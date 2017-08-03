Как «скрестить» стационарный телефон с мобильным, сэкономив на звонках

Несмотря на повсеместное распространение мессенджеров и электронной почты, телефония для бизнеса остается крайне важным инструментом коммуникаций. За минувший год россияне только по фиксированной связи «наговорили» более 319 млн часов, а расходы на местные и дальние звонки, по данным Минкомсвязи, составили 176,4 млрд рублей. Желание оптимизировать расходы на связь и сохранить качество вполне понятно. Объясняем подробно, как этого достичь, и зачем для этого нужна виртуальная АТС (ВАТС).

Если взглянуть на организацию корпоративной связи по-новому, можно не просто снизить издержки, а усовершенствовать многие бизнес-процессы – как внутренние, так и внешние. Пользователи ВАТС получают короткие трех- или четырехзначные номера, при этом звонки внутри корпоративной сети бесплатны. Расстояние для абонентов ВАТС не играет никакого значения – звонок своему коллеге в любую точку мира не будет стоить ни копейки, а качество связи такое же, как если набрать номер соседа по кабинету.

На высококонкурентных рынках клиент находится в центре внимания и его лояльность может сильно подорвать занятая линия или долгое переключение между разными сотрудниками. Виртуальная АТС не даст упустить ни одного клиента – компании достаточно иметь хотя бы один прямой номер, чтобы принимать одновременно до 100 входящих звонков. Чтобы избежать путаницы с переключением вызовов между сотрудниками, в рамках виртуальной АТС разработана опция «Маршрутизация по ответственному менеджеру» – теперь, звоня на прямой номер компании, клиент автоматически соединяется с сотрудником, занимающимся его обслуживанием.

Экономия на оборудовании

IP-телефония в России демонстрирует устойчивый рост, а виртуальные АТС занимают второе место по объему на отечественном рынке SaaS («программное обеспечение как услуга»). Одна из самых очевидных причин перехода бизнеса на ВАТС – возможность избежать капитальных расходов на дорогостоящее «железо» и услуги специалистов по обслуживанию физических АТС.

Услуга FMC (Fixed Mobile Convergence) от MCN Telecom превращает мобильный телефон в офисный. Любой сотрудник будет доступен по короткому номеру вне офиса

Для работы ВАТС не обязательны даже специальные IP-телефоны, через VoIP-шлюз подключается любой аппарат, впрочем, можно обойтись совсем без «трубки»: звонить через ПК или установить софтфон (программу для IP-телефонии) на сотовый телефон. Важно учитывать экономию не менее ценного ресурса – времени, монтаж физической телефонной станции может занимать недели, в то время как подключение виртуальной АТС проводится за считанные минуты любым сотрудником без специальной подготовки. К тому же, в случае сбоев в работе «железа» потребуется помощь специалиста – штатного или внешнего, а, пользуясь ВАТС от MCN Telecom, вы перекладываете на провайдера VoIP все заботы об инфраструктуре и техподдержке, которая, к слову, оказывается в компании круглосуточно и бесплатно.

Офисный телефон в кармане

Новшество от MCN Telecom – объединение фиксированной и мобильной связи по технологии FMC (Fixed Mobile Convergence) – в корне меняет представление о корпоративных телекоммуникациях. Абоненты MCN Telecom могут купить сим-карту, которая будет одновременно поддерживать короткий и мобильный номера. При этом все звонки внутри корпоративной сети между стационарными и мобильными телефонами бесплатны.

Находясь в командировке, на выезде или работая на дому, сотрудник будет доступен на мобильном телефоне по своему добавочному номеру. И наоборот, чтобы дозвониться на офисный телефон, больше не нужно набирать общий номер организации, а затем, выслушав приветствие, добавлять номер нужного коллеги. Для этого достаточно всего лишь набрать на мобильном телефоне короткий номер через «звездочку». В рамках услуги FMC для исходящих вызовов можно выбирать, какой номер будет отображаться у вызываемого абонента – городской или мобильный.

Гибкие настройки виртуальной АТС позволяют маршрутизировать звонки как угодно: по региону, стоимости звонка и даже по закрепленному за клиентом менеджеру

Объединив в одну сеть стационарные и мобильные телефоны, компания добавит мобильности своим сотрудникам, так как ни один человек не будет привязан к рабочему месту из-за стационарного телефона. Такие удобные функции виртуальной АТС как интерактивное голосовое меню (IVR), различные настройки переадресации и очередности вызовов, «умная» маршрутизация становятся доступными и на сотовых телефонах. Интеграция программных продуктов MCN Telecom с популярными CRM-системами «Битрикс 24», AmoCRM и SoftForSale, позволит менеджерам, отвечая с мобильного телефона на звонок клиента, видеть его карточку и всю историю взаимоотношений с компанией. Не обязательно проводить телефон в офис – его можно установить на свой смартфон.

Гибридная связь для каждого

Интеграционные возможности MCN Telecom не ограничиваются CRM-системами: благодаря интерфейсу API облачную АТС можно связать с любыми другими программными продуктами – будь то системы бухгалтерского учета или виджет обратного звонка с сайта. Представители оператора считают клиентоориентированность одним из своих главных преимуществ и заявляют, что готовы дорабатывать функционал под конкретные нужды каждого клиента.

Благодаря интеграционным возможностям ВАТС менеджер сможет видеть карточку клиента из CRM-системы при входящем звонке клиента

Долгое время фиксированная связь, мобильные телефоны и персональные компьютеры существовали и развивались параллельно, но гибридное решение MCN Telecom объединяет все эти компоненты на одной платформе. Можно принимать звонки на городской без телефонного аппарата, запускать автоматический обзвон клиентских номеров одним кликом, звонить с мобильного на короткие номера коллег, записывать разговоры и анализировать статистику по всем звонкам – и все это без вложений в «железо» или инфраструктуру. Границы между разными типами связи, телекоммуникациями и ИТ стираются, все становится подвижнее, гибче и быстрее – то есть дает именно те преимущества, которые необходимы любому бизнесу для успешной конкуренции и развития.

География работе не помеха

Специально для компаний, ведущих бизнес в разных регионах, MCN Telecom разработал такую опцию как «Маршрутизация по региону вызываемого абонента», доступную абонентам во всех крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Владивостоке, Хабаровске, Тюмени, Туле, Перми, Челябинске, Рязани и Ижевске.

В личном кабинете MCN Telecom клиенты могут самостоятельно выстраивать «умные сценарии» звонков и подключать популярные CRM-системы

При подключении этой опции исходящий звонок будет автоматически направляться через номер вызываемого региона, то есть у клиента будет отображаться локальный, узнаваемый номер, что, соответственно, вызывает больше доверия. Если же для компании с региональными представительствами в приоритете экономия, то использование опции «Маршрутизация по минимальной цене звонка» будет автоматически направлять исходящие звонки через тот номер, по которому стоимость минуты разговора будет самой низкой. Руководству не стоит переживать о контроле работы географически удаленных представительств и колл-центров. Для этого в интерфейсе виртуальной АТС есть удобные инструменты онлайн-мониторинга и статистики, а также возможность записывать и сохранять любые разговоры.

На пробу – бесплатно

Резюмируя перечисленные возможности и преимущества, можно сказать, что облачная АТС MCN Telecom – это гибкое, надежное и легко масштабируемое решение, которое поможет сократить расходы на связь без потери качества и вывести бизнес-коммуникации компании на качественно новый уровень.

Самое приятное для потенциальных абонентов заключается в том, что все эти возможности можно опробовать совершенно бесплатно, воспользовавшись ссылкой.