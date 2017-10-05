Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2017 г.

Основные изменения в федеральном законодательстве связаны с выработкой единых подходов по перспективному развитию комплекса «Безопасный город», системы 112 и Эра-ГЛОНАСС. На региональном уровне изменился принцип рассмотрения электронных обращений участников предпринимательской и инвестиционной деятельности в Свердловской области.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2017 г. N 1147 «Об утверждении Правил доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе промышленности, и взаимодействия государственной информационной системы промышленности с иными государственными информационными системами»

Регламентированы правила доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе промышленности. Установлено, как она взаимодействует с иными государственными информационными системами.

Сведения, содержащиеся в ГИС промышленности, являются общедоступными, за исключением информации ограниченного доступа.

Чтобы получить доступ к информации, нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Направляется электронный запрос о предоставлении сведений. Ответ дается в течение 14 рабочих дней со дня регистрации запроса. В случае отказа в ответе указываются основания, по которым запрашиваемая информация не может быть предоставлена.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2017 г. N 1145 «О Межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Решено переименовать Межведомственную комиссию по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

Теперь это Межведомственная комиссия по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру »112» и Государственной автоматизированной информационной системы «Эра-ГЛОНАСС».

Внесены необходимые изменения в Положение о Комиссии. Предусмотрена выработка единых подходов по перспективному развитию комплекса «Безопасный город», системы 112 и ЭРА-ГЛОНАСС.

Приказ Федеральной налоговой службы от 20 сентября 2017 г. N ММВ-7-20/738 «Об утверждении Рекомендуемого формата представления информации и документов при информационном взаимодействии с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи»

Кредитные организации обязаны направлять в федеральный орган власти, уполномоченный по контролю и надзору за применением ККТ, перечень автоматических устройств для расчетов.

Речь идет об устройствах, находящихся в собственности или пользовании кредитных организаций и обеспечивающих возможность совершения операций по выдаче и (или) приему наличных денежных средств, в т. ч. с использованием электронных средств платежа, а также по передаче распоряжений о переводе денежных средств. Приведен рекомендуемый формат предоставления перечня автоматических устройств для расчетов.



Региональное законодательство

Постановление Губернатора Ставропольского края от 22 сентября 2017 г. N 476 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 07 марта 2014 г. N 105 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 07 марта 2014 г. N 105 «О порядке организации и проведения опросов населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий для оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образовании Ставропольского края, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Ставропольского края»

Пересмотрен порядок проведения опросов населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий для оценки населением эффективности деятельности руководителей органов МСУ, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, АО, контрольный пакет акций которых находится в собственности края или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению края. Речь идет об опросах населения с применением IT-технологий. Напомним, к ним допускаются граждане, прошедшие идентификацию с использованием ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Изменениями уточняется, что один гражданин может принять участие в таком опросе не более одного раза в полугодие в течение отчетного года.

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 7 сентября 2017 г. N 190 «Об утверждении Порядка рассмотрения «прямых обращений» инвесторов в электронной форме поступающих по каналу прямой связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Порядок принят в целях организации работы в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области по рассмотрению электронных обращений участников предпринимательской и инвестиционной деятельности в Свердловской области, а также лиц, планирующих осуществлять такую деятельность, по вопросам осуществления инвестиционной деятельности в Свердловской области, поступающих по каналу прямой связи.

Установлено, что к «прямым обращениям» также относятся предложения, заявления или жалобы инвесторов, касающиеся осуществления инвестиционной деятельности в Свердловской области.

Постановление Правительства Амурской области от 14 сентября 2017 г. N 440 «О создании Совета по региональной информатизации при Правительстве Амурской области»

Созданный Совет при Правительстве Амурской области является координационным коллегиальным органом по формированию стратегии информатизации в области. Основной целью его деятельности является организационно-методическая поддержка взаимодействия исполнительных органов государственной власти с подведомственными им организациями и учреждениями, с органами местного самоуправления муниципальных образований при разработке и реализации мероприятий и проектов по использованию информационно-коммуникационных технологий.

Приведен перечень функций и задач Совета, установлены его права, а также определен состав и порядок работы.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 6 сентября 2017 г. N 2421-па «О вводе в эксплуатацию муниципальной информационной системы «Электронный проездной»

С 1 сентября в Южно-Сахалинске введена в действие муниципальная информационная система «Электронный проездной» для оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования по регулярным маршрутам городского округа «Город Южно-Сахалинск» граждан, проживающих на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также граждан имеющих право льготного и бесплатного проезда.



Регламентировано положение, определяющее основные термины, принципы и порядок действия муниципальной системы.

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября 2017 г. N 68-ЗАО «О признании утратившим силу Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О Единой комплексной информационной системе Ямало-Ненецкого автономного округа»

Принят в целях актуализации нормативных правовых актов автономного округа и приведения их в соответствие с законодательством России. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 апреля 2009 г. N 29-ЗАО «О Единой комплексной информационной системе Ямало-Ненецкого автономного округа» признан утратившим силу, так как он не соответствует требованиям к современным информационным технологиям и положениям действующего законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Ярославской области от 22 сентября 2017 г. N 718-п «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, внесении изменений в постановление Администрации области от 29.05.2007 N 174 и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»

Положение определяет порядок координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области и подведомственных им государственных учреждений, созданию, развитию, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, порядок осуществления согласования проектов планов информатизации органов исполнительной власти области, а также порядок оценки и согласования описаний объектов закупок товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Координация мероприятий по информатизации осуществляется посредством рассмотрения и согласования проектов планов информатизации органов исполнительной власти области, участия в организации закупок для обеспечения государственных нужд в сфере ИКТ посредством оценки и согласования описаний объектов закупок, а также методического обеспечения органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений по вопросам планирования и осуществления закупок в сфере ИКТ.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

Постановление Правительства Вологодской области от 11 сентября 2017 г. N 815 «О государственной информационной системе «Корпоративный портал органов исполнительной государственной власти Вологодской области»

Отмечено, что доступ пользователей к автоматизированной системе «Корпоративный портал органов исполнительной государственной власти Вологодской области» осуществляется через уникальные учетные записи, создаваемые для каждого пользователя, и прекращается на основании отправленной посредством автоматизированной системы электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области заявки участника Корпоративного портала.

Основанием прекращения доступа к Корпоративному порталу является увольнение (расторжение служебного контракта, отставка) пользователя.

Оператор в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки прекращает доступ к Корпоративному порталу указанного в заявке пользователя, о чем незамедлительно уведомляет посредством АСЭД участника Корпоративного портала, направившего заявку.

Постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 2, который вступает в силу 1 января 2018 г.

Постановление Правительства Свердловской области от 19 сентября 2017 г. N 708-ПП «Об утверждении Положения о региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области»

Определены назначение и структура региональной информационно-аналитической системы управления развитием территории Свердловской области, состав и роли участников информационного обмена.

Система предназначена для использования в работе органами местного самоуправления муниципальных образований при исполнении своих полномочий в сфере градостроительства.

Функциональными задачами системы являются: обеспечение автоматизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства; формализация и совершенствование внутренних технологических процессов подготовки разрешительной документации при предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства; использование единообразных формализованных электронных форм типовых разрешительных документов на территории Свердловской области; формирование единого информационного пространства на основе картографических данных, которые формируются органами местного самоуправления муниципальных образований в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства; увеличение количества государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства, предоставляемых в электронном виде; повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства; повышение качества информационного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, участвующими в процессах градостроительного регулирования на территории Свердловской области.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Сахалинской области от 15 сентября 2017 г. N 436 «О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 гг.)», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 04.07.2013 N 334»

В связи с изменениями, внесенными в бюджет Сахалинской области на 2017 г. и плановый период, корректирована государственная программа Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 гг.)». Планируемый объем финансирования Государственной программы установлен в размере p5 951 013,9 тыс (ранее составлял p5913770,3 тыс). Финансирование программы в 2017 г. увеличено с p1 213 343,7 тыс до p1 250 587,3 тыс.



Постановление Правительства Республики Мордовия от 18 сентября 2017 г. N 518 «О внесении изменений в государственную программу Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 г.»

Предельный прогнозный объем финансирования государственной программы Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 г.» увеличен до p8467330,20 тыс.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 11 сентября 2017 г. N 444 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие структуры Единого краевого информационного банка данных субъектов градостроительной деятельности в Алтайском крае в целях обеспечения заинтересованных лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности» на 2018 г.»

Целью программы является обеспечение заинтересованных лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности (на основе формирования и использования информационных ресурсов). Реализация предусмотренных программой мероприятий запланирована на 2018 г. Общий объем финансирования программы составляет 500,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Приказ Департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 сентября 2017 г. N 142 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности государственной гражданской службы в департаменте информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

Определена процедура получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности государственной гражданской службы в департаменте информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

Должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня регистрации ходатайства представляет его директору департамента. Представитель нанимателя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации ходатайства рассматривает его и принимает одно из следующих ешений: разрешить гражданскому служащему участие в управлении некоммерческой организацией; запретить гражданскому служащему участие в управлении некоммерческой организацией.

Решение представителя нанимателя разрешить гражданскому служащему участие в управлении некоммерческой организацией оформляется приказом департамента в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Приказ департамента информационной политики Краснодарского края от 12 сентября 2017 г. N 49 «О персональных данных в департаменте информационной политики Краснодарского края»

Определены цели обработки персональных данных в департаменте информационной политики Краснодарского края. Прописаны категории субъектов, чьи персональные данные подлежат обработке в этом органе госвласти, состав подлежащих обработке сведений и правила работы с ними, включая хранение и уничтожение.

В департаменте контролируется соблюдение соответствия указанной процедуры установленным федеральным законом требованиям. Для этого ведется внутренний контроль. Проверки в его рамках могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые - не реже одного раза в трехлетие.

Утверждены формы для соответствующего делопроизводства (типовая форма обязательства служащего департамента прекратить обработку персональных данных при расторжении с ним служебного контракта, типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа представить таковые).

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Министра культуры Самарской области от 14 сентября 2017 г. N 343-р «О проведении конкурса на предоставление гранта в форме субсидии телевизионным и радиовещательным компаниям Самарской области в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на производство и выпуск в эфир телевизионных программ, посвященных развитию культуры и формированию духовных ценностей»

В конкурсе принимают участие телевизионные и радиовещательные компании Самарской области, подавшие заявление на участие. Критерием отбора компании для предоставления гранта является признание конкурсной комиссией компании победителем конкурсного отбора. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подлежит утверждению министром культуры Самарской области. Основанием для перечисления субсидии является заключение соглашения между министерством культуры Самарской области и победившей компанией. Результаты конкурса размещаются на интернет-сайте министерства культуры Самарской области. Реализация проекта победившей компанией должна осуществиться с момента подписания соглашения до 20 декабря 2017 г.

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