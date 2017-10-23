Технологии для тела: 5 ИТ-трендов в области медицины

Доверить фитнес-браслету заботу о сердце и прийти на прием к врачу-роботу: информационные технологии меняют наше представление не только о формате медицинских услуг, но и о системе медобслуживания в целом.

1. «Здоровые» гаджеты



Миниатюрными «умными» устройствами, будь то смарт-часы или фитнес-трекер, уже никого не удивишь. Однако многие предприятия, выпускающие подобные гаджеты, идут на взаимодействие с медицинскими организациями: так, некоторые врачи уже сегодня советуют своим пациентами регулярно отслеживать состояние здоровья с помощью носимых мини-устройств. К примеру, в России был выпущен гаджет, позволяющий пользователю самостоятельно снимать кардиограмму с помощью смартфона: результаты кардиограммы отправляются на обработку в облако и становятся доступными как хозяину устройства, так и его врачу.

Для медиков создатели технологии предлагают приложение с расширенным инструментарием, в котором можно вести учет всех пациентов, анализировать состояние сердечно-сосудистой системы, сравнивать динамику и отслеживать реакцию на физическую нагрузку и лекарства. По похожей схеме работают такие гаджеты, как беспроводной стетоскоп, подключаемый к смартфону, и «умный» термометр.



Фото: Depositphotos Мини-устройства следят за показателями здоровья и оповещают о нарушениях в работе организма

В свою очередь, все больше традиционных фитнес-трекеров, замеряющих пульс, вводят в свой функционал оповещение пользователя при нарушениях его сердечного ритма. Сегодня использовать данные пульсометров дистанционно предлагают врачам – возможно, что совсем скоро пользователь с явными склонностями к нарушениям работы сердца сможет запрограммировать свой гаджет на экстренный вызов скорой и оповещение родственников.



2. Дистанционная помощь



Впервые дистанционное медобслуживание с помощью «умных» устройств применили в Великобритании для помощи пожилым людям, которые нуждаются в круглосуточной опеке. Так, для больных синдромом Альцгеймера Национальная служба здравоохранения Англии разработала специальные мониторы, позволяющие медицинским работникам дистанционно получать данные о состоянии больных и отслеживать их активность. Подобным образом работают и «умные» датчики, фиксирующие условия окружающей среды в доме пенсионеров, введенные итальянским проектом Living Safe Project: к примеру, они могут отслеживать движения, уровень кислорода и углекислого газа в воздухе, проверять, исправны ли системы водоснабжения.



Фото: Depositphotos Российские врачи уже могут консультировать пациентов по видеосвязи

Совсем недавно в России был принят законопроект о телемедицине, позволяющий врачам консультировать пациентов удаленно, по видеосвязи. Несмотря на то, что врач не имеет права ставить диагноз дистанционно – по крайней мере, если видит пациента впервые – он может давать основные рекомендации и помогать тем, кто не имеет возможности быстро посетить больницу.



3. Роботы за работой



В 2006 г. робот впервые в истории медицины самостоятельно провел операцию по корректировке сердечной аритмии у 34-летнего пациента: предварительно робот изучил около 10 тысяч случаев подобных операций. В 2016 г. с помощью робота провели первую в мире операцию на глазу для удаления мембраны толщиной лишь в одну сотую миллиметра. Подобное стало возможным лишь благодаря невероятной точности робота – человеческой точности в работе с таким сложным органом, как глаз, было недостаточно.



Самым известным роботом-хирургом, стандартизированным медицинским сообществом, сегодня является робот «Да Винчи». Врач-хирург при этом наблюдает за движениями робота за пультом, где может видеть оперируемый участок в 3D-формате с многократным увеличением и контролировать его движения с помощью джойстиков. С каждой новой версией робота, выпускаемого компанией Intuitive Surgical, увеличивается безопасность системы и точность движений машины. На сегодняшний день в России установлено 25 хирургических систем «Да Винчи». Стоимость одной системы около $2 млн.



4. Цифровая медицина



Тот же законопроект о телемедицине обязывает медучреждения хранить документацию, результаты анализов, истории болезней, справки и рецепты в цифровой форме (справки и рецепты, кроме того, можно будет получить в форме электронного документа – положение вступит в силу с 2019 г.). Это фактически узаконивает частные инициативы привести медицинский документооборот в порядок и автоматизировать такие рутинные операции, как запись на прием и поиск необходимых данных о предыдущем лечении пациента. Для организации этих процессов многие зарубежные клиники используют технологию Hitachi Clinical Repository (HCR) – облачное хранилище данных, предоставляющее доступ к истории болезни любого пациента из любой точки мира. Подобные решения для работы с медицинскими данными не только переносят всю бумажную и архивную работу в цифровой формат, но и позволяют врачам контролировать правильность назначенного лечения, передавать отчетную документацию контролирующим органам и вести учет медицинских товаров на аптечных складах, анализируя потребность в тех или иных препаратах.



По словам авторов законопроекта, высокие технологии сегодня становятся кратчайшим путем к тому, чтобы в сжатые сроки радикально улучшить работу медучреждений. Так, по мнению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, только «технологизация поликлиник» позволяет за четыре-пять месяцев сократить время записи на прием в пять раз, время ожидания приема – в 12 раз и при этом вдвое увеличить время непосредственной работы врача с пациентом.



5. Больше данных – больше здоровья



Однако новые технологии позволяют не только хранить медицинские данные в удобном формате – одной из важнейших задач медицины нового поколения является выявление новых аспектов в природе различных заболеваний путем анализа ранее разрозненных данных. «Исследование данных о пациенте охватывает не только течение его болезни, но и анализ факторов окружающей среды, частных предрасположенностей. После чего все полученные данные сравниваются в разных фокус-группах, – рассказывает Ирина Яхина, директор по технологиям компании Hitachi Vantara в регионе North EMEA. – Столь структурированная работа с данными позволит обнаружить совершенно новые варианты развития и лечения заболеваний».



Фото: Depositphotos Анализ больших данных позволит глубже проникать в природу заболеваний и контролировать их

К примеру, разработанный университетом Карнеги самообучаемый алгоритм по анализу больших данных для медицинских учреждений учитывает более 72 параметров – от давления и уровня гемоглобина до наследственных предрасположенностей – и выявляет вероятность инфаркта с точностью до 80%. В Великобритании компания Hitachi объединилась с национальным центром здоровья Greater Manchester для анализа влияния различных факторов на развитие диабета: на основании полученных данных можно будет предсказывать вероятность развития болезни в зависимости от образа жизни каждого пациента и разрабатывать индивидуальные программы лечения и предотвращения болезни.

