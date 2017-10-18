Кирилл Богданов, Аэрофлот: Надо не менять Windows на Linux, а создавать новые технологии

Без цифровой экономики Россия станет неконкурентоспособной уже в ближайшее время. Для ее создания необходимо сосредоточиться не на том, чтобы создавать отечественные аналоги уже существующих в мире решений, а на разработке собственных продуктов в инновационных областях, таких как большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект. О месте крупнейшего российского авиаперевозчика в этом процессе в интервью CNews рассказал Кирилл Богданов, ИТ-директор «Аэрофлот».

CNews: Предыдущие промышленные революции были связаны с паром, с электричеством и автоматизацией. Сегодня все говорят о четвертой промышленной революции, основой которой должны стать большие данные. Согласны ли вы с этим?

Кирилл Богданов: Конечно, с этим трудно не согласиться. Но я бы добавил, что это не только революция больших данных, но и революция методов их обработки. Огромную роль будут играть машинное обучение, искусственный интеллект и новые подходы к разработке, такие как Agile, а также использование инноваций в совершенно неожиданных для нас средах.

CNews: Какие изменения могут произойти в подходах к построению ИТ-инфраструктуры?

Кирилл Богданов: Я считаю, что в ближайшие 3–5 лет активно будут развиваться облачные технологии. Фактически без облачных технологий не может идти речи ни об обработке больших объемов данных, ни о резервировании. «Аэрофлот» планирует к 2020 году перевести в облако примерно 80–90% своей ИТ-инфраструктуры. И скорее всего, мы создадим гибридную систему – объединим корпоративную цифровую среду с публичным облачным пространством.

CNews: Появятся ли новые возможности у вашего бизнеса благодаря работе с большими данными?

Кирилл Богданов: Однозначно. Могу привести один пример. В этом году с помощью больших данных мы смогли реализовать маркетинговую акцию в правильное время, за правильные деньги и для правильной аудитории. Благодаря этому ее конверсия была в 6,5 раз выше, чем у традиционной маркетинговой акции, а доходность увеличилась в 5,5 раз.

В следующем году мы планируем реализовать еще один проект. Его цель – сократить время простоя воздушного судна на земле благодаря переходу к предиктивному техническому обслуживанию. Уже сегодня в процессе анализа больших данных выявляются интересные неявные закономерности. Например, если воздушное судно два раза побывало в Перми, три раза в Саратове, а после этого выполнило рейс в Париж, мы можем предсказать, какой агрегат нужно на нем заменить по возвращении в базовый аэропорт.

CNews: Вы анализируете информацию с установленных на самолете датчиков?

Кирилл Богданов: Мы анализируем множество данных. Это не только показатели датчиков, но и состояние керосина, налет воздушного судна, в какую погоду и на каком эшелоне оно летало, кто был за штурвалом, потому что у каждого летчика своя манера взлета и посадки. Анализ всей этой информации позволяет нам предсказать, что лучше прямо сейчас заменить определенный агрегат, потому что через день-два он выйдет из строя, а в это время воздушное судно будет, к примеру, в Лос-Анжелесе, и ремонтную бригаду придется посылать туда.

В настоящий момент мы уже реализовали пилотный проект. Следующий шаг будет достаточно сложным: нам надо будет наполнить нашу математическую модель актуальными данными и учесть прошлый опыт. Сейчас в ней находятся сведения 3–5-летней давности, но за это время многое изменилось – и условия полетов, и маршрутная сеть, и погода, и список пилотов. Для того чтобы актуализировать данные и посмотреть, какие результаты мы в итоге получим, потребуется еще как минимум год.

CNews: Надеюсь, что истории с потерей багажа тоже постепенно уйдут в прошлое?

Кирилл Богданов: Конечно! В ближайшие 2–3 года мы планируем внедрить систему управления багажом. Тогда наши пассажиры смогут при помощи мобильного приложения следить, где находится их багаж: на ленте, прошел спецконтроль, помещен в контейнер, контейнер помещен на борт. И обратно – контейнер снят с борта, багаж прошел спецконтроль, багаж на ленте и его можно забрать. Более того, многие пассажиры путешествуют с домашними животными. И мы хотим дать им возможность во время полета видеть, как ведет себя питомец в багажном отсеке.

Кирилл Богданов: Импортозамещение – штука полезная, но замена систем должна осуществляться только на конкурентной основе

CNews: Какими станут бизнес-приложения в ближайшие 5–10 лет?

Кирилл Богданов: Сегодня мы запускаем новые функции в бизнес-приложениях для работы с клиентами примерно раз в полгода. Думаю, что в скором времени рынок и условия конкуренции будут подталкивать нас к тому, чтобы делать это как можно чаще, – например, раз в месяц. Более того, «Аэрофлот» ставит перед собой задачу в ближайшие три года не только оставаться в тренде, но и стараться формировать новые тенденции.

CNews: Что будет с внутрикорпоративными прикладными системами – ERP, HR, CRM?

Кирилл Богданов: Они, конечно, более консервативны, чем системы для работы с клиентами. Основным трендом, на мой взгляд, станет использование мобильных устройств.

Например, уже сейчас практически все инженеры, которые работают с воздушным судном, имеют планшеты. А работники наземных служб с помощью мобильных устройств видят всех наших «платиновых» пассажиров – кто из них сейчас прилетает или вылетает. И если возникает проблема, связанная с задержкой рейса или срывом стыковки, их встречают у трапа и пытаются сделать все для того, чтобы сохранить стыковку или разместить такого пассажира в хорошем номере отеля. Все сотрудники, которые работают с багажом и пассажирами, скоро тоже получат планшеты и будут использовать их для того, чтобы осуществлять мобильную регистрацию. Если на стойке в аэропорту образуется очередь, наш работник сможет подойти, зарегистрировать пассажира и отправить его на специальную стойку приема багажа DROP OFF.

Руководители с помощью мобильных устройств могут получить доступ к системе электронного документооборота и оперативной статистике. «Монитор руководителя» содержит все показатели деятельности компании по состоянию на предыдущий день и текущие данные в режиме реального времени.

В целом работники все чаще пользуются корпоративными системами прямо на своих гаджетах, и мы планируем развивать этот тренд.

CNews: То есть корпоративные системы становятся все более мобильными?

Кирилл Богданов: Да, конечно. Я уже сейчас могу согласовать счета в SAP на iPad. Могу посмотреть утром, как работал наш колл-центр, каково среднее время ожидания на линии. Узнать, сколько мы вчера перевезли пассажиров – сегодня это около 100 000 в день. Роль компьютеров и ноутбуков постоянно снижается – люди все чаще переходят на планшеты.

Надеюсь, что Сколково и Иннополис помогут развитию российских компаний и российского программного обеспечения. Мобильное приложение «Аэрофлота», которое работает и на iPhone, и на Android, разработано не западными специалистами, а российской компанией. И оно очень популярно: около 2,5 миллионов установок, 30% пользователей – это иностранные граждане. Так что, я думаю, для российских компаний открываются широкие перспективы именно сейчас, когда на рынок выходят новые технологии: большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект. Если мы в этой отрасли сможем занять пусть даже не лидирующие позиции, а хотя бы место в топ-10, Россия спокойно сможет отказаться от экспорта газа и нефти.

CNews: На что надо обратить внимание при создании цифровой экономики?

Кирилл Богданов: Прежде всего, и государственные деятели, и руководители крупных компаний должны понять, что без внедрения цифровых технологий Россия перестанет быть конкурентоспособной, причем в самом ближайшем будущем. Но повторять вчерашнее – все равно что заново изобретать велосипед. Надо завоевывать новые рынки на новых технологиях. И для этого в России есть и умы, и возможности.

CNews: Каким будет «Аэрофлот» в новом цифровом мире?

Кирилл Богданов: Ну, во-первых, мы этим уже давно занимаемся. И надо сказать, что самый важный показатель, говорящий об уровне цифровизации, – это количество пассажиров, перевезенных в год, в расчете на одного сотрудника. В 2009 году он составлял 620, а в 2017 году – уже 1735. Если бы мы, находясь на уровне использования информационных технологий 2009 года, перевозили столько, сколько перевозим сейчас, нам нужно было бы увеличить штат в пять раз. И только за счет того, что мы применяем и ERP, и CRM, и системы самостоятельной регистрации, и управление хабом, и многое другое, мы не увеличиваем штат.

Во-вторых, на ближайшие три года цифровизация «Аэрофлота» – это одно из ключевых стратегических направлений развития. Мы планируем сделать очень многое. Приведу только один пример. Месяц назад мы запустили приложение для iPhone, которое позволяет не вводить вручную паспортные данные, а просто отсканировать паспорт. Недавно в аэропорту ко мне подошла женщина. Ей нужно было купить билеты туда-обратно для 14 членов семьи. Она думала, что процесс оформления бронирования займет не менее часа, но с помощью нашего приложения она потратила на это 2–3 минуты. Согласитесь, очень яркий и наглядный пример. Именно в этом направлении мы и будем двигаться.

CNews: Как должна измениться предпринимательская, технологическая, законодательная среда в России, чтобы цифровая экономика стала реальностью?

Кирилл Богданов: Хочу поблагодарить Министерство транспорта, которое недавно приняло закон, позволяющий нам отказаться от бумажных посадочных талонов. Теперь наши пассажиры могут зарегистрироваться через интернет или мобильное приложение, получить штрих-код и не распечатывать посадочный талон, а сразу идти на посадку. И я бы хотел, чтобы наши все государственные органы двигались в этом направлении. Я считаю, что без проникновения цифровизации в умы и реальные дела наших чиновников мы точно не двинемся дальше. У нас действует еще очень много законов, принятых в 30-е годы прошлого века.

И конечно, у нас еще достаточно низкий уровень цифровой готовности населения, особенно в регионах, где часто и нормальный интернет сложно найти. Министерство связи предпринимает меры, чтобы выровнять уровень проникновения интернета во всех регионах, но пока это несравнимо с тем, что уже сделано в Европе или США. В США население намного более мобильно, чем у нас. И это связано не только с доходами. Но огромную роль играет и доступность всевозможных сервисов на всей территории страны. И цифровизация должна подтолкнуть наше население к мобильности. Ведь когда человек путешествует, он больше узнает и у него больше возможностей найти себе применение. И это очень важно.

В следующем году мы совместно с РЖД хотим попробовать внедрить мультимодальные перевозки. Вы покупаете билет от ближайшей станции до Парижа, сначала едете на поезде до Самары, потом садитесь в самолет Самара-Москва и делаете пересадку Москва-Париж. Мы даже обсуждали с французскими и немецкими железными дорогами возможность добавить туда переезд до конечной станции внутри страны, например, от Парижа до Лиона. И все это должно быть в одном билете.

CNews: Как вы относитесь к инициативе обязать компании с госучастием закупать исключительно российские продукты?

Кирилл Богданов: Я считаю, что импортозамещение – штука полезная, но замена систем должна осуществляться только на конкурентной основе. Если отечественные решения лучше, мы и сегодня их выбираем.

CNews: Основной довод сторонников импортозамещения – это безопасность. Вы чувствуете, что те иностранные системы, которые вы используете, являются слабым местом с точки зрения безопасности? Вы являетесь заложниками производителя системы бронирования?

Кирилл Богданов: Наверное, у каждого из вас есть аккаунт в Instagram, в Facebook. Мы размещаем там столько персональных данных, фотографий, информации о наших предпочтениях, местах, где мы бываем, о наших друзьях, что любой сотрудник спецслужб легко составит наш портрет и поймет, где и кем мы работаем, сколько зарабатываем, чем мы примерно занимаемся.

Еще один пример – система бронирования. Если самолет летит из Москвы в Лос-Анджелес, то в Лос-Анджелесе должны знать паспортные данные всех находящихся на борту пассажиров. Если из Лос-Анджелеса в Москву, то эти данные должны знать в Москве. Поэтому, как мне кажется, проблема защиты данных искусственно нагнетается. Знаете, я думаю, что недалек тот час, когда квантовый компьютер будет введен в промышленную эксплуатацию, и тогда любой шифр можно будет подобрать за пять секунд. О какой защите мы тогда говорим?

Конечно, речь не идет о производственных данных. Например, мы управляем воздушным движением, взлетами и посадками, обслуживанием воздушных судов с помощью иностранных систем. Но все они расположены в нашем ЦОДе. Вокруг них выстроена специальная система защиты. В «Аэрофлоте» создан собственный Центр кибербезопасности. Что касается сведений о пассажирах…

CNews: А с точки зрения политики лицензирования, возможности отключения, непродления лицензии – насколько серьезны эти угрозы?

Кирилл Богданов: Я в это, честно говоря, не верю. Ведь даже в непростой геополитической обстановке, в условиях санкций «Аэрофлот» продолжает расти и развиваться.

CNews: Программой создания цифровой экономики в России предусмотрено создание отечественной генеральной схемы развития инфраструктуры хранения и обработки данных. Как вы это понимаете?

Кирилл Богданов: Могу только повторить свои слова. Мы можем сделать это на базе отечественных серверов и систем хранения данных, если российские разработки будут передовыми. Если же мы будем повторять то, что уже сделано НР, IBM, – это бесполезно. Они всегда будут впереди.