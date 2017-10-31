Всеобщая цифровизация, при всех ее достоинствах, имеет и оборотную сторону – мы все становимся заложниками того, насколько правильно работают многочисленные приложения, обеспечивают ли они должный уровень сервиса для клиентов. О том, как предупредить «восстание машин», говорили участники организованной CNews Conferences конференции Perform Day Moscow 2017.

Сегодня компании для того чтобы оставаться конкурентоспособной и успешной необходимо сосредоточиться не на процессе собственной деятельности, а на ее конечном результате – удовлетворении потребностей пользователей. Мир стремительно меняется. На ИТ-рынке получили развитие новые тренды. Среди них облака, в которые перемещается огромное количество данных и приложений. А значит, появляется проблема, как контролировать их работу и вовремя предотвращать сбои. И если раньше эту проблему можно было решить путем найма дополнительного количества специалистов, то сегодня такой путь практически невозможен, говорит Вероник Мондолло, вице-президент EMEA, Dynatrace. Компания Dynatrace предлагает полностью автоматизировать процесс контроля за работой всех приложений, начиная от клиентских и заканчивая критически важными для бизнеса, вовремя выявлять проблемы, анализировать их и находить причины их возникновения.

Подробнее о том, как это сделать, рассказал Януш Добровский, системный инженер дивизиона Восточная Европа и Россия Dynatrace. Компания предлагает целый пакет решений, ориентированный на компании самых различных масштабов бизнеса. Это Dynatrace Application Monitoring – решения для глубокого мониторинга приложений, с помощью которого можно получить данные с глубокой степенью детализации о реакции каждого компонента системы на последовательность действий. Dynatrace DC RUM – безагентное решение для контроля качества ИТ-сервисов, обеспечивающее возможность мониторинга транзакций конечных пользователей в привязке к слоям сервиса. Dynatrace SaaS&Managed, которое в режиме реального времени обнаруживает все зависимости между компонентами сервиса и предоставляет единую платформу для анализа производительности полного стека приложения.

Все для бизнеса

Цифровизация становится безусловным трендом российского рынка, уверен Игорь Хомков, глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане. Все больше крупных компаний уходят в облака. Как в этих условиях проконтролировать реальное качество услуг и локализовать проблемы? Технология Smart Scape позволяет быстро выстроить топологию сервисов и в режиме реального времени наблюдать, в каком дата-центре расположен тот или иной сервис, какие процессы обеспечивают его функционирование, какие приложения при этом задействованы.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Вероник Мондолло, Dynatrace: Наши решения помогают контролировать продукцию как аппаратных, так и программных средств любых поставщиков

Еще одна актуальная тема – большие данные. Сотовым операторам, ритейлерам, банкам, контент-провайдерам важно мгновенно определить, откуда пришел тот или иной клиент, каким устройством и браузером он воспользовался, какие возможности сервиса он использовал. И, в конечном счете, понять, почему, например, посетители с Mozilla делают покупки чаще, чем с «Яндекс». Аналогичная ситуация и с поведением мобильных пользователей. Для того чтобы понять, почему один из них установил приложение, а второй нет, надо собрать данные о том, с каких телефонов они обращаются к сервису, какая у них операционная система, заряд батарейки, версия приложения и так далее. И тогда появится возможность проанализировать их поведение и понять, с какими сложностями они столкнулись.

Существующие сегодня на рынке BI-системы могут ответить на вопрос «как пользователи работают», но они не могут ответить на вопрос «почему они так работают». Для этого нужны совершенно другие решения, такие как UEM (User Experience management).

Как это работает

Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ-операций и инфраструктуры Touch Bank рассказал о том, как организован мониторинг транзакций в цифровом банке. ЦОД банка находится в публичном облаке. Его работу обеспечивает около 140 серверов и порядка 500 CPU. Более 30 систем объединено единой шиной данных, предоставляющей более 200 сервисов. Объем данных, хранящихся в ЦОД, составляет более 40 TB.

Пилотный проект на базе АРМ-решения Dynatrace был реализован в 2016 г. Сегодня в банке реализован мониторинг ИТ-инфраструктуры и транзакций конечных пользователей (UEM), осуществлен легкий перевод решения APM на MSA (микро-сервисы, Docker), решение также покрывает тестовую среду. В планах на 2018 г. развитие микро-сервисов, превращение APM в часть QA и ее применение для задач Capacity Management, полное покрытие среды разработки, а также онлайн-оценка выполнения SLA для бизнес- и ИТ-мониторов. В дальнейшем банк намерен реализовать транзакционную аналитику в реальном времени и использовать APM на всех этапах цикла жизни ПО.

«На мониторинг от Dynatrace поставлены ключевые бизнес-сервисы, с которыми работают пользователи в Москве и двух филиалах, – рассказал Андрей Астафьев, руководитель направления мониторинга центра поддержки внутренних пользователей и контроля уровня сервисов «Ростелеком». – В результате компании удалось наладить контроль выполнения требований SLA и KPI по транзакциям в бизнес-приложениях, оптимизировать скорость поиска и решения проблем. Глубокий анализ ИТ-сервисов позволил также выработать политику по оптимизации ИТ-архитектуры».

В планах «Ростелекома» покрытие мониторингом новых цифровых бизнес-критичных сервисов, установка агентов для мониторинга полной цепочки доставки ИТ-сервиса и предоставление детализированной статистики по качеству работы конечных пользователей. Интересно, что «Ростелеком» был практически первой компанией в России, которая провела тестирование решения Dynatrace DAVIS– искусственного интеллекта, позволяющего не только видеть проблемы с производительностью, но также анализировать их причины и предпринимать действия по их устранению.

Будущее за APM

Конференция Perform Day Moscow 2017 по традиции завершилась открытой дискуссией, участники которой были практически единодушны – АРМ-системы способны избавить ИТ-специалистов от рутинной работы и освободить время для решения более сложных и интересных задач. Кроме того, подобные решения помогают контролировать продукцию как аппаратных, так и программных средств любых поставщиков. «В данном случае Dynatrace выступает третьей стороной, которая может объективно оценить их качество», – говорит Вероник Мондолло.

Однако, по словам Игоря Хомкова, для внедрения APM-решений нужен зрелый заказчик, который в первую очередь заботится о качестве своего сервиса и уровне удовлетворенности им клиентов. И таких заказчиков становится все больше благодаря появлению на рынке молодых инновационных компаний, способных быстро реагировать на появление все новых и новых трендов. Они стимулируют традиционных крупных и неповоротливых игроков уходить в облака, а значит, уделять самое пристальное внимание качеству не только оказываемых, но и потребляемых услуг. А значит, APM-решения будут востребованы еще долгие годы.