Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин

Сахалинская область входит в пятерку российских регионов по размеру затрат на ИКТ, свидетельствуют данные подготовленного CNews рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. О том, как развивается один из самых загадочных российских регионов, какие задачи в сфере ИТ ему приходится решать и что в итоге получают его жители в интервью CNews рассказал Сергей Попов, руководитель Агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области.

CNews: Как организовано финансирование ИТ-проектов в вашем регионе?

Сергей Попов: Если мы говорим именно про проектную деятельность, то 80% ИТ-проектов реализуется централизованно через Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области. Если говорить про обеспечение текущей деятельности органов власти региона, то они финансируют эту часть самостоятельно, согласовывая расходы и технические задания с Агентством.

CNews: Как изменились объемы бюджетного финансирования ИТ-проектов в 2017 году по сравнению с 2016 годом?

Сергей Попов: На мероприятия по информатизации законом о бюджете Сахалинской области предусмотрено на 2016 год - 1 109 883,4 тысяч рублей, на 2017 год - 1 763 619,6 тысяч рублей. Удельный вес расходов на информатизацию в общем объеме расходов областного бюджета составляет в 2016 году – 0,6 %, в 2017 году – 1,6%.

Основными направлениями, где было значительно увеличено финансирование, выступают ИКТ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, здравоохранения, проекты развития связи и систем автоматизации работы органов власти.

CNews: Привлекаете ли вы кроме бюджетных средств внешние инвестиции?

Сергей Попов: У нас есть опыт реализации совместного проекта с инвесторами. С 2016 года мы создаем инфраструктуру для обеспечения связью автомобильных дорог Сахалинской области и организуем электроснабжение этих объектов. Установкой базовых и релейных станций и их эксплуатацией занимаются операторы связи.

CNews: Какие основные задачи в сфере ИТ намерен решить регион в 2017 году?

Сергей Попов: Основные задачи 2017 года в сфере ИТ лежат в области медицины, безопасности, транспортного мониторинга, а также частичной централизации ИТ-функций органов власти области.

В рамках реализации стратегии развития ИТ в медицине мы модернизируем весь ИТ-ландшафт в Министерстве здравоохранения и распространяем региональный сегмент ЕГИСЗ (медицинскую информационную систему) на все лечебные учреждения области. Кроме этого, внедряем лабораторную систему, центральный архив медизображений, различные блоки по вакцинопрофилактике, родовспоможению и т.д. Мы идем к тому, чтобы у каждого жителя был личный кабинет, в котором была бы его медкарта со всей историей, все результаты исследований, анализов, снимков и прочая информация, доступная в любой момент при наличии интернета или телефона.

Сергей Попов: Основные задачи 2017 года в сфере ИТ лежат в области выступают медицины, безопасности, транспортного мониторинга, а также частичной централизации ИТ-функций органов власти области

Мы активно развиваем направление аппаратно-программных комплексов в области безопасности жизнедеятельности. Это камеры фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сегменты АПК «Безопасный город», системы биометрического распознавания лиц на объектах транспортной инфраструктуры области.

CNews: В решении каких задач будут участвовать инвесторы?

Сергей Попов: На текущий момент участия инвесторов в ИТ-проектах не планируется.

CNews: Как вы оцениваете уровень доступности электронных госуслуг в отдаленных районах региона?

Сергей Попов: По сути, он напрямую зависит от наличия и качества связи и интернета. Услуги в электронной форме оказываются с помощью двух порталов – единого (gosuslugi.ru) и регионального (uslugi.admsakhalin.ru). Оба портала доступны с любого устройства, подключенного к сети интернет, в том числе и с мобильного телефона. Процент жителей области, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на текущий момент составляет более 60%.

Население Сахалинской области 487,3 тысяч человек. 96% населения имеют возможность доступа в интернет, в том числе широкополосного, с помощью мобильных устройств или спутниковых каналов связи. Вообще без связи у нас остается 112 населенных пунктов, в которых проживает 6,2 тысячи человек, что составляет 1,2%. Таким образом, большинство жителей области имеют возможность воспользоваться всем перечнем услуг, реализованных в электронной форме, а следовательно уровень доступности электронных услуг мы оцениваем как высокий.

CNews: Как решается в вашем регионе задача развития телекоммуникационной инфраструктуры?

Сергей Попов: Основная наша задача – это повышение уровня проникновения и качества связи в отдаленных районах. Для этого активно реализуются такие программы как «Устранение цифрового неравенства», региональные проекты по софинансированию строительства оптических каналов связи в отдаленные районы, федеральная целевая программа развития Курильских островов.

Так, областной программой «Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 годы)» предусмотрено мероприятие «Обеспечение доступности современных услуг связи в населенных пунктах Сахалинской области с населением от 100 человек и более», которое в 2017 году охватит 11 населенных пунктов области. Это позволит обеспечить еще 0,4% населения современными услугами.

Для устранения цифрового неравенства в Сахалинской области, на Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке 2-3 сентября 2016 года, между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительством Сахалинской области и «Ростелекомом» было заключено соглашение. В соответствии с ним 29 населенных пунктов Сахалинской области, где проживает от 250 до 500 человек, получат доступ к высокоскоростному интернету. В 2016 году произведено подключение 4 населенных пунктов. В 2017 году будет подключено еще 10 населенных пунктов.

В рамках Федеральной государственной программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» планируется строительство подводной волоконно-оптической линии связи Южно-Сахалинск (о. Сахалин) – Курильск (о. Итуруп) – Южно-Курильск (о. Кунашир) – Крабозаводское (о. Шикотан). Она обеспечит к 2018 году связью все острова Курильской гряды, кроме Северо-Курильска.

Правительством Сахалинской области реализован проект по приобретению спутниковых каналов связи на Курильские острова.

Также в адресную инвестиционную программу Сахалинской области вошло мероприятие в рамках областной программы «Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 годы)», в соответствии с которым до конца 2017 года будут построены 14 объектов инфраструктуры для размещения телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего устойчивое покрытие автомобильных дорог федерального и регионального значения. 29 марта 2017 года подписано первое соглашение Правительства Сахалинской области с компанией МТС о размещении базовых станций на этих объектах. Готовятся к подписанию еще несколько.

CNews: Как развивается проект по информатизации здравоохранения?

Сергей Попов: На текущий момент финансирование проекта осуществляется за счет средств Министерства здравоохранения. Однако стратегию информатизации здравоохранения писало наше Агентство. Оно же защищало бюджет этого проекта.

В 2017 году был заключен ряд контрактов на модернизацию регионального сегмента ЕГИСЗ, внедрение лабораторной информационной системы, системы центрального архива медицинских изображений во все медицинские учреждения области. Проекты очень сложные, но я уверен, что уже скоро все лечебные учреждения Сахалинской области будут связаны едиными базами данных, будет создана единая ИТ-инфраструктура здравоохранения. Для нас это уникальный опыт – никаких локальных баз, различных интерфейсов и рассинхронизации данных о пациентах. Современное программное обеспечение дает самые широкие возможности для аналитики, управления и взаимодействия, например, с той же «Системой 112».

CNews: Расскажите о развитии систем «Безопасный город» в вашем регионе. Что сделано на настоящий момент и каковы планы?

Сергей Попов: Система «Безопасный город» создается в Сахалинской области с прошлого года. Проект условно разделен на 4 направления.

Первое – установка камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На сегодня основная часть камер размещена в Южно-Сахалинске. В дальнейшем мы планируем устанавливать камеры на трассах, ведущих в муниципальные образования. На дорогах, где установлены комплексы, отмечается сокращение аварийности более чем в 2 раза и снижение тяжести ДТП.

Второе важное направление – система биометрического распознавания лиц на ключевых объектах транспортной инфраструктуры (аэропорты, порты, ж/д вокзалы). В 2016 году была запущена первая зона в центральном аэропорте Южно-Сахалинска. В 2017 году мы планируем оснастить этой системой еще 2 региональных аэропорта, а также один порт и железнодорожный вокзал, что значительно повысит уровень безопасности в регионе. Поскольку Сахалинская область расположена на островах, мы можем установить систему биометрического распознавания лиц во всех основных транспортных узлах и точках въезда и выезда с территории региона. И это делает наш проект уникальным для страны в целом. Надеюсь, что в 2018 году он будет завершен.

Третье направление – внедрение АПК «Безопасный город» как на региональном, так и на муниципальном уровне. По сути, это система электронного взаимодействия в ходе каких-либо событий и выработки сценариев реагирования на них. В 2016 году был реализован первый этап ее построения. Сейчас система находится в опытной эксплуатации – ее начали использовать 18 дежурно-диспетчерских центров и служб. Мы готовимся к ее тиражированию и развитию.

Также в сентябре 2017 года вводится в опытную эксплуатацию «Система 112», которая интегрирована с системой «Безопасный город». На муниципальном уровне, в свою очередь, активно внедряется система ситуационного видеонаблюдения, которой охвачены школы, детские сады, учреждения культуры и физкультуры, места массового пребывания людей. Вся информация поступает в Единую дежурно-диспетчерскую службу и в дежурные части ОМВД.

CNews: Как развивается внедрение в регионе государственных информационных систем, например, ГИС ЖКХ, ГИС «Контингент» и т.д.?

Сергей Попов: В области не было региональной системы ЖКХ. Поэтому мы активно участвовали в пилотировании ГИС ЖКХ. На текущий момент к ней подключены почти все управляющие компании Южно-Сахалинска и некоторых районов области. С 1 июля система была передана в промышленную эксплуатацию. Конечно, есть некоторые проблемы, но мы стараемся их решать. И очень ждем вступления в силу экономической мотивации с января 2018 года.

К АИС «Учет Контингента» подключены все учреждения, подведомственные региональным и муниципальным органам управления образованием, – школы и дошкольные учреждения. На следующем этапе мы планируем подключить к системе учреждения дополнительного образования – школы искусств, спортивные школы.

CNews: В годы кризиса многие организации, в том числе и госведомства, вынуждены были серьезно задуматься об оптимизации ИТ-расходов. Какие меры были предприняты в этой связи в вашем регионе? Получили ли широкое распространение облачные решения, ИТ-аутсорсинг?

Сергей Попов: Сокращение ИТ-расходов в условиях жесткой экономии – весьма спорный ход. Ведь ИТ повышают прозрачность деятельности, помогают выявлять направления для развития, способны автоматизировать многие функции, что приводит к оптимизации расходов другого рода.

Сахалинская область пошла по пути унификации и стандартизации целого ряда функций. Так, с 2017 года введено в практику проведение совместных торгов для закупки ИТ-оборудования. Кроме того, все техзадания ведомств проходят согласование в нашем Агентстве, и мы оцениваем не только их техническую часть и соответствие стандартам, но и целесообразность подачи заявки в целом.

Что касается облачных решений – этот вопрос не раз обсуждался, но пока у нас нет возможности арендовать облака. Ведь Сахалин связан с материком только двумя подводными оптоволоконными кабелями, которые иногда выходят из строя. Поэтому мы идем по пути развития собственного ЦОДа правительства и централизации в нем всей инфраструктуры.

Развитию аутсорсинга очень мешает разница часовых поясов. Кроме того, мы работаем по 44-ФЗ, и в случае, если на конкурсе победит недобросовестный поставщик, не сможем оперативно его поменять – то есть наши ключевые системы могут остаться без техподдержки. Риск слишком велик.

CNews: Планируете ли вы импортозамещение в органах власти региона?

Сергей Попов: Если говорить о прикладных информационных системах и приложениях, то уже сейчас значительная часть используемых в органах власти Сахалинской области программных продуктов являются отечественными. Наиболее сложно найти замену операционным системам и офисным приложением. В этих сегментах переход на российские разработки в краткосрочной перспективе затруднителен.

CNews: Удается ли с помощью ИТ повысить эффективность госуправления?

Сергей Попов: На мой взгляд, безусловно. Но каким бы идеальным не был ИТ-продукт, вопрос повышения эффективности госуправления сильно зависит от заказчика, от его желания что-то улучшать. Проблема в том, что ИТ – это всего лишь инструмент, которым надо пользоваться. А для этого нужна поддержка как руководства региона в целом, так и руководителей ведомств, где идет процесс автоматизации.

CNews: Каковы планы вашего региона в сфере развития ИТ на 2018 г.?

Сергей Попов: Наша основная задача – переходить от автоматизации базовых ИТ-функций к созданию удобных для населения сервисов и комплексных систем управления развитием территорий, взаимоувязывать созданные элементы ИТ-систем органов власти и выстраивать систему мониторинга за KPI и ключевыми проектами.