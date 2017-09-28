Как создать мобильное приложение за 3 месяца и удивить конкурентов на авторынке

В одном из крупнейших дилерских центров московского региона автоматизировали приемку автомобилей и продажи дополнительного оборудования с помощью собственного мобильного приложения. Бизнес-эффекты оказались как очевидными — увеличение среднего чека и объемов продаж, — так и опосредованными: возросло доверие клиентов, а компания защитила себя от неоправданных претензий.

От «Жигулей» к «Лексусам»

Улучшить себе бизнес-показатели, а клиентам — качество обслуживания решили в техническом центре «Кунцево». Когда-то эта компания с более чем 30-летней историей была показательным техническим центром по обслуживанию «Жигулей». Теперь же «Кунцево» — официальный дилер 14 популярных во всем мире автомобильных марок, среди которых Mazda, Toyota, Ford, Lexus и другие. Территория техцентра — больше 25 гектаров, а потому он готов обслуживать не только частных клиентов, но и корпоративных, и весьма успешно это делает. Но понятно, что такой крупной компании без современных технологий на рынке было бы весьма непросто.

«В нашем сегменте мобильные приложения для приемки автомобилей уже не являются редкостью, но действительно удачных внедрений — единицы, — объясняет заместитель генерального директора по информационным технологиям ТЦ «Кунцево» Андрей Тарасенко. — Рынок понимает, что подобные приложения могут не только сработать как wow-фактор, но и прямо увеличить средний чек. Использование таких решений позволяет даже слабо подготовленному сотруднику работать в четком скрипте, созданным профессионалами авторынка, что дает заметное преимущество в обслуживании клиентов».

Наличие четких скриптов дает преимущество в обслуживании

Кроме того, подобные технологии дают немало других возможностей: визуально оценить предлагаемые товары, быстро сориентироваться в ценах, скидках, наличии тех или иных деталей. А это уже существенно увеличивает продажи дополнительного оборудования. Помимо прямых бизнес-преимуществ, цифровизация процесса приемки автомобилей позволяет максимально точно описать состояние транспорта, что улучшает отношения с клиентами и устраняет любое потенциальное недопонимание или конфликты.

Решение для авторынка — за три месяца

Определившись с той пользой, которую может принести внедрение мобильного приложения, в «Кунцево» приступили к изучению существующих на рынке готовых предложений. Таких набралось пять, и два из них ИТ-служба техцентра даже внедрила. Но одно было чересчур заточено под приемки и почти не учитывало дополнительные продажи, а второму не хватало гибкости, да и разработчики не успевали воплощать в жизнь пожелания пользователя. После двойного не совсем удачного опыта в «Кунцево» решили создать свое приложение.

«В его разработке участвовала большая команда из пяти человек, консультировали нас еще четверо — эксперты автобизнеса. Но основную часть работ по программированию сделал один разработчик, использовав мобильную платформу «1С:Предприятия 8». Когда проект начинался, мобильная платформа «1С» была еще совсем свежей и обладала некоторыми недостатками, но все эти «детские болезни» 1C быстро исправила. Суммарные затраты на всех участников проекта — 460 человеко-часов. Путь от начала разработки до пилотной версии занял чуть больше трех месяцев», — рассказывает Андрей Тарасенко.

Над приложением работала команда из пяти человек

Само внедрение отняло и вовсе незначительное, по меркам такого крупного бизнеса, время. Базовую настройку с первым дилерским центром выполнили за 135 человеко-часов, со вторым — за 85. Тот же процесс в новом дилерском центре займет не больше 30 человеко-часов: наработано уже значительное число шаблонов настройки. Сокращается и время запуска: сначала это были 35 человеко-часов, теперь — 8-10, помогла оптимизация.

«Подкупает уникальной гибкостью»

Внедрение потребовало обучения части сотрудников. С приложением соприкасаются администраторы-эксперты (как правило, один человек на весь дилерский центр) и мастера-консультанты. Во втором случае для понимания принципов работы решения достаточно тестовой приемки одного автомобиля: логика внутри приложения линейна и очевидна, а каждый шаг снабжен подсказками и графическими метками следующего действия. Приложение подходит для всех брендов автомобилей, представленных в техцентре: правила приемки у разных автопроизводителей могут кардинально отличаться, но решение учитывает эту особенность.

Каждый шаг снабжен подсказками и графическими метками следующего действия

Обучение эксперта занимает чуть больше времени — от недели до трех. Администратор собирает всю логику приложения в конструкторе, добавляет товары и услуги, задает обязательные поля. Для всего этого подходят планшеты средней ценовой категории, но главное — наличие хорошей камеры, поэтому в «Кунцево» думают о более дорогих моделях. При этом администратор может конфигурировать работу приложения в программе 1С «Альфа Авто». Впрочем, особой поддержки оно не требует, в службу приходит не более 2-3 заявок ежемесячно.

«Приложение подкупает своей уникальной гибкостью, оно может работать в любой последовательности действий при любом их количестве. И именно эта гибкость, которой так не хватало существующим на рынке предложениям, и была основной идеей, мы старались одной разработкой удовлетворить сразу все наши дилерские центры в части мобильной приемки автомобилей, — говорит Андрей Тарасенко. — А дополнительные настройки или минимальные доработки позволяют переориентировать решение практически на любую операцию в автомобильном бизнесе».

В компании говорят, что сейчас эта гибкость даже превзошла те ожидания разработчиков, которые были на ранних этапах создания приложения. На той же платформе 1С было создано еще одно мобильное приложение — для кузовных работ, в разработке третье — для мобильной оценки trade-in автомобилей. А еще есть проект настройки этого же решения для реализации дополнительного оборудования при продаже нового автомобиля. Идей так много, что до некоторых из них в «Кунцево» пока даже не добрались.

Рост среднего чека — 5-7%

Главной целью нового приложения было увеличение среднего чека. С этой миссией оно справилось даже лучше, чем ожидали разработчики: при использовании мобильного приемщика в 40% заездов, стабильное увеличение среднего чека составило 5-7%, в некоторых случаях — и до 15%. ROI проекта в «Кунцево» оценивают на уровне 450-600% в зависимости от дилерского центра. И это без учета тех случаев, когда компания получила выгоду за счет досудебного урегулирования претензий клиентов по приемке автомобилей.

Дополнительные прибыли принесло то, что в приложении реализовано меню с возможностью продажи автолюбителям необходимых им запчастей или аксессуаров, а также услуг. Все это снабжено фотографиями и ценами.

Благодаря приложению, компания увеличила дополнительные продажи

«Мы получили максимально полную информацию о принимаемых автомобилях, что смогло несколько раз защитить компанию от неправомерных клиентских претензий. Благодаря фотографиям автомобиля в хорошем качестве, мы смогли доказать наличие повреждений на автомобиле в момент его заезда на сервис. А вот wow-эффект — он был, но не такой, как мы думали. Все-таки мобильные технологии уже плотно вошли в нашу жизнь, и потому их применение уже не удивляет так сильно», — делится деталями Андрей Тарасенко.

В техцентре «Кунцево» отдельно уточняют, что внедрение приложения позволило компании увереннее идти по ранее определенному вектору: развитие востребованных сервисов при повышении качества обслуживания. Не за горами и новые дилерские соглашения с популярными автомобильными брендами.