В России появился мобильный оператор для бизнеса

Появление и развитие мобильных виртуальных операторов (MVNO) находится в прямой зависимости от степени насыщенности рынка сотовой связи. Неслучайно, на Европу, где мобильная связь характеризуется высочайшим уровнем рыночного проникновения – 135%, приходится две трети всех виртуальных операторов. Тем не менее, до недавних пор рынка MVNO в России практически не существовало, если не считать дочерних компаний «большой тройки». Почему ситуация изменилась и чем это хорошо для сегмента СМБ, объясняем ниже.

Бизнес-модель MVNO появилась еще в начале 90-х гг. прошлого века, когда ряд компаний, арендовав инфраструктуру у сотовых операторов, начали предлагать услуги связи под собственными брендами, по сути, полностью копируя рыночные маневры своего хост-оператора. С тех пор положение сильно изменилось, сейчас виртуальный оператор может занимать значительную долю рынка как, например, Virgin Mobile.



На европейских рынках регуляторы телеком-отрасли поощряют создание и развитие виртуальных операторов, так как видят в этом стимул для конкуренции. Как следствие, мобильная связь становится доступнее для конечного потребителя. Виртуальный оператор – это своего рода лоукостер мобильной связи, при этом MVNO, помимо удовлетворения естественного потребительского желания сэкономить, четче ориентированы на конкретные сегменты рынка (туристы, малый бизнес, этнические группы, интернет вещей и т.д.).



MVNO, как правило, это нишевый продукт, поэтому все чаще можно встретить и купить сим-карту, к примеру, любимой сети магазинов или банка – бизнес дополняет основную деятельность телеком-услугами, привлекая абонентов из числа собственных клиентов и создавая уникальные комбинации услуг. Выбрав подходящего виртуального оператора, абоненты могут значительно сократить расходы на связь и получить дополнительные преимущества, которые не может обеспечить традиционный сотовый оператор.



Первый MVNO для бизнеса



В России рынок виртуальных операторов начал формироваться относительно недавно и его дальнейшее развитие, скорее всего, пойдет по проверенному пути – поиск особых ниш и создание предложений, выгодных конкретным сегментам аудитории. Так, федеральный оператор связи MCN Telecom создал первый MVNO для бизнеса, предлагая своим клиентам фиксированную и мобильную связь, а также услуги виртуальной АТС из одного источника. Такое пакетное решение призвано помочь снизить затраты компаниям, для которых оптимизация расходов, особенно в периоды экономического спада, крайне важная задача.



С MVNO абоненты могут сократить расходы на связь и получить дополнительные преимущества, которые не может обеспечить традиционный сотовый оператор

«Подключение к MCN Telecom – это не просто купить сим-карту, с которой можно звонить дешевле. Мы предлагаем целую телекоммуникационную платформу для бизнеса: конвергенцию фиксированной и мобильной связи – любой сотрудник за пределами рабочего места будет доступен по короткому внутреннему номеру на сотовом телефоне, а также виртуальную АТС – менеджеры получат весь функционал CRM на своих смартфонах, звонки будут направляться и обрабатываться по «умным» сценариям, которые недоступны в рамках обычной сотовой связи, – комментирует Александр Мельников, генеральный директор MCN Telecom. – Также надо отметить низкие тарифы и бесплатную связь внутри абонентской сети виртуальной АТС. Таким образом, любой офис сможет стать по-настоящему мобильным, значительно экономя на связи».



Порадуются подключению к MCN Telecom не только менеджеры по работе с клиентами, получившие больше мобильности, но и бухгалтерия – ведь одним счетом будет оплачена и фиксированная, и мобильная связь. Сотрудникам, занимающихся продвижением бренда, будет интересна возможность выпуска брендированных сим-карт. Представьте, что корпоративные сим-карты тоже могут быть носителями символики бренда.



Рабочее место – повсюду



Те, кто хоть раз воспользовался виртуальной АТС от MCN Telecom, отмечают, насколько просто даже не подготовленному специалисту настроить «умную» телефонию: записать приветствие, распределить звонки между сотрудниками, построить различные сценарии взаимодействия со звонящими и проанализировать статистику. При этом весомым преимуществом для розничного бизнеса стала интеграция виртуальной АТС с популярными CRM-системами: «Битрикс24», amoCRM, SoftForSale. Такое слияние возможностей разных систем позволяет менеджерам при входящем звонке видеть всю историю взаимоотношений с клиентом, совершать звонки одним кликом по карточке клиента, записывать и анализировать разговоры.



MCN Telecom создал первый MVNO для среднего и малого бизнеса, предлагая своим клиентам фиксированную и мобильную связь, а также услуги виртуальной АТС из одного источника

А конвергенция фиксированной и мобильной связи позволит менеджеру эффективно работать с клиентом из любой точки, не привязываясь к рабочему месту и компьютеру. Весь функционал виртуальной АТС доступен с мобильного телефона, не имеет значения, где находится сотрудник – он в любой момент доступен по офисному номеру, а вести переговоры с клиентами может как с мобильного, так и с городского номера.



Роуминг в Европе



MCN Telecom является виртуальным оператором «полного цикла» (full MVNO), что позволяет самостоятельно заключать роуминговые и межоператорские соглашения. Имея в своем составе венгерскую компанию, группа MCN Telecom на правах европейского оператора будет закупать трафик оптом, что позволит снижать тарифы на роуминг в Европе для российских абонентов.



Сим-карта MCN Telecom будет поддерживать два номера – российский и европейский, когда абонент выезжает за границу, он становится абонентом европейской компании MCN Telecom Kft и его звонки тарифицируются не как международный роуминг, а внутриевропейский, который, как известно, был отменен в июне 2017 г. Таким образом, командированным в Европу сотрудникам не придется покупать туристические сим-карты – мобильная связь MCN Telecom позволит быстро и бесшовно переключаться между операторами в зависимости от местонахождения абонента.



Клиент в центре внимания



Среди клиентов телеком-отрасли бытует мнение, что по-настоящему выгодные тарифы получают лишь очень крупные клиенты, компании, где штатная численность достигает тысяч, а не сотен, и уж тем более, десятков людей. Отчасти это подтверждается неготовностью крупных традиционных операторов подстраивать свои услуги под индивидуальные запросы небольшого бизнеса. Поэтому клиентоориентированность может стать существенным конкурентным преимуществом виртуальных операторов.



Сим-карта MCN Telecom будет поддерживать два номера – российский и европейский, что позволит быстро переключаться между операторами и экономить на роуминге в Европе

«Некоторые клиенты переходят к нам от крупных операторов не только из-за более выгодных тарифов, а, скорее, потому, что мы действительно готовы меняться и подстраиваться под нужды их бизнеса. Для нас важен каждый клиент, независимо от масштабов, – подчеркнул Александр Мельников. – Мы чутко реагируем на запросы клиентов, за каждым закреплен персональный менеджер и лучшей оценкой нашей работы является долгосрочная лояльность клиентов. Большинство из них работают с MCN Telecom на протяжении многих лет».