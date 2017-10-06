Облака ищут выход из хаоса

Облачный рынок в России принято называть динамично развивающимся. Это правда, точно так же, как правда и то, что с точки зрения используемых технологий, стандартизации сервисов и отношений провайдеров с клиентами на нем все еще царит хаос. Об этом говорили участники конференции CNews «Облака 2017: основные тренды».

Многие провайдеры облачных услуг в начале своей деятельности не делали большой разницы между категориями клиентов, полагая, что всем нужны более или менее стандартные сервисы. Лишь с опытом они стали не просто делить услуги для крупного бизнеса и СМБ на разные пакеты, но и выделять их в особые направления своей деятельности. Точно такой же путь прошла и компания IBS Datafort. Алексей Извеков, руководитель группы развития международного бизнеса, поделился практическим опытом оказания облачных услуг и рассказал о принципиальной разнице между категориями клиентов. «Малый и средний бизнес больше ориентируются на гибкость, на удобные варианты подписки и экономию бюджета за счет сокращения затрат на покупку собственных ресурсов. А крупный бизнес заинтересован в первую очередь в высоком качестве сервиса, в соблюдении SLA, в хорошей технической оснащенности провайдера. Вопросы экономии отступают на второй план по сравнению с требованиями к надежности и доступности бизнес-критичных систем, размещенных в облаках», – сказал он.

Хаос по дороге к XaaS

Мы живем в период четвертой промышленной революции, основой которой как раз и являются облачные технологии. «То, что в Европе называется Индустрия 4.0, в США получило название «промышленный интернет вещей», – пояснил независимый консультант по ИКТ Алексей Шалагинов. – ее краеугольными камнями стали большие данные, интернет вещей и технологии передачи данных. И все это базируется в дата-центрах, то есть в облаках». Эксперт привел данные независимых исследований, согласно которым к 2021 году рынок промышленного интернета достигнет $110–123 млрд при среднегодовом росте 7,3%.















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Илья Арсентьев, Pony Express: Большую часть задач мы смогли получить на базе облачных сервисов Microsoft, в частности, две трети пользователей уже работают в Office365

До 2021 года на облачном рынке будут сохраняться современные технологические тренды, к этому времени они разовьются до уровня полноценного использования, но более долгосрочный прогноз сегодня делать преждевременно. Такое мнение высказал региональный директор Forrester Research Максим Тамбиев. Сегодня же технологически на рынке публичных облаков, по словам докладчика, «царит хаос». Среди этих трендов ключевую роль играют увеличение пропускной способности каналов данных, гибкость (программно-конфигурируемые сети, ЦОДы, XaaS) и расширение сферы использования облаков (интернет вещей и проч.). Кроме того, на облачный рынок влияют общие ИТ-тренды. В 2017 году корпоративная ИТ-инфраструктура подвержена изменениям сразу на трех направлениях. В области инфраструктуры приложений все шире применяются технологии «контейнеров», в разработке – методология DevOps, а в архитектуре приложений – микросервисы.

Несмотря «хаос», рынок сегодня испытывает период «гиперроста» и «гиперпринятия» его бизнес-заказчиками. Максим Тамбиев напомнил, что в прошлом году Forrester Research изменила свой прогноз мирового объема рынка более чем на 15% по сравнению с прогнозом, сделанным в 2015 году – со $191 млрд до $235 млрд. Российский сегмент растет еще быстрее – более чем на 20%. «При этом физический объем российского облачного рынка был ниже уровня материальности и остается таким в обозримом будущем, – добавил докладчик. – Мы оцениваем его на уровне 0,35% мирового рынка в 2015 году и в 0,4% в 2020 году».

Как российский ИТ-рынок догоняет западный

Источник: Mail.Ru Group, 2017

«Наиболее динамичными темпами растет сегмент IaaS, – считает руководитель направления B2B облаков Mail.Ru Group Илья Летунов. – В России темпы его роста превышают среднемировые и достигают 40-50% в год». В финансовом выражении объем сегмента составляет около 6 млрд руб., что соответствует 0,25% мирового объема. В мире к 2020 году «в облако» будет переведено более половины всех мощностей. Поскольку российский ИТ-рынок традиционно догоняет западный, последовательно проходя те же этапы развития, только пользуясь уже испытанными на Западе решениями, в ближайшее время нас ждет множество интересных применений облачных технологий, включая повсеместное использование Pay-as-You-Go (2018 год), PaaS (2020) и т.д.

Провайдер должен дать лучшее или уйти

Отечественный рынок облачных услуг эволюционирует и приобретает новые качества. Это, в частности, отметил директор по развитию группы компаний «ИТ-Град» Василий Белов. «Облачные провайдеры в России превращаются из поставщиков отдельных видов услуг в консультантов по инфраструктуре, – сообщил он. – Для удовлетворения потребностей крупных компаний провайдер должен не просто иметь различные виды биллинга, но и предоставлять нетиповые конфигурации услуг». По мнению заказчика, сегодня это становится одним из ключевых условий для сохранения конкурентоспособности поставщика услуг. И это же повышает интерес к нему со стороны тех заказчиков, которых не устраивают жестко прописанные пакеты крупнейших мировых провайдеров. Также, по мнению докладчика, современный провайдер должен обладать компетенциями по построению гибридной инфраструктуры, поскольку в России наиболее активно развивается именно этот вариант построения облачной инфраструктуры, особенно в секторе enterprise.

Пример успешного проекта перевода ИТ-инфраструктуры в облака привел представитель компании Faberlic. Бизнес компании растет на 30% в год, соответственно растут и потребности в ИТ-мощностях и сервисах. «Своих серверов уже не хватает, вы арендуете мощности в ЦОДе, потом закупаете все больше и больше, пока не приходите к выводу, что своими силами поддерживать инфраструктуру нет смысла – надо уходить в облако. Мы провели такой проект буквально за две недели. В результате скорость предоставления новых ресурсов по запросу бизнеса сократилась с нескольких дней до нескольких часов или даже минут. Благодаря возможности арендовать тестовые среды мы увеличили скорость и качество вывода на рынок собственных ИТ-продуктов».

Практическая польза от миграции в облака для клиента во многом зависит от поставщика услуг, убежден системный архитектор ICL Services Иван Жалдак. Именно он помогает заказчикам решать такие связанные между собой проблемы, как отсутствие стандартизации оборудования и ПО, несоответствие требованиям лицензионной чистоты, простои пользователей из-за сбоев и, наконец, чрезмерно высокие затраты на ИТ. Если поставщик облачных услуг работает с различными вендорами на многих направлениях, то он сможет предложить заказчику построить облачное решение из множества отдельных «кирпичиков» в зависимости от потребностей бизнеса. «В частности, мы разделили на составляющие услугу «рабочее место как сервис», что позволяет гибко управлять ею: добавлять новые «кирпичики» или прекращать пользование теми или иными лицензиями», – пояснил он.

Возможности создания клиентских решений

Источник: ICL Services, 2017

В финтехе широко известна фраза «банки стали превращаться в ИТ-компании». А чем от них отличаются телекоммуникационные провайдеры? Они живут в точно таких же условиях, требующих от них держать собственных разработчиков, потому что сервисов становится все больше, ИТ-ландшафты все сложнее, и контракты с ИТ-поставщиками все задачи не закроют. Антон Захарченко, руководитель продуктового направления и стратегии CloudMTC оператора МТС, говорил именно об этом: «Мы являемся одним из самых крупных потребителей софта и «железа», мы давно пользуемся облаками в своей компании и долго нарабатывали опыт предоставления облачных сервисов. Наконец, МТС заявила о себе как о провайдере облачных услуг. Какой была первоначальная реакция рынка? Нас не сразу поняли, потому что сотовый оператор в первую очередь ассоциируется с телефонами и сим-картами. Но наш огромный опыт работы с облаками и значительные ресурсы по всей стране помогли нам выйти на этот рынок».

Корпоративный рынок развития продуктов и услуг

Источник: МТС, 2017

Быстрый рост объемов данных влечет за собой необходимость инвестиций в инфраструктуру хранения. В поисках путей оптимизации стоимости хранения у компании возникает желание перенести часть или все данные в облако. Причины вполне очевидны – сохраняя данные в облаке мы платим только за тот объем данных, который храним. Нет необходимости покупать «облако» с запасом. Также нет необходимости самим обслуживать и поддерживать систему. И тогда возникают новые вопросы: где именно хранить данные, за рубежом или в России? Имеет ли провайдер доступ к нашим данным? Насколько бесперебойным будет доступ к данным? Об этом говорил Станислав Обидин, ведущий эксперт отдела исследования «Интеллектуальный резерв», рассказал о собственной разработке компании – облачной платформе Valo Cloud, предназначенной для крупных корпоративных заказчиков. Платформа задумывалась как решение для синхронизации и обмена данными, чтобы сделать эти процессы удобными и безопасными. Одна из ключевых особенностей платформы Valo Cloud – шифрование всех клиентских данных, причем ключи находятся только у клиента, то есть провайдер при всем желании не сможет получить доступ к информации.

Алексей Николаев, руководитель центра экспертизы по производительности Альфа-банка, рассказал о том, как в банке внедряли облака. Причина была традиционная – обеспечить быструю и гибкую поддержку бизнеса средствами ИТ. В частности, банк внедрял современную методологию управления ИТ-разработками DevOps. И облака стали главным драйвером этого внедрения. «Облака дают свободу командам от рутинной работы с инфраструктурой, но для работы с облаками нужно эволюционировать – поменять бизнес-процессы и некоторые принципы работы ИТ». Банк начал с работы в публичном облаке, затем по ряду причин перенес облака на собственные серверы. Оценивая стоимость инфраструктуры, Алексей Николаев отметил, что стоимость одного стенда нагрузочного тестирования сейчас не превышает 100 тыс рублей в месяц.

Что внутри?



Большинство спикеров, выступивших на конференции, представляли крупный бизнес. Это логично, потому что, во-первых, к авторитетным именам участники скорее прислушаются, во-вторых, у них шире круг задач в работе с облаками и глубже проникновение в тему. СМБ все же довольствуется в основном готовыми решениями, предлагаемыми рынком.

Самая популярная причина перехода малого бизнеса в облака – экономия. Запросы бизнеса растут, но новое оборудование стоит дорого и потому мощностей постоянно не хватает. Максим Шляпнев, ИТ-директор компании Silwerhof, занимающейся розничной продажей канцелярской продукции, рассказал о «внутренней кухне» ИТ малого бизнеса. В освоении облаков малым компаниям очень помогают пилотные проекты, благодаря которым можно быстро узнать возможности технологий. Silwerhof благодаря пилотам стала внедрять BI и Machine Learning. «Надо только помнить, что ИТ-директор должен работать для бизнеса и должен понимать, как думает бизнес-заказчик, – напомнил спикер. – Если вы хотите внедрить новую технологию, не ждите интереса к ней от бизнеса. Запроса на BI и облака не будет, потому что это не те понятия, которыми оперирует акционер. Но всегда есть запрос на повышение эффективности, под который можно подвести нужные вам технологии».











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Василий Белов, «ИТ-Град»: Облачные провайдеры в России превращаются из поставщиков отдельных видов услуг в консультантов по инфраструктуре

Виктор Вагнер, ИТ-директор «Абсолют-Страхование», продолжил тему «кухни» ИТ-служб компаний. Особенность его работы – отсутствие разрешения со стороны руководства ГК «Абсолют» на переход в публичные облака. Поэтому ИТ-служба ищет возможности использовать преимущества частного облака и облачных сервисов, не подпадающих под корпоративные ограничения. Одним из самых интересных и полезных для бизнеса примеров он считает работу с сервисом телемедицины. Страховая компания должна знать основные данные о здоровье своих пациентов, чтобы анализировать и планировать свою работу. Со своей стороны, пациенты тоже получают массу преимуществ – от возможности получить рекомендацию лечащего врача без посещения клиники и до удобной связи с врачом и страховщиками даже в зарубежной поездке. «Развитие сервисов телемедицины ведет к развитию носимых электронных устройств, передающих в облака данные о состоянии здоровья человека. Это позволяет заранее спрогнозировать болезни и предложить оптимальный страховой продукт», - рассказал докладчик.

Развитие компаний не всегда идет линейным путем. Пример тому – Pony Express. Компания в России уже 25 лет, и почти все время она фокусировалась на экспресс-доставке. Соответственно, под эти задачи настраивался и ИТ-ландшафт. Сейчас, после смены руководства в 2014 году, компания поменяла вектор своего развития, превратившись в универсального логистического оператора. Значительная часть операций была перенесена в регионы. И в существующем виде ИТ не смогли бы поддержать бизнес: росли запросы от бизнеса, нужно было централизовать управление и обеспечивать каналами связи региональные офисы, увеличились запросы клиентов к интеграции, инсталлировались новые системы. Поэтому пришлось менять стратегию и уходить в облака. «Мы с помощью облачных технологий действовали по двум векторам, говорит Илья Арсентьев, ИТ-директор Pony Express. – Первый связан с централизацией ИТ, отказом от многочисленных копий систем в филиалах, которыми было крайне сложно управлять. Второй вектор – серверы и хранение данных. Большую часть задач мы смогли получить на базе облачных сервисов Microsoft, в частности, две трети пользователей уже работают в Office365». Илья Арсентьев обратил внимание на то, что при развитом бизнесе, с большим числом пользователей, систем и данных, переход в облака занимает длительное время, нужно быть к этому готовым.