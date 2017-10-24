«Роснефть»: Будущее – за теми, кто научится предсказывать желания клиентов

Чем привлечь клиента в программу лояльности и как его удержать? Чем руководствоваться при выборе ПО и как эффективно использовать его возможности? О своем опыте запуска программы лояльности и внедрении CRM-системы bpm'online рассказали представители «РН-Лояльность», дочерней компании «Роснефти», занимающиеся программами лояльности для клиентов–физических лиц: генеральный директор Наталья Савицкая, заместитель генерального директора по операционной деятельности Виктория Деркач, начальник управления информационных технологий Виталий Благовещенский и руководитель сектора CRM Леонид Алеев.

CNews: Какой должна быть программа лояльности сегодня, чтобы покупатель был готов активно принимать в ней участие?

Наталия Савицкая: Сегодня компании стремятся выстроить доверительные отношения с покупателем. Как потребители, мы возвращаемся туда, где чувствуем особое отношение, охотнее покупаем там, где есть специальные программы и предложения для постоянных клиентов – бонусы, скидки или более интересные, персонализированные предложения. И чем ближе специальные предложения к нашим персональным предпочтениям и привычкам, тем охотнее мы ими пользуемся, тем охотнее возвращаемся к такому внимательному продавцу. Изучение поведения и предпочтений клиентов и выстраивание узкоспециализированного таргетинга – два ключевых момента в создании программы лояльности, интересной клиенту.

CNews: Какую роль в жизни крупного розничного бизнеса играют программы лояльности? Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе лояльности «Семейная команда».

Виктория Деркач: Программа лояльности – мощный инструмент удержания и привлечения новых клиентов на АЗС, учитывая высокую конкурентную борьбу на рынке розничного топливного ритейла. До запуска «Семейной команды» в сети АЗК/АЗС «Роснефть» действовала призовая акция «Подарки по дороге!» и накопительная программа Carbon.

Наталия Савицкая: При создании программы лояльности основные затраты приходятся на технологическую платформу, позволяющую в дальнейшем эффективно коммуницировать со своими покупателями

Для повышения привлекательности розничного предложения мы приняли решение запустить новую программу лояльности, существенно дополнив и расширив механизмы вознаграждения клиентов. Во-первых, мы взяли за основу изучение предпочтений клиентов и формирование таргетированных предложений, во-вторых, позволили клиенту копить баллы вместе с семьей или друзьями, воспользовавшись механикой командного накопления с помощью двух дополнительных карт. И, наконец, привлекли к программе партнеров, чтобы наши клиенты могли копить баллы не только на АЗС, но и в магазинах, ресторанах и барах, автосервисах, кинотеатрах, совершая повседневные покупки в привычных местах.

Виктория Деркач: Программа лояльности – мощный инструмент удержания и привлечения новых клиентов на АЗС

Cnews: Какие затраты закладываются на программы лояльности и какая выгода получается?

Наталия Савицкая: При создании программы лояльности основные затраты приходятся на технологическую платформу, позволяющую в дальнейшем эффективно коммуницировать со своими покупателями. Эти затраты окупаются, так как благодаря CRM-системе мы знаем наших клиентов и предлагаем именно те акции, которые интересны, в которых они могут принять участие с максимальной выгодой для себя. Мы делаем ставку именно на таргетированные предложения, что в несколько раз повышает эффективность акций и существенно снижает издержки. Без CRM-платформы это было бы невозможно.

Леонид Алеев: Из рассмотренных вариантов вы выбрали платформу bpm'online компании Terrasoft

Леонид Алеев: Из рассмотренных вариантов вы выбрали платформу bpm'online компании Terrasoft. В пользу этого решения сыграло, в первую очередь, грамотно проработанное предложение о поэтапном запуске системы, в котором была учтена возможность масштабирования решения при росте бизнеса. Таким образом, мы смогли убедиться в наличии гарантии гибкого расширения функциональности и производительности системы без потери сделанных инвестиций.

CNews: Какие критерии были для вас важны при выборе CRM-решения?

Виталий Благовещенский: Для нас ключевыми факторами были широкие функциональные возможности системы. Чтобы изучить предпочтения клиента, нам необходимо хранить, обрабатывать и анализировать его историю участия в программе: объемы заправок по карте лояльности, историю участия в акциях, историю покупок по дополнительным картам и десятки других параметров.

Виталий Благовещенский: Для нас ключевыми факторами были широкие функциональные возможности системы

CRM-платформа позволяет взаимодействовать с клиентами различными способами – посредством SMS-сообщений, email-рассылок или PUSH-уведомлений – и оценивать эффект от каждой рассылки и акции, а также отслеживать, какие методы информирования предпочитает каждый клиент. Сайт, мобильное приложение, круглосуточный контакт-центр позволяют нам оперативно откликаться на потребности и запросы наших участников программы лояльности.

Леонид Алеев: В целом критерии выбора любого ПО стандартны и многократно сформированы проектными командами. В первую очередь необходимо составить представление о тех преимуществах, которые может обеспечить использование CRM в рамках решения конкретной бизнес-задачи, поскольку у инвестиций должна быть конечная цель. Следующий шаг – сбор требований к функциональным возможностям системы. Только после этого можно приступать к фазе исследования рынка и заняться сравнением и оценкой демо-систем.

CNews: Какие конкурентные преимущества вам дала новая платформа при запуске новых программ, в частности, «Семейной команды»? Какие результаты для бизнеса принесла программа за год, прошедший с момента запуска?

Наталия Савицкая: Сейчас «Семейная команда» действует на 2089 АЗК/АЗС в 53 субъектах Российской Федерации – это 94% розничной сети АЗК/АЗС под брендами «Роснефть» и ТНК. Всего с момента запуска выдано 5 миллионов комплектов карт. 26% участников программы активно пользуются возможностью командного накопления баллов. Программа также демонстрирует высокие темпы конверсии активной базы лояльных клиентов предшествующих программ: в среднем в регионах процесс перехода годовой клиентской базы из предшествующих программ в «Семейную команду» занимает около 4 месяцев. Благодаря проведению таргетированных акций для участников программы, направленных на стимулирование продаж топлива, в непростое для топливного ритейла время мы сохраняем положительную динамику показателей розничных продаж.

CNews: Изменились ли процессы по работе с клиентами с внедрением новой программы лояльности, и насколько полно и гибко CRM их поддерживает?

Виталий Благовещенский: Во-первых, с помощью CRM-системы bpm'online мы перешли от массовых акций с широкоохватными предложениями для всей аудитории программы лояльности к таргетированным предложениям – мы можем предлагать участие в акциях только тем клиентам, кто с большой вероятностью ими заинтересуется. Кроме того, мы можем проводить кластеризацию клиентской базы с помощью CRM и управлять поведением сегментов покупателей.

Команда создателей программы лояльности

Во-вторых, достигнута оптимизация работы операторов колл-центра программы – главным образом за счет того, что CRM предоставляет единый удобный интерфейс для работы с персональными данными участника программы, истории покупок, учета участия в акциях. Существенно снижена доля обращений участников, обрабатываемых специальной службой клиентского сервиса.

CNews: Какие выгоды получил бизнес от использования CRM? Что удалось создать или улучшить, какие узкие места устранить, какие результаты получить?

Наталия Савицкая: Благодаря внедрению bpm'online нам удалось выстроить эффективное взаимодействие между маркетингом, клиентской аналитикой и информационными системами, управлять оттоком, повышать активность нерегулярных участников. При этом мы существенно оптимизировать затраты на коммуникации с клиентами, актуализировать базу валидных контактов в реальном времени, изучить эффекты от прошедших акций и использовать собранные данные для повышения экономической эффективности новых акций.

CNews: Какие планы по развитию и как технологии CRM смогут помочь компании достичь этих целей?

Виталий Благовещенский: Мы намерены сделать ставку на всесторонний анализ поведения покупателей и еще более точный таргетинг. Мы хотим предлагать клиенту не просто акции, а именно то, что клиент ждет, будь то предложения наших партнеров, акции с интересными для него товарами или система персональных квестов и достижений. Поэтому bpm'online рассматривается нами как система, которая может самостоятельно выполнять задачи анализа и строить большинство сегментов без привлечения аналитиков.

Стоит отметить, что мы ежедневно продолжаем работать над улучшением интеграции с процессингом лояльности, чтобы иметь самые актуальные данные для построения покупательских сегментов. Возможность импорта данных в систему из внешних источников, построение сложнейших сегментов с помощью инструментария segment builder, триггерные кампании, макросы автоподстановки в SMS-сообщениях – вот лишь некоторые функциональные возможности, которые мы уже используем или реализуем в ближайшее время под потребности нашего бизнеса.

Мы стремимся всегда быть на шаг впереди. Как говорил Майер Амшель Ротшильд: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».