации бизнеса, существующих сегодня проблемах и роли облаков в их решении в интервью CNews рассказали Кирилл Меньшов, директор по информационным технологиях банка «Открытие» и Дмитрий Пенязь, директор департамента инфраструктурных решений Hewlett Packard Enterprise в России.

CNews: Понятие Agile появилось не так давно и сегодня является одним из самых обсуждаемых. Как вы его понимаете применительно к организации в целом и ее ИТ-инфраструктуре в частности?

Кирилл Меньшов: Уверен, что цепляющаяся за каноническое определение Agile часть аудитории со мной не согласится, но, на мой взгляд, суть Agile-организации в абсолютной гибкости и свободе от ограничений выбранной модели управления. Как в игре 90-х, где змейка ела точки, постоянно удлиняясь, пока наконец не упиралась сама в себя. Agile-организация – это короткая змейка, которая быстро поворачивает за головой, и ее хвост не мешает ее движению. В привычной же организации описанные процессы, процедуры, комитеты, принятая и утвержденная стратегия, вспомогательные подразделения со своими процедурами и подходами – все это составляет тот самый хвост, который иногда начинает жить вообще сам по себе, вопреки бизнесу, а зачастую и здравому смыслу. ИТ-инфраструктура должна соответствовать тем же ценностям, а именно быть гибкой и адаптивной к изменяющимся требованиям, целям и ИТ-архитектуре.

CNews: Как вы оцениваете современное состояние ИТ-инфраструктуры предприятий с этой точки зрения?

Кирилл Меньшов: Большая часть современных ИТ-ландшафтов, к сожалению, проектировались и создавались многие годы и даже десятилетия назад. Тогда было принято под разные ИТ-системы выбирать наиболее подходящие технические решения. Как результат, ИТ-инфраструктура многих компаний сегодня представляет собой лоскутное одеяло различных решений. Единственным позитивным моментом является значительное распространение виртуализации, более-менее «причесавшее» столь пестрый ландшафт, но не изменившее его суть.

CNews: Какова роль ИТ-инфраструктуры в процессе цифровой трансформации бизнеса?

Кирилл Меньшов: Как и любой другой тип инфраструктуры, ИТ-инфраструктура находится в подводной части айсберга и не видна бизнесу, если организована правильно. Сама по себе она является необходимым, но не достаточным условием цифровой трансформации бизнеса.

CNews: Какую роль играют и могут играть облака (частные и публичные)?

Кирилл Меньшов: Облака, безусловно, будут играть все большую и большую роль по мере развития средств информационной защиты и технологических решений. Мы видим, какую роль в стратегиях развития крупнейших мировых вендоров они уже сейчас играют, что не может не привести к существенной перестройке всей ИТ-экосистемы. Также надо отметить, что практически все стартапы и новые организации, свободные по определению от легаси-наследства, уже сейчас строят ИТ-архитектуру на основе облачных решений.

Кирилл Меньшов: Суть Agile-организации в абсолютной гибкости и свободе от ограничений выбранной модели управления

Понятно, что наиболее консервативная часть организаций, а также наиболее уязвимая или, наоборот, лакомая для киберпреступности, будет идти в арьергарде изменений, но это не меняет сути явления.

CNews: Какими характеристиками должна обладать Agile-инфраструктура, размещенная в частном облаке?

Кирилл Меньшов: На этот вопрос я как раз ранее давал ответ в своей статье «Agile-инфраструктура как основа успешности agile-команд». Если вкратце, то идеальная agile-платформа для ИТ-инфраструктуры организации – это платформа, позволяющая заранее закупить и установить несколько полных стоек оборудования таким образом, чтобы команды, формируя в рамках своей деятельности заявки на новые среды или модернизацию старых, утилизировали ее максимально равномерно. Без простоя отельных мощностей и дополнительных закупок отдельных компонентов. Важно уметь в нужный момент расширять инфраструктуру за счет закупки дополнительного оборудования, чтобы удовлетворять потребности команд в мощностях и избежать простоя в их работе.

CNews: Как создать такое облако?

Кирилл Меньшов: Однозначного ответа у меня на этот вопрос нет. Мы сейчас сами находимся в поиске наиболее соответствующего ИТ-решения. Единственно, что могу посоветовать сейчас – это начать пилотировать и прототипировать разные варианты, предлагаемые как индустриальными вендорами, так и Open Source сообществами.

CNews: Есть ли на рынке подобные решения и экспертиза? Какое вы выбрали для своей организации и почему?

Кирилл Меньшов: Крупнейшие ИТ-вендоры в настоящее время имеют в своем портфеле интегрированные решения с тем или иным уровнем программного управления. Достаточно продуманным решением выглядит платформа Synergy компании Hewlett Packard Enterprise, которая успешно показала себя в ходе проведенного нами тестирования. Параллельно мы рассматриваем решения, предлагаемые другими поставщиками, если сочтем их перспективными, также проведем пилоты.

CNews: Что представляет собой платформа HPE Synergy?

Дмитрий Пенязь: Программно-определяемая платформа HPE Synergy является нашим флагманом и спроектирована специально для компонуемой инфраструктуры. Она оптимизирует работу традиционных рабочих сред и обеспечивает быстрое предоставление приложений нового поколения, через единый интерфейс управления компонует ИТ-ресурсы для создания конфигураций, оптимизированных под конкретные приложения. Это универсальная платформа, поддерживающая множество различных приложений и рабочих нагрузок, включая виртуализацию, гибридные облачные среды и DevOps. Архитектура системы позволяет исключить большинство рисков избыточного выделения ресурсов, или, наоборот, их нехватки.

Дмитрий Пенязь: Платформа HPE Synergy меняет саму парадигму управления ИТ-инфраструктурой

Платформа HPE Synergy меняет саму парадигму управления ИТ-инфраструктурой. Ее уникальность состоит в интеграции программно-определяемой логики непосредственно в аппаратную платформу, что позволяет ускорить развертывание приложений и услуг с использованием единого интерфейса для точной компоновки и перекомпоновки логических инфраструктур.

CNews: Как проходило ее тестирование?

Дмитрий Пенязь: На первом этапе тестирования совместными силами инженеров Hewlett Packard Enterprise и специалистов банка был отработан сценарий интеграции средств управления инфраструктурой Synergy – OneView unified API – с инструментарием DevOps Toolchain, применяемым в данный момент в банке. С практической точки зрения тестирование преследовало две цели. С одной стороны, это проверка работоспособности нового класса оборудования в инфраструктуре банка, а с другой стороны – проецирование внутренних практик DevOps на процесс подготовки и развертывания инфраструктуры.

Обычно подготовка ИТ-инфраструктуры – это целый пласт работ, проведение которых требует значительных временных и людских затрат. Нам удалось трансформировать процесс подготовки инфраструктуры в одну из составляющих DevOps процесса. Инфраструктура превратилась в строку кода для разработчика, то есть решение позволяет сократить количество рутинных операций и дает возможность специалистами службы поддержки сконцентрироваться на разработке архитектуры и логического каркаса, который описывает ИТ-инфраструктуру.

Кирилл Меньшов: В настоящее время мы рассматриваем возможность постепенного перехода на новую инфраструктуру в части новых задач развития, чтобы обеспечить должную скорость предоставления ИТ- ресурсов и повысить эффективность работы специалистов службы поддержки.