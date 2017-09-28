Заявления в суд — не на бумаге: москвичи ищут правосудия в электронном формате
Одними из самых ожидаемых россиянами элементов электронного правосудия стали единый портал судов общей юрисдикции столицы и его важная часть — «Личный кабинет». Первый стал общим информационным пространством московского правосудия. Второй — личным сервисом для тех, кто так или иначе сталкивается с судебной системой.
Правосудие практически для чайников: Москва теперь может похвастаться наличием общего информационного пространства, в котором доступна вся информация о судопроизводстве с нуля. Начало судебных разбирательств было когда-то задачей сложной: к кому идти, куда звонить, как подать документы? С внедрением «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» стало проще: все сведения о любом районном суде Москвы и о самом Мосгорсуде централизованно хранятся на едином портале судов общей юрисдикции.
«Единое инфопространство объединяет и централизует данные о работе 36 московских судов общей юрисдикции и предоставляет гражданам информацию из подсистем КИС СОЮ, включая «Электронное дело» и систему аудио- и видеозаписи судебных заседаний. По сути, портал станет видимым для всего мира «окном» в электронную судебную систему Москвы», — рассказывает заместитель генерального директора компании «Крок» Татьяна Толстова.
Портал содержит 5 основных разделов: «Поиск по судебным делам», «Электронная приемная», «Территориальная подсудность», «Калькулятор госпошлины» и «Личный кабинет», а также выпадающий список «Суды общей юрисдикции», который позволяет перейти к разделу конкретного суда. Есть и дополнительные — «Новости о работе судов», «Полезные ссылки» и другие. Также на портале систематизирована различная информация прикладного характера, вроде нормативно-правовых актов или часто задаваемых вопросов.
Рассчитать пошлину и найти нужное дело — на едином портале
Выпадающий список «Суды общей юрисдикции» можно использовать для получения справочной информации о работе конкретных судов Москвы. У каждого из них есть своя страничка, на которой доступно и расписание предстоящих заседаний.
Сервис «Поиск по судебным делам» поможет найти конкретную информацию о том или ином деле или категории дел. Речь идет об общедоступных сведениях: регистрационные номера, их наименования или предметы спора, данные о прохождении дел в судах, расписания и архивные видеозаписи судебных заседаний, а также сведения о вынесенных итоговых судебных актах. Критерии поиска в этом разделе регулируются множеством фильтров.
В «Электронной приемной» пользователи смогут подавать обращения непроцессуального характера, касающиеся, например, организационных вопросов. Там же можно высказать свое мнение о работе конкретного суда, поблагодарить или покритиковать служителей Фемиды.
«Территориальная подсудность» сэкономит время пользователям при определении районного суда, в который необходимо обращаться при возникновении сложных ситуаций. Достаточно лишь вбить адрес и узнать, к юрисдикции какого районного суда будет отнесено дело.
Рассчитать размер государственной пошлины можно с помощью сервиса «Калькулятор госпошлины». Все подсчеты будут произведены автоматически после указания конкретного суда, в котором происходит разбирательство, и типа заявления. Также система формирует квитанцию для оплаты со всеми необходимыми реквизитами.
Материалы дел и видео — в «Личном кабинете»
В «Личном кабинете» с момента запуска сервиса зарегистрировались уже тысячи пользователей. Там они могут ознакомиться с электронными версиями материалов дел, доступны и видеозаписи разбирательств судов первой, апелляционной и кассационной инстанций. Тут же можно следить за назначенными судебными заседаниями и самим ходом судопроизводства от стадии регистрации дела до момента списания его в архив. Есть даже подписка на обновления, при активации которой об изменениях в статусе дела пользователь узнает посредством оповещения на электронную почту. Спустя несколько месяцев после ввода в эксплуатацию, был расширен список доступных для подачи типов документов, который сейчас насчитывает порядка двух десятков наименований.
«В электронном виде можно подать в суд как первичные документы, так и те, что относятся к уже существующим делам. Перед запуском сервиса он был тщательно протестирован, но, безусловно, его функциональность может быть доработана по мере использования в промышленной эксплуатации и обновления законодательства Российской Федерации», — уточняет Татьяна Толстова.
Перед тем, как воспользоваться разделом, придется пройти регистрацию на портале государственных услуг. Это связано с необходимостью идентификации гражданина и сохранения персональных и других данных участников разбирательств. После этого нужно еще обзавестись электронной подписью, а сам доступ к информации о деле дается после оформления специального запроса. Тоже электронного. Доступ к материалам конкретного судебного дела предоставляется на определенный срок. Чаще всего — на один год. Но продление тоже возможно. К слову, если заявитель является адвокатом и ведет сразу несколько дел, то все они будут отображены в его «Личном кабинете».
«Человеку больше не нужно ехать в суд и стоять в очередях в канцелярию, что существенно экономит время. Электронные документы регистрируются как юридически значимые и равны бумажным по статусу», — говорит технический менеджер компании «Крок» Леонид Медвецкий.
После отправки электронного ходатайства, заявления, жалобы или других документов, обращение автоматически регистрируется в электронном журнале входящих документов и ему присваивается уникальный номер. Сотрудник экспедиции суда выполняет проверку на корректность заполнения электронных форм, читаемость присланных документов, наличие необходимых документов для подачи в электронном виде, а также адвокатского удостоверения (если подает адвокат) и документа, удостоверяющего личность подающего.
Если электронные формы и документы корректны, то сотрудник экспедиции суда в зависимости от типа производства (уголовное, гражданское, административное и т.д.) направляет их в системе назначенному ответственному сотруднику соответствующей канцелярии суда. Если же документы некорректны, то сотрудник экспедиции суда отклоняет принятие электронных документов через систему.