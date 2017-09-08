Гиперконвергентная платформа Hitachi UCP HC: очевидные и неявные возможности для бизнеса

Экономика последнего десятилетия оказала огромное влияние на взаимодействие бизнеса и ИТ. Два главных запроса предприятий – на экономию и эффективность – удалось разрешить с помощью гиперконвергентных инфраструктур (HCI). Они быстро обрели популярность: так, по прогнозу Gartner, рынок HCI будет расти на 79% в год и к 2019 году его объем достигнет $5,6 млрд.

Развитие гиперконвергентных ИТ-инфраструктур во многом стимулировала стагнация мировой экономики. В то время как бюджеты, выделяемые на ИТ, практически не росли, руководители компаний в поисках революционных бизнес-идей возлагали на ИТ новые и новые задачи. Постоянная потребность в повышении эффективности и гибкости для создания новых продуктов и услуг вызвала к жизни ряд новых тенденций. Виртуализация вычислений на базе ведущей платформы VMware vSphere стала повсеместной – так, более 83% рабочих нагрузок на предприятиях в США сейчас обслуживается виртуальными серверами. А с появлением программно-определяемых ЦОД у компаний появилась возможность перенести преимущества виртуализации серверов на системы и сети хранения.

«Согласно прогнозам Gartner, ожидается, что гиперконвергентные системы или программно-определяемые хранилища в той или иной форме будут занимать 30% емкости систем хранения в ЦОД, – рассказал Виталий Смык, технический консультант Hitachi Data Systems в России. – Неудивительно, что организации уже сейчас спешат приобрести аппаратно-программные решения на базе HCI, чтобы не упустить целый ряд конкурентных преимуществ».



Что заменит традиционную ИТ-модель?

Привычная трехуровневая модель ИТ-инфраструктуры служила переходным этапом от мейнфреймов: она позволила отказаться от привязки циклов обновления вычислительных ресурсов к системам хранения, тем самым обеспечив возможность их независимого масштабирования. Однако за этим обнаружились новые сложности, связанные с управлением вычислительными ресурсами, сетями и системами хранения.

Нередко происходило так, что группы, осуществляющие управление разными ресурсами, перекладывали ответственность за неполадки друг на друга. И если устранить проблему с неэффективным использованием серверных ресурсов можно с помощью виртуализации, то вопрос о работе с большим количеством неудобных интерфейсов оставался нерешенным. Работать со множеством интерфейсов управления разных производителей было нелегко и неприятно (обычно для виртуализации используется один интерфейс, для системы хранения и резервного копирования и восстановления – другие). Проблема усложнилась, когда в рабочей среде стали возникать неполадки, в которых производители тех или иных компонентов инфраструктуры обвиняли друг друга.



Появление гиперконвергентных систем

Фактически, любое гиперконвергентное решение состоит из программно-определяемого хранилища и системы виртуализации серверных мощностей. Все это строится на серверах классической архитектуры и не привязывает бизнес к определенному поставщику оборудования. Наиболее привлекательная для бизнеса возможность HCI – линейное масштабирование: добавление новых элементов в систему приводит к соответствующему росту производительности и емкости.

Гиперконвергентные технологии идеально отвечают главному требованию цифрового бизнеса: с их помощью можно быстро выводить продукты и услуги на рынок без серьезных финансовых затрат. Компания приобретает виртуальные мощности под конкретные задачи, может увеличить их, если проект оказался успешным – или быстро свернуть, если нет. Это во много раз выгоднее, чем приобретать для каждого нового проекта отдельные компоненты ИТ-инфраструктуры.

Гиперконвергентные технологии идеально отвечают главному требованию цифрового бизнеса: с их помощью можно быстро выводить продукты и услуги на рынок без серьезных финансовых затрат

«HCI действительно помогает бизнесу получить максимум преимуществ.Так, платформа Hyperconverged Unified Compute Platform HC, разработанная компанией Hitachi, дает возможность ввести в действие виртуальную машину за те 15 минут, в течение которых включается и загружается это аппаратно-программное решение», – отметил Виталий Смык.

Эксперт HDS также подчеркнул, что подобные технологии могут серьезно повлиять на численность штата ИТ-специалистов и их занятость. К примеру, персонал, обладающий узкоспециальными навыками по администрированию систем хранения, теперь можно переориентировать на другие важные проекты: администратор виртуальных машин способен управлять всем стеком оборудования самостоятельно. Кроме того, администратор не сможет сделать ошибку при управлении пространством под данные, так как система использует надежные и проверенные технологии управления на базе встроенных в ПО политик.

Используя гиперконвергентную инфраструктуру, компания получает единый интерфейс для конфигурирования и выделения ресурсов и мониторинга аппаратно-программного решения, избавляясь от необходимости вкладывать средства во множество разных инструментов управления. Немаловажно и то, что HCI сокращает потребности в электроэнергии и охлаждении и, как результат, экономит предприятию деньги и снижает количество выбросов вредных веществ в атмосферу, неизбежных в работе ЦОД.



Не молоток, а набор инструментов

Однако внедрение гиперконвергентной инфраструктуры не всегда несет бизнесу прибыль. Часто вендоры предлагают своим клиентам данные технологии, ничего не зная о задачах бизнеса и целях внедрения подобных систем. «Информационные технологии – это лишь способ достижения цели, а не сама цель. Это справедливо и в отношении производителей HCI: нежелание учитывать конкретные требования бизнеса к масштабированию, оптимизации загрузки персонала, уровню доступности и ограничениям затрат сродни попытке молотком вбить квадратный колышек в круглое отверстие. HCI необходимо рассматривать как набор ресурсов, пригодных для решения почти любой задачи: бизнес в любой момент может достать из своего «ящика» нужные инструменты, чтобы забить гвоздь подходящего типа и размера туда, где это нужно», – пояснил Виталий Смык.



Ведущая в отрасли платформа vSAN

По словам представителей Hitachi, решение Unified Compute Platform HC (UCP HC) использует возможности программно-определяемого хранилища VMware vSAN для создания гибкого логического пула ресурсов хранения из множества узлов, которые могут охватывать несколько стоек или физических объектов. vSAN является ведущей в отрасли платформой на базе HCI – свыше 8000 заказчиков применяют ее для решения широкого ряда разнообразных задач.

HCI необходимо рассматривать как набор ресурсов, пригодных для решения почти любой задачи: бизнес в любой момент может достать из своего «ящика» нужные инструменты

Одна из важных причин роста продаж vSAN заключается в том, что эта платформа встроена в ядро vSphere; это позволяет минимизировать влияние на производительность, характерное для платформ HCI первого поколения (где для управления размещением и сервисами данных в кластере HCI используется внешний виртуальный массив хранения объектов). Другой фактор, способствующий широкому внедрению UCP HC, связан с тем, что более 83% рабочих нагрузок обслуживается сегодня гипервизором ESXi, и заказчики уже обладают необходимыми навыками работы с инструментами управления и мониторинга VMware.



Точка ответственности

«Представьте, что вам позвонил заказчик и сообщил, что транзакции его клиента не выполняются вовремя, и вы заняты поиском причины некорректной работы систем, – приводит пример Виталий Смык, – Может быть, ваша вычислительная подсистема перегружена, или возникли неполадки в работе HBA, или пропускной способности порта недостаточно для обработки данных. Или все обстоит еще хуже, и существует проблема несовместимости между компонентами стека VMware. Захочется ли вам оказаться в ситуации, когда несколько поставщиков перекладывают ответственность друг на друга, стремясь прикрыть свой тыл, а между тем время идет, и вы обязаны найти решение, которое устроило бы и вашего шефа, и бизнес-подразделения?»

Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы грамотно использовать решения для гиперконвергенции, бизнес должен найти технологию, вкупе с которой ему достанутся комплексное обслуживание и поддержка всего аппаратно-программного решения целиком, включая оборудование, программное обеспечение и гипервизор.

Как следует из отчетов Gartner, гиперконвергентные решения уже достигли той технологической «зрелости», которая позволяет им снижать не только капитальные расходы (за счет отсутствия необходимости приобретения специфического оборудования), но и операционные (благодаря унификации процессов поддержки и обслуживания). По прогнозам экспертов, способность HCI влиять на эффективность инвестиций в ИТ и объемы издержек предприятия сделает эти технологии одним из приоритетов цифровой трансформации.

