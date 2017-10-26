Какими будут ЦОДы следующего поколения?

NetApp смещает акценты на сервисы в области управления данных. На пресс-завтраке в Москве один из мировых лидеров в области СХД сделал ряд примечательных анонсов, связанных с применением когнитивных технологий, партнерством с Microsoft, а также обновлением своего программного обеспечения.

Данные — «кровеносная система» любого бизнеса. Этот тезис как мантру повторяют представители компании NetApp, которые на днях провели в Москве пресс-завтрак, посвященный последним анонсам, сделанным на последней конференции Insight 2017 в Лас-Вегасе.

Еще совсем недавно NetApp, чей годовой оборот составляет порядка $5.5 млрд, воспринимался в первую очередь как производитель систем хранения данных. Но в последнее время компания концентрирует свою деятельность в направлении оказания услуг по управлению информацией.

«Мы не фокусируемся исключительно на железе. А смещаем акцент на сервисы в области управления данных, — рассказал на пресс-завтраке в московском офисе компании Роман Ройфман, технический директор NetApp в Восточной Европе, России, Турции и странах СНГ. — «Железо» сейчас уже не воспринимается как основное средство компании. Потребители и заказчики воспринимают его как ресурс, как сервис. И единственно, что остается важным для предприятий в новую информационную эпоху, — это данные. И самое главное — уже не инфраструктура, не место хранения данных, а то, какие именно это данные и как мы их используем».

Один из приоритетов компании — построение центров обработки данных следующего поколения

По словам Романа Ройфмана, в современном мире данные не сконцентрированы в одном месте. Они распространены, динамичны и появляются из разных источников. Для того, чтобы связать эти источники и самих потребителей данных, NetApp развивает идеологию Data Fabric, позволяющую эффективно работать с информацией, находящейся в разных частях «Фабрики данных».

Для реализации этой стратегии NetApp концентрируется на развитии трех направлений. Первое — это развитие гибридных облаков и возможность использования данных внутри гибридного облака. Второе — построение центров обработки данных (ЦОД) следующего поколения, которые позволяют использовать современные приложения и способы обработки данных. И третье — модернизация систем управления данными с тем, чтобы сделать существующую инфраструктуру заказчика максимально современной и отвечающей требованиям сегодняшнего дня. Реализуя эти направления, NetApp объявил о ряде новинок в своей продуктовой линейке.

Когнитивная поддержка

Когнитивные вычисления, прогнозная аналитика, машинное обучения — волну этих мировых трендов развития современных ИТ-систем пытается поймать и NetApp. Ее система AutoSupport всегда считалась одним из лучших решений, нацеленных на сбор информации о том, как работает оборудование заказчика. Сейчас NetApp решил пойти дальше и активно занимается улучшением этого продукта, в который добавляется больше предиктивного анализа и когнитивных возможностей. Здесь NetApp использует свое партнерство с компанией IBM: речь идет о применении решения IBM Watson для того, чтобы анализировать данные, получаемые от систем NetApp.

Сейчас система NetApp AutoSupport собирает информацию из 118 стран, обрабатывая ежедневно 36 млрд статистических показателей, которые транслируются из 300 тыс. объектов. Все это формирует большое многопетабайтное озеро данных (Data Lake), в котором происходит их анализ. Если раньше приблизительно тот же объем данных собирался только для того, чтобы помочь службам поддержки эффективно реагировать на возможные сбои оборудования и на возможные его улучшения, то сейчас NetApp стремится развивать предиктивные сервисы. С их помощью можно понять, насколько качественно работает та или иная система заказчика, какие улучшения нужно в них сделать, какие неполадки системе угрожают и каким образом можно предотвратить возможные сбои и проблемы.

За это отвечает новый сервис NetApp Active IQ, работа которого охватывает все оборудование и программное обеспечение, которое производит NetApp. Представители компании подчеркивают, что теперь этот инструмент позволяет компаниям воспользоваться результатами интеллектуальной облачной аналитики, которая сочетает прогнозную аналитику и так называемую проактивную поддержку.

Кроме того, NetApp добавил в средства поддержки персонального ассистента под названием Elio. С помощью когнитивных вычислений этот виртуальный помощник быстро находит нужные ответы и способен решить широкий перечень проблем заказчика.

«После запуска нового виртуального помощника мы видим четырехкратное ускорение решения проблем в сравнении с живыми людьми, — заявляет Роман Ройфман. — Задача нашего ассистента не только поприветствовать и собрать первую понятную необходимую информацию для создания технического кейса, но и, если это возможно, решить проблему самостоятельно в том случае, если такая проблема распространена, хорошо известна и задокументирована в базах знаний. Если же виртуальный помощник не справляется с задачей оказания помощи, то далее подключаются живые профессиональные ассистенты, которые находятся на второй и третьей линиях поддержки».

Сотрудничество с Microsoft

Другое громкое объявление компании NetApp связано с развитием сотрудничества с компанией Microsoft. Речь идет о создании первого в своем роде облако-центричного сервис для гибридного облака: теперь первая в своем роде корпоративная сетевая файловая система (NFS) предоставляется непосредственно в Microsoft Azure и работает на основе технологий NetApp.

«Пользователи Microsoft Azure теперь могут, используя маркетплейс Azure, получить доступ и купить себе NFS-ресурсы потеррабайтно. Эти системы имеют такую же отказоустойчивость, такую же производительность, все возможности интеграций, легкость в управлении, — объясняет Роман Ройфман. — При этом важно подчеркнуть, что потребитель в данном случае покупает data-сервис: он не покупает систему хранения или кусочек системы хранения, и не думает, как ей управлять, он сразу получает сервис в облаке».

По его словам, новый совместный продукт NetApp и Microsoft открывает интересные возможности для потребителей. В полной мере он будет доступен клиентам с начала следующего года, сейчас же можно познакомиться с превью сервиса.

Помимо этого, NetApp работает над другими совместными проектами с Microsoft. В частности, NetApp Cloud Control для Microsoft Office 365 теперь поддерживает хранение данных в Azure. Также в NetApp AltaVault добавилась поддержка Azure Archive Storage: теперь заказчики могут выбирать между «горячим», «прохладным» и «холодным» вариантами хранения данных в облаке Azure в целях защиты своих данных.

Обновление корневых продуктов NetApp

Наконец, NetApp объявил об обновлении своих ключевых продуктов. Речь, в частности, идет о новой версии программного решения ONTAP 9.3, производительность которого, по заявлениям представителей компании, теперь улучшилась на 40%. Это произошло, в частности, благодаря тому, что Adaptive QoS, которая упрощает согласование с усовершенствованным приложением политик QoS и автоматически адаптирует уровни QoS к изменениям рабочей нагрузки. Также разработчики провели работу по распараллеливанию полосы пропускания с целью повышения IOPS и снижения латентности данного решения. Одновременно новая ONTAP 9.3 обеспечивает увеличение экономии дискового пространства на 30% за счет усовершенствованной дедупликации.

Кроме того, NetApp представляет усовершенствованные версии таких своих программных решений, как SolidFire Element, StorageGRID Webscale, OnCommand Insight. В частности, NetApp SolidFire обеспечивает интеграцию Data Fabric в операционные системы: интеграция нового NetApp SnapMirror поддерживает перенос данных с систем Element OS на системы ONTAP в Data Fabric. А удаленные данные можно защитить и восстановить, а также применить к ним другие пользовательские сценарии — такие, как разработка структуры данных, аналитика или централизованное архивирование.

Обновленное решение StorageGRID Webscale 11, в свою очередь, расширяет возможности пользователей тем, что теперь здесь доступна плотная интеграция с Amazon Web Services (AWS), что позволяет без сложностей осуществлять передачу данных гибридных облаков в AWS, мгновенно зеркалировать данные ЦОД в Amazon S3 с помощью технологии StorageGRID Webscale CloudMirror.

Все это, по заявлениям представителей NetApp, обеспечивает единообразие и интеграцию сервисов гибридного облака, помогая заказчикам оптимизировать и защищать данные, снижать расходы, строить архитектуры ЦОД нового поколения.

Алексей Грамматчиков