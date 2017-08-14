Как банк «Русский стандарт» переходил на флеш

Кризис 2014 года породил ситуации, когда крупная компания, ранее использовавшая ИТ-решения класса enterprise, ищет оборудование уровня middle-range и обнаруживает, что оно может быть более эффективным для решения ее задач. Яркий пример – замена систем хранения данных в банке «Русский Стандарт» на all-flash решения Hitachi. О проекте рассказывает директор департамента информационных систем банка Андрей Обижаев.

CNews: С чем была связана необходимость замены СХД на новые?

Андрей Обижаев: Банк «Русский стандарт» использует большое количество ИТ-оборудования уровня enterprise, в том числе серверы и системы хранения данных. Для обеспечения надежности работы систем банка все оборудование должно обслуживаться представителями вендора. Но, когда подошло время продления сервисных контрактов, мы увидели, что в результате девальвации рубля стоимость поддержки оборудования увеличилась и значительно. С другой стороны, уже давало о себе знать устаревание оборудования. Мы использовали три мощные СХД на жестких дисках, и в конце пятилетнего срока эксплуатации у них начали выходить из строя диски, контроллеры, блоки питания.

У банка был выбор: либо искать компанию, которая сможет дешевле взять на поддержку имеющееся оборудование, либо поставщика, чтобы заменить наши СХД. На самом деле, успех первого варианта означал бы только то, что мы получим отложенную проблему, которую все равно скоро придется решать. Банк непрерывно развивается, поэтому первый вариант нам категорически не подходил.

Параллельно мы начали искать, какое enterprise-оборудование приобрести на замену. Но и здесь все было непросто: системы аналогичного класса стоили в 1,5­–2 раза дороже, при этом не было гарантии, что через какое-то время у них не начнется волна отказов дисков.

Андрей Обижаев: Мы решили сравнить две технологии, обещавшие высокую производительность: СХД на модулях PCI-Express и на FMD

В поисках решения мы ознакомились с предложениями вендоров для сегмента middle-range и обнаружили, что нам подходит СХД на флеш-памяти. В этом сегменте мы и начали искать подходящую систему, которая устроила бы нас по своим характеристикам и стоимости владения в течение пяти лет.

CNews: Как вы искали подходящее решение?

Андрей Обижаев: Анализ рынка показал, что сегодня производители СХД развиваются в разных направлениях. Например, есть компании, которые предлагают решение на флеш-модулях PCI-Express, другие делают хранилища на дисках SSD. Системы первого типа более производительны, второго – дешевле, и, к тому же, эти технологии были нам знакомы и понятны.

Тогда же мы познакомились с оригинальным решением третьего типа – от компании Hitachi, которое представляло собой СХД на флеш-накопителях Flash Module Drive (FMD) второго поколения. Это собственная технология Hitachi, которая, по заверениям компании, обладает намного более высоким уровнем производительности, масштабируемости и надежности по сравнению с SSD.

Опыта работы на таком оборудовании у нас не было, а верить на слово не в наших правилах. Поэтому мы решили сравнить две технологии, обещавшие высокую производительность: СХД на модулях PCI-Express и на FMD. Мы хотели протестировать их именно на своих данных. Это позволило бы, во-первых, оценить реальную производительность, и, во-вторых, определить, насколько эффективно массив будет работать при заполнении блоков, когда ему придется переносить данные – как правило, это сопровождается значительным, на десятки процентов, падением производительности.

Проще всего оказалось испытать СХД на PCI-Express – это оборудование есть в России. А FMD второго поколения в нужной спецификации на тот момент в нашу страну еще не привезли, поэтому банк отправил сотрудников в Японию, где была возможность воспользоваться тестовым сервисом.

CNews: Что вы в итоге выбрали?

Андрей Обижаев: По большому счету, оба массива обладали почти одинаковой производительностью, но FMD лучше показал себя при заполнении модулей данными. Результаты тестирования показались нам очень интересными, эти системы стоило реально рассматривать, но нужно было проверить, нельзя ли сэкономить еще 15–20% и взять систему на SSD. На практике, как и ожидалось, СХД на стандартных флеш-дисках показала меньшую производительность по сравнению с первыми двумя.

Получив все данные, мы смогли оценить, как мы можем использовать all-flash системы, и как они впишутся в нашу ИТ-стратегию. Одно из направлений нашего развития – это создание частного облака и распределенной ИТ-инфраструктуры. Для реализация стоящих перед ИТ задач нам потребовалась виртуализация СХД. У поставщика решения на PCI-Express, в отличие от Hitachi, собственного решения этой задачи не было – предлагалось воспользоваться сторонним, которое не во всем нас устраивало. В результате, рассмотрев все предложения, мы остановились на СХД Hitachi G600. Таким образом, было принято решение заменить наши гибридные массивы на all-flash. В SAN-архитектуре были использованы решения Brocade.

CNews: Расскажите, пожалуйста, о самом проекте внедрения новой СХД.

Андрей Обижаев: Проект внедрения мы начали вместе с компанией «Инфосистемы Джет». Это оказалось хорошим решением для нашего банка: компания Hitachi не только заявляла определенную степень сжатия, но и гарантировала предоставление дополнительных модулей памяти, если на реальных данных сжатие окажется меньше. О том, что заявленная степень сжатия была достигнута, говорит наличие пустой полки в стойке, где расположен массив – она предназначалась как раз для дополнительных модулей.

Андрей Обижаев: В целом мы приняли решение развивать наши системы хранения данных на технологиях Hitachi

Были, конечно, и трудности. Например, вначале мы не могли выйти на нужный уровень производительности на большом потоке данных. Оказалось, что нужно было изменить размеры разделов дисков, которые влияли на этот показатель. В другом случае в падении производительности был виновен имеющийся у нас адаптер, который раньше нормально справлялся с меньшими объемами на старой СХД и не вызывал подозрений, а более высокие нагрузки не выдержал.

После того, как новая система была инсталлирована, мы начали перенос систем на нее. В банке эти задачи строго регламентированы, нужно выбирать технологические окна, запланированные для обслуживания систем, чтобы не нарушить их работу. Поэтому портирование быстро не проведешь, и мы только сейчас завершаем этот процесс.

CNews: В самом начале вы говорили, что банк владел гибридной системой уровня enterprise, но вы решили «опуститься» в сегмент middle-range. Если рассматривать практически, какая между ними разница?

Андрей Обижаев: На практике разницы мы не заметили, наоборот, новая СХД имеет больший запас производительности, чем системы, которые у нас были. Простой пример: раньше при полной загрузке enterprise массивов процессоры работали на 30-40% своей производительности. Сейчас же, когда мы подаем на Hitachi G600 большой поток данных, процессоры загружаются на 100%, а СХД – нет. Теперь нам нужно вдвое увеличить процессорную мощность, чтобы выжать из массива все, на что он способен.

CNews: Как вы планируете развивать решение?

Андрей Обижаев: В целом мы приняли решение развивать наши системы хранения данных на технологиях Hitachi. То есть, проект показал, что флеш-массивы этой компании полностью удовлетворяют новые потребности банка, и к тому же у нас есть партнер в лице «Инфосистем Джет», с которым комфортно вести проекты.

Как только мы убедились в том, что система Hitachi G600 – это то, что нам надо, банк приобрел вторую такую же СХД, но уже на новейших модулях FMD 3. Это поможет нам выполнить задачу повышения надежности и доступности ИТ-систем, в первую очередь фронт-офисных и карточной: они сейчас находятся в одной СХД, но мы планируем разместить их в виртуализированном кластере из двух массивов.

Более того, банк запланировал внедрение третьей СХД Hitachi, на которую перенесем данные корпоративного хранилища. Но это проект на перспективу, потому что с имеющимися объемами данных мы успешно справляемся. Массив рассчитан на хранение 150 Тбайт данных, мы пока перенесли на него около 80 Тбайт и процесс продолжается. В планах – заполнить СХД примерно на 75% и посмотреть, как будут расти объемы данных. Предсказать точно мы пока не можем, поскольку сейчас меняется ситуация на рынке, банк постоянно выпускает новые продукты, развивает новые направления, привлекает новых клиентов – это все влияет и на заполнение систем информацией: одни растут быстрее, другие медленнее. Также на заполнение массива влияют и заложенные в него технологии сжатия данных. Поэтому мы сейчас смотрим, сколько новых клиентов привлекает банк, как растут данные, и в соответствии с этим скорректируем свою модель данных, чтобы качественно прогнозировать и планировать развитие ИТ банка. Если говорить о ближайшем будущем, мы планируем организовать третий дата-центр в качестве резервного.