Просто и понятно про SDN, SD-WAN и снижение затрат

В последние годы выходит немало статей об SDN (Software-Defined Networking), или программно-определяемых сетях, но почти все они глубоко технологичны и рассчитаны исключительно на ИТ-специалистов. Мы попросили руководителя направления решений для операторов связи компании «Крок» Василия Горшенина максимально понятно описать выгоды SDN для бизнеса.

CNews: Что такое SDN, и чем интересна эта группа технологий?

Василий Горшенин: SDN – программно-определяемая сеть. Преимущество данной технологии в том, что SDN помогает управлять сетью именно на программном уровне. А это значит, что ИТ-специалистам больше нет необходимости вручную отлаживать работу или изменять настройки сетевого оборудования и, таким образом, тратить массу времени. Все делается в автоматическом режиме с применением интеллектуальных алгоритмов управления. Какую выгоду при этом получает бизнес? Это – достижение максимальной эффективности при управлении сетью: сокращение расходов на ее эксплуатацию, повышение надежности работы и скорости отклика бизнес-приложений, обеспечение сетевой безопасности, повышение скорости запуска на рынок новых сервисов и услуг. И все это доступно сразу благодаря переходу на программно-определяемое решение.

Сейчас SDN активно применяется в центрах обработки данных, т.к. без этой технологии уже нельзя реализовать ни одной задачи по виртуализации ИКТ-инфраструктуры дата-центра. Помимо этого, SDN используется в целях модернизации транспортной телеком-инфраструктуры компаний со сложными распределенными сетями передачи данных. Есть также и специализированная технология SD-WAN, которая в первую очередь интересна компаниям с большим количеством филиалов – финансовым учреждениям, ритейлу, промышленным и добывающим предприятиям и мн. др. В данном случае SD-WAN позволяет отказаться от дорогостоящих VPN-каналов связи от телеком-операторов, для работы достаточно обычного интернет-соединения и LTE, например, как резервного. Технология позволяет автоматически распределять трафик в сети передачи данных и отправлять его по наиболее дешевому и незагруженному в настоящий момент каналу без потери скорости и качества работы приложений. SD-WAN уже завоевывает американский и европейский рынок, в России данная технология еще только начинает развиваться.

Итак, SDN можно условно разделить на три группы: SDN для ЦОДов, транспортный SDN и отдельная технология SD-WAN для построения территориально-распределенных сетей. У каждого свои особенности и преимущества для бизнеса.

CNews: Какие отрасли активнее других стремятся внедрять SDN?

Василий Горшенин: Как я уже говорил, разные типы SDN решают разные задачи. Целесообразность внедрения SDN в дата-центрах уже давно доказана на практике. Что касается SDN в транспортной инфраструктуре, то это решение интересно преимущественно провайдерам связи. С его помощью можно существенно сокращать затраты на ИТ и при этом ускорять процесс Time-to-Market, то есть вывода ИТ-сервисов для клиентов на рынок. Оптимизация затрат достигается за счет снижения CAPEX и OPEX, поскольку SDN сразу легко «подружить» практически с любым сетевым оборудованием в отличие от классических дорогих моновендорных решений.

Василий Горшенин: SDN можно условно разделить на три группы: SDN для ЦОД, транспортный SDN и отдельная технология SD-WAN для построения территориально-распределенных сетей

Вот вам конкретный пример. Модель операторского бизнеса меняется, игроки рынка вынуждены быстрее запускать новые сервисы для пользователей, чтобы, с одной стороны, обеспечить необходимый уровень выручки, с другой, повысить уровень лояльности абонентов. Не секрет, что стоимость классических услуг, будь то голос, смс, интернет, стремительно падает, а для того, чтобы их оказывать, необходимо поддерживать дорогостоящую инфраструктуру. Более того, новые сервисы требуют технологически грамотной настройки, обеспечения необходимого уровня безопасности и прочего.

Возникает вопрос – как это можно сделать оперативно в больших территориально-распределенных сетях операторов? Это непросто даже с управленческой точки зрения. Только представьте, услуга внедряется в дата-центре, затем «попадает» в транспортную сеть и по ней уже доставляется до конечного оборудования. За каждый из этапов отвечает определенная группа технических специалистов, которая работает строго в рамках своей компетенции. А это значит, что при подключении нового сервиса абоненту начинается передача заявок между отделами – иными словами, бюрократия. При этом клиенты становятся все более избалованными, нетерпеливыми. Они хотят воспользоваться услугой мгновенно, буквально нажав пару кнопок на телефоне. Вот эту задачу – максимально быстро запустить новый сервис для абонента – и помогает решать SDN.

CNews: Крупный бизнес нуждается в сервисах не меньше, чем телеком. Как здесь обстоят дела?

Василий Горшенин: В корпоративном сегменте, как я уже говорил ранее, все в большем количестве ЦОДов внедряется SDN-технология. Важно, что она применима как при строительстве новых ЦОД, так и при модернизации существующих. Что касается транспортных сетей, то здесь программно-определяемые сети развиваются медленнее, чем в телекоме, потому что для Enterprise сети не являются ключевым бизнесом. Плюс корпоративные сервисы для конечных клиентов развиваются не так быстро, как хотелось бы. Транспортной сети уделяют меньше внимания, на ее модернизацию тратят меньше денег.

Виртуализированная инфраструктура

Источник: «Крок», 2017

При этом, если говорить про SD-WAN, то ситуация обстоит несколько иначе, т.к. на первое место здесь выходит не экономия на обслуживании оборудования, а экономия на каналах связи и скорость подключения новых филиалов.

Решение SD-WAN помогает компаниям заменять или дополнять аренду сетей VPN у операторов связи. Обычно построение классической телекоммуникационной инфраструктуры распределенной компании выглядит следующим образом. Есть головной офис и несколько региональных, которые нужно объединить в единое информационное пространство, соблюсти качество предоставления сервиса и требования безопасности. Компания объявляет тендер, в котором участвуют операторы связи. При этом, во-первых, стоимость канала связи от оператора значительно превышает стоимость обычного интернет-соединения, во-вторых, компании, для которых критически важна доступность сервисов для клиентов, заказывают резервный канал у второго оператора связи. Поверх этого заказчик должен выстроить свою телекоммуникационную сеть, состоящую из маршрутизаторов, сетевых устройств и межсетевых экранов. И только потом ИКТ-инфраструктуру можно эксплуатировать.

Иногда возникают ситуации, когда оператор связи не обслуживает район, в котором размещен филиал. Тогда задача по подключению решается нетиповыми методами – хорошо, если это прокладка оптоволокна или аренда последней мили, и хуже, если радиорелейное оборудование или тот же модем LTE. Все это существенно сказывается на сроках запуска новых офисов и стоимости каналов связи.

Для того, чтобы сократить издержки, и применяется технология SD-WAN. Расскажу немного о технической части. Работу программно-определяемой распределенной сети WAN обеспечивает «умный» контроллер в ЦОДе головного офиса, на котором установлено специализированное ПО. К коммутатору можно напрямую подключать основной и резервный каналы доступа в интернет. При этом ПО само производит балансировку каналов связи, добиваясь соизмеримого качества передачи данных. Контроллер также выполняет функции конечного роутера, на котором создается приватная сеть. Плюс на контроллер устанавливаются приложения, контролирующие безопасность и прозрачность работы сети. Полный комплекс в одной «железке» в головном офисе и подключаемые к этому контроллеру намного менее «умные», а, следовательно, недорогие, коммутаторы в филиалах.

CNews: Какая в этом всем польза для бизнеса?

Василий Горшенин: Любая компания может отказаться или, как минимум, оптимизировать дорогостоящие контракты с операторами связи, минимизировать количество оборудования в своих офисах, осуществлять управление офисами через единый интерфейс. SD-WAN – это эффективный инструмент для перевода затрат из CAPEX в OPEX.

Более того, SD-WAN не требует особых знаний для его инсталляции. Особенно это важно для удаленных филиалов, где может просто не быть собственного штата ИТ-специалистов. На рынке есть «коробочные» предложения, в рамках которых SD-WAN оборудование доставляют клиенту почтой или курьером. Любой сотрудник, не обязательно ИТ-специалист, способен понять и выполнить инструкцию вида «возьмите коммутатор и два кабеля, один подключите к порту 1, другой – к порту 2». Больше ничего не требуется – устройство само связывается с центральным сервером, получает все конфигурации, настраивается, и этот офис становится частью защищенной сети компании. Как результат – совершенно другие бюджет и сроки. В мире уже есть очень много кейсов внедрения SD-WAN, например, это сети магазинов Gap и Tata Group. Потребность данной технологии подтверждается крупными аналитическими компаниями, в частности, Gartner пророчит SD-WAN взрывной рост в ближайшие два года.

CNews: Почему на Западе SDN развиваются более активно, чем в России?

Василий Горшенин: Россия традиционно перенимает западные технологии с задержкой в несколько лет, пока мы немного менее продвинуты в этом вопросе. Почему так происходит? Попробую объяснить.

Большинство решений по виртуализации за границей строится на свободном ПО. Сообщество разработчиков нуждается в инвестициях. В части SDN такими лидерами-инвесторами выступают крупные мировые операторы связи, а также ИТ-компании, которые не желают переплачивать вендорам за проприетарные решения и быть привязанными к продуктовым линейкам разработчиков, т.к. это лишает их бизнес гибкости. Все они готовы вкладываться в создание новых продуктов и держать штат R&D-разработчиков. Результатом становятся полноценные комплексные решения, которые идеально подходят под бизнес сотовых операторов и компаний из Enterprise сегмента – они действительно на всех уровнях управления заинтересованы в виртуализации инфраструктуры.

В России же в первую очередь возникает вопрос, кто будет отвечать за внедрение этого комплексного решения в рамках компании, частью которого является SDN. Ведь виртуализация сетей передачи данных требует изменения не только технологического, но и организационного подхода.

CNews: Это можно как-то преодолеть, или надо 40 лет ходить по пустыне для смены поколений?

Василий Горшенин: «Крок» занялся этой проблемой и решает ее уже сейчас. Мы подбираем оптимальные для заказчика ИТ-решения и отвечаем за их запуск и дальнейшую бесперебойную работу в комплексе – то, что никогда не сделает ни один вендор, потому что производитель серверов не возьмет на себя ответственность за работу приложений, а разработчик приложения – за передачу данных по сети. Не зря же у нас за спиной 25 лет опыта в системной интеграции.

CNews: Как вы оцениваете уровень российских разработчиков SDN-решений?

Василий Горшенин: Развитие собственных аппаратных элементов, к сожалению, идет очень медленно в России, в связи с чем программные решения оптимизированы для работы на чипах иностранного производства: Intel, Broadcom, Qualcomm. С софтом ситуация лучше. Российские решения достаточно конкурентоспособные. Есть несколько российских компаний, которые показывают неплохие результаты в части SDN разработок.

Для их тестирования в «Кроке» есть собственная SDN-лаборатория, где после изучения специалистами решения становятся доступы заказчикам для выбора наиболее подходящих под их бизнес-задачи. У наших экспертов огромный опыт построения десятков ЦОДов и множества облаков. Также мы предлагаем свои услуги в области транспортного SDN и недавно заключили соглашение о сотрудничестве с одним из лидеров SD-WAN – американскую компанию Versa Networks, изучили данный класс решений от Riverbed и Cisco. Да и в целом мы сейчас активно прорабатываем эту тематику вместе с заказчиками.

Важно отметить, что решение SD-WAN может быть внедрено как у заказчика, так и предоставляться «Крок» как управляемый сервис. В этом случае за развитие, управление и техническую поддержку ИКТ-инфраструктуры полностью отвечают специалисты системного интегратора. В рамках сервиса заказчик получает гарантию непрерывности работы сети передачи данных филиалов и при этом экономит на содержании телеком-инфраструктуры – переводит капитальные затраты в операционные.

CNews: Какие свои разработки вы считаете самыми перспективными?

Василий Горшенин: Мы делаем акцент на реализации комплексных проектов с использованием ПО с открытым кодом. У СПО есть как плюс – низкая стоимость, так и минус – выложенные в сеть приложения. Это не готовые продукты, и за них никто не отвечает. Любой может скачать дистрибутив и довести его до необходимой «кондиции», но кто будет отвечать за результат? «Крок» может как разработать качественный ИТ-продукт, так и принять ответственность за его дальнейшую работоспособность.

У наших специалистов есть опыт реализации полнофункциональных SDN-решений, которые представляют собой не просто системы управления существующей сетевой инфраструктурой, а включают оборудование разных производителей со специализированным программным обеспечением. Это позволяет более эффективно распоряжаться имеющимися сетевыми устройствами, иными словами, не избавляться от них при переходе на SDN, и находить применение для решения других задач. Для этого достаточно «перезалить» на оборудовании соответствующее программное обеспечение.

Если говорить о конкретных цифрах экономии, то одинаковых показателей мы не найдем даже в пределах одной отрасли, потому что в России пока проектов мало, а на Западе совсем другие условия – например, у операторов связи значительно отличается ARPU – доходность от каждого абонента. Ориентировочно можно сказать, что в наших проектах для телеком-операторов экономия достигает 20–30%. Учитывая масштабы бизнеса крупных провайдеров, нужно признать, что это достаточно серьезный аргумент в пользу движения в сторону SDN.