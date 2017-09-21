Телеком Казахстана инвестирует в крупные ИТ-проекты

Молодой и динамичный рынок ИКТ-услуг Казахстана успел проникнуть во все бизнес-сферы страны. Быстрому темпу роста способствуют крупные госзаказы и низкий НДС, при этом актуальными становятся мировые технологические тренды: большие данные, интернет вещей, межмашинное взаимодействие, облачные технологии. О крупных ИТ-проектах и сервисах в телекоме Казахстана, рассказывает главный директор по ИТ в «Казахтелекоме» Марат Абдилдабеков.

CNews: Как сегодня развивается рынок ИТ в сфере телекоммуникаций Казахстана?



Марат Абдилдабеков: Если говорить об ИТ в телеком-сфере, то это динамично развивающийся рынок, речь идет о 8–12% ежегодного прироста за последние 3 года. Рынок ИКТ-услуг в Казахстане может вырасти с 64 млрд тенге (p10,9 млрд – ред.) в 2015 году до 136 млрд тенге (p23,1 млрд – ред.) в 2025 году, обеспечивая темпы роста на уровне почти 8% в год. Во многом ситуация будет зависеть от динамики роста ВВП Казахстана. Полагаю, основным драйвером станут облачные вычисления и услуги ЦОД – темп роста до 11% в год. За этот же период на рынках ИТ-аутсорсинга и системной интеграции ожидается рост на 6–8%.



CNews: Что общего и чем отличаются рынки телекома в Казахстане и в России?



Марат Абдилдабеков: Телеком-рынки Казахстана и России имеют много общего, что указывает на некую преемственность методов ведения бизнеса. Если сравнивать рынки ИТ двух стран, то казахстанский демонстрирует более динамичное развитие за счет «молодости». Также существуют отличия в системе налогообложения, так, например, НДС в Казахстане существенно ниже, чем в России: 12% и 18% соответственно. Еще одна особенность ИТ-рынка Казахстана – это то, что государственные органы традиционно являются крупным игроком и заказчиком, и мы активно развиваем данное направление работы.



CNews: Сегодня операторы связи становятся поставщиками широкого спектра услуг. Какие новые направления актуальны для рынка в целом и для «Казахтелекома» в частности?



Марат Абдилдабеков: Насыщение рынка, финансовая ситуация, высокая конкуренция, растущие потребности клиентов, ожидания инвесторов задают тон компаниям телекоммуникационной отрасли и требуют повышения операционной эффективности с одной стороны и расширения рыночных позиций с другой. Все это происходит на фоне глобальных технологических перемен, поэтому развитие новых продуктов и услуг, в том числе конвергентных, ставится на промышленную основу и является главным рыночным инструментом телеком-компаний. Уже сейчас телекоммуникационная отрасль трансформируется в инфокоммуникационную. Наша компания также не стоит на месте и открывает для себя новые рынки и возможности в таких направлениях, как большие данные, интернет вещей, межмашинное взаимодействие, блокчейн. Компания рассматривает возможность диверсификации и вхождения в смежные сферы, я говорю об услугах в финансовой сфере, электронной коммерции, участии в цифровизации экономики. Отмечу, что наша компания находится в активной фазе трансформации – новые реалии требуют качественных изменений.



CNews: Какие сегменты телеком-рынка для вас наиболее перспективны? На чем сейчас сосредоточился «Казахтелеком»?



Марат Абдилдабеков: Я бы не хотел делать акцент на каком-то одном направлении, поскольку для «Казахтелекома» важны все сегменты бизнеса. Однако в этом году в компании внедрено одно принципиальное нововведение – выделены обособленные дивизионы: корпоративного бизнеса, включающий объединенный сегмент B2B и B2G, а также розничного бизнеса, предоставляющий услуги населению.



Главные ожидания от данного новшества заключаются в том, что каждый из дивизионов, фокусируясь на своем сегменте, будет предметно и очень детально изучать потребности своих клиентов, что обеспечит быструю реакцию на запросы рынка.



CNews: Как меняется рынок телекома в Казахстане под влиянием цифровой трансформации?



Марат Абдилдабеков: В Казахстане на данный момент утверждена государственная программа «Цифровой Казахстан», целью которой является прогрессивное развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и нации, улучшения качества жизни населения. И мы идем в ногу с требованиями времени, трансформируя свою деятельность. Для телеком-операторов цифровая трансформация подразумевает выход за рамки традиционных бизнес-сценариев, возможность обеспечить массовый доступ к новым сервисам. Например, внедрение технологий и услуг Smart Home, Smart City для населения или развитие облачных сервисов, заточенных под требования субъектов бизнеса.



CNews: Какие мировые технологические тренды оказали наибольшее влияние на телеком в Казахстане?



Марат Абдилдабеков: Я уже говорил, что в Казахстане телекоммуникационные услуги трансформируются в инфокоммуникационные, и это – мировая тенденция. Если в период с 2000 по 2014 годы интенсивно развивались рынки дата-центров, ИТ-аутсорсинга, системной интеграции, то сегодня в тренде облачные вычисления. Весь мир переходит в «облака», и «Казахтелеком» активно осваивает данное направление. К примеру, решение Virtual Data Center позволяет крупным компаниям в различных сферах бизнеса перенести свои серверные ресурсы, базы данных, системы в облачную среду. В целом информационные технологии развиваются очень динамично, и мы стараемся реагировать на все новшества максимально быстро.



CNews: Готова ли компания «Казахтелеком» инвестировать в крупные долгосрочные ИТ-проекты? Какие проекты уже в работе или завершены?



Марат Абдилдабеков: Конечно, мы всегда готовы инвестировать в развитие ИТ, так как это имеет не только коммерческое значение, но и высокую социальную значимость. «Казахтелеком» первым в Казахстане начал и успешно реализовал строительство сети дата-центров по всей республике. В городе Павлодар мы построили единственный в Казахстане дата-центр уровня Tier III. Позже на его базе мы реализовали проект Virtual Data Center, который за три года увеличил свои объемы более чем в 3 раза.



Сейчас компания активно инвестирует в новые направления бизнеса, так к 2019 году мы планируем реализовать ряд сервисов по технологии блокчейн. Мы также тесно сотрудничаем с госорганами, акиматами (региональный орган исполнительной власти в Казахстане – ред.), и благодаря поддержке правительства Казахстана планируем реализовать ряд социальных проектов, например, Smart City.



CNews: Сегодня телеком-компании превращаются в поставщиков услуг ЦОД. Рассматривает ли «Казахтелеком» эти услуги в качестве точки роста?



Марат Абдилдабеков: Как я уже говорил, «Казахтелеком» один из первых в Казахстане реализовал услуги на базе центров обработки данных. Услуги ЦОД и облачных вычислений являются драйвером роста всего рынка ИТ. На сегодня компания располагает сетью из 16 дата-центров во всех регионах страны. При этом 82% дата-центров, которые обслуживают сервера казахстанского бизнеса, расположены на площадках «Казахтелекома», в том числе в Павлодаре и Акколе (Акмолинская область), где действуют крупные центры обработки данных с уровнем надежности класса Tier III и Tier II.



Марат Абдилдабеков: Для телеком-операторов цифровая трансформация подразумевает выход за рамки традиционных бизнес-сценариев

Услуги физического размещения, такие как Colocation, Rent a Rack, Dedicated, уже давно стали неотъемлемой частью бизнеса компании с динамично растущим доходом. Еще одним важным аспектом услуг на базе дата-центров являются облачные вычисления. Услуги облачного хранения данных и предоставления облачных вычислительных мощностей по модели PaaS, реализуемые на базе дата-центра класса Tier III, показывают очень интенсивный рост. Они пользуются большим спросом, поскольку клиенты не только обеспечивают сохранность данных, но и оптимизируют свои финансовые расходы. Поясню, это возможно за счет исключения капитальных затрат на создание собственной инфраструктуры, которая, как правило, исчисляется сотнями миллионов тенге (1 тенге = p0,17 – ред.). Также клиенты сокращают расходы на ИТ-персонал благодаря обслуживанию серверов сотрудниками дата-центра. Наряду с этим, есть еще один неоспоримый плюс: высвобождаются занимаемые серверами площади.



CNews: Как давно «Казахтелеком» предоставляет услуги в SaaS? Пользуется ли компания облачными решениями для своего бизнеса? Какие направления телеком-бизнеса выгодно выводить в «облака»?



Марат Абдилдабеков: «Казахтелеком» предоставляет услуги SaaS c 2013 года в рамках партнерских соглашений с компаниями-дистрибьюторами. В последние годы идет смещение спроса с услуг физического размещения серверного оборудования по модели IaaS к облачным вычислениям по моделям PaaS и SaaS.



Среди самых распространенных сервисов SaaS – услуга по аренде программного обеспечения, управлять подпиской на которое клиенты могут через корпоративный портал teleсom.kz. К слову, мы включили антивирус Kaspersky Internet Security в существующие пакеты услуг доступа к интернету для снижения вирусной активности в локальной сети и рабочих станциях пользователей. Кроме того, компания предоставляет в аренду широкий спектр лицензий Microsoft.



Наряду с этим, компания предоставляет сервис многоточечной облачной видеоконференцсвязи, который входит в список услуг SaaS. Сервис пользуется популярностью как среди малого и среднего бизнеса, так и крупных казахстанских компаний за возможность одновременного подключения к видеоконференции до 100 участников в интерактивном режиме.



Все эти услуги развиваются в рамках нашей цели – обеспечить высокое качество предоставление услуг. Компания активно работает над расширением линейки арендного ПО зарубежных и казахстанских производителей, применяя научно-технические разработки и мировой опыт.



CNews: Может ли анализ больших данных улучшить качество предоставляемых услуг? Каким образом? Как «Казахтелеком» использует большие данные, получаемые в процессе работы?



Марат Абдилдабеков: В бизнесе телеком-операторов генерируется большой объем данных. К ним относятся данные биллинга, геоданные, информация об оказанных услугах связи, обращения в контакт-центры, статистика посещения интернет-сайтов и многое другое. Это петабайты информации. Вся аналитика используется для улучшения качества продуктов и услуг связи нашим абонентам, для персонализации и таргетирования. Это позволяет нам вносить изменения намного быстрее, чем традиционные методы анализа, охватывающие небольшую группу клиентов и относящиеся к конкретному периоду. В конечном итоге аналитика больших данных позитивно сказывается на качестве предоставляемых услуг.

