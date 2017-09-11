Panasonic представила робота-колобка и другие изобретения для «умного дома»

На крупнейшей выставке потребительской электроники IFA 2017 компания Panasonic представила свои рационализаторские разработки, предназначенные для решений в сфере «умного города» и «умного дома». Одна из таких новинок – обучающий робот для детей, внешне напоминающий сказочного Колобка.

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Скоростной робот-колобок



На берлинской выставке бытовой электроники на примере Panasonic можно выявить текущие тренды гигантов индустрии и понять, какие из представленных передовых технологий и инноваций являются на данный момент концептуальными идеями, а что уже вышло на рынок и имеет перспективы внедрения в России. Среди концепций японского концерна внимание посетителей привлекает персональный робот для обучения детей. Внешне он напоминает персонажа русской народной сказки Колобка (хотя разработчики уверяют, что не слышали о таком). Этот круглый робот способен перемещаться в пространстве со скоростью 1 м/с и имеет пользовательский интерфейс с чертами лицами. В отличие от сказочного героя робот-колобок передвигается, не перекатываясь, а скользя на ходовой части, расположенной снизу.



Устройство может интегрироваться с детскими образовательными платформами, обогащая свой кругозор свежей информацией

Устройство способно идентифицировать собеседника по голосу и лицу, а искусственный интеллект и возможность подключения к интернету позволяет машине самообучаться, и, как итог, лучше взаимодействовать с детьми, не ограничиваясь стартовым набором функций. Видео и фотосъемка процесса обучения помогает роботу оценить обратную реакцию малышей. Устройство может интегрироваться с детскими образовательными платформами, обогащая свой кругозор свежей информацией. Пожалуй, такой робот смог бы не только рассказать детям сказку про Колобка, но и поставить спектакль по ней.



Мобильный холодильник может спокойно перемещаться по дому, доставлять еду и блюда, не натыкаясь на детей и домашних животных

Если человек не идет к холодильнику



Компания Panasonic также представила линейку изобретений для «умного дома», в число приоритетных направлений входят решения для «умной кухни» и «умного приготовления пищи». В компании считают, что среди потребителей найдется немало желающих заполучить к себе домой «шагающий холодильник». Представьте, что во время просмотра любимой передачи или общения с гостями вы хотите достать из холодильника фрукты или напиток. Вместо того, чтобы самому встать и пройти на кухню, можно попросить холодильник подойти к вам и доставить необходимое содержимое.

Передвижной холодильник имеет встроенные технологии локализации, самостоятельного вождения и вращения. Инструменты картографии позволяют создать внутреннюю карту для точного позиционирование себя в пространстве и перемещаться путем измерения расстояния с учетом своих габаритов с использованием технологии LIDAR (ультразвуковые и световые датчики). Мобильный холодильник может спокойно перемещаться по дому, доставлять еду и блюда, не натыкаясь на детей и домашних животных. Также холодильник может отнести грязную посуду назад на кухню.



Ведерко для охлаждения вина от Panasonic определит тип и сорт напитка, порекомендует температуру подачи и лучшие вкусовые сочетания

Среди умной кухонной утвари нашлось место изобретению, заменяющему сомелье и других знатоков вин. Теперь, чтобы понять, какое вино перед вами, с чем его лучше употреблять, при какой температуре подавать, не обязательно иметь за столом эксперта. Все это сделает «умное» ведерко для охлаждения вина, анализирующее информацию с бутылочной этикетки и сопоставляющее полученные данные с источниками в интернете. Если производители вина дали правдивую информацию, устройство сможет определить тип и сорт алкоголя, подобрать правильную температуру его употребления и посоветовать наилучшие вкусовые сочетания. Даже оценки других дегустаторов подгрузит. Илья Обломов, безусловно, оценил бы по достоинству эти изобретения.



Технологии, которые уже доступны



Среди уже растиражированных разработок нельзя не отметить успехи Panasonic в производстве аккумуляторных батарей для электрического транспорта. Так, компания поставляет аккумуляторы для электрокара Tesla, а глава совета директоров Panasonic Europe Лоран Абади (Laurent Abadie) подчеркнул, что, будучи очень важным элементом электрокара, аккумуляторная батарея может составлять от 30 до 40% его общей стоимости. Характеристики батареи влияют не только на движение автомобиля, но и на работоспособность его компонентов, аудио начинки, системы безопасности и т.д.



Электроскутер, по мнению экспертов, очень удобен в управлении, по определению бесшумен и экологичен

Покорение городского пространства только начала новая модель скутера Gogoro, также работающего на аккумуляторах Panasonic. Кстати, они точно такого же размера, что в Tesla Model S, так что Gogoro можно смело назвать ее «младшим собратом». На сегодняшний день разработчики Gogoro совместно с проектом Coup уже поставили 1 000 скутеров в Берлин, 600 в Париж для программы шеринга, а в Тайване продано 36 тысяч единиц техники.

Электроскутер, по мнению экспертов, очень удобен в управлении, по определению бесшумен и экологичен. В Европе у него весьма демократичная цена аренды – 3 евро за 30 минут, что порой обходится даже дешевле общественного транспорта. По поводу массовой поставки электроскутеров в Россию генеральный директор Panasonic Россия Дзюнити Судзуки (Junichi Suzuki) ответил, что это направление выглядит перспективным, однако рано называть какие-то сроки и цифры – все-таки скутеры пока не настолько привычное явление на российских городских улицах.



Получать данные с Full HD камеры видеонаблюдения KX-HNC800 можно через мобильное приложение в любой точке мира, подключившись к интернету

В условиях возрастающего в России интереса к безопасности российскому потребителю будет интересна новая модель Full HD камеры видеонаблюдения KX-HNC800. Камера способна работать как самостоятельно, так и в составе комплексной системы «умного дома», включающую в себя датчики температуры, задымления, состояния окружающей среды и т.д. Дальность действия камеры – 10-15 метров от принимающего данные роутера, с которым она соединена по Wi-Fi. Получать данные с камеры можно через мобильное приложение в любой точке мира, подключившись к интернету – в одном приложении можно подключить до 4 таких камер.



Обычные камеры реагирующие на события (движение, звук, вспышка) включаются, как правило, через пару секунд после того, как это событие произошло. Иногда бывает, что человек успевает пройти мимо объектива камеры и не попасть на запись. Учитывая это, в камерах Panasonic предусмотрена постоянная запись двух секунд, предшествующих потенциальному событию. Иными словами, камера всегда готова запомнить и записать две секунды видео, предшествовавшие ее полному включению. При этом хранение данных у камеры оптимизировано – она не хранит многочасовые «пустые» видеозаписи, не связанные с задачами, на которые запрограммирована. Кроме того, пользователь может вручную настроить зоны чувствительности камеры. К примеру, если в зоне действия камеры находится постоянно качающееся на ветру дерево, можно уменьшить зону чувствительности и камера перестанет постоянно реагировать на этот объект. Когда пользователь находится дома и работают источники громкого звука (телевизор, музыкальный центр и т.д.), реакцию камеры на звук в определенных помещениях можно временно отключить. Рекомендованная стоимость устройства – €199.



У камеры Panasonic хорошие показатели работы от батареи – видео в 4К можно писать до 2 часов от одной зарядки

Для фотографов и видеографов на IFA 2017 было представлено долгожданное обновление прошивки к системной камере Panasonic LUMIX DC-GH5. Обновление анонсировалось еще в начале года, и вот стали известны подробности, а также то, что российскому пользователю она станет доступна ориентировочно во второй половине сентября 2017 г. В частности, в новой версии прошивки появилась возможность вести съемку с ПК, подключив к нему камеру по USB, а управлять процессом при помощи ПО LUMIX Tether. Кроме того, можно будет сразу видеть изображение на большом экране монитора, что востребовано, например, в коммерческой студийной съемке (портреты, «предметка» и т.п.). Также была улучшена производительность и эффективность автофокуса, внутрикамерного стабилизатора изображения, добавлена возможность съемки 4:2:2 10 бит All-Intra в 4К/FHD, 4K HDR видеозапись с поддержкой HLG и многие другие возможности.



Стоит напомнить, что DC-GH5 пишет видео в формате 4K c частотой 60 кадров в секунду с поддержкой 4:2:2 10 бит и открывает широкие возможности для постпродакшена. На эту системную камеру можно установить совместимые аксессуары: микрофоны, аудио-видео рекордеры, объективы и т.д. Как стоило ожидать, у камеры Panasonic хорошие показатели работы от батареи – видео в 4К можно писать до 2 часов от одной зарядки. Камера также позволяет делать съемку с анаморфным объективом с высоким разрешением 18Мп и при этом просматривать изображение на экране в нормальных пропорциях.





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