Заявления в суд — не на бумаге: москвичи ищут правосудия в электронном формате

Одними из самых ожидаемых россиянами элементов электронного правосудия стали единый портал судов общей юрисдикции столицы и его важная часть — «Личный кабинет». Первый стал общим информационным пространством московского правосудия. Второй — личным сервисом для тех, кто так или иначе сталкивается с судебной системой.

Правосудие практически для чайников: Москва теперь может похвастаться наличием общего информационного пространства, в котором доступна вся информация о судопроизводстве с нуля. Начало судебных разбирательств было когда-то задачей сложной: к кому идти, куда звонить, как подать документы? С внедрением «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» стало проще: все сведения о любом районном суде Москвы и о самом Мосгорсуде централизованно хранятся на едином портале судов общей юрисдикции.

«Единое инфопространство объединяет и централизует данные о работе 36 московских судов общей юрисдикции и предоставляет гражданам информацию из подсистем КИС СОЮ, включая «Электронное дело» и систему аудио- и видеозаписи судебных заседаний. По сути, портал станет видимым для всего мира «окном» в электронную судебную систему Москвы», — рассказывает заместитель генерального директора компании «Крок» Татьяна Толстова.

Портал содержит 5 основных разделов: «Поиск по судебным делам», «Электронная приемная», «Территориальная подсудность», «Калькулятор госпошлины» и «Личный кабинет», а также выпадающий список «Суды общей юрисдикции», который позволяет перейти к разделу конкретного суда. Есть и дополнительные — «Новости о работе судов», «Полезные ссылки» и другие. Также на портале систематизирована различная информация прикладного характера, вроде нормативно-правовых актов или часто задаваемых вопросов.

Рассчитать пошлину и найти нужное дело — на едином портале

Выпадающий список «Суды общей юрисдикции» можно использовать для получения справочной информации о работе конкретных судов Москвы. У каждого из них есть своя страничка, на которой доступно и расписание предстоящих заседаний.

Сервис «Поиск по судебным делам» поможет найти конкретную информацию о том или ином деле или категории дел. Речь идет об общедоступных сведениях: регистрационные номера, их наименования или предметы спора, данные о прохождении дел в судах, расписания и архивные видеозаписи судебных заседаний, а также сведения о вынесенных итоговых судебных актах. Критерии поиска в этом разделе регулируются множеством фильтров.

В «Электронной приемной» пользователи смогут подавать обращения непроцессуального характера, касающиеся, например, организационных вопросов. Там же можно высказать свое мнение о работе конкретного суда, поблагодарить или покритиковать служителей Фемиды.

«Территориальная подсудность» сэкономит время пользователям при определении районного суда, в который необходимо обращаться при возникновении сложных ситуаций. Достаточно лишь вбить адрес и узнать, к юрисдикции какого районного суда будет отнесено дело.

Рассчитать размер государственной пошлины можно с помощью сервиса «Калькулятор госпошлины». Все подсчеты будут произведены автоматически после указания конкретного суда, в котором происходит разбирательство, и типа заявления. Также система формирует квитанцию для оплаты со всеми необходимыми реквизитами.

Материалы дел и видео — в «Личном кабинете»

В «Личном кабинете» с момента запуска сервиса зарегистрировались уже тысячи пользователей. Там они могут ознакомиться с электронными версиями материалов дел, доступны и видеозаписи разбирательств судов первой, апелляционной и кассационной инстанций. Тут же можно следить за назначенными судебными заседаниями и самим ходом судопроизводства от стадии регистрации дела до момента списания его в архив. Есть даже подписка на обновления, при активации которой об изменениях в статусе дела пользователь узнает посредством оповещения на электронную почту. Спустя несколько месяцев после ввода в эксплуатацию, был расширен список доступных для подачи типов документов, который сейчас насчитывает порядка двух десятков наименований.

«В электронном виде можно подать в суд как первичные документы, так и те, что относятся к уже существующим делам. Перед запуском сервиса он был тщательно протестирован, но, безусловно, его функциональность может быть доработана по мере использования в промышленной эксплуатации и обновления законодательства Российской Федерации», — уточняет Татьяна Толстова.

Пользователи личного кабинета единого портала судов общей юрисдикции могут подавать порядка двух десятков типов документов

Перед тем, как воспользоваться разделом, придется пройти регистрацию на портале государственных услуг. Это связано с необходимостью идентификации гражданина и сохранения персональных и других данных участников разбирательств. После этого нужно еще обзавестись электронной подписью, а сам доступ к информации о деле дается после оформления специального запроса. Тоже электронного. Доступ к материалам конкретного судебного дела предоставляется на определенный срок. Чаще всего — на один год. Но продление тоже возможно. К слову, если заявитель является адвокатом и ведет сразу несколько дел, то все они будут отображены в его «Личном кабинете».

«Человеку больше не нужно ехать в суд и стоять в очередях в канцелярию, что существенно экономит время. Электронные документы регистрируются как юридически значимые и равны бумажным по статусу», — говорит технический менеджер компании «Крок» Леонид Медвецкий.

После отправки электронного ходатайства, заявления, жалобы или других документов, обращение автоматически регистрируется в электронном журнале входящих документов и ему присваивается уникальный номер. Сотрудник экспедиции суда выполняет проверку на корректность заполнения электронных форм, читаемость присланных документов, наличие необходимых документов для подачи в электронном виде, а также адвокатского удостоверения (если подает адвокат) и документа, удостоверяющего личность подающего.

Если электронные формы и документы корректны, то сотрудник экспедиции суда в зависимости от типа производства (уголовное, гражданское, административное и т.д.) направляет их в системе назначенному ответственному сотруднику соответствующей канцелярии суда. Если же документы некорректны, то сотрудник экспедиции суда отклоняет принятие электронных документов через систему.