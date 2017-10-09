Японский гигант делает ставку на работу с данными

В сентябре 2017 г. Hitachi выделила в отдельную компанию – Hitachi Vantara – бизнес по обработке и аналитике больших данных. Пример крупнейшего японского конгломерата показывает, в каких направлениях видят перспективу глобальные игроки ИТ-рынка. Международные компании, предвидя потребности завтрашнего дня, спешат обновить свои продуктовые линейки и подстроиться под стремительно меняющиеся условия ведения бизнеса. Крупные вендоры осваивают интернет вещей (ИВ), аналитические платформы, облачные технологии, цифровое здравоохранение и различные индустриальные приложения. Этот процесс можно назвать своего рода замещением технологий.

Hitachi централизует работу с данными

В прошлом месяце глобальный игрок на рынке операционных и информационных технологий Hitachi запустила новую компанию Hitachi Vantara с целью объединения компетенций, разработок и опыта организаций, входящих в Hitachi Group, в области обработки и управления данными для коммерческих и промышленных предприятий. Hitachi Vаntara интегрирует возможности Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group и Pentaho (приобретена Hitachi в 2015 г.) и объединит все продукты и деятельность концерна в сфере больших данных. Стратегически было определено, что текущие масштабы и потребности рынка требуют централизованного внедрения продуктов корпорации, связанных с обработкой больших данных, платформами и устройствами обслуживающими интернет вещей.

Президент Hitachi и главный исполнительный директор Тошиаки Хигашихара (Toshiaki Higashihara) сказал по этому поводу: «Когда мир интенсивно трансформируется с помощью цифровых инструментов, мы решили объединить усилия наших компаний, предлагающих клиентам цифровые продукты, для большей концентрации на инновациях в эпоху интернета вещей». Сегодня, если бизнес даже и обладает большими массивами данных, он не всегда в состоянии правильно распорядиться ими и извлечь соответствующую выгоду. Внедряя на рынке новые услуги и решения, Hitachi Vantara планирует занять рыночную нишу, которая пока еще только формируется.

Кто помнит Hitachi как производителя видеомагнитофонов удивится, что теперь это компания с акцентом на разработку ИТ-решений

Создание отдельной компании глобальной технологической корпорацией свидетельствует о том, что работа с данными становится самостоятельным коммерческим направлением и спрос на услуги подобного рода только растет. Сегодня данные являются ключом к новым способам извлечения прибыли, улучшению клиентского опыта, пониманию состояния бизнеса и перспектив его развития. В Hitachi уверены, что сейчас на рынке нет всеобъемлющего предложения, объединяющего операционные и информационные технологии и раскрывающего истинный потенциал работы с данными.

В продуктовую линейку Hitachi Vantara войдут предложения как для центров обработки данных, так и для производственного сектора. Сильной стороной в этом проекте станет симбиоз возможностей инфраструктурных разработок, которые накопил японский гигант, и специализированного ПО Pentaho для обработки данных.

В первую очередь компания нацелена на клиентов из списка Fortune 1000: финансовые, страховые, производственные, транспортные, телекоммуникационные корпорации и правительственные структуры.

«Умным» технологиям – «умный» дата-центр

Hitachi Vantara поделилась своим видением интеллектуального ЦОДа: концепция Smart Data Center предполагает автоматизацию ИТ-администрирования, принятие решений, опирающихся на интеллектуальную прогнозную аналитику и технологии ИВ, управление пропускной способностью и производительностью, риск-менеджмент, физическую и виртуальную безопасность, а также управление датчиками ИВ.

Также в общий инновационный актив компании вошли обновленные конвергентные инфраструктурные системы: Hitachi Unified Compute Platform (UCP) CI и Hitachi UCP Advisor 2.0. Вместе они образуют гибкую платформу корпоративного класса, которая объединяет вычислительные и сетевые решения, обеспечивает поддержку существующих приложений для виртуализации, базы данных и аналитики.

В платформе Lumada 2.0 для интернета вещей расширились возможности прогнозной аналитики и машинного обучения

Основными преимуществами Hitachi UCP CI являются интеграция с UCP Advisor для автоматического управления, оркестровки и мониторинга, а также совместимость виртуального хранилища с шестнадцатым поколением процессоров Intel Xeon Scalable для более гибкой настройки системы, способной поддерживать любое корпоративное приложение как на собственных серверах, так и в облачной среде. Решение поставляется с выполненными преднастройками для быстрого развертывания.

В свою очередь Hitachi UCP Advisor предполагает упрощенное развертывание в физической и виртуальной среде с автоматическим управлением жизненным циклом и мониторингом работоспособности ПО, интеграцию с инфраструктурой управления ЦОД и интуитивно понятный интерфейс. В новый портфель систем также вошли продукты UCP RS на базе VMware Cloud Foundation и гиперконвергентная система UCP HC с энергонезависимым блоком памяти (NVMe). Программное обеспечение UCP Advisor 2.0 может использоваться в пакете с любым из перечисленных приложений.

Новая Lumada для интернета вещей

Для предприятий, которые планируют использовать интернет вещей в своих бизнес-стратегиях, необходимо безопасное решение для подключения физических активов, сбора и смешивания данных на высоких скоростях из разрозненных источников для последующего их превращения в ценную информацию. Несмотря на то, что сегодня существует множество платформ для интернета вещей, проблемы безопасности, сложные циклы развертывания, риски простоя и нехватка внутренних ресурсов затормозили многие инициативы в этой области, а в некоторых случаях организации предпочли и вовсе воздержаться от подобных проектов.

Учитывая эти тенденции, Hitachi дополнила свою уникальную комбинацию продуктов новой версией платформы для интернета вещей Lumada 2.0. Анонсированная в сентябре 2017 г., платформа отличается обновленными и улучшенными параметрами искусственного интеллекта, машинного обучения, а также расширенными аналитическими возможностями. Архитектура новой платформы позволяет работать с ней как в облаке, так и на локальных мощностях заказчика.

Новый стек ПО призван помочь клиентам быстро и легко получить информацию, прогнозы и рекомендации по их данным. Среди заметных достижений платформы выделяются так называемые «аватары» активов – цифровые близнецы физических активов предприятия, обогащенные метаданными для аналитики и быстрой оценки их состояния. Такой подход помогает устранить «слепые пятна» в критически важных системах.

В комплекте «умного» оборудования от Hitachi для автомобилей есть датчик на руле, контролирующий физическое состояние водителя

Платформа может работать по принципу периферийного вычисления, находясь в непосредственной близости от физически активов предприятия. В Lumada 2.0 есть преднастроенные виджеты, упрощающие создание приложений и конфигурацию панелей мониторинга, а также функционал оповещения о рисках, угрозах и сбоях. Вместе с Lumada можно использовать быстро настраиваемое оборудование Hitachi IoT Appliance, которое работает по принципу plug-and-play («включи и работай») и может быть запущено в течение часа. На массовый рынок оно выйдет в конце 2017 г.

Замеряем производительность, не теряем файлы

Для работы с корпоративным хранилищем и аналитики инфраструктуры разработано приложение Infrastructure Analytics, отвечающее за мониторинг производительности Hitachi Content Platform (HCP). Функционал приложения позволяет управлять доступом к объектному хранилищу, его использованием и влиянием на системные ресурсы.

Панель инструментов, демонстрирует состояние данных и ресурсов – объем их использования и скорость обработки. Можно сравнить объем нагрузки ресурсов и связь этой активности с производительностью. В случае выявления эпизодов сочетания высокой производительности с небольшим расходом ресурсов, эти примеры могут послужить поводом для принятия управленческих решений, и сохранения выгодных сценариев и впредь.

Ключевая особенность решения в том, что оно восстановит данные, какой бы ни произошел инцидент, сбой оборудования, сети или отключение электричества. Производитель обещает, что после инцидента все исторические данные будут сохранены. Приложение также формирует ежедневную сводку на электронную почту о текущем статусе HCP. Если ресурсы децентрализованы, приложение поддерживает сбор данных по всем дата-центрам.

В составе HCP есть специальный программный слой HCP Anywhere для синхронизации и совместного доступа к файловым данным. Корпоративному пользователю становятся доступны его файлы на любом устройстве из любого места. Это инструмент корпоративного облачного дата-центра, но он может работать и вне облака. Его также можно расширить на других облачных провайдеров или на свои удаленные офисы.

В самой платформе HCP реализовано несколько видов окружения для медиа контента, стриминга видео со смартфонов, планшетов и т.д. Вендор называет примеры, когда информагентства, архивируют, хранят в этом объектном хранилище материалы и затем продают их через цифровые площадки.

Какой же инноватор без беспилотника?

Неожиданной разработкой японской компании стала Autonomous Mobility Technology, предназначенная для беспилотного транспорта. Беспилотник, укомплектованный автоматикой от Hitachi, компания продемонстрировала недавно на конференции в Лас-Вегасе. У автомобиля есть различные сенсоры, стереокамера на лобовом стекле, а также четыре монокамеры – комплект камер обеспечивает 360-градусный обзор для автомобиля. Все камеры, контроллеры, средства управления автомобилем, а также система обработки данных производятся Hitachi.

Первый раз, когда водитель управляет машиной, камеры захватывают все данные – сигналы светофоров, дорожные знаки, остановки и т.д. и динамически генерируют карту маршрута. В следующий раз автомобиль сможет проделать этот маршрут самостоятельно, используя данные с карты и камер. Решение Hitachi отличается от других производителей, занятых разработкой беспилотников, стоимостью, поскольку другие производители используют для своих решений дорогие лидары (лазерные сенсоры). Основным заказчиком системы Hitachi сегодня является концерн Subaru. Стереокамеры Hitachi установлены также на Suzuki и некоторых моделях Nissan.

Представители Hitachi подчеркнули, что возможна различная комплектация автомобилей решениями японской компании: например, установка не всей системы беспилотника, а лишь отдельных компонентов, приложений, упрощающих процесс вождения для водителя. Промышленный запуск системы беспилотного автомобиля Hitachi планируется после 2021 г.

