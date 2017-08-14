Почему при выборе ЦОДа нужно учитывать connectivity

Рынок коммерческих дата-центров устойчиво растет благодаря сочетанию целого ряда факторов. Подорожавшая ИТ-инфраструктура вынуждает компании снижать затраты на нее, рост объемов данных и в ряде случаев окончание срока эксплуатации «железа» требуют ввода в строй все новых и новых мощностей, и при этом множество успешных кейсов убеждают последних сомневающихся бизнесменов в том, что коммерческий ЦОД – это удобно, экономно и надежно. В результате на ближайшие пять лет эксперты предсказывают удвоение мирового рынка ЦОДов. Одна из ключевых характеристик дата-центра, на которую обращают внимание специалисты – качество связи. О ней мы расскажем в этой статье.

При знакомстве с новым коммерческим ЦОДом клиенты обращают внимание на инженерные системы (энергоснабжение, охлаждение, безопасность и др.) и телекоммуникационную инфраструктуру, в которых они размещают свою ИТ-инфраструктуру.

Обычно при оценке линий связи говорят о том, что они «зарезервированы», то есть установлено соединение с двумя или тремя операторами на случай сбоя на линии. Но этой характеристики достаточно далеко не всем.

Что такое connectivity?

Чем короче путь между точками, чем меньше коммутационного оборудования встречается на пути, тем быстрее происходит передача данных от одного узла сети к другому. Это важно для компаний, оперирующих большими объемами данных и связанных требованиями своевременного предоставления сервисов.

Возможность создавать и обеспечивать сетевое соединение между множеством точек называется connectivity. Это одна из важнейших характеристик телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющая связывать узлы сети, размещенные в ЦОДе, через телекоммуникационные сети с внешним миром – серверами клиентов, бизнес-партнеров, провайдеров облачных и интернет-сервисов и т.д.

Сократить физическую дистанцию можно, подключившись к другой стороне напрямую. И хорошо, если это возможно сделать прямо из своего ЦОДа, без необходимости выстраивать дополнительные соединения к другим ЦОДам, в которых присутствует нужный провайдер. Возможность установить подключение к нужному провайдеру в рамках одного дата-центра называется интерконнектом.

Независимость от провайдеров

Преимущества высокой connectivity

1. Защищенный независимый канал связи, соединяющий вас с сетями мировых провайдеров (в том числе облачных сервисов).



2. Минимальный путь к собственным ресурсам гарантирует высокую скорость доступа к своим данным.



3. Возможность обеспечить качественное предоставление своих услуг в мировом масштабе, а также локализовать трафик и сервисы в соответствии с особенностями того региона, на рынок которого вы планируете выйти.



4. Сокращение задержек соединения (низкая латентность) – это хорошее качество голосовой и видеосвязи, высокая скорость проведения транзакций, организация быстрого резервного копирования между географически отдаленными регионами и многое другое.

Если ЦОД не привязан к одному поставщику услуг, он может гарантировать надежный сервис своим клиентам. В таких ЦОДах отсутствует «проблема единственного провайдера», который, пользуясь отсутствием конкуренции, устанавливает высокие тарифы и ставит клиентов в зависимое положение от предоставляемого качества связи.

Провайдер-независимые дата-центры, как правило, предлагают лишь базовую услугу – колокейшн, то есть размещение оборудования клиента в помещении ЦОДа, а также обеспечивают все условия для его бесперебойной работы. В этих ЦОДах можно установить интерконнект с любым представленным в нем провайдером. По сути, нейтральный дата-центр – это большой соединительный хаб.

Cупер-connectivity от двух лидеров

В области обеспечения connectivity есть два заметных мировых лидера – Equinix и Telehouse. Этим операторам принадлежат 8 из 10 ЦОДов с самым высоким показателем connectivity. Обе компании гарантируют 100% независимость от провайдеров связи и возможность подключения практически к любому из них, несмотря на его физическое местоположение.

Equinix

Equinix – крупнейший в мире хаб, который объединяет в одну глобальную сеть более 95 ЦОДов на всех континентах. В пределах регионов эти дата-центры связаны в MetroEthernet-сети.

Концепция Equinix подразумевала создание провайдер-независимого дата-центра, который бы не зависел от крупных телекоммуникационных провайдеров и пропускной способности их сетей. Компания предоставляет равные возможности как крупным сетевым операторам, так и провайдерам других ИТ-услуг устанавливать между собой пиринговое соединение (тот самый интерконнект, о котором мы писали выше). Само название Equinix означает еquality, neutrality and internet exchange (равенство, нейтралитет и обмен трафиком), что отражает миссию дата-центров этого провайдера.

На данный момент в ЦОДах Equinix представлено более 950 сетевых, более 450 облачных провайдеров, а также более 500 провайдеров ИТ-сервисов. Услугами этих дата-центров пользуется более 4000 компаний со всего мира.

Telehouse

У Telehouse насчитывается 46 дата-центров в Европе, Азии, Африке и Америке, а услуги этой компании оказываются в 170 странах. При размещении своего оборудования в Telehouse пользователь может установить интерконнект более чем с 400 сетевыми провайдерами напрямую или через управляемую платформу Telehouse Connect, а также подключиться к крупнейшим точкам обмена интернет-трафиком. Также при желании заказчика обеспечивается соединение с другими дата-центрами Telehouse и возможность удаленного доступа по VPN к глобальной сети KDDI, покрывающей 85 стран.

Colobridge

На базе услуг, предоставляемых этими двумя провайдерами, была создана платформа Colobridge. Физически она располагается на географически распределенных площадках Telehouse и Equinix во Франкфурте-на-Майне в непосредственной близости к узлу связи DE-CIX. С ее помощью преимущества connectivity этих провайдер-независимых гигантов открывают широкие возможности для реализации сложных решений – с прямой коммуникацией между ЦОДами, возможностью подключения Cloud Interconnect с публичными облаками, реализацией disaster recovery и проч. Таким образом, Colobridge предлагает надежное и долговременное решение для аутсорсинга ИТ-мощностей.