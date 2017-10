NetApp: Мультиоблака — это продолжение истории про мультивендорную закупку оборудования

CNews: 31 октября в Москве пройдет конференция NetApp Directions. Расскажите об основных темах, которые будут на ней затронуты?

Роман Ройфман: Это наша ежегодная конференция, посвященная технологиям NetApp и ее партнеров в области управления данными. Эта конференция до недавнего времени называлась NetApp Innovation, в этом году ее название сменилось на NetApp Directions.

И это интересная история. У нас не закончились идеи, наоборот — новинок стало больше. Мы значительно ускорили цикл разработок продуктов, так, например, наш флагманский продукт ONTAP теперь обновляется не раз в полтора-два года как раньше, а два раза в год. А наши облачные продукты born-in-cloud мы обновляем каждые несколько месяцев. Если мы на конференции будем просто перечислять сделанное за год, то это будет долго и скучно. Поэтому мы бы хотели говорить не о частностях, а о всей картине в целом. Directions — это про направления, про векторы развития. Мы хотим показать, что, благодаря концепции NetApp Data Fabric, наши заказчики и партнеры в последнее время получили беспрецедентную свободу выбора ресурсов и подходов в управлении данными. Увеличилось количество направлений, в которых можно двигаться для достижения результата. Отсюда и новое название конференции.

На NetApp Directions мы будем говорить в первую очередь о нашем подходе к управлению данными: что он дает нашим заказчикам и партнерам, какие возможности они получают с использованием технологий Data Fabric, что нового мы добавляем в те продукты, которые появились в последнее время. Таким образом, наши заказчики и партнеры смогут узнать не только технические подробности, но и некоторые интересные особенности применения новых технологий в бизнес-практике. Под технологиями мы понимаем как облачные истории, так и on-premises решения, не забудем и о программно-определяемых решениях для управления данными.

Роман Ройфман: У нас не закончились идеи, наоборот — новинок стало больше

Кроме этого, мы расскажем не только о наших собственных достижениях, но и поговорим об успехах партнеров и заказчиков. NetApp Directions — отличная площадка для обсуждения реальных случаев применения технологий NetApp за последний год.

CNews: Какие компании будут хэдлайнерами мероприятия и о каких своих достижениях, связанных с NetApp, они расскажут?

Роман Ройфман: Пленарная часть будет посвящена управлению данными в разных облачных средах. Мы хотим рассказать о том, какие преимущества получают наши заказчики и партнеры, которые применяют технологии NetApp по управлению данными в рамках своих облачных стратегий on-prem, в облаке сервис-провайдера, у гиперскейлера и в многооблачных решениях.Обо всем этом участники узнают от наших заказчиков и партнеров.

Среди них — немецкая компания Darz, представители которой расскажут о технологии near cloud («около облака»), которая позволяет строить мультиоблачные решения с использованием облачной инфраструктуры сразу нескольких гиперскейлеров с возможностью очень быстрого переключения сервисов между разными облаками и миграции данных между облаками, происходящей за секунды. Также они поделятся своим опытом практического применения интересных решений, связанных с NetApp Private Storage. Эта компания — сама по себе достаточно интересный случай использования технологий NetApp, там весь бизнес выстроен в рамках концепции Data Fabric. Они идут в ногу и в одном направлении с нами, а потому мы рады рассказать о тех успехах, которых они достигли.

Про управление данными с точки зрения сервис-провайдера участники конференции узнают от одного из крупнейших российских облачных провайдеров — компании ИТ-Град. Российские истории всегда интересны и носят свою специфику.

А про все возможности и преимущества работы с данными в облаке гиперскейлера Azure расскажет представитель компании Microsoft. Ну и, наконец, одна из самых интересных тем — управление данными on-prem в век цифровой трансформации — будет представлена нашим заказчиком, одним из лидеров рынка финансовых услуг.

И, конечно, мы не могли не пригласить наших партнеров по глобальному альянсу. Речь идет о компании Cisco, с которой нас связывает длительная история продвижения конвергентных решений FlexPod, а также выступление наших давних коллег из компании Veeam.

CNews: А еще запланирована работа в секциях?

Роман Ройфман: Да, будут три параллельных трека, каждый из которых мы посвятим разным областям управления данными.

В первой секции мы будем говорить о практических применениях решения Data Fabric. Сначала выступит один из наших заказчиков — компания «Либерти Страхование», затем мы расскажем о том, как нужно строить data-сервисы, например, active/active ЦОДы. Причем не только в рамках классической парадигмы, но и, скажем, при переносе их в облако. Мы также поделимся своими идеями о том, как можно использовать универсальный транспорт между различными платформами, которые являются конечными точками в Data Fabric, и как лучше всего это использовать. Поговорим и о централизованном управлении созданием резервных точек восстановления и клонирования, о лимитах, которые можно поставить на отдельных участников в вашем облаке, чтобы, разворачивая облачные решения в центре Data Fabric, у вас не было влияния соседей на вашу продуктивную нагрузку в этом облаке. И это только те вопросы, которые мы рассматриваем в первом треке, посвященном Data Fabric.

CNews: Что будет еще в двух секциях?

Роман Ройфман: Отдельный трек мы посвятим особенностям ускорения работы СХД с разными типами информации. Начнем с объектного подключения и его интеграции с гибридными или all-flash системами. В этой части разберемся с тем, как можно получить максимальную скорость от all-flash систем, обсудим и новые технологии, которые появятся в ближайшее время. Затем перейдем к обсуждению NVMe-технологий, NVMe over Fabric, затронем перспективы этих направлений и случаи реального применения. И тут нам есть, что рассказать, с учетом того, что мы являемся компанией, которая одной из первых применила end-to-end подключение по NVMe over Fabric. И, конечно, мы осветим новинки в наших новых системах, которые поддерживают NVMe over Fabric в наших системах для подключения внешних хостов.

И отдельным, третьим треком, мы затронем тему центров обработки данных нового поколения. Там мы будем говорить о программно-определяемых системах хранения данных, об облачных инструментах аналитики, использовании API для управления данными. Это будет достаточно интересный технический контент.

К слову, многие наши новинки еще даже не представлены. Часть их них будет презентована на конференции NetApp Insight, которая пройдет в начале октября в Лас-Вегасе, еще некоторые обсудим как раз в Москве, но основная часть увидит в свет еще через несколько недель — на NetApp Insight в Берлине, куда поедет довольно представительная делегация наших заказчиков и партнеров из России.

CNews: Если говорить конкретно о технологии DataFabric: как она меняет рынок и какие конкурентные преимущества приносит бизнесу?

Роман Ройфман: Преимущество простое — готовность бизнеса к цифровой трансформации. Да, это сейчас достаточно затертое словосочетание, но если для вас важна мобильность ваших данных, возможность не привязывать эти данные к конкретной платформе, которая используется прямо сейчас у вас в ЦОДах, возможность переносить данные между разными платформами, между разными ЦОДами, между on-premises ресурсами и ресурсами сервис-провайдеров, между ресурсами гиперскейлеров, в конце концов, то Data Fabric дает вам возможность реализовать эту свободу. Это даст широкие возможности быстрого развития и реагирования на требования бизнеса, ускоряя тем самым его развитие и обеспечивая высокую конкурентоспособность и лидерство на рынке.

CNews: А вы вынуждены были в эту стратегию вносить какие-то изменения со временем?

Роман Ройфман: В стратегию — скорее, нет, в тактику — пожалуй, да. Более того, появляются новые направления, которые приносят изменения. И это не только изменение наших продуктов, но и всей компании, принципов ее управления и развития.

Если вернуться на несколько лет назад, то NetApp воспринимался исключительно как компания, производящая системы хранения данных. И так оно и было. Это сказывалось на том, как мы выглядели на рынке акций, как оценивалась наша компания, на восприятии и ожиданиях наших партнеров и заказчиков.

Когда мы начали говорить о концепции Data Fabric, мы начали меняться сами. Мы больше не рассматриваем системы хранения данных, как единственный продукт, который мы производим. Мы пытаемся быть компанией, которая управляет данными, и в том числе — предоставляет сервисы по управлению данными. Мы делаем это на разном уровне.

CNews: Например?

Роман Ройфман: Во-первых, мы серьезно изменили подход к производству «железных» систем хранения. Мы начали выпускать обновления нашего функционала два раза в год — наши системы стали лучше, быстрее, интереснее, и это стало очевидно для рынка, на котором мы сейчас испытываем абсолютно феноменальный успех. Причем как в России, так и по всему миру.

Кроме того, мы зашли в новые для себя области, которые раньше для нашей компании считались странными. Мы начали говорить о программно-определяемых хранилищах, и теперь вы можете построить систему управления данными, не покупая «железо», на котором будет логотип NetApp. Как можно обойтись без этого? Например, с использованием функционала SDS — ONTAP Select.

Из свежих примеров: мы недавно реализовали механизм репликации между различными платформами. Мы можем передавать данные с традиционных систем, которые стоят у заказчика, на SDS-системы, можем передавать их в облако или в near cloud с помощью NetApp Private Storage; можем делать репликацию между AFF-системами и другими платформами, не работающими с ONTAP, на СХД Altavault, предназначенные для архивного хранения и резервного копирования в облако, и на революционную scale-out all-flash СХД SolidFire. Мы делаем очень много для того, чтобы все части того, что мы производим, были совместимы друг с другом и не воспринимались как отдельные компоненты, стали ячейками большого паззла, который носит название Data Fabric.

CNews: И вы уже не просто производители ПО или железа…

Роман Ройфман: Совершенно верно. Например, мы вступили в новую для себя историю, начав производить сервисы и приложения cloud-native. Скажем, зайдя в онлайн-магазин Microsoft Azure, вы можете купить экземпляры ONTAP Cloud с почасовой оплатой, как сервис. То же самое касается Amazon. Там же вы можете приобрести виртуальные программно-определяемые решения в облачной среде. Но это еще не все: вы можете купить сервисы, которые работают по принципу PaaS, например, NetApp для резервного копирования и восстановления инфраструктуры для Office 365. А можете купить решения, построенные на PaaS-платформе от NetApp для синхронизации файловых или объектных данных, находящихся в облаках.

На днях мы объявили NFSaaS для наших пользователей в Azure. И мы будем дальше предлагать новые интересные PaaS/SaaS-решения, которые будут доступны в обычном маркетплэйсе Azure или Amazon.

CNews: К слову, NetApp много внимания уделяет технологиям для гибридных облаков и мультиоблаков.

Роман Ройфман: О гибридных облаках сейчас говорят все заказчики в мире. Проведенные в этом году исследования показали, что лишь 1% заказчиков не имеет никаких облачных планов для развития своей инфраструктуры. Все остальные или хотят строить частные облака, или переходить в публичные, или — и сейчас речь идет о большой части — заняться развитием гибридных, которые стали неким золотым стандартом.

А что такое мультиоблака? По сути, это продолжение истории про мультивендорную стратегию закупки оборудования. Сегодня вы точно так же рассматриваете решения, построенные на мультиоблаках, как некую гарантию безопасности той инфраструктуры, которую вы строите. Это не ставит вас в зависимость от одного поставщика и дает возможность выбора.

Как только вы уходите в облако, вы зачастую привязываете себя к тем возможностям, которые дает гиперскейлер. Решения, ориентированные на мультиоблачное применение, например, NetApp Private Storage, позволяют получить независимость от конкретного облака, к которому выполнено подключение, и от конкретных вычислительных ресурсов. А управление данными при этом остается на уровне привычных вам возможностей систем ONTAP. Так что это очень важное, интересное и востребованное в мире решение. Но лучше приходите к нам, и пообщайтесь с нашими коллегами из Darz, которые в этом вопросе «собаку съели».

CNews: Одно из важных направлений работы NetApp — программно-определяемые СХД. Насколько востребован сейчас all-flash на SDS?

Роман Ройфман: SDS — это очень горячая тема. Даже в последние месяцы очевиден всплеск интереса к таким решениям, например, к ONTAP Select. В том числе — в России. Если честно, на наших встречах с заказчиками мы говорим о SDS почти столько же, сколько о решениях, связанных с on-premises «железом». Здесь, безусловно, есть будущее.

Что касается all-flash, то это уже некий стандарт. Редки случаи, когда заказчику не нужен all-flash, а число задач, для решения которых используются старые носители информации — очень небольшое. All-flash — это не будущее, это абсолютная реальность. В нашей сессии, которая посвящена, в том числе, обсуждению флэш-технологий, мы будем говорить о том, куда мы идем уже после 3D NAND-флэша. Об NVMe-носителях, например. О том, как использовать уже существующие технологии по управлению данными и личный опыт заказчика в нашем общем новом мире без революционного изменения инфраструктуры.

CNews: Раз уж заговорили о будущем: какие основные технологические тренды будут менять рынок?

Роман Ройфман: Тренды такие: максимальный переход к флэшу во всех его видах, переход к новым протоколам подключения, переход на NVMe-носители и на NVMe over Fabric для подключения СХД. Мы увидим все большее появление SDS-решений в нашей жизни. Управление данными заказчик будет потреблять в разных формах: на on-premise-платформе, на облачных PaaS-платформах, в виде ONTAP cloud или SDS.