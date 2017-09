Автоматизация управления наличным оборотом становится основным корпоративным трендом

СNews: Платежный сервис «Московского кредитного банка» за короткое время стал востребованным среди населения. С чем была связана необходимость создания платежных решений для юридических лиц?

Евгений Чистов: Эволюция платежного сервиса «Московского кредитного банка» идет вслед за потребностями клиента. Если вспомнить с чего мы начинали в 2008 году, то можно сказать, что мы перешли на новый уровень развития. Требования пользователей к платежным сервисам растут, и мы пошли по пути интеграции с ДБО дополнительных сервисов, которые функционируют по принципу «одного окна» и решают для клиентов множество организационных вопросов.

На сегодняшний день терминальная сеть МКБ насчитывает более 6 000 устройств, расположенных в зонах с высоким трафиком. Каждую секунду через платежные терминалы банка проходит масса транзакций: оплата кредитов большинства российских банков, электронные платежи, пополнение транспортных карт, оплата услуг компаний-партнеров – все это требует высокой степени надежности и гибкости ИТ-систем. Мы постоянно работаем над расширением возможностей для максимального удобства пользователей. Интегрировав сервисы госорганов такие как платежи, штрафы, транспортные карты, и коммерческих компаний из сферы ритейла и развлечений, мы предоставили клиентам возможность оплаты более 1000 услуг в одном месте. Стоит отметить, что количество партнеров постоянно растет.

Из-за смещения акцентов на автоматизацию бизнес-процессов дистанционные каналы банковского обслуживания стали незаменимым атрибутом современной модели бизнеса. C каждым годом значение современных технологий возрастает, так как они помогают компаниям выйти на совершенно новый уровень обслуживания клиентов. Дистанционный банкинг играет значительную роль в повышении конкурентоспособности компании на рынке, поэтому мы уделяем пристальное внимание качеству сервиса и постоянно расширяем инструменты ДБО в соответствии с потребностями клиентов. Мы хорошо понимаем, в каком направлении двигаться.



СNews: Как вы разрабатываете программно-технические решения?

Евгений Чистов: Изначально мы проводили комплексный анализ рынка и пользовательского опыта, изучали различные исследования. Мы провели большую работу и выделили терминальную сеть ДБО в отдельное бизнес-направление банка, предложив усовершенствованный платежный сервис также корпоративным клиентам. К нему относится предоставление удобного способа оплаты в торговой точке таких услуг как сотовая связь, интернет, штрафы, коммунальные платежи и других, возможность клиентам самостоятельно оплачивать услуги компании, а также сдавать кассовую выручку без выходных и ожидания инкассаторов.

По оценкам «РБК Исследования рынков» в 2016 году оборот розничной торговли в реальном выражении сократился на 4,8%, а в 2017-2018 гг. начал расти. Нововведения в законодательстве тоже сыграли немаловажную роль. Принятие поправок к 54-ФЗ обязало все торгово-сервисные предприятия провести обновление инфраструктуры торговых точек и запустить онлайн-ККТ. Конечно, это повлекло за собой необходимость проведения перестройки бизнес-процессов в компаниях, апгрейда кассового ПО, технологий платежей и движения денежных средств.

В 2017 году компания PYMNTS и Visa провели количественную оценку платежно-торговой экосистемы. По данным совместного исследования «Как мы будем платить» (How We Will Pay) 23% респондентов ответили, что помимо компьютера и смартфона у них есть еще как минимум одно устройство. 21% респондентов ответили, что желают использовать для совершения платежей «умные» часы или «умные» спортивные браслеты, 28% предпочитают оплачивать классическим способом, 4% высказались в пользу использования смартфона, а 35% опрошенных хотели бы иметь возможность автоматически расплачиваться за покупки с помощью «умного» устройства, избегая процесса расчетов на кассовом узле.

Согласно результатам исследования, российские потребители используют платежные карты для оплаты онлайн-покупок, чаще чем другие виды электронных платежных средств. Наличные деньги являются предпочтительным способом оплаты онлайн-заказов – 54% российских онлайн-покупателей, по данным исследования TNS, пользуются им. А для оплаты мобильной связи и коммунальных услуг большинство россиян пользуется интернет-банкингом.



CNews: Расскажите, пожалуйста, о проекте внедрения «Электронный кассир»? Что говорят ваши клиенты о результатах?

Евгений Чистов: Первый проект мы внедрили еще в 2014 году совместно с сетью аптек «Мицар-Н». Это был хороший старт для нас, так как именно этот сегмент бизнеса ощущает острую потребность в автоматизации процесса инкассации. Сейчас более 1 000 компаний в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге автоматизируют процесс оплаты на инфраструктуре «Московского кредитного банка».

В 2016 году «Московский кредитный банк» предложил такие услуги практически всем сегментам российского бизнеса. Например, сервис по продаже билетов в кино получил высокие результаты – мы сотрудничаем со многими киносетями за счет прямой интеграции с системами UCS.



По оценкам Михаила Хорошева, руководителя казначейства группы компаний «АвтоСпецЦентр», через несколько лет отрасль будет выглядеть совершенно иначе. Уже сейчас, внедрив услуги «Электронного кассира», которые поставил «Московский кредитный банк», «АвтоСпецЦентру» удалось в кратчайшие сроки усовершенствовать процесс автоматизации процесса обработки наличных денежных средств. Благодаря запуску услуги «Электронный кассир» удалось повысить качество обслуживания клиентов за счет более простого и удобного способа оплаты, а также минимизировать ручной труд по отражению оплат во внутренних базах, оптимизировать и стандартизировать документооборот внутри дилерского центра.

CNews: Какие основные направления развития вы определили для своих решений?

Евгений Чистов: Мы планируем в целом развивать наши платежные решения и расширять региональную сеть. Перед нами стоит важная задача поддержки цифровой трансформации и развития новых технологий. Интерес и поддержка правительством цифровой экономики и технологичных компаний неслучайны. О повышении эффективности бизнес-процессов и сокращении издержек за счет массового внедрения новых технологий в России активно заговорили в 2016 году, и сегодня это стало трендом и показателем высокого уровня корпоративного управления. Мы видим, что государство оказывает активную поддержку НСПК, подключая к ее использованию все бюджетные организации страны. По информации НСПК, эту карту уже принимает 700 тысяч торговых точек, более 150 банков присоединились к системе и их число постоянно растет.

Прогнозируя ситуацию на ближайший год, исследовательская группа IDC определила такой вариант развития событий: к концу 2017 года две трети списка Global 2000 поставят цифровую трансформацию в центр своей корпоративной стратегии. IDC также прогнозирует, что к 2020 году 60% компаний из списка Global 2000 удвоят свою производительность за счет цифрового преобразования бизнес-процессов. Это поможет собственникам бизнеса при построении стратегии развития компании, создания благоприятных условий для роста прибыли путем увеличения объемов продаж и повышения качества обслуживания клиентов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы наши решения для бизнеса были максимально комфортны и выполняли как можно больше функций. Это большая и интересная задача.

Можно выделить множество перспективных сегментов сотрудничества с терминальной сетью «Московского кредитного банка». Одно из самых модных направлений на сегодня – партнерство с банками. Добавив кнопку пополнения карты в терминальной сети МКБ, банк получает возможность объединять финансовые и платежные сервисы и делать кросс-предложения, связывая их со своими программами лояльности.

Еще одно важное направление развития платежного сервиса и поддержки бизнеса связано с нашей программой лояльности. Мы знаем, где и какие покупки совершает клиент, и можем сделать ему индивидуальные предложения: скидки на услуги партнеров, подарки в зависимости от его активности и предпочтений. В программе лояльности есть предложения более 100 партнеров.



CNews: Какие текущие тренды, динамику в сегменте СМБ вы можете отметить?

Евгений Чистов: В 2018 году не только продолжится рост количества сделок в реальном секторе экономики, но и будет наблюдаться восстановление сделок в торговом сегменте, сопровождающихся более глубоким проникновением стратегически значимых ИТ, технологий автоматизации. Ключевой точкой поддержки рынка должны стать инновационные решения для роста прибыли.

Если 20 лет назад покупатели не могли представить, что можно оплачивать товары в магазине не наличными в кассу, а самостоятельно, без кассира, с помощью куска пластика, то сейчас устройства самообслуживания установлены практически в каждом торгово-сервисном предприятии, что сокращает издержки и повышает эффективность работы за счет развития ИТ-структур и цифровизации бизнеса. В «Московском кредитном банке» мы убеждены, что должны реализовать именно такую концепцию, и видим, что рынок идет по тому же пути. Раскрытие потенциала удаленных каналов обслуживания и трансформация платежных решений в недорогой, эффективный и современный продукт непосредственно связаны с технологическим развитием.



CNews: С свете текущих тенденций что изменится на рынке в ближайшие годы?

Евгений Чистов: Если говорить об инновациях, которые мы увидим в ближайшие год-два, то это, во-первых, значительное увеличение скорости транзакций, развитие электронной и мобильной коммерции, появление новых игроков на рынке, множество новых каналов оплаты и вариантов взаимодействия продавца и покупателя. Чтобы преуспеть, бизнесмен просто обязан внимательно следить за потребительскими трендами и прислушиваться к пожеланиям клиентов.

Сейчас стремительное развитие новых платежных решений позволяет полностью автоматизировать процесс обслуживания клиентов в различных сегментах бизнеса, тем самым значительно повышая эффективность операционной работы. По большому счету, платежная инфраструктура имеет первостепенное значение для стабильности работы торгово-сервисных предприятий. В связи с тем, что законодательство предъявляет ритейлерам новые требования по установке кассового оборудования или доработке старого, обновлению кассового ПО, а также обеспечению обязательного подключения торговой точки к интернету, внимание бизнеса обращено в сторону оптимизации этих бизнес-процессов. Учитывая новые требования к интернет-торговле, малым и средним предприятиям нужно обращать внимание на платежные решения, которые можно настроить под конкретные задачи и значительно повысить объемы продаж.

Программно-технические решения «Московского кредитного банка» позволяют партнерам повысить качество обслуживания клиентов за счет более простого и удобного способа оплаты, автоматизировать обмен платежными данными через терминалы, минимизировать ручной труд по отражению оплат во внутренних учетных базах, сократить время на прием платежей, а также оптимизировать и стандартизировать документооборот. При этом клиенты могут использовать все возможности универсального платежного сервиса: оплата сотовой связи, коммунальных платежей, госуслуг и др. Создание альтернативного канала поступления выручки способствует не только сокращению операционных затрат, но и увеличению прибыли.



