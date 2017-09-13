SAP HANA: память, которая всегда с тобой

Сегодня применение баз данных in-memory является одним из самых распространенных трендов в сфере работы с большими данными. Прорывом в этой среде стало появление программного продукта SAP HANA – архитектуры, которая обладает достаточной мощностью, производительностью и быстродействием, чтобы обслуживать задачи крупнейших мировых предприятий.

По данным аналитиков IDC, в 2016 г. объем данных оценивался в 16 Збайт, а к 2025-му этот показатель увеличится до 163 Збайт. При этом порядка 60% этой информации будет генерировать бизнес. Возможность работать с таким количеством информации, с одной стороны, несет в себе большие преимущества: данные позволяют выстраивать политику управления не только внутри предприятия, но и вне его – в области маркетинга, клиентоориентированного расчета и анализа рынка. Но, с другой стороны, это и серьезное испытание для ИТ-систем: какие решения справятся с быстрой обработкой огромного массива данных?



Все дело в скорости

Рост объема данных в компаниях приводит к росту нагрузки на информационные системы и на сотрудников, работающих с этими данными. Так, 40% менеджеров отмечают, что им нужно больше двух дней на подготовку финансовых данных для ежемесячной отчетности. При этом четверть конечных пользователей уверены, что повышение скорости доступа к информации оказало бы значительное влияние на эффективность их компании.

Между тем, скорость работы технологических решений тесно связана с их фрагментацией в рамках работы различных приложений, систем и групп пользователей. «В основе отдельных приложений лежат разные платформы баз данных, в то время как перенос информации из транзакционных систем в аналитические – не самый быстрый процесс, – поясняет Виталий Смык, ведущий специалист по корпоративным решениям Hitachi Data Systems. – В результате самые важные для компании данные поступают с задержками – а это, в свою очередь, оборачивается проблемами для бизнеса и дополнительными затратами».



Запомнить все

Разработчики SAP HANA считают, что технологии должны ускорять работу бизнеса, а не замедлять ее. Подход к вычислениям in memory позволяет обрабатывать информацию в режиме реального времени, делая HANA своего рода скоростной базой данных, способной быстро справляться с задачами бизнес-аналитики.

Принцип работы SAP HANA можно сравнить с работой человеческой памяти

Изначально SAP HANA разрабатывалась как высокопроизводительная система управления базами данных (СУБД), способная размещать все БД в оперативной памяти и обрабатывать их там, не обращаясь к медленной дисковой подсистеме. При этом отличие HANA от других продуктов, представленных на рынке, заключается в том, что функции работы с аналитическими и транзакционными данными в SAP HANA объединены в рамках единой платформы, которая может быть размещена как в локальном ЦОД предприятия, так и в облачной инфраструктуре, поддерживая единый ландшафт всей бизнес-информации. Решение SAP HANA предоставляет мгновенный доступ к данным из оперативной памяти, легко внедряется, не требуя перенастройки старых приложений, быстро вычисляет и повышает гибкость предприятия благодаря упрощенному ИТ-ландшафту.

«Принцип работы SAP HANA можно сравнить с работой человеческой памяти. Представьте, что у вас больше нет необходимости искать в записной книжке тот или иной номер телефона – вы помните все нужные номера наизусть», – приводит пример Виталий Смык.

По его словам, для того, чтобы технологии SAP HANA работали с максимальной эффективностью, они должны быть интегрированы в качественный программно-аппаратный комплекс. Так, платформа Hitachi Unified Compute Platform (UCP) для SAP HANA поставляется потребителю как единое решение: компоненты Hitachi UCP и SAP HANA интегрированы максимально тесно. Эксперт подчеркнул, что компании, внедряющие Hitachi UCP для SAP HANA, приобретают все преимущества технологии SAP и инноваций HDS одновременно: решение аккуратно сращивает и систему хранения корпоративного класса, и мощные вычислительные серверы. Получается сквозная интеграция - программное и аппаратное обеспечение «слышат» и подгоняют друг друга, позволяя производить аналитику с максимальной для современных технологий скоростью.

«В серверных компонентах Hitachi реализованы технологии высокой доступности и защиты данных. Таким образом, решение позволяет компаниям использовать данные круглосуточно, обеспечивая непрерывность работы с помощью технологий резервного копирования, восстановления и устойчивости к авариям», – пояснил Виталий Смык.



Опыт лидеров

Эксперт рассказал, что HDS имеет огромный опыт в работе с решениями HANA, а среди клиентов, использующих продукт UCP для SAP HANA, есть крупнейшие российские предприятия. Так, например, компания «М.Видео» – крупнейшая торговая сеть по продаже бытовой техники и электронике.

«Более пяти лет назад мы приняли решение о создании в «М.Видео» аналитической системы на базе SAP HANA. На тот момент HDS выходила на российский рынок с серверным оборудованием, которое было сертифицировано для SAP HANA. И мы решили попробовать, – продолжает Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям «М.Видео». – Проект был непростой – ведь мы выбрали новое решение, которое только недавно прошло сертификацию. На сегодняшний день оно все так же стабильно работает, у нас нет никаких замечаний по функционированию оборудования. Но SAP HANA развивается, и это приводит к необходимости модернизации аппаратной платформы – в ближайшее время мы будем делать это в третий раз. Сегодня оперативная память SAP HANA составляет 4 терабайта, в следующем году мы планируем увеличить ее до 6 терабайт. Нашей компании это необходимо, ведь мы используем SAP HANA не только для построения аналитических отчетов, но и для обработки больших данных».

HDS имеет огромный опыт в работе с решениями HANA, а среди клиентов, использующих продукт UCP для SAP HANA, есть крупнейшие российские предприятия

В SAP HANA реализован богатый набор возможностей для работы с данными. Он включает библиотеку функции PAL (Predictive Analytics Library) для задач прогнозной аналитики, библиотеку бизнес-функций BFL (Business Function Library), функции по обработке неструктурированных текстов Text Analysis, набор функций по работе с геолокационной информацией, а также ряд других встроенных модулей. Все эти функции могут быть использованы для создания моделей хранения и обработки данных и написания внутренних хранимых процедур на специализированном языке SQLScript. Такой подход дает возможность провести всю необходимую обработку на стороне платформы и максимально сократить объем передаваемых данных между сервером приложений и сервером базы данных SAP HANA. С учетом объемов данных, накопленных в бизнес-системах, это является критичным фактором для предприятий.

«После внедрения технологий SAP в инфраструктуру «М.Видео» построение аналитического отчета уместилось в несколько минут – раньше же занимало сутки. Та же динамика стала характерной и для других задач компании. Время выполнения аудиторских запросов уменьшилось с половины рабочего дня до считанных минут. Загрузка данных в отчеты по товародвижению – с 3 часов до получаса», – рассказывает Виталий Смык. Сегодня «М.Видео» может формировать аналитику со сложными сочетаниями условий. Так, отслеживая данные продаж, компания генерирует акции, привязанные к поведению потребителя, рассчитывает необходимое количество товара, исключает издержки, связанные с ошибками логистики.



HANA для железных дорог

Впрочем, SAP HANA умеет не только анализировать. Hitachi UCP для SAP HANA помогло полностью преобразовать работу информационной системы РЖД. Планы компании по реорганизации железных дорог России были масштабными. С 2003 г. РЖД проводила реформу транспортного обслуживания: повышала инвестиционную привлекательность дорог и эффективность перевозок, меняла принципы финансового и трудового управления. Без преобразования информационно-технической базы осуществить все это было невозможно.

В сотрудничестве с HDS РЖД решилась на самый сложный шаг – объединить под единой системой все бизнес-процессы: от налоговой отчетности и бухгалтерии до управления активами и системами ERP. Таким образом, инсталляция решений SAP в РЖД стала одной из самых масштабных в мире и полностью преобразовала работу около 200 000 сотрудников компании.

«Для того, чтобы поднять на современный технологический уровень системы управления пассажирскими и грузовыми перевозками, а также online-продажу пассажирских билетов, компания HDS оптимизировала и доработала ранние приложения, работающие на мейнфреймах, под платформу SAP HANA. Итог более чем впечатляющий: РЖД добилась своей главной цели и отказалась от дорогостоящей информационной архитектуры в пользу куда более экономичной платформы Intel – с существенным приростом производительности», – пояснил Виталий Смык.

По словам эксперта, SAP HANA представляет собой не только базу данных in-memory, использующую все преимущества хранения в оперативной памяти, но и полноценную платформу для ускорения существующих систем и создания совершенно нового класса приложений и моделей для обработки данных. Использование платформы в качестве базы данных для аналитических и транзакционных систем дает ряд неоспоримых преимуществ для бизнес-пользователей и повышает эффективность их работы. Этот подход уже доказал свою эффективность и активно применяется многими заказчиками в России и по всему миру.

