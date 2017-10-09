Hitachi Vantara: Проектируя новые технологичные решения, держите в уме облако

Для большинства современных предприятий уже не стоит вопрос, нужно ли использовать облако. Облачные технологии позволяют оптимизировать бизнес-процессы, сокращать затраты на инфраструктуру и быстрее реагировать на требования рынка. О последних тенденциях в облачных сервисах, модной «упаковке» приложений в контейнеры и о том, почему не следует учить шеф-повара готовить, CNews поговорил с Гэри Бредером (Gary Breder), директором по маркетингу облачных решений Hitachi Vantara.

CNews: Давайте поговорим о ваших новых решениях – какие у них преимущества, для кого они предназначены?

Гэри Бредер: У нас есть Hitachi Enterprise Cloud (HEC), это целое семейство решений. В прошлом году мы анонсировали эту платформу с VMware vRealize, а в этом году мы ее обновили. Также мы представили новую платформу Hitachi Enterprise Cloud Container Platform. Если говорить о HEC с VMware vRealize, эта платформа лучше всего подходит для организаций c традиционными приложениями в собственных дата-центрах, виртуализацией на базе VMware, которые хотят начать использовать облачные ресурсы. VMware провел некоторые улучшения в vRealize, предоставил поддержку контейнеров.

Таким образом, в HEC теперь можно работать с контейнерами, а это значит, что клиентам будет проще перенести приложения в публичное облако. Конечно, нужно рассматривать необходимость этого для каждого приложения в отдельности. То, что есть такая возможность, не означает, что все приложения нужно переносить в публичное облако – как я уже говорил, все зависит от бизнес-потребностей. Для каких-то приложений с точки зрения их потребности в безопасности, производительности и доступности лучше подойдет частное облако. Некоторые компании хотят использовать и то, и другое – идея гибридных облаков в том, у меня есть оба типа ресурсов и я могу управлять ими из одной центральной точки. Поддержка vRealize позволяет использовать Docker и такой популярный фреймворк для контейнерной оркестровки как Kubernetes, кроме это позволяет создавать в облаке пользовательские контейнеры в рамках микросервисной архитектуры. Если же компания совсем не использует VMware, то ей эта платформа, скорее всего, не подходит.

Переходя в облако важно оценивать три составляющие – безопасность, производительность, доступность

Что касается Hitachi Enterprise Cloud Container Platform, тут не используется VMware, это контейнерная платформа с системой Mesosphere DC/OS, которая позволяет клиентам создавать окружение с использованием Docker, Kubernetes или Mesos-контейнеров. Это подходит для компаний, которые были рождены в вебе, все их приложения разработаны в публичном облаке, а сейчас они видят, что это обходится им слишком дорого или им недостаточен сервисный уровень публичного облака, они хотят использовать частное. Опять-таки с одной точкой контроля, единым взглядом на имеющиеся – неважно публичные или частные – ресурсы.

CNews: Вам как разработчикам решений, как для публичных, так и частных облаков, по большому счету, должно быть все равно, какой путь выбирает клиент частное или публичное облако?

Гэри Бредер: Многие вендоры пытались влиять на выбор клиента, как-то предотвратить использование публичного облака. Я считаю, это ошибка. Публичное облако – это хорошая идея, отличный ресурс, если использовать его правильным образом. Клиенты должны иметь возможность видеть свои публичные и частные ресурсы и централизованно управлять ими. Мы помогаем клиентам понять, какой тип ресурса подходит для его задач и как его использовать наилучшим способом.

И в то же время важно понимать, что выбор не может быть неограниченным. Да, кто-то предпочитает кастомизированные решения, но это очень дорого и может оказаться рискованным. Вы же не говорите шеф-повару, как ему лучше приготовить мясо. Вы можете нанять себе личного повара или пойти в ресторан и заказать там стейк. Мы разрабатываем свои решения так, чтобы они давали выбор, который мы определяем заранее, чтобы быть абсолютно уверенными в безотказности работы решения. Сервисные контракты – это не договор о купле-продаже оборудования или ПО, а обязательство предоставлять определенный уровень сервиса, ведь если мы не выполняем какие-то условия, например, превысили время простоя, то нам просто не заплатят!

CNews: Заказчики иногда жалуются, что вендоры предлагают им решения, ничего не понимая в их бизнесе. Как оказаться максимально полезным такому заказчику?

Гэри Бредер: В первую очередь надо понимать потребности бизнеса. Вопрос в том, чтобы обеспечить соответствие решений требованиям бизнеса. Именно в этом разница между облачным решением и продуктом. Разрабатывая продукт, вы думаете о таких параметрах как IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду), вместимости хранилища, скорости процессов и так далее. В случае с облачными решениями вы думаете об уровне предоставления услуги, который требуется бизнесом, так вы можете выстроить оптимальный сервисный каталог. Все наши облачные решения имеют каталог сервисов, соответствующих запросам бизнеса. Это далеко не один уровень услуг, ни у кого не бывает только одной бизнес-потребности. Если, к примеру, банковские операции в приложении требуют очень высокого уровня производительности и безопасности, то для сведений по расположению банковских отделений и часов работы такой же уровень сервиса не нужен. Наша задача дать клиентам выбор в сервисном каталоге, который я не могу выстроить, пока не узнаю, для каких приложений это нужно и какие у них потребности. В этом и заключается разница в разработке облачных услуг в сравнении с «железом» или софтом. Это разница между функциональными характеристиками и услугами, ориентированными на результат.

CNews: Какие текущие тенденции в ключевых моделях облачных услуг: IaaS, SaaS, PaaS вы можете отметить? Что чаще всего предпочитают клиенты – арендовать только вычислительные мощности или получать ПО как услугу?

Гэри Бредер: Разные модели облачных услуг – отличный пример того, когда ничто не может быть просто лучше остального. Вы просто выбираете ту модель, которая подходит именно под ваши конкретные задачи и текущую ситуацию. Если я занимаюсь, к примеру, взаимодействиями с клиентами, автоматизацией продаж, то почему бы мне не использовать решение Salesforce.com, которое поставляется исключительно по модели SaaS? Оно создано, чтобы начать им пользоваться сразу, сокращает время выхода на рынок (time-to-market), дает возможность быстрого развертывания и интеграции с другими бизнес-приложениями. Однако, если для моего бизнеса критично владеть и контролировать ПО более прямым способом, то я могу купить, например, софт у SAP.

CNews: И все-таки, что же влияет на выбор модели и объема облачных услуг?

Гэри Бредер: Я думаю, это вопрос издержек. Многие компании, их ИТ-руководители ориентируются на стоимость. В первую очередь они задаются вопросом, что нужно для их бизнеса, а затем ищут наименее затратный способ получить необходимое. Те, кто хотели бы получать решения SAP по модели SaaS, скорее всего, используют их более простым способом, им не нужна кастомизация. Но если посмотреть на крупные компании, то они зачастую сильно кастомизируют решения SAP, интегрируют собственные приложения, то есть их не устраивает использование «как есть». Что касается модели «платформа как услуга» (PaaS), если вы самостоятельно и постоянно разрабатываете множество приложений, то стоит воспользоваться таким сервисом.

Подытожу: все зависит от целей, которые вы перед собой ставите, и того, как наиболее их эффективно достичь. Вот прекрасный пример – Hitachi предлагает «хранилище как сервис», то есть вы можете купить «железо» или просто использовать платформу Hitachi Virtual Storage Platform G1000 или G1500. Кто-то выберет первый вариант, решив, что у него достаточно людей, экспертизы и ресурсов, чтобы управлять самостоятельно всей системой, а кто-то, например, разработчики ПО, не хочет управлять инфраструктурой или не имеет такого опыта и не планирует нанимать людей с соответствующей экспертизой, тогда они просто купят «хранилище как услугу». Видите, два клиента, одна и та же потребность, но при этом два разных способа ее удовлетворить. А порой это просто вопрос предпочтений. Мы даем людям выбор, это очень важно для рынка.

CNews: Бытует мнение, что, когда клиенты больше потребляют не базовые IaaS-услуги, а выбирают PaaS и SaaS, это свидетельствует о более зрелом рынке облачных услуг. Вы согласны с ним?

Гэри Бредер: Это, скорее, вопрос разных уровней ИТ. Что делать с унаследованными приложениями? Как разрабатывать новые? На мой взгляд IaaS-модель важна для приложений, которые являются частью унаследованной системы, когда вам надо поддерживать то, что уже было внедрено. Для этого я могу построить собственную инфраструктуру или арендовать ее из облака. Это вопрос тех уже существующих приложений, которым она нужна. Если вам нужно новое приложение, вы можете выбирать из готовых решений – пользоваться по модели SaaS или купить ПО как продукт.

Интересный момент, сегодня никто уже не задается вопросом, какая инфраструктура лучше, какой сервер круче всех на планете? Произошел коренной сдвиг, люди уже не ищут то, что лучшее в своем классе, они смотрят, что работает вместе наилучшим образом. Это то же самое, что спросить: «Какой транспорт лучше всех – автомобиль, самолет, поезд или корабль?» Вам в ответ зададут вопрос: «А куда вы хотите попасть?» Согласитесь, трудно попасть поездом из Москвы в Лаг-Вегас.

CNews: Что вы скажете насчет того, что многие клиенты опасаются за безопасность облачных решений и не спешат доверять облаку свои ценные данные? Это миф или настоящая проблема?

Гэри Бредер: Конечно, безопасность в облаке – это реальная проблема. Допустим, банк перенес данные своих клиентов в облако, причем очень безопасное облако. Но клиенты так не считают, пусть даже их восприятие облака ошибочно, но они уйдут из этого банка. Потеря клиентов в этом случае становится реальной проблемой. Так что восприятие облачных услуг клиентами также важно для их удержания и лояльности.

Вообще, надо обращать больше всего внимания на три составляющие: безопасность, производительность и доступность. Частное облако означает, что вы можете получить более высокий уровень услуг в плане безопасности, доступности и производительности. В публичном облаке меньше возможностей. Но у всего есть своя цена. Публичное облако хорошо подходит, когда есть временная потребность в ресурсах. Например, сейчас я разрабатываю приложение в публичном облаке, а после планирую перенести его в другое место. Для таких случаев нет никакого смысла покупать ресурсы в дата-центре, можно просто взять их в аренду в облаке. Иногда бывают сильные флюктуации в рабочих нагрузках, они постоянно скачут – тогда лучше оставаться в облаке и использовать модель pay-per-use, то есть платить только за объем использованных ресурсов. Потому что традиционное частное облако – это ваша собственная инфраструктура, соответственно, оборудование, купленное для пиковых нагрузок, будет большую часть времени простаивать. В публичном облаке есть проблема в детализации всех расходов – все по низким ценам, но за каждый процесс есть отдельная плата и когда, к примеру, у вас действительно сложные развертывания приложений, требующие постоянного перемещения и дупликации данных, публичное облако может обходиться вам в миллионы долларов.

CNews: Существуют ли облачные решения, подходящие всем – крупным предприятиям, среднему и малому бизнесу?

Гэри Бредер: Клиенты Hitachi – это, как правило, крупнейшие в мире компании, на этом мы изначально и фокусировались. Что касается среднего и малого бизнеса, который тоже очень важен, то наш путь к ним лежит через партнеров – крупные провайдеры облачных услуг, которым мы предоставляем свои сервисы, инфраструктуру и ПО, в свою очередь, продают облачные услуги более мелким клиентам. Вообще, чем компания крупнее, тем выше требуется уровень услуг, больше выбора и гибкости – и мы находим баланс между полной кастомизацией и стандартизированными услугами, мы пытаемся создавать такие строительные блоки, из которых крупные компании получают именно то, что им нужно.

CNews: Почему считается, что для разработки решений в области искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей и больших данных необходимы облачные вычисления? Неужели нельзя обойтись в этих случаях без облака?

Гэри Бредер: Хороший вопрос, все зависит от решения, которое вы разрабатываете. Например, если это решения для интернета вещей, которое ведет мониторинг инфраструктуры нефтяной компании, берет показания сенсоров, контролирует какие-то узлы, может быть, и нет особого смысла в использовании облака. Здесь вопрос безопасности данных, возможности взлома системы – тогда, вероятно, есть смысл это делать внутри частной сети, а не в публичном облаке.

Другой аспект интернета вещей в том, что дальше делать со всеми этими собранными данными? Это аналитика, которая позволяет принимать решения, основанные на данных. Я бы не стал перенаправлять большие данные на аналитическую платформу, наоборот, аналитика должна присутствовать там, где собраны данные, потому что их объемы огромны. В зависимости от того, насколько чувствительные данные, для каких-то целей лучше использовать частную сеть или VPN, а для других подходит облако. Вообще, я бы посоветовал, проектируя новые решения, держать в уме вариант с облачными технологиями. Это даст вам выбор, гибкость и вы всегда сможете решить, использовать частное, публичное или гибридное облако.

