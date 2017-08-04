Как зарабатывать на телеком-платформе

Симбиоз ИТ и телекоммуникаций рождает новые решения, нацеленные на самые разнообразные бизнес-потребности – будь то виртуальная АТС, интегрированная с CRM-системой, корпоративная мобильная связь или отслеживание звонков с анализом конверсий. Ярким примером таких системных решений являются открытые телеком-платформы. Рассказываем, что это такое, и как на базе чужой инфраструктуры можно создать новый продукт или расширить пакет своих услуг.

На стыке ИТ и телекома

Отечественный рынок пока не может похвастаться широким выбором платформенных решений для операторов связи и разработчиков интернет-сервисов – эта ниша только начинает развиваться. Среди первопроходцев этого направления следует отметить MCN Telecom, федерального оператора связи и разработчика программных продуктов. Компания вывела на рынок телекоммуникационную платформу, на которой можно быстро создавать и конфигурировать функционал виртуальной АТС, отслеживания звонков (call tracking), автообзвона, колл-центра и другие сервисы на стыке ИТ и телекоммуникаций. Пользователи платформы могут дополнять свои услуги современными телеком-решениями без вложений в оборудование или программные продукты – вся инфраструктура поддерживается MCN Telecom. Масштабируемая телеком-платформа MCN Telecom предоставляется по модели «платформа как сервис» (CPaaS) и развернута в собственном дата-центре уровня TierII+, расположенном в Москве и рассчитанном на 24 стойки.

Использование телеком-платформы может быть интересно операторам связи, планирующим расширить свой пакет услуг за счет качественной междугородной и международной связи. MCN Telecom имеет собственные узлы связи в 21 крупном городе РФ и номерную емкость более 250 000 городских номеров, а также подключает федеральный номер 8-800. К концу 2017 г. подключить городской номер от MCN Telecom можно будет еще в 10 российских городах.

«До сих пор нет ни одного поставщика услуг, который бы в рамках собственной телекоммуникационной платформы сразу предложил централизованный доступ к номерам всех 85 субъектов Российской Федерации. И мы таким игроком хотим стать, опередив традиционных телеком-операторов, которые рано или поздно в этот сегмент придут», – комментирует генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Платформа MCN Telecom позволяет легко создавать и масштабировать телеком-услуги без затрат на оборудование или разработку ПО

Функционал виртуальной АТС от MCN Telecom позволяет гибко настраивать маршрутизацию звонков: по минимальной стоимости или региону вызываемого абонента. На платформе также предлагается облачный сервис обратного звонка и чата для сайтов, который вполне заменяет федеральный номер 8-800 – для посетителей сайта звонок по-прежнему остается бесплатным, а для компании это более экономичное решение, подкрепленное аналитическим инструментарием «Яндекс.Метрики».

Сам себе оператор

Поскольку MCN Telecom имеет лицензию «полного» мобильного виртуального оператора (Full MVNO), на базе готовой инфраструктуры возможно создание суб-MVNO со своими тарифами, дополнительными услугами и брендированными SIM-картами. Создание собственного виртуального оператора может стать эффективным и рентабельным решением для внутреннего пользования. К примеру, аэропорт Домодедово запускает собственную мобильную сеть исключительно для внутренних нужд и планирует на первом этапе подключить 1,5 тыс. абонентов.

Ресурсы телекоммуникационной платформы MCN Telecom позволяют любой компании стать мобильным виртуальным оператором без капитальных вложений

FMC как шаг к виртуальному офису Если в компании мобильная связь и IP телефония от MCN Telecom используются одновременно, то слияние двух видов связи открывает новые возможности общения и существенно снижает затраты. Выездные и удаленные сотрудники всегда доступны по коротким номерам на своих мобильных телефонах, а гибкий функционал ВАТС, например очередность, «умная» маршрутизация, запись разговоров и аналитика, становится доступным на смартфонах.

Мобильный виртуальный оператор создается не только для внутренних нужд, но и для продажи услуг мобильной связи под своим брендом. Запуск собственного MVNO может заинтересовать туроператоров, розничные сети, банки, поставщиков услуг и другие компании, желающие расширить пакет услуг, монетизировать имеющуюся клиентскую базу или охватить рыночные сегменты, на которых не фокусируются крупные сотовые операторы (туристы, трудовые мигранты, нелояльные или бывшие абоненты «большой тройки» и т.д.). Рынок MVNO только начинает развиваться в России и в ближайшее время ожидается появление новых операторов, ранее не связанных с телеком-отраслью. К примеру, уже сейчас можно купить сим-карту популярной социальной сети, а банки и транспортные компании один за другим анонсируют создание собственных мобильных виртуальных операторов.

Интеграция с любым ПО

При помощи открытого программного интерфейса компании разработчики, заинтересованные в использовании сервисов MCN Telecom, получают все необходимое в автоматическом режиме. Постоянно дополняемый набор команд API позволяет легко интегрировать функционал, разработанный MCN Telecom, с любыми сторонними приложениями: CRM-системами, программами бухгалтерского учета, электронной коммерции и т.д.

Доступный роуминг С 15 июня 2017 г. европейские операторы отменили роуминг внутри ЕС для абонентов, в связи с чем ожидается рост стоимости трафика для зарубежных операторов, в том числе российских. Поскольку MCN Telecom имеет лицензию оператора в Европе и будет закупать трафик по оптовым ценам, своим российским абонентам компания будет предлагать роуминг по низким тарифам.

«Персонализированный подход к клиенту для нас не просто слова, а действующее направление развития. За каждым клиентом закреплен персональный менеджер, стоимость трафика определяется индивидуально, а функционал платформы постоянно дорабатывается в соответствии с пожеланиями», – комментирует Александр Мельников.

Кроме того, в API включена база номерных планов всех стран мира. Эта полезная функция нужна для интеллектуальной маршрутизации вызовов и во всех остальных случаях, когда необходимо проверить тип и географию номера. Например, при получении номера телефона через форму на сайте можно мгновенно установить, существует ли вообще такой номер, фиксированный он или мобильный, к какому региону относится.

При помощи команд API вы сможете быстро интегрировать функционал MCN Telecom с любыми сторонними приложениями и платформами

Внешний программный интерфейс и система уведомлений о событиях WebHooks делают возможным в любой интернет-сервис добавлять функционал телефонии и записи звонков, вести статистику входящих и исходящих вызовов, определять регион и оператора по номеру телефона, получать список свободных номеров заданного региона, резервировать и подключать телефонные номера по выбранному тарифу.

Знай своего клиента



Легкая интеграция телеком- и ИТ-сервисов MCN Telecom открывает возможности, далеко выходящие за рамки простого решения по типу «провести телефон в офис». К примеру, интеграция с CRM-системой позволит узнать всю историю взаимоотношений с клиентом еще до того, как оператор ответит на его звонок. В платформе MCN Telecom это возможно через обработчик уведомлений WebHook, который отправляет сторонним приложениям оповещения о событиях определенного типа. Например, при входящем звонке в интернет-магазин срабатывает обработчик оповещений, вызывает в CRM-системе карточку звонящего клиента, а звонок направляется прямиком персональному менеджеру. Разговор может быть записан и прикреплен к клиентской карточке.

