В России появился мобильный оператор для бизнеса
Появление и развитие мобильных виртуальных операторов (MVNO) находится в прямой зависимости от степени насыщенности рынка сотовой связи. Неслучайно, на Европу, где мобильная связь характеризуется высочайшим уровнем рыночного проникновения – 135%, приходится две трети всех виртуальных операторов. Тем не менее, до недавних пор рынка MVNO в России практически не существовало, если не считать дочерних компаний «большой тройки». Почему ситуация изменилась и чем это хорошо для сегмента СМБ, объясняем ниже.
Бизнес-модель MVNO появилась еще в начале 90-х гг. прошлого века, когда ряд компаний, арендовав инфраструктуру у сотовых операторов, начали предлагать услуги связи под собственными брендами, по сути, полностью копируя рыночные маневры своего хост-оператора. С тех пор положение сильно изменилось, сейчас виртуальный оператор может занимать значительную долю рынка как, например, Virgin Mobile.
На европейских рынках регуляторы телеком-отрасли поощряют создание и развитие виртуальных операторов, так как видят в этом стимул для конкуренции. Как следствие, мобильная связь становится доступнее для конечного потребителя. Виртуальный оператор – это своего рода лоукостер мобильной связи, при этом MVNO, помимо удовлетворения естественного потребительского желания сэкономить, четче ориентированы на конкретные сегменты рынка (туристы, малый бизнес, этнические группы, интернет вещей и т.д.).
MVNO, как правило, это нишевый продукт, поэтому все чаще можно встретить и купить сим-карту, к примеру, любимой сети магазинов или банка – бизнес дополняет основную деятельность телеком-услугами, привлекая абонентов из числа собственных клиентов и создавая уникальные комбинации услуг. Выбрав подходящего виртуального оператора, абоненты могут значительно сократить расходы на связь и получить дополнительные преимущества, которые не может обеспечить традиционный сотовый оператор.
Первый MVNO для бизнеса
В России рынок виртуальных операторов начал формироваться относительно недавно и его дальнейшее развитие, скорее всего, пойдет по проверенному пути – поиск особых ниш и создание предложений, выгодных конкретным сегментам аудитории. Так, федеральный оператор связи MCN Telecom создал первый MVNO для бизнеса, предлагая своим клиентам фиксированную и мобильную связь, а также услуги виртуальной АТС из одного источника. Такое пакетное решение призвано помочь снизить затраты компаниям, для которых оптимизация расходов, особенно в периоды экономического спада, крайне важная задача.
«Подключение к MCN Telecom – это не просто купить сим-карту, с которой можно звонить дешевле. Мы предлагаем целую телекоммуникационную платформу для бизнеса: конвергенцию фиксированной и мобильной связи – любой сотрудник за пределами рабочего места будет доступен по короткому внутреннему номеру на сотовом телефоне, а также виртуальную АТС – менеджеры получат весь функционал CRM на своих смартфонах, звонки будут направляться и обрабатываться по «умным» сценариям, которые недоступны в рамках обычной сотовой связи, – комментирует Александр Мельников, генеральный директор MCN Telecom. – Также надо отметить низкие тарифы и бесплатную связь внутри абонентской сети виртуальной АТС. Таким образом, любой офис сможет стать по-настоящему мобильным, значительно экономя на связи».
Порадуются подключению к MCN Telecom не только менеджеры по работе с клиентами, получившие больше мобильности, но и бухгалтерия – ведь одним счетом будет оплачена и фиксированная, и мобильная связь. Сотрудникам, занимающихся продвижением бренда, будет интересна возможность выпуска брендированных сим-карт. Представьте, что корпоративные сим-карты тоже могут быть носителями символики бренда.
Рабочее место – повсюду
Те, кто хоть раз воспользовался виртуальной АТС от MCN Telecom, отмечают, насколько просто даже не подготовленному специалисту настроить «умную» телефонию: записать приветствие, распределить звонки между сотрудниками, построить различные сценарии взаимодействия со звонящими и проанализировать статистику. При этом весомым преимуществом для розничного бизнеса стала интеграция виртуальной АТС с популярными CRM-системами: «Битрикс24», amoCRM, SoftForSale. Такое слияние возможностей разных систем позволяет менеджерам при входящем звонке видеть всю историю взаимоотношений с клиентом, совершать звонки одним кликом по карточке клиента, записывать и анализировать разговоры.
А конвергенция фиксированной и мобильной связи позволит менеджеру эффективно работать с клиентом из любой точки, не привязываясь к рабочему месту и компьютеру. Весь функционал виртуальной АТС доступен с мобильного телефона, не имеет значения, где находится сотрудник – он в любой момент доступен по офисному номеру, а вести переговоры с клиентами может как с мобильного, так и с городского номера.
Роуминг в Европе
MCN Telecom является виртуальным оператором «полного цикла» (full MVNO), что позволяет самостоятельно заключать роуминговые и межоператорские соглашения. Имея в своем составе венгерскую компанию, группа MCN Telecom на правах европейского оператора будет закупать трафик оптом, что позволит снижать тарифы на роуминг в Европе для российских абонентов.
Сим-карта MCN Telecom будет поддерживать два номера – российский и европейский, когда абонент выезжает за границу, он становится абонентом европейской компании MCN Telecom Kft и его звонки тарифицируются не как международный роуминг, а внутриевропейский, который, как известно, был отменен в июне 2017 г. Таким образом, командированным в Европу сотрудникам не придется покупать туристические сим-карты – мобильная связь MCN Telecom позволит быстро и бесшовно переключаться между операторами в зависимости от местонахождения абонента.
Клиент в центре внимания
Среди клиентов телеком-отрасли бытует мнение, что по-настоящему выгодные тарифы получают лишь очень крупные клиенты, компании, где штатная численность достигает тысяч, а не сотен, и уж тем более, десятков людей. Отчасти это подтверждается неготовностью крупных традиционных операторов подстраивать свои услуги под индивидуальные запросы небольшого бизнеса. Поэтому клиентоориентированность может стать существенным конкурентным преимуществом виртуальных операторов.
«Некоторые клиенты переходят к нам от крупных операторов не только из-за более выгодных тарифов, а, скорее, потому, что мы действительно готовы меняться и подстраиваться под нужды их бизнеса. Для нас важен каждый клиент, независимо от масштабов, – подчеркнул Александр Мельников. – Мы чутко реагируем на запросы клиентов, за каждым закреплен персональный менеджер и лучшей оценкой нашей работы является долгосрочная лояльность клиентов. Большинство из них работают с MCN Telecom на протяжении многих лет».