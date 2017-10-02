Как импортозаместить систему видеоконференцсвязи?

По мнению экспертов, самодовлеющим трендом в области импортозамещения видеоконференцсвязи является использование программных MCU и облачных решений. Этот тезис подтверждают как аналитика, так и запросы участников рынка, среди которых наиболее популярны решения, подобные Yealink Meeting Server , предлагаемое компанией IPmatika.

В течение 2016—2017 гг. отрасль видеоконференцсвязи развивалась весьма неторопливо, а некоторые ее области даже показывали отрицательную динамику. Дело тут и в сокращении ИТ-бюджетов, которые со времени последнего всплеска кризиса если и выросли, то незначительно, и в курсе на импортозамещение — оказалось, что «импортозаместить» ВКС вроде Polycom не так-то просто. На помощь нашим вендорам и заказчикам пришли отечественные программные разработки из сферы унифицированных коммуникаций и облачные технологии. Постепенно даже некоторое отечественное профильное «железо» появилось, причем, конечно, более доступное по цене. Сами же решения (это видно по анализу совершенных сделок) мигрируют от дорогостоящих к менее дорогим — и одновременно — в сторону формата «all-in-one», то есть, «коробки». Отчасти это происходит за счет работы «бессмертных» драйверов — желания игроков из госсектора получить быструю современную систему и при этом слегка потратить деньги налогоплательщиков. Однако негласное вето на приобретение западных систем тут играет на руку отечественным вендорам. В те же ворота играет и принятый летом закон о телемедицине, который вступит в силу 1 января 2018 г.



Слово аналитикам



Рыночные тренды подтверждают данные выкладки. Итак, в 2016 г. отечественный сегмент рынка видеоконференцсвязи, по информации TAdvizer, показал отрицательную динамику в денежном выражении. При этом, по данным Wainhouse Research, уже его объем остается в пределах $200 млн в год, сумма же по сделкам в 2016 г. не превысила p2 млрд.



Что же препятствует масштабному внедрению ВКС? По сведениям опроса, проведенного OSP Data, это, во-первых, высокая стоимость соответствующих продуктов, затем — отсутствие готовности со стороны пользователей, технические проблемы, и, наконец, отсутствие пользы для бизнеса компании.



Вопрос: Что, на ваш взгляд, препятствует более масштабному внедрению ВКС?





Источник: OSP Data, 2017

Серьезный рост по результатам данного опроса показали программные решения для видеоконференцсвязи. Кроме того, возросло число заказчиков, прибегающих к облачным решениям.



Вопрос: Какой тип инфраструктуры ВКС вы используете?





Источник: OSP Data, 2017



Одним из лидеров по продажам SIP-телефонов (1 место в Евразийском регионе и в частности в России, второе место в мире с 2014 г.) является компания Yealink. По результатам первого полугодия 2017 г., данный вендор опережает конкурентов. С другой стороны, глобальный рынок видеоконференцсвязи активно развивается, являясь очень привлекательным для инвестиций.



Глобальный рынок решений UC ($ млрд)





Источник: Frost&Sullivan, 2016



Все в одном



Актуальным для сегодняшнего состояния рынка является решение Yealink Meeting Server. Оно представляет собой программное приложение для виртуальных платформ и значительно расширяет возможности и дополняет функционал видеотерминалов, а также повышает эффективность использования оборудования и управляемость сети видеоконференцсвязи. На текущий момент включает в себя MCU, сетевой каталог и регистратор устройств, позволяет маршрутизировать вызовы, реализует механизмы взаимодействия с Firewall/NAT, дает возможность управлять конференциями и устройствами.



Данное решение предназначено для построения распределенной ВКС-инфраструктуры на базе облачных технологий. В сочетании с видеотерминалами Yealink оно обеспечивает проведение видеоконференций высокой четкости для переговорных, конференц-комнат, рабочих мест и мобильных участников в корпоративных и публичных сетях, обеспечивая интеграцию с другими сетями связи. Кроме того, оно повышает эффективность использования оборудования и управляемость сети и, что немаловажно, совместимо с оборудованием других производителей по стандартам SIP и Н.323.



Расширяем функциональность



Как уже было упомянуто, Yealink Meeting Server значительно расширяет функциональность и производительность видеотерминалов переговорных комнат. При глубокой интеграции с видеотерминалами Yealink есть возможность синхронизации календарей, списков конференций, запуска конференций с терминала одним прикосновением, созыва оперативных совещаний с видеотерминала Meet Now, планировать конференции, а также бронировать видеоконференции и конференц-комнаты через почтовый клиент или напрямую.



Часть плюсов связана с самой схемой предоставления решения заказчику. Облачные технологии практически снимают вероятность возникновения точек отказа, дают заказчику независимость от аппаратной платформы, упрощают наращивание производительности, масштабирование и построение распределенных систем, увеличивают отказоустойчивость. Серверное приложение YMS развертывается на виртуальной платформе, соответственно, не зависит от аппаратуры сервера.



Yealink Meeting Server позволяет использовать различные регламенты видеоконференций: P2P, планируемые, оперативные (Ad-hoc), в формате лекции, голосовой активации. Также возможно создание виртуальных конференц-комнат (VMR). При этом участник может видеть одновременно до 49 активных окон конференции в различных вариантах раскладки и активации многооконного режима.



Надо отметить, что решение может работать под виртуальными платформами VMware и Hyper-V, а также имеет возможность кросс-сетевого развертывания ICE/TURN/STUN/NAT. Благодаря динамическому паролю и TLS/SRTP/HTTPS протоколам гарантируется высокая безопасность конференций. Также реализованы возможности удаленного управления терминалами, обновления ПО, диагностики, отслеживания и экспорта протоколов.



Номенклатура решений для видеозвонков от Yealink

Источник: Yealink, 2017

В числе других преимуществ YMS следует перечислить использование технологии WebRTC, дающей возможность работы по технологии точка-точка, использование SIP-протокола, а также объединение «6 решений-в-1» (MCU, сервер регистратора, сервер трассировки, сервер каталогов, сервер встреч и управления устройствами). Что касается развития системы, то в ближайшее время в новой версии будет реализована поддержка S4B, стриминга и записи.



И плюс сервер



Сегодня YMS доступен не только как программный продукт, но и в коробочном исполнении. Производство серверов под YMS осуществляется в России. Гарантия на аппаратную часть составляет 3 года с обслуживанием в СЦ. Серверы протестированы и оптимизированы для работы с данным решением.



Помимо типовых конфигураций под 34 и 68 HD-подключений возможно производство под проект нестандартных конфигураций на различное количество HD/FullHD-подключений в необходимом форм-факторе исполнения корпуса и с оптимальным уровнем отказоустойчивости.

Надо отметить, что компания Yealink предлагает полную линейку оборудования для осуществления видеозвонков: от персональных устройств до собственно серверов многоточечной видеоконференцсвязи.



Во-первых, это программное обеспечение для устройств под управлением ОС Android и iOS (бесплатные приложения), а также под Windows и Mac OC. Во-вторых, индивидуальные ВКС-терминалы (видеотелефоны), в том числе под управлением Android. В-третьих, терминальные устройства группового доступа, которые делятся по месту своего применения и могут использоваться как в небольших переговорных, так и в серьезных конференц-залах. Весь спектр продуктов Yealink для ВКС может объединить в общую конференцию либо терминал со встроенным сервером (до 24 устройств), либо выделенный программный сервер YMS, о котором подробно говорилось выше.



Интересным вариантом для желающих понять, подходит ли данное решение конкретно для их компании является его тестирование. Следует отметить, что компания-дистрибутор предлагает для тестирования не только бесплатные ограниченные по сроку лицензии, но и готовый (со склада в МСК) АПК на 34 порта HD.



Чтобы получить бесплатную демоверсию решения, необходимо написать поставщику. Адрес: vcs-info@yealink.com с темой «Запрос на тестирование ВКС».

