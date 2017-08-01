Новому игроку на российском рынке сетевых решений предрекают большое будущее

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company – относительно новый игрок на российском рынке, хотя исследователи Gartner уже несколько лет подряд отводят ей лидерские позиции в глобальных рейтингах производителей проводных и беспроводных корпоративных решений. Основанная в 2002 году, Aruba Networks была приобретена Hewlett Packard Enterprise (HPE) почти за $3 млрд с целью укрепить свое положение на рынке беспроводных сетевых решений. Решения Aruba широко применяются в географически распределенных офисах, крупных университетах, складских помещениях, на стадионах и т.д. Их уже оценили UNESCO, DreamWorks Animation, Microsoft, KFC, крупнейшие аэропорты и гостиницы.

Благодаря простоте внедрения, оптимальному соотношению функциональности и стоимости, а также легкости управления всеми функциями сетей Wi-Fi Aruba все больше набирает популярность и среди отечественных предприятий.

Системный интегратор «Комплит», начавший работать с Aruba одним из первых, отмечает в качестве основных отличительных черт этого оборудования возможность создавать сети Wi-Fi без выделенного контроллера, доступность всего функционала без приобретения лицензий на маршрутизаторы и коммутаторы, а также пожизненную гарантию на большинство коммутаторов, которая полноценно действует в России.

Каталог Aruba насчитывает более 100 наименований без учета кабелей и трансиверов. Рассмотрим основные из них.

Точка доступа как контроллер…

В качестве точек доступа в линейке Aruba предлагаются и простые устройства, предоставляющие базовый функционал сети Wi-Fi, и очень мощное оборудование для сетей с высокой плотностью пользователей и скоростями до 1,73 Гбит/с, а также защищенные модели для работы в суровых уличных условиях.

В зависимости от масштабов проекта могут быть развернуты точки доступа, управляемые контроллером, или точки доступа Instant. Aruba Instant – технология, при которой не требуется отдельный контроллер. Его функцию выполняет одна из точек, кстати, без ущерба для своей основной задачи – обеспечивать беспроводной доступ.

Для работы в удаленных филиалах решение можно дополнить точками доступа Remote Access. Они способны самостоятельно устанавливать защищенное соединение с центральным офисом.

Aruba Instant – технология, при которой не требуется отдельный контроллер. Его функцию выполняет одна из точек, кстати, без ущерба для своей основной задачи – обеспечивать беспроводной доступ

Точки доступа Aruba надежны и функциональны. Ведущие модели обладают высокоскоростными интерфейсами до 5 Гбит/с, резервируемым питанием по РоЕ, не требующим перезагрузки при сбое одного порта, и встроенными маячками Bluetooth (BLE).

пожизненная гарантия на большинство коммутаторов, которая полноценно действует в России;

возможность создавать сети Wi-Fi без выделенного контроллера;

доступность всего функционала без приобретения лицензий на маршрутизаторы и коммутаторы. Подробнее о продукции Aruba можно узнать на странице: По отношению к другим производителям аналогичного оборудования на российском рынке линейка, по мнению системного интегратора «Комплит», имеет следующие преимущества:Подробнее о продукции Aruba можно узнать на странице: aruba.complete.ru

…и контроллер как VPN-концентратор

Контроллеры точек доступа Aruba представлены моделями для небольших офисов, поддерживающими до 16 точек доступа, и для крупных проектов с поддержкой до 2000 точек и до 32 тыс. клиентов. Контроллеры можно объединять, увеличивая общую емкость точек доступа и клиентов.

Помимо основной функции – обеспечивать централизованное управление беспроводными точками доступа – контроллеры Aruba могут выступать в роли VPN-концентраторов, а также межсетевых экранов с поддержкой трансляции сетевых адресов (NAT) и фильтрации на уровне приложений (Layer 7).



Пожизненная гарантия на коммутаторы

«Коммутаторы Aruba имеют две привлекательные особенности: весь функционал доступен сразу и не требует приобретения лицензии, и почти на все модели распространяется пожизненная гарантия Hewlett Packard Enterprise», – подчеркивает Андрей Ковязин, начальник отдела сетевых решений «Комплит». С технической точки зрения у Aruba есть оптимальные по функционалу и цене решения любого масштаба: представлены модели Layer 2 и Layer 3, модульные и в фиксированной конфигурации.

Aruba на службе у мультипликаторов Dreamworks Animation запустила беспроводную сеть на базе контроллеров и точек доступа Aruba. Беспрепятственную связь для сотрудников на территории киностудии площадью более 16 тыс. кв.м обеспечивает оборудование Aruba: контроллеры серии 7200 и точки доступа серии 320 для внутренних помещений, серии 270 для охвата снаружи и серии 205 для удаленных офисов. Результат – 100%-ное покрытие кампуса с поддержкой корпоративных и личных устройств сотрудников вместо 60%, как ранее.

В качестве коммутаторов ядра можно выбрать модульные коммутаторы 540xR. В зависимости от версии шасси они поддерживают установку до 12 линейных карт и обладают полным функционалом уровня Layer 3.

«Из коммутаторов фиксированной конфигурации можно отметить коммутатор Layer 3 серии 3810. В корпусе 1RU есть версии с 24 и 48 портами 10/100/1000 Smart Rate multi-gigabit Ethernet с PoE и без, слот для аплинк-модуля с интерфейсами SFP+ и QSFP+, а также полностью SFP+ коммутатор, – говорит Андрей Ковязин. – А расширенной поддержкой протоколов динамической маршрутизации IPv6 и MPLS отличается линейка FlexNetwork. Такие коммутаторы, например, мы использовали, при построении инфраструктуры проводной кабельной сети для крупного склада в Московской области».

Для реализации всех возможностей построенной сети у Aruba имеется ряд программных решений.



AirWave: мониторинг сети

Система управления сетью позволяет отслеживать критические показатели работы сети, выбирать конфигурацию существующих устройств и добавлять новые, собирать статистику о действиях и трафике подключенных к сети пользователей. Данные визуализированы: есть привязка к карте местности, графики и диаграммы. Их можно просматривать в реальном времени и хранить в логах для создания отчетов в будущем.

Планировщик зоны покрытия сети Wi-Fi – еще одна полезная функция AirWave. По плану помещения она выберет оптимальные места установки точек доступа и рассчитает зоны покрытия.



ClearPass: управление политиками доступа

С его помощью администратор определяет условия для подключения и способ аутентификации в сети. Пользователь может ввести постоянный пароль, получить разовый либо пройти аутентификацию по сертификату.

Для уже авторизованного устройства программа позволяет настроить очень точные индивидуальные параметры доступа к ресурсам. Заданные политики могут комбинировать множество параметров: аутентификацию пользователя и машины, используемые протоколы, тип и состояние устройства, принадлежность к определенной группе и т.д.



Решение для музея Для управления доступом и оптимизации сети Wi-Fi музей науки и искусства в Денвере совместил AirWave и ClearPass. При ограниченных ресурсах ИТ-персонала и бюджета им удалось построить безопасную и легко управляемую сеть, объединив мультивендорный парк музея с помощью одной платформы.

По словам ведущего инженера отдела сетевых решений «Комплит» Юрия Бельченко, программа способна определять тип и производителя устройства, а значит, может работать с оборудованием, не поддерживающим никакие средства аутентификации (таковы, например, многие модели принтеров). ClearPass поддерживает концепцию BYOD (Bring Your Own Device), в соответствии с которой сотрудники имеют доступ к необходимым ресурсам через личные мобильные устройства. Безопасность корпоративной сети при этом не нарушается, так как предварительно устройство проверяется на отсутствие вирусов и наличие актуальных обновлений безопасности. Использование собственных устройств комфортно для сотрудников и позволяет компании сэкономить на оборудовании и ПО.

Meridian: взаимодействие с пользователем

Meridian – платформа для определения точного местоположения мобильного устройства пользователя. Работает на основе данных из сети Wi-Fi, дополненной маячками Bluetooth Low Energy (BLE).

Технология микролокаций нашла применение на многих крупных объектах за рубежом. Например, стадион в Калифорнии установил 1300 маячков, показывающих, как пройти к своему месту, где находится уборная и даже какая там очередь.



Старейшая библиотека университета Оклахомы в США оборудовала почти 40 тыс. кв.м площади BLE-маячками и создала собственное приложение NavApp. С его помощью посетители быстро находят необходимые им материалы, пути к залам, лифтам и другим объектам.

Meridian позволяет намного эффективнее взаимодействовать с целевой аудиторией. Маячки определяют ближайшие мобильные устройства и запускают определенное действие. К примеру, пользователь может видеть на своем устройстве не просто схему стадиона, а свое точное местонахождение, подсказки и маршрут до нужной точки. Различные сценарии взаимодействия с аудиторией открывают новые возможности сервиса: так, при приближении к магазину пользователь получает скидочный купон или, гуляя по музею, в любой момент может с мобильного воспользоваться аудиогидом, соответствующим его текущему местоположению. Для этого компании публикуют в App Store и Play Market приложения с собственными сервисами, а пользователь просто устанавливает их на телефон.



«Aruba набирает популярность на российском рынке. Мы уже реализовали несколько знаковых проектов на базе этой линейки. Чтобы быть уверенным в своем решении, мы предлагаем заказчикам предварительно протестировать его в демоцентре «Комплит» и взвесить возможные «за» и «против», – комментирует ситуацию Андрей Ковязин. – Наши специалисты сдали экзамены по большинству беспроводных технологий Aruba, включая настройку сети, различные схемы аутентификации, контроль доступа, ARM, Mesh, архитектуру Master-Local и защиту Control Plane, и готовы делиться информацией».