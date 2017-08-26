Пенсионный фонд меняет модель эксплуатации систем

Пенсионный фонд России объявил о внедрении нового подхода к организации эксплуатации информационных систем. Нововведение коснется не только ведомственной АИС ПФР-2, но и крупнейших в России государственных информационных систем социального обслуживания – ЕГИССО и ФГИС ФРИ, оператором которых также является Фонд. Организация запустила три региональных центра информатизации (РЦИ), которые будут осуществлять централизованную поддержку работоспособности отдельных сервисов. Новая модель эксплуатации улучшит управляемость систем, снизит стоимость и повысит качество техподдержки. CNews выяснил, какие именно произошли изменения и есть ли основания полагать, что функционирование сервисов ПФР выйдет на новый уровень.

В декабре 2016 г. Пенсионный фонд России запустил в постоянную эксплуатацию ведомственную автоматизированную информационную систему нового поколения – АИС ПФР-2. Архитектура АИС ПФР-2 предполагает централизацию большинства сервисов на федеральном уровне. Это потребовало модернизировать сложившиеся ранее процессы эксплуатации и сопровождения, ориентированные на разнородные, территориально-распределенные программно-технические комплексы.

Ранее региональные программно-технические комплексы обслуживались автономно каждым отделением ПФР. Для этого во всех регионах необходимо было иметь специалистов, обладающих полным набором навыков и знаний, необходимых для устранения инцидентов разного уровня сложности. В таких условиях обеспечить силами локальных сотрудников единый уровень поддержки – нетривиальная задача. Причем не только для Пенсионного фонда России, но и для любых территориально распределенных автоматизированных систем федерального значения. Когда компетенция и ответственность собирается в одном месте, с помощью современных средств взаимодействия поддерживается единый высокий уровень доступности и производительности сервисов.

От локального обслуживания к централизованной службе

В новых условиях в ПФР решили пойти по пути создания Централизованной службы эксплуатации. Для этого была сформирована круглосуточная дежурная смена, в которую вошли специалисты по различным направлениям: технической и программной эксплуатации, связи, информационной безопасности. Особенностью новой модели эксплуатации в Пенсионном фонде является создание сети региональных центров информатизации по определенным направлениям, в задачи которых входит эксплуатация регионального сегмента АИС ПФР-2 – оборудования и программного обеспечения, размещенного в 84 отделениях ПФР во всех субъектах федерации.

Межрегиональный информационный центр еще набирает обороты, таблички только напечатаны

Региональные центры информатизации являются структурными подразделениями «Межрегионального центра информатизации Пенсионного фонда России» (МИЦ ПФР). «Департаменты центрального аппарата ПФР отвечают за вопросы развития и выработки стратегических задач, в то время как поддержка, сервис и эксплуатация всех систем, которые обслуживает фонд – АИС ПФР-2, ЕГИССО, ФРИ, будет реализовываться Межрегиональным информационным центром, – рассказал CNews заместитель председателя правления ПФР Алексей Иванов. – Решая задачу жесткой централизации службы эксплуатации и создавая региональные центры информатизации, мы одновременно решаем проблему удержания компетентных специалистов в Москве в условиях высокой конкуренции на рынке труда».

«В настоящее время сформирован основной штат РЦИ, подходит к концу первый этап обучения персонала. Идет постепенный перевод объектов эксплуатации из отделений ПФР в РЦИ, который завершится до конца 2017 года», – продолжает директор Межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин. По его словам, в следующем году планируется расширение сети региональных центров информатизации и привлечение специалистов к эксплуатации государственных информационных систем и федерального сегмента АИС ПФР-2.

Кто и за что отвечает

Руководитель проекта РЦИ, первый заместитель директора МИЦ ПФР Сергей Гоцуцов пояснил, какие зоны ответственности закреплены за первыми тремя региональными центрами информатизации, создаваемыми в 2017 г. В Ижевске обеспечивается работоспособность региональных серверов подсистемы «Внутриведомственный информационный обмен», являющейся основной внутренней информационной шиной АИС ПФР-2. Омский центр отвечает за функционирование оборудования и виртуальной инфраструктуры типовых комплексов технических средств, размещенных в отделениях ПФР. Центр в Иннополисе контролирует работоспособность информационно-аналитической подсистемы АИС ПФР-2, а также виртуальных рабочих мест (VDI). До конца 2017 г. сотрудники РЦИ перейдут в круглосуточный режим работы с оперативным подчинением начальнику смены Централизованной службы эксплуатации в Москве.

Сотрудники РЦИ Удмуртской республики

Создание РЦИ обеспечивает концентрацию компетенций по закрепленным направлениям работы. За счет этого, утверждают в Фонде, все отделения ПФР получают одинаково высокий уровень техподдержки. В дальнейшем в региональных центрах планируется формирование не только команды эксплуатации, но привлечение специалистов, которые будут заниматься развитием автоматизированных систем. Кроме того, создание РЦИ предусматривает организацию новых высококвалифицированных рабочих мест в регионах.

«Ключевым инструментом, который дает возможность организовать электронное взаимодействие внутри централизованной службы эксплуатации, включая РЦИ, является подсистема «Управление ИТ-инфраструктурой», осуществляющая унифицированные процессы мониторинга, технической поддержки и учета элементов инфраструктуры, – говорит начальник департамента управления инфраструктурой АИС ПФР-2 Павел Хрипунов. – За короткий промежуток времени этот инструмент был адаптирован и под задачи РЦИ».