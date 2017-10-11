Реальность против домыслов: какие факторы позволят состояться импортозамещению системного ПО

Стереотипы, мифы и заблуждения очень сильно мешают импортозамещению в ИТ. Но, если суметь отодвинуть их и взглянуть на проблему в целом, становятся заметными факторы, понимание которых способно уберечь крупные государственные компании и корпорации от тяжелых ошибок. А также стать основой выигрышных стратегий для заказчиков, разработчиков и сервисных компаний. Что это за факторы? Что за ними скрывается? Как работать с каждым из них, чтобы получить синергический эффект?

Жесткость позиции государства в отношении импортозамещения

Удивительно, но даже сегодня немало руководителей организаций (и директоров подразделений ИТ), подпадающих под действие нормативной базы импортозамещения, считают, что эта инициатива государства – кошмарный сон, который скоро пройдет. Надо только выждать. Однако сегодня это – грезы, а вовсе не политика перехода к импортонезависимым информационным системам в госсекторе и госкорпорациях, для которой уже создана и нормативная база, и эффективно работающие институты.

«Мечтатели» почему-то не задают себе простой вопрос: как можно отменить уже действующую нормативную базу и, в частности, федеральный закон №188-ФЗ от 29 июня 2015 года. Какова процедура? И сколько на это ушло бы времени? Попытка найти ответы на эти вопросы отрезвляет. А теперь вспомним, что в реальности отменять нормативную базу никто и не собирается. Напротив, мы видим ее неуклонное развитие, постепенное ужесточение и складывание в целостную систему.

Вспомним постановления и распоряжения правительства №1588-р в июле 2016 и №325 в марте 2017, определяющие сроки замены и состав офисного ПО у определенных категорий заказчиков. А ведь сюда попадают и операционные системы! Или запрет услуг, придуманных, чтобы замаскировать закупку иностранного ПО (постановление правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015). Или недавний приказ Минкомсвязи №334 от 29 июня 2017 года, определяющий динамику ключевых показателей (доли импортонезависимых систем) при выполнении постановлений.

«Мечтателям» не помешает учесть и то, что существующая нормативная база требует делать публичными любые обоснования для закупки зарубежного софта. И опротестовывать конкурсы, где такие обоснования не являются железобетонными. Российские разработчики еще не освоили юридические приемы, но это лишь дело времени. А вот инфраструктура для таких исков готова!

Все это не досужие рассуждения. Эпоха импортозамещения уже вступила в силу и многие дальновидные ИТ-компании детально прорабатывают или даже ведут крупные замещающие проекты и получают позитивные результаты.

Умение применить компетенции по новым видам ПО

По мере запуска все большего числа замещающих проектов дефицит компетенций поновому ПО, который остро чувствуется и сегодня, будет только возрастать. Слишком мало на рынке квалифицированных кадров, слишком трудно их привлечь и удержать, слишком велик ущерб от внезапного ухода таких специалистов. Вряд ли даже крупные заказчики способны в полной мере справиться с этой проблемой. Именно ИТ-компании должны научиться качественно и надежно решать эти задачи за клиента, предоставляя компетенции по схеме аутсорсинга. Для этого ИТ-компаниям надо развивать собственные узкопрофильные (и поэтому эффективные) центры компетенций. И налаживать обмен редкими компетенциями по новым типам ПО со своими партнерами (например, на крупных проектах), обучать свою партнерскую сеть и давать ей возможности для развития в рамках не только своего, но и других регионов.

Но сегодня даже этого мало. Аутсорсинг выходит за привычные рамки. Так, дальновидные компании-разработчики начинают передавать на аутсорсинг части системы технической поддержки, т.е. свою ключевую, но непрофильную бизнес-функцию. Без этого они теряют время и ресурсы, лишаются существенных конкурентных преимуществ и упускают уникальный шанс для дальнейшего развития продуктов и компании.

Более того, на рынке приживается новая, но уже востребованная и разработчиками, и заказчиками модель внедрения и поддержки системообразующего российского ПО, согласно которой, например, ОС и СУБД, обслуживаются как комплекс – на основе единого сервисного контракта и единых параметров SLA по всей России. Так называемая шина технической поддержки открыта для зрелых российских разработчиков, взаимодействие которых, благодаря ее работе, резко упрощается. Да и жизнь заказчика готовых ИТ-решений тоже становится намного легче, т. к., взаимодействуя со всей шиной через «одно окно», он становится гарантированно защищенным от перебрасывания между службами техподдержки разных продуктов. И получает гарантированное решение, а не остается один на один со сложной ИТ-проблемой, как в большинстве случаев с проприетарным западным ПО.

Самостоятельно же развить такое конкурентное преимущество ни один разработчик не может – у него просто нет на это ресурсов и компетенций. И это участок, где инфраструктура сопровождения российского софта ощутимо превышает уровень, заданный западными вендорами.

Способность заказчика правильно выбирать поставщиков ПО

Сегодня, на раннем этапе развития рынка импортозамещения, заказчикам очень сложно, но крайне нужно не ошибиться в выборе системообразующих программных продуктов уровня предприятия.

Продуктов, которые действительно способны сформировать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру в масштабах крупного территориально распределенного предприятия, отвечающую потребностям сегодняшнего и завтрашнего дня. И обеспечить постепенный и гладкий переход от замещаемых к замещающим ИТ-решениям, что требует особых технологий и методик. Например, в ОС «Альт» наряду с функциями собственно операционной системы интегрированы также технологии, составляющие альтернативу системе каталогов Microsoft Active Directory и инфраструктуре совместной работы MS Exchange.

Заказчикам нужно самостоятельно или с помощью компетентных ИТ-служб (своих или внешних) сформулировать критерии для десятков категорий ПО, охватив не только функциональность, но и внедрение, сопровождение, интеграцию продуктов, их сосуществование в рамках единого ландшафта ИС. Учесть направления развития своих ИС, причем надолго. Провести комплексное сравнение и тестирование продуктов, наладить конструктивное взаимодействие с разработчиками. Далеко не все организации способны спланировать и провести эту работу на высоком уровне.

И тут важно, что качественная сервисная обвязка программных продуктов в определенной степени упрощает выбор. Например, дает заказчику возможность получить на всей территории страны вендорскую техподдержку продукта на основе SLA. Это служит страховкой от сбоев, которые могут стать следствием еще не выявленных технических неполадок с продуктом. Или методических ошибок внедрения. Наличие такого спасательного круга позволяет доопределенной степени ослабить требования к самим продуктам.

Безусловно, раскрытие результатов первых крупных проектов импортозамещения (это может начаться уже в 2017 году) упростит выбор продуктов для второй и следующих волн заказчиков. Но задача выбора комплекса системообразующего ПО никогда не станет тривиальной, хотя бы потому, что слишком велики отличия информационных систем и ИТ-стратегий крупных организаций.

В любом случае, заказчику нужно понимать, что речь идет об альтернативах: предпочтет ли он опираться на ПО и окружающие его гарантированные сервисы уровня предприятия, включая масштабируемую техподдержку, причем с юридически значимыми показателями (SLA). Или же попытается работать с технологиями «на коленке» и «на авось», что почти неизбежно, если довериться «псевдоэкспертам».

Способность создать новую инфраструктуру

Разработчики российского ПО и сервисные компании должны обеспечить эшелонированную, системную защиту заказчика от разочарований при внедрении и эксплуатации их решений. Во всяком случае, если они действительно хотят захватить и удержать рынок. А в основе любой такой защиты лежит сочетание технологий, методик и «промышленной техподдержки» на всей территории РФ.

В нише импортонезависимых систем нельзя копировать старые методики, подходы и критерии, сформированные западными вендорами. Они созданы 20–30 лет назад – в совершенно других рыночных условиях. Эта система по умолчанию считается эталонной, но так не должно быть. Долгострой, дороговизна и многие другие ее недостатки хорошо известны, при этом они воспринимаются как данность. И часто не принимается во внимание то, что российский разработчик не может вести себя как именитый западный вендор. Крупный заказчик просто не позволит ему этого.

Чтобы импортозамещение прошло успешно, участникам рынка предстоит создать совершенно новую модель взаимодействия с заказчиками, пользователями и российскими разработчиками. Сегодня это можно сделать только на основе интенсивных партнерств, доходящих до аутсорсинга ключевых бизнес-функций (как в приведенном выше примере с шиной техподдержки), обмена компетенциями в рамках деловых сетей и даже взаимовыгодного взаимодействия с конкурентами (как в примере с управлением компетенциями).

Безусловно, на этом пути будет много сложностей. Но главное от этого не меняется. Определяющий фактор успеха ИТ-компании в нынешних условиях – умение сотрудничать, концентрируя усилия на профильных областях и объединяя наработанный опыт. Это справедливо и для партнерских сетей нового типа, и для целостной поддержки преднастроенных комплексов ПО. Сам характер такой поддержки защищает пользователей от ИТ-проблем и дорогостоящих ошибок на «стыках» продуктов.

Нужен ответ на главный вопрос госзаказчиков об импортозамещении

Чтобы ответить на главный вопрос импортозамещения на практике, и сервисным компаниям, и интеграторам нужно сделать ряд качественных, рентабельных, показательных проектов, которые сдвинут ИТ-рынок в сторону реального импортозамещения и зададут новые эталоны. На это способны не все, а только те, кто успел заблаговременно подготовиться. Например, развить «двойные» компетенции по Windows/Linux, выстроить и отработать правильные ИТ-процессы, учитывающие специфику российского ПО, международных сообществ Open Source и российских заказчиков. Сформировать и обучить сильную команду. И даже поработать на первых импортозамещающих проектах, знаковых для следующей волны внедренцев и заказчиков. Пусть пока и не публичных. И, конечно, сделать их образцовыми.

Сменят ли заказчики и исполнители взгляд на импортозамещение?

Последствия «лоскутной» информатизации хорошо известны. Даже сегодня предприятиям не удается исправить ошибки, допущенные десятилетия назад (в интеграции элементов систем, в информационной безопасности). В подходе к импортозамещению изначально не должно быть «лоскутности», когда конечная цель раскалывается на множество частных задач и уже никогда не становится единым целым. Подлинно импортозамещающими – и технически, и организационно – можно назвать только проекты, в результате которых ИТ-инфраструктура крупной территориально распределенной организации меняется полностью. Естественно, не «щелчком» и не «на авось» – все ПО должно быть тщательно протестировано на совместимость – например, специалистами Центров компетенции исполнителей.

Должны быть проведены все нагрузочные и интеграционные испытания, заказчик должен тщательно заполнить все чек-листы по результатам пилотных этапов проектов. Нужно продумать и технологически поддержать процесс перехода. В результате заказчик обязан получить ответы на главные вопросы: «Что мешает безболезненному внедрению? Как это предотвратить? Как, переходя на новые системы, исправить неизлечимые ошибки старых?» А потом вместе с сотрудниками исполнителя подготовить и провести работу на основном этапе.

Но важнее всего, чтобы заказчик понял и принял: на правильно выбранном и проверенном российском ПО уровня предприятия возможна не менее, а где-то даже и более продуктивная работа, чем на привычном западном. Нужно только опереться на принципиально новую схему технической поддержки, выстроенную должным образом, на правильно организованный процесс управления изменениями, на объективные данные, позволяющие четко контролировать, что из намеченного на каждом шаге достигнуто, а где возникли отклонения. Управление новыми системами на основе объективных данных должно стать еще одной отличительной чертой импортозамещающих проектов.

Итоги подведем

Рынок импортозамещения быстро меняется. Уже сегодня он не такой, как год и даже полгода назад. Эти изменения будут идти и дальше. Конечно, по мере развития рынка, значимость всех этих факторов будет меняться. А со временем, на качественно ином этапе развития рынка, на первое место могут выйти и факторы, оставшиеся за рамками этого списка.

Например, при переходе к линейному росту рынка будет важна способность разработчиков и сервисных компаний быстро и долго масштабировать свой бизнес, не допуская проседания качества продуктов и услуг. И снижения реального уровня клиентоориентированности. Но это в будущем. А пока решающее значение имеют как раз факторы, указанные выше, и то, смогут ли заказчики, разработчики и сервисные компании, прокладывающие путь для всего рынка, не замыкаться на одном-двух факторах, а обеспечить сразу их комплекс.