Тендер поможет выявить лучшего телеком-провайдера

Телекоммуникации для многих сфер бизнеса имеют решающее значение, если же речь идет о торговле, то от качества и надежности связи зависит не только имидж компании, но и продажи. Как именно устроена телефония у торговых предприятий, мы рассмотрели на примере ювелирного дома Valtera.

Ювелиры на связи



«Каждая женщина достойна драгоценностей», – считают в российском ювелирном доме Valtera и в подтверждение своего девиза повышают доступность ювелирных изделий, открывая новые точки продаж и развивая онлайн-магазин. Ювелирная сеть имеет федеральный номер 8-800 – поступающие на него звонки обрабатывает 4 штатных сотрудника, а в периоды пиковых нагрузок привлекается дополнительно 8 внештатных операторов.

При этом доля заказов, принятых через телефонную линию, достигает 25% в общем объеме продаж. Показатели эффективности работы менеджеров по телефону включают в себя как количественные показатели (учет обработанных звонков и заявок, конверсия в выполненные заказы), так и качественные оценки по результатам прослушивания записей разговоров.

«Мы работаем примерно с 20 провайдерами телефонии и интернета. У нас офисы и магазины в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, нам нужна надежная, бесперебойная связь как с внешним миром, так и внутри нашей торговой сети, – комментирует Виталий Сорочинский, ведущий специалист по слаботочным системам компании Valtera. – Мы работаем только с проверенными провайдерами и выбираем как по надежности, так и по ценам. Мы с коллегами шутим: нам все равно, по какой технологии провайдер подает связь – хоть по колючей проволоке, лишь бы это было надежно и недорого».

До 25% заказов на ювелирные изделия Valtera поступает по телефону

Виталий Сорочинский: На моей памяти нет каких-то серьезных аварий или сбоев в работе MCN Telecom. Лучший провайдер тот, о котором вспоминаешь только раз в месяц, когда приходит счет

Лучший из избранных

В списке проверенных телеком - и интернет-провайдеров особое место занимает MCN Telecom, поделились мнением представители Valtera. Около десяти ювелирных магазинов обеспечены как IP-телефонией, так и интернетом от этого провайдера. Сотрудники Valtera особо отмечают доступность и качество услуг федерального оператора – на некоторых объектах, куда другие провайдеры не смогли провести интернет или цена подключения оказалась слишком высокой, MCN Telecom влегкую справился с поставленной задачей.

«Мы просто делаем заявку, их специалисты сами все монтируют, настраивают, а нам выдают шнурок с номером и настройками. Это практически работа «под ключ», – рассказывает Виталий Сорочинский. – Я даже не могу оценивать работу службы техподдержки MCN Telecom, потому что на моей памяти нет каких-то серьезных аварий или сбоев в работе провайдера. Лучший провайдер тот, о котором вспоминаешь только раз в месяц, когда приходит счет».

Около десяти ювелирных магазинов обеспечены как IP-телефонией, так и интернетом от MCN Telecom

Однако, выбор провайдера для ювелирных магазинов Valtera – это не вопрос личных симпатий или предпочтений технических сотрудников компании. Перед открытием каждого нового объекта проводится тендер, и предложение каждого участника рассматривается независимо от предыдущей истории сотрудничества.

«Конечно, есть и другие провайдеры, но далеко не все и не всегда справляются с задачами на должном уровне или могут дать конкурентоспособные цены, – подытожил представитель компании Valtera. – Если MCN Telecom побеждает в тендерах, значит они дают оптимальное соотношение цены и качества. Остается только пожелать, чтобы у них все и впредь осталось на таком высоком уровне».

