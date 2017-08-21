Блокчейн оставит посредничество в прошлом

Рынок продолжает осваивать технологию блокчейн и находить новые применения ее главного преимущества: система распределенных транзакций позволяет предприятиям отказаться от посредников в любых операциях – будь то финансовые переводы или заключение договоров. Технология блокчейн отметает необходимость в функциях доверенного хранения, передачи и подтверждения достоверности информации, которые сейчас возложены на плечи банков, депозитариев, нотариусов, систем документооборота и госреестров. Но так ли прост блокчейн и в чем состоит другая, не менее ценная, особенность этой технологии?

Одной из главных движущих сил рынка является доверие. Приобретая товары, покупатели доверяют продавцам. Клиенты верят, что поставщики привезут купленные продукты. При осуществлении финансовой транзакции обе стороны сделки твердо уверены, что банки безошибочно переведут средства. Но часто компьютерные системы, осуществляющие взаимодействие между рынками, дают сбой или оказываются под угрозой. Так, год назад хакерам удалось взломать крупнейшую международную межбанковскую платформу для обмена информацией и платежами SWIFT – «кровеносную систему» финансового рынка. Хакеры пытались вывести из банка в Бангладеш порядка $951 млн. Предполагалось, что они использовали украденные логины и пароли сотрудников банка, однако позже выяснилось, что хакеры также взломали программное обеспечение SWIFT, чтобы стереть записи о незаконных сделках.

Этот случай вызвал большой резонанс, так как касался крупной международной финансовой системы. При этом на локальных уровнях хакерские атаки давно перестали быть редкостью: организации почти смирились с неотвратимостью подобных происшествий, стараясь лишь свести к минимуму их последствия, в то время как им приходится тратить огромные средства на информационную безопасность.



Аноним поддерживает анонима

«Ключевые преимущества технологии блокчейн – это прозрачность осуществляемых транзакций и множественное копирование всех этих транзакций таким образом, что у каждого участника процесса всегда есть информация о каждом шаге всех партнеров, – объясняет Юрий Скачков, генеральный директор компании Hitachi Data Systems в России. – Каждая транзакция в системе идентифицирована и снабжена временной отметкой. Каждой назначается закрытый ключ, сгенерированный случайным образом – он является уникальным, и его невозможно изменить».

Юрий Скачков: Ключевые преимущества технологии блокчейн – это прозрачность осуществляемых транзакций и множественное копирование всех этих транзакций таким образом, что у каждого участника процесса всегда есть информация о каждом шаге всех партнеров

Он также подчеркнул, что администраторы информационных систем всегда могут отследить, какие действия в блокчейне были совершены, а также кем и когда. Следовательно, возможность проверить подлинность всех действий в системе уничтожает шанс, что кто-то попытается провести незаконную сделку и скрыть ее следы, удалив данные о транзакциях.

«Вполне вероятно, что технология блокчейн получит широчайшее распространение, ведь уязвимой в силу своей централизованности может стать даже облачная архитектура, на которой базируется большинство современных технологий обеспечения безопасности, – заметил Юрий Скачков. – Отдельные серверы должны постоянно отправлять и получать учетные данные, и каждый из них может оказаться слабым звеном. Протокол блокчейн работает автоматически, перенося интеллектуальные средства сети на ее границу, так что управление взаимосвязанными устройствами осуществляют не отдельные люди и избранные компьютеры, а системы и программы».



Угрозу легче предотвратить, чем сдержать

Сегодня хакеры, установив контроль над одним компьютером, получают доступ ко всем машинам, с которыми он взаимодействует. В одноранговой сети, защищенной блокчейном, хакерам потребовалось бы взламывать компьютеры один за другим – неприятная и обескураживающая перспектива, требующая огромных вычислительных ресурсов. Даже если система потеряет один из узлов, остальные хранящиеся данные по-прежнему будут в безопасности и сохранят актуальность. Иными словами, блокчейн не только позволяет легко идентифицировать хакеров постфактум, но и практически исключает для них возможность достичь цели или совершить задуманное. То, что блокчейн связывает в интернете огромное число устройств, фактически оказывается не уязвимостью, а преимуществом: эти компьютеры обеспечивают друг другу защиту, просто подтверждая одни и те же неизменяемые данные о транзакциях.

«Блокчейн открывает особые возможности для разработчиков информационных систем, – уверен Юрий Скачков. – Когда информация становится частью цепочки блоков транзакций, ее можно рассматривать как простые данные, для работы с которыми не требуются интерфейсы API, что делает системы более эффективными, а их сопровождение – более экономичным».

Юрий Скачков: Когда информация становится частью цепочки блоков транзакций, ее можно рассматривать как простые данные, для работы с которыми не требуются интерфейсы API, что делает системы более эффективными, а их сопровождение – более экономичным

Однако в процессе перевода всех систем на работу с протоколом блокчейн разработчикам придется потрудиться над модификацией внутренней части традиционных систем, чтобы обеспечить прозрачную поддержку нового протокола. Одним из первых проект по переходу на блокчейн ввел «Сантандер Консьюмер Банк»: он развернул пилот на 6 тысяч пользователей. Приложение для проекта будет доступно на платформе iOS, транзакция будет осуществляться с помощью Apple Pay, а подтвердить ее пользователи смогут с помощью Touch ID.

В свою очередь, корпорация Hitachi вместе со многими другими компаниями уже присоединилась к проекту Hyperledger, созданному организацией Linux Foundation. В планах проекта – внедрить технологию блокчейн сначала в области личных финансов, затем – масштабировать на глобальный финансовый рынок.



Что еще может блокчейн: «умные контракты»

Все знают о том, как блокчейн может пригодиться в финансовой сфере, однако это далеко не предел его возможностей. Многие разработчики блокчейн-платформ утверждают, что с их помощью можно контролировать незаконный оборот оружия и даже привлекать внимание общественности к проблемам экологии: так, например, руководитель программы Mission Blue Сильвия Эрли, защищающая «точки надежды» с уникальной нетронутой человеком морской фауной, предложила использовать блокчейн для сбора и обмена информацией о таких экосистемах, а также собирать средства на реализацию природоохранных программ путем криптовалютного микроинвестирования.

В 2014 году канадский программист российского происхождения Виталик Бутерин создал блокчейн-систему Ethereum. В ее основе лежит понятие об «умных контрактах», которые выполняют договоренности перед сторонами только после того, как будут выполнены заданные условия. Как и в случае с финансовыми транзакциями, соблюдение договоренностей контракта не требует участия посредников, которые взымают за свою работу комиссию. За выполнением всех правил следят математические алгоритмы, за защитой договора – шифрование и прозрачность системы.

«Появление «умных контрактов» можно рассматривать в качестве еще одного шага к интернету вещей, который, как утверждают эксперты Gartner, станет неотъемлемой частью жизни человека уже к 2020 году», – заявил Юрий Скачков.

Он также пояснил, что умные контракты позволят не только создавать надежные хранилища информации, но и лягут в основу бизнес-моделей многих цифровых предприятий. К примеру, на их основе возможно создать платформу, которая позволят банкам узнавать о человеке информацию, необходимую для выдачи кредита, не требуя от него никаких документов, или систему, с помощью которой производители товаров смогут продавать свою продукцию напрямую клиенту, автоматически распределяя выручку между участниками производства: дизайнерам упаковки, поставщикам деталей производства и так далее.

«Если говорить о симбиозе технологий блокчейна и интернета вещей, можно представить себе, что арендодатель, сдающий свой дом, программирует свою входную дверь так, чтобы она открылась перед арендатором, если будут выполнены все оговоренные условия аренды. Если считать блокчейн вторым поколением интернета, то «умные контракты» можно назвать вторым поколением блокчейна», – резюмировал Юрий Скачков.

