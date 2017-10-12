Как мультиоблака помогают стартапам пережить проблемы роста

Как действительно безопасно сохранить данные в публичном облаке? Что делать компании, против которой даже законодательство ее страны? Главное последствие бурного роста для многих стартапов — не столько огромные прибыли, сколько необходимость ухода от традиционной инфраструктуры. Ответом в такой ситуации могут стать мультиоблака.

Darz расскажет о своем опыте на NetApp Directions

Немецкий провайдер ИТ-услуг Darz практически весь бизнес выстроил в рамках концепции Data Fabric. Компания станет хэдлайнером московской конференции NetApp Directions, проведение которой запланировано на 31 октября. На ней директор Darz по продажам и ИТ-услугам Ларс Гёбель (Lars Göbel) расскажет, среди прочего, об управлении данными near the cloud («возле облака»).

«Концепция Data Fabric NetApp идеально совпадает с нашей стратегией, — говорит Ларс Гёбель. — Она дала нам возможность построить новое поколение сервисов гибридного облака, которые удовлетворяют запросы заказчиков — как нынешние, так и завтрашние. Использование NetApp Private Storage как сервиса делает концепцию Data Fabric реальной и применимой в модели оплаты по мере использования ресурсов».

Одно из наиболее показательных внедрений специалисты Darz провели в стартапе Helpium. Эта компания испытывала проблемы из-за собственного роста, и искала выход в пересмотре своего ИТ-ландшафта.

Инфраструктура не выдержала успеха

Helpium — первый немецкий маркетплэйс ИТ-сервисов. Его основная функция — быть связующим звеном между ИТ-специалистами и теми компаниями или отдельными пользователями, которым нужны их услуги. Онлайн-платформа позволяет находить профессионалов, которые получают удаленный доступ к компьютерам.

«Многие малые предприятия не располагают собственными ИТ-отделами, и лишь немногие могут позволить себе дорогостоящие контракты на техническое обслуживание со своими провайдерами, — объясняет специфику своего бизнеса Хольгер Керхер (Holger Kärcher), генеральный директор и учредитель Helpium. — Но если у них возникает проблема с компьютером, они начинают нести убытки. Компании и частные лица пользуются нашей платформой для получения поддержки только тогда, когда она им действительно необходима, осуществляя оплату по мере использования ресурсов».

Но, как это часто бывает с амбициозными стартапами, Helpium едва не стал заложником собственного бурного роста. Менее, чем через год после своего создания, онлайн-платформа стала настолько популярна в Германии, что ее создателям пришлось задуматься об отходе от традиционной инфраструктуры. Причинами стали неожиданно высокие рабочие нагрузки и рост требований к производительности. Единственным очевидным выходом представлялись облачные технологии.

Вот только на этом пути у Helpium возникла серьезная проблема. Немецкое законодательство не позволяет персональным данным покидать территорию страны. Поэтому в компании первое время даже не думали о публичных облаках: онлайн-платформа имеет дело с конфиденциальными персональными данными тысяч своих пользователей, которые получает во время удаленных сеансов с их компьютерами. И тогда в Helpium узнали о линейке решений немецкого провайдера ИТ-услуг Darz.

Частное хранилище и облака гиперскейлеров

Darz — хорошо известная в Германии компания, которая завоевала авторитет надежной системой безопасности и широкой линейкой модульных продуктов. Именно ее аналитики посоветовали Helpium использование сразу нескольких публичных облаков для эластичности нагрузок. К тому же, мультиоблачность принесла бы безопасность данных и исключила бы зависимость от одного конкретного поставщика. А в основе индивидуального предложения Darz лежала частная система хранения данных NetApp Private Storage, предоставляемая как сервис.

Именно такую модель специалисты провайдера ИТ-услуг обкатали в нескольких предыдущих решениях. Это позволило Darz стать одной из первых в мире компаний, использующих технологии гибридного облака следующего поколения, за которыми скрываются мультиоблачные ресурсы.

«Компания NetApp является ценным партнером Darz, так как она ориентирована на решение проблем пользователей, а не на продажу коробочных продуктов, — рассказывает Ларс Гёбель. — Благодаря NetApp Private Storage как сервису, мы можем интегрировать хранение данных во все три сферы нашей линейки продуктов, создавая единое решение, обеспечивающее максимальную гибкость, безопасность и контроль».

Именно NetApp Private Storage как сервис позволил Helpium получить доступ к частному хранилище NetApp, расположенному в центре обработки данных Darz, тогда как вычислительные ресурсы обеспечивали или частное облако Darz, или сверхмасштабируемые публичные облака Amazon Web Services (AWS) и SoftLayer. Таким образом, Helpium не пришлось больше делать выбор между эластичностью нагрузок и безопасностью — компания получила и то, и другое.

Кроме технологических плюсов — финансовые

В итоге сочетание AWS и SoftLayer оптимизировало расходы Helpium и производительность индивидуальных рабочих нагрузок. В зависимости от необходимости, публичные облака можно отрядить под выполнение той или иной задачи, и даже менять ресурсы местами. Но сами данные при этом не покинут локальный ЦОД Darz, а потому перенос нагрузок занимает считанные секунды.

«Darz помогает нам соблюдать строгие законодательные требования Германии относительно безопасности данных, поэтому мы можем сохранить доверие наших заказчиков, — не скрывает удовлетворения Хольгер Керхер. — Мы можем точно сказать им, где находятся их данные и кто управляет ими. Если что-то случится с одним из наших провайдеров облачных услуг, мы сохраним полный контроль над данными наших заказчиков. Мне больше не нужно беспокоиться о потере контроля над моими данными, и я могу масштабировать свою инфраструктуру, исходя из необходимости».

Вкупе с понятными техническими преимуществами, Helpium получил и финансовую выгоду: компания платит только за те ресурсы, которые она фактически использует. Кроме того, созданная Darz и NetApp инфраструктура оказалась настолько проста, что практически не требует обслуживания со стороны ИТ-специалистов компании-клиента.

«После рекламы на радио спрос подскочил в 100 раз, — приводит пример Хольгер Керхер. — С традиционной инфраструктурой нам пришлось бы увеличить емкости в 100 раз в ожидании таких пиковых скачков. Используя NetApp Private Storage как сервис, мы можем масштабировать их в считанные секунды, обеспечивая бесперебойную работу нашей рыночной площадки».