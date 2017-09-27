Pure Storage принесла на рынок «вечные» СХД

На российском рынке систем хранения данных появился новый игрок. Компания предлагает уникальное решение – систему хранения, которая не устаревает, а, как вино, с годами становится лучше. Именно поэтому ее клиенты признаны самыми счастливыми в мире. О том, каким образом это достигается, в интервью CNews рассказал Максим Зубарев, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии.

CNews: Pure Storage – компания, которая впервые выходит на российский рынок. Расскажите о ней подробнее.

Максим Зубарев: Pure Storage – это шестой в мире производитель систем хранения данных (СХД). Компания появилась относительно недавно, в 2009 году, но ее создали люди, которые ранее не имели никакого отношения к этой индустрии. Один из них является автором основы основ Veritas – Volume Manager. А второй занимался webscale архитектурами в Yahoo и знает все о высокопроизводительных вычислениях с массовым параллелизмом. Эти два парня создали компанию Pure Storage, оборот которой достигнет миллиарда долларов уже в 2017 году. Всего за 8 лет. Мало кто из игроков на рынке может похвастаться таким гипервысоким ростом бизнеса. Это редкий случай в истории отрасли не только систем хранения, но и высоких технологий в целом.

Уровень доверия к Pure Storage подтверждается аналитиками. Gartner поместила ее в правый верхний сектор лидеров квадранта среди производителей флэш-массивов и на первое место по «полноте видения» с первого дня его появления – четыре года назад. Таким образом, Pure Storage занимает лидерскую позицию и с каждым годом отдаляется от остальных участников в лучшую сторону.

Изначально компания была создана в Кремниевой долине США, где сосредоточены основные интеллектуальные ресурсы мира в области информационных технологий. И сегодня она присутствует по всему миру, в том числе в регионах EMEA(Европа, Ближний Восток и Африка) и APJ (Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония).

Клиентская база Pure Storage прирастает каждый квартал новыми именами (по 300-400 клиентов) и достигла на текущий момент отметки 4000, в том числе 20% списка Fortune 500. Это такие известные технологические компании, как: AT&T, Apple, LinkedIn, компании Илона Маска Tesla и SpaceX - получается, с помощью наших технологий запускают ракеты в космос. Из крупных финансовых институтов, в частности, это PayPal, ряд крупнейших банков мира. Есть представители нефтяного сектора, например, ConocoPhillips. И в каждом случае – это жизненно важные данные компании или банка, в некоторых случаях объемом в сотню петабайт.

В России Pure Storage не была представлена до самого последнего времени и, несмотря на поступающие от заказчиков запросы, не могла отгружать свою продукцию на наш рынок. В 2016 годы было принято решение создать в Москве представительство, которое будет заниматься продвижением и поддержкой продуктов компании на территории всего постсоветского пространства – в странах СНГ и Балтии. И уже в феврале 2017 года была сформирована локальная команда. Мы длительное время занимались подготовительной работой: сертификацией, документацией для импорта в Таможенный союз, подписывали партнерские соглашения, формировали основы сервисной поддержки в соответствии с самыми жесткими условиями для критичных приложений: режим 24х7 и гарантированная замена запчастей в течение 4-х часов. Первые отгрузки Pure в наш регион начались в июле 2017 года, и уже в августе наш первый клиент внедрил первую в России неустаревающую СХД. Затем, спустя буквально неделю, последовало первое внедрение в Республике Казахстан.

CNews: Какая схема работы предполагается?

Максим Зубарев: В своей работе компания 100% ориентируется на продажи через партнеров. Причем не только в России, но и везде, где она представлена, в том числе и в США. Функция представительства состоит в том, чтобы оказывать консультации клиентам с надлежащей поддержкой и формировать партнерскую сеть из компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями для обеспечения такой модели продаж.

Максим Зубарев: Pure Storage предлагает не просто системы хранения, а совершенно новый пользовательский опыт, то есть кардинальное изменение подхода к владению системами хранения

У нас нет цели сформировать огромный штат продавцов. Мы хотим, чтобы наши партнеры стали частью команды, были заинтересованы в развитии Pure Storage не меньше, чем ее сотрудники. На сегодняшний день в России такой интерес на уровне руководства и даже владельцев мы увидели в трех компаниях: «Ай-Теко», «Инфосистемы Джет» и «Открытые технологии».

CNews: Есть какие-то особые требования к компаниям, претендующим на звание вашего партнера?

Максим Зубарев: Нашим партнером может стать практически любая компания. Но есть ограничение по количеству фокусных партнеров – мы планируем, что их будет не больше десяти. Это политика компании во всем мире – в каждом регионе она сотрудничает с 3-5, максимум 10 партнерами.

CNews: Какие решения Pure Storage будет предлагать в России?

Максим Зубарев: На российском рынке будет представлен весь портфель решений, которые имеет в своем распоряжении компания Pure Storage. Это блочные флэш-массивы FlashArray //М и //Х, флэш-система с объектным доступом FlashBlade, а также совместное с Cisco конвергентное решение FlashStack. Модель //М уже получила все необходимые сертификаты. В ближайшее время мы планируем завершить сертификацию модели //X и FlashBlade. Конвергентное решение FlashStack автоматически доступно отечественному потребителю вместе с моделью //M.

Все продукты Pure – это инновации в отрасли хранения данных и отражение видения на несколько лет вперед. Так, в 2016 году компания объявила о выпуске первой в мире флэш-платформы для больших данных FlashBlade.

Анонсированный в 2017 году FlashArray//Х – это первый в мире корпоративный флэш-массив 100% NVMe. И это очень важно, потому что высокоскоростной протокол доступа к данным NVMe – это будущий стандарт в отрасли. Старый однопоточный SAS протокол подключения флэш-носителей с ростом их емкости становится узким местом системы хранения и тормозит весь ввод-вывод. В свое время медленный протокол «похоронил» механические диски, когда с ростом их емкости терялась производительность системы. Сегодня подобная ситуация происходит с флэшем – раньше это были накопители на 1 терабайт, а сегодня уже на 20 терабайт. Но в случае SAS скорость обработки данных на единицу носителя остается прежней. В результате, производительность сокращается в разы в пересчете на один терабайт – обратно пропорционально росту емкости. NVMe-протокол – это десятки тысяч параллельных путей доступа к данным. Это скорость без компромисса. И Pure Storage первой создала массив корпоративного класса на новом протоколе, который де-факто становится стандартом отрасли.

Кроме того, Pure Storage предлагает не просто системы хранения, а совершенно новый пользовательский опыт, то есть кардинальное изменение подхода к владению системами хранения. О чем я говорю? Все продукты компании предлагаются по программе Evergreen («вечно зеленый»). Это бизнес-модель владения СХД, которая по мнению IDC устранила главный недостаток традиционных бизнес-моделей, когда производители заставляют клиента каждые три-пять лет менять системы хранения, покупать терабайты заново и осуществлять рискованную миграцию данных. Это как с автомобилем – он устаревает, поэтому через какое-то время его дешевле заменить, чем обслуживать, не говоря уже о моральном и техническом устаревании.

Максим Зубарев: Pure Storage – это всегда актуальная СХД, идущая в ногу с последними достижениями Intel

Pure Storage предоставляет гораздо более экономичный подход к управлению жизненным циклом хранения данных, предлагая систему, которая не устаревает, а, как вино, с годами становится лучше. И несет за это большую инвестиционную ответственность, потому что фактически раз в три года обновляет заказчикам головные модули СХД, что позволяет системе оставаться современной.

Согласно закону Мура, каждые два года мощность процессоров увеличивается в два раза. И это не только морально давит на существующий парк СХД, но и ухудшает конкурентоспособность бизнеса. В случае Pure Storage это будет всегда актуальная СХД, идущая в ногу с последними достижениями Intel. Кроме того компания дает пожизненную гарантию на носители. Это значит, что клиент может не волноваться – пока он приобретает поддержку производителя, носители будут меняться вне зависимости от причины сервисного случая. Таким образом у наших клиентов и через 10, и через 15, и через 20 лет будет супербыстрая система хранения в полном соответствии с последними инновациями без необходимости покупать терабайты повторно.

Второе преимущество решений Pure Storage – высокая эффективность хранения данных. Мы живем в цифровом мире, объемы данных постоянно растут, и задача размещения на одном и том же физическом объеме носителей как можно большего объема данных становится все более актуальной. Pure Storage – первый производитель в мире, который применил дедупликацию и сжатие на флэш-системах еще в 2011 году. Сейчас компания имеет самый лучший и недосягаемый коэффициент оптимизации емкости 5:1. Этот показатель рассчитан на основании сведений о более чем 9000 инсталлированных массивах во всем мире.

По версии издания The Economist, сегодня самый ценный ресурс не нефть, а данные. И эффективность ИТ-службы сегодня измеряется не столько способностью экономить, сколько умением заставить данные работать и создавать конкурентные преимущества. Мир движется от цифры к интеллекту, и от того, как быстро будет извлекаться ценность из данных, желательно, при минимальной вовлеченности персонала в их администрирование, зависит очень многое. Это выдвигает новые требования к системам хранения: автономность, эффективность, Evergreen. В этом смысле предложение Pure Storage является уникальным.

CNews: Кого вы видите в качестве своих клиентов на российском рынке?

Максим Зубарев: Pure Storage предлагает решения на любой кошелек и на любое требование к производительности. Системы хранения объемом менее 30 терабайт ориентированы на малый и средний бизнес. Одновременно, мы предлагаем и крупные решения на несколько петабайт. Системы Pure Storage обладают колоссальной надежностью 99,9999%, и поэтому они незаменимы там, где крутятся наиболее критичные приложения, где часто недопустимы не только простой, но даже деградация производительности. 97% массивов Pure Storage в мире, по которым ведется актуальная статистика благодаря подключению к сервисному облаку, никогда не испытывали никакого даун-тайма, то есть они просто работают, работают всегда! И это уникальный показатель для отрасли, которым компания открыто делится.

CNews: Какие сложности для Pure Storage вы видите в связи с курсом на импортозамещение на российским рынке?

Максим Зубарев: Российское законодательство обязывает некоторых госзаказчиков при выборе того или иного продукта рассматривать не только иностранные решения, но и российские аналоги. Но решения Pure Storage уникальны. Ни одна другая компания, в том числе и отечественная, не может предложить такое качество дедупликации и сжатия. Никто не может предложить систему с постоянной модернизацией, в том числе в новое поколение, и без остановки сервисов – с бизнес-моделью Evergreen.

Максим Зубарев: Все продукты компании предлагаются по программе Evergreen («вечно зеленый»)

И третье – это предиктивная поддержка. Pure Storage имеет самый высокий «Индекс лояльности» (NPS). Он показывает, насколько клиенты из самых разных отраслей могут рекомендовать данного производителя друг другу. Его расчет ведется в 220 отраслях. К сожалению, средний показатель в высокотехнологичных компаниях очень низкий – 16 баллов, что говорит о массовом недовольстве традиционными игроками. Пример высокого NPS – 67 баллов – у компании Apple. У Pure Storage он 83,7 и сертифицирован Satmetrix, что означает, Pure входит в 1% B2B компаний с самым высоким индексом лояльности. А клиенты Pure – самые счастливые в мире, включая организации любого уровня и сферы деятельности.

Такой высокий показатель достигается, в том числе, за счет того, что Pure Storage разработала облако Pure1, куда отправляются телеметрические данные со всей инсталлированной базы массивов. В случае возникновения какого-либо инцидента в сервисном облаке формируется кейс, так называемый уникальный «отпечаток пальца» - с такими-то характеристиками в такой-то среде – и заносится в специальную библиотеку. И инцидент не может произойти повторно, потому что вся инсталлированная база моментально проверяется на наличие подобного окружения и в случае его обнаружения заказчику отправляются рекомендации по предотвращению сбоев. Таким образом создается новый уровень сервиса – не реактивная или проактивная поддержка, когда вендор создает кейс уже после того, как что-то произошло. А предиктивная, когда еще до того, как произошел инцидент, тебя предупреждают о том, что необходимо сделать, дабы его избежать.

Более того Pure1 Meta выдает графические параметры прогнозирования производительности и емкости, чтобы клиенты могли точнее планировать апгрейды и не перезакладываться. Это уникальный сервис в отрасли с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря этому некоторые клиенты называют нашу СХД беспилотной, поскольку она просто работает и не требует внимания администратора. Многие клиенты обращают внимание, что с переходом на Pure экономятся не только деньги, но и время – время персонала. Так, в одном очень крупном банке в Великобритании с активами более 1,5 трлн долларов для управления бизнес-критичной инфраструктурой хранения в 15 петабайт задействован всего один администратор СХД. И то факультативно.

CNews: Каковы ваши ближайшие планы на российском рынке?

Максим Зубарев: Мы только начали, и понятно, что первым делом мы будем ориентироваться на компании, которые ищут возможности расширения границ возможного и осознают важность высокотехнологичных решений для создания бизнес-преимуществ.

Что касается развития партнерской сети, то увеличение числа партнеров не является нашим приоритетом. Пока их три, ведутся переговоры еще с несколькими компаниями. Возможно, у нас будут и небольшие партнеры, с которыми мы также будем работать через дистрибутора, компанию OCS.

Мы рассчитываем так же, как и наша материнская компания, на гипервысокий рост на российском рынке. Интерес к нашим решениям очень большой. За два месяца после завершения сертификации мы уже поставили отечественным потребителям более петабайта. Такого в моем опыте еще не было. Заказчики сами приходят к нам потому, что наши решения уникальны и способны создавать бизнес-преимущества. Ведь речь идет о платформе хранения для клауд эры - автономной, эффективной и Evergreen. Это вселяет уверенность, что достаточно быстро Pure станет шестым производителем систем хранения по доле рынка среди игроков, представленных в России, и первой по темпам роста.