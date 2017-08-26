Пенсионный фонд меняет модель эксплуатации систем
Пенсионный фонд России объявил о внедрении нового подхода к организации эксплуатации информационных систем. Нововведение коснется не только ведомственной АИС ПФР-2, но и крупнейших в России государственных информационных систем социального обслуживания – ЕГИССО и ФГИС ФРИ, оператором которых также является Фонд. Организация запустила три региональных центра информатизации (РЦИ), которые будут осуществлять централизованную поддержку работоспособности отдельных сервисов. Новая модель эксплуатации улучшит управляемость систем, снизит стоимость и повысит качество техподдержки. CNews выяснил, какие именно произошли изменения и есть ли основания полагать, что функционирование сервисов ПФР выйдет на новый уровень.
В декабре 2016 г. Пенсионный фонд России запустил в постоянную эксплуатацию ведомственную автоматизированную информационную систему нового поколения – АИС ПФР-2. Архитектура АИС ПФР-2 предполагает централизацию большинства сервисов на федеральном уровне. Это потребовало модернизировать сложившиеся ранее процессы эксплуатации и сопровождения, ориентированные на разнородные, территориально-распределенные программно-технические комплексы.
Ранее региональные программно-технические комплексы обслуживались автономно каждым отделением ПФР. Для этого во всех регионах необходимо было иметь специалистов, обладающих полным набором навыков и знаний, необходимых для устранения инцидентов разного уровня сложности. В таких условиях обеспечить силами локальных сотрудников единый уровень поддержки – нетривиальная задача. Причем не только для Пенсионного фонда России, но и для любых территориально распределенных автоматизированных систем федерального значения. Когда компетенция и ответственность собирается в одном месте, с помощью современных средств взаимодействия поддерживается единый высокий уровень доступности и производительности сервисов.
От локального обслуживания к централизованной службе
В новых условиях в ПФР решили пойти по пути создания Централизованной службы эксплуатации. Для этого была сформирована круглосуточная дежурная смена, в которую вошли специалисты по различным направлениям: технической и программной эксплуатации, связи, информационной безопасности. Особенностью новой модели эксплуатации в Пенсионном фонде является создание сети региональных центров информатизации по определенным направлениям, в задачи которых входит эксплуатация регионального сегмента АИС ПФР-2 – оборудования и программного обеспечения, размещенного в 84 отделениях ПФР во всех субъектах федерации.
Региональные центры информатизации являются структурными подразделениями «Межрегионального центра информатизации Пенсионного фонда России» (МИЦ ПФР). «Департаменты центрального аппарата ПФР отвечают за вопросы развития и выработки стратегических задач, в то время как поддержка, сервис и эксплуатация всех систем, которые обслуживает фонд – АИС ПФР-2, ЕГИССО, ФРИ, будет реализовываться Межрегиональным информационным центром, – рассказал CNews заместитель председателя правления ПФР Алексей Иванов. – Решая задачу жесткой централизации службы эксплуатации и создавая региональные центры информатизации, мы одновременно решаем проблему удержания компетентных специалистов в Москве в условиях высокой конкуренции на рынке труда».
«В настоящее время сформирован основной штат РЦИ, подходит к концу первый этап обучения персонала. Идет постепенный перевод объектов эксплуатации из отделений ПФР в РЦИ, который завершится до конца 2017 года», – продолжает директор Межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин. По его словам, в следующем году планируется расширение сети региональных центров информатизации и привлечение специалистов к эксплуатации государственных информационных систем и федерального сегмента АИС ПФР-2.
Кто и за что отвечает
Руководитель проекта РЦИ, первый заместитель директора МИЦ ПФР Сергей Гоцуцов пояснил, какие зоны ответственности закреплены за первыми тремя региональными центрами информатизации, создаваемыми в 2017 г. В Ижевске обеспечивается работоспособность региональных серверов подсистемы «Внутриведомственный информационный обмен», являющейся основной внутренней информационной шиной АИС ПФР-2. Омский центр отвечает за функционирование оборудования и виртуальной инфраструктуры типовых комплексов технических средств, размещенных в отделениях ПФР. Центр в Иннополисе контролирует работоспособность информационно-аналитической подсистемы АИС ПФР-2, а также виртуальных рабочих мест (VDI). До конца 2017 г. сотрудники РЦИ перейдут в круглосуточный режим работы с оперативным подчинением начальнику смены Централизованной службы эксплуатации в Москве.
Создание РЦИ обеспечивает концентрацию компетенций по закрепленным направлениям работы. За счет этого, утверждают в Фонде, все отделения ПФР получают одинаково высокий уровень техподдержки. В дальнейшем в региональных центрах планируется формирование не только команды эксплуатации, но привлечение специалистов, которые будут заниматься развитием автоматизированных систем. Кроме того, создание РЦИ предусматривает организацию новых высококвалифицированных рабочих мест в регионах.
«Ключевым инструментом, который дает возможность организовать электронное взаимодействие внутри централизованной службы эксплуатации, включая РЦИ, является подсистема «Управление ИТ-инфраструктурой», осуществляющая унифицированные процессы мониторинга, технической поддержки и учета элементов инфраструктуры, – говорит начальник департамента управления инфраструктурой АИС ПФР-2 Павел Хрипунов. – За короткий промежуток времени этот инструмент был адаптирован и под задачи РЦИ».