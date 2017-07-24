Юридический ликбез: чем грозит злоупотребление доминирующим положением на ИТ-рынке

Нередко у компаний, чьи продукты занимают львиную долю рынка, появляется соблазн потеснить конкурентов, воспользовавшись своим исключительным положением. Кого российское законодательство признает доминирующим хозяйствующим субъектом, что подразумевается под термином «злоупотребление доминирующим положением» и какие последствия грозят недобросовестным лидерам рынка? Об этом рассказывает юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум».

Компании, обладающие исключительными правами на общеизвестные устройства или программное обеспечение, получают значительное преимущество перед конкурентами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что лидеры стремятся обеспечить себе доминирующее положение на ИТ-рынке. Сам факт доминирования на рынке не считается негативным явлением и не рассматривается как противоправное действие. Но только пока компания не решит использовать свое положение недобросовестным образом.

При рассмотрении вопросов, непосредственно связанных с незаконным использованием рыночной власти, следует говорить о таком явлении, как злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, которое, как правило, связанно с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией.

Понятие и признаки

Статьей 34 Конституции России закреплено право на предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность. Вместе с тем, запрещается монополизация и недобросовестная конкуренция. Таким образом поддерживается баланс между свободой экономической деятельности и предотвращением посягательства на эту же свободу других участников гражданского оборота.

Итак, согласно ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта (организации, физического лица), результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Закон не содержит легального определения злоупотребления доминирующим положением. Однако, анализируя законодательные положения, можно выделить следующие признаки, позволяющие раскрыть данное понятие.

Во-первых, хозяйствующий субъект должен занимать доминирующее положение на рынке. По общему правилу доминирующим признается положение хозяйствующего или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара, дающее возможность оказывать решающее влияние на условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, затруднять доступ другим хозяйствующим субъектам на него, либо устранять их с данного рынка.



Также важно, что для признания субъекта доминирующим его доля на рынке должна превышать 50%, если только не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 35%, но менее чем 50%, должно быть установлено антимонопольным органом исходя из определенных критериев. Примером может служить ограничение возможности доступа на товарный рынок новых конкурентов хозяйствующим субъектом с долей 40% рынка компьютерных 3D игр.

Доминирующим признается положение хозяйствующего или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара, дающее возможность оказывать решающее влияние на условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, затруднять доступ другим хозяйствующим субъектам на него, либо устранять их с данного рынка.

Во-вторых, хозяйствующим субъектом должно быть совершено деяние, которое предполагает как активное, так и пассивное поведение субъекта, выраженное в форме бездействия. В-третьих, результатом деяния хозяйствующего субъекта является наступление или возможность наступления негативных последствий для иных субъектов на рынке, права которых охраняются антимонопольным законодательством, а также необходимо наличие объективной взаимосвязи между деянием и последствием.

Такое широкое понимание злоупотребления доминирующим положением вызывает закономерный вопрос: какие конкретно акты злоупотребления необходимо относить к сфере информационных технологий?

Отграничивая данную сферу от иных сфер деятельности на различных рынках, можно выделить отношения, в рамках которых наиболее часто наблюдается злоупотребление доминирующим положением, а именно отношения между организацией и потребителями, связанные с обеспечением функционирования информационно-телекоммуникационных сетей и предоставление к ним доступа, а также приобретение цифрового контента и технологий. При этом формами злоупотребления доминирующим положением могут служить, к примеру, установление монопольно высоких или низких цен, навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора, создание дискриминационных условий и иные формы.

Самое обсуждаемое дело

В 2015 году по заявлению компании «Яндекс» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антимонопольное разбирательство в отношении Google Inc., Google Ireland Ltd. ФАС квалифицировала действия компании как злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений, в результате которых создавались определённые препятствия для входа иных субъектов на данный рынок.

Компания Google Inc. является разработчиком операционной системы Android, магазина приложений Google Play, предназначенного для установки и обновления мобильных приложений под управлением ОС Android. В ходе рассмотрения дела Комиссия ФАС России установила, что нарушения Google выразились в предоставлении производителям мобильных устройств магазина приложений Google Play на условиях, включающих в себя обязательную предустановку приложений Google, входящих в состав пакета приложений GoogleMobileService, а также его поисковой системы в качестве поисковой системы по умолчанию. Кроме того, в соответствии с требованиями компании, контрагентам необходимо было размещать предустановленные приложения Google в строго определенных местах главного экрана мобильного устройства, и воздержаться от предустановки приложений других разработчиков.

Компания «Яндекс» заявила, что навязывание Google использования ОС Android со своими сторонними сервисами снижало мотивацию пользователей скачивать альтернативные приложения, что ограничивало конкуренцию иных разработчиков на данном рынке.

Несмотря на возражения Google Inc. о неразумности выделения отдельных приложений из пакета базовых приложений и об отсутствии направленности на ограничение конкуренции на рынке, действия компании были признаны злоупотреблением доминирующим положением. ФАС выдала компании-нарушителю предписание скорректировать соглашения с производителями мобильных устройств, уведомить всех пользователей мобильных устройств на Android о возможности деактивации предустановленных сервисов и установки альтернативных приложений, о возможности смены поиска в браузере Google Chrome, а также наложила штраф в размере 438 млн рублей. Впоследствии Google пыталась в судебном порядке оспорить решение ФАС, однако требования компании остались без удовлетворения.

Результатом рассмотрения дела стало заключение мирового соглашения между компанией и ФАС в апреле 2017 года, в силу которого Google обязалась выполнить предписание ФАС, устранить возникшие нарушения, а также оплатить назначенный штраф.

Как привлечь к ответственности?

Как видно из представленного примера, основными инструментами, применяемыми антимонопольной службой для развития конкуренции и пресечения нарушений, являются вынесение предписаний, содержащих определенные обязательные для исполнения поведенческие условия, и решений о привлечении к ответственности, которые могут быть в дальнейшем оспорены в суде. При этом стоит отметить, что в силу Разъяснений Президиума ФАС России №8 «О применении положений статьи 10 Закона о защите конкуренции», вступивших в силу в июне 2017 года, принятие ФАС решения о возбуждении дела без вынесения предупреждения не допускается в отношении запретов, связанных с навязыванием контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора, с необоснованным отказом либо уклонением от заключения договора с отдельными покупателями, необоснованным установлением различных цен (тарифов) на один и тот же товар, с созданием дискриминационных условий.

Ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке установлена в статье 14.31 КоАП. Если действия хозяйствующего субъекта приводят или могут привести к ущемлению других лиц, злоупотребление доминирующим положением влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, на юридических лиц – от 300 тыс. до 1 млн. рублей.

В случае же, когда результатом таких действий является или может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции, субъекты привлекаются к более серьезной ответственности. Например, на юридическое лицо может быть наложен штраф от 0,01 до 0,15 от суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо от суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), но не более 0,02 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей. При этом размер штрафа зависит от обстоятельств конкретного дела, действий хозяйствующего субъекта.

На примере дела Google и иных примеров привлечения субъектов к ответственности была затронута важнейшая проблема, которая приобретает свою актуальность в связи с развитием информационных технологий. С одной стороны, компания, разработавшая продукт или оказывающая определенные услуги, произвела денежные вложения в производство и продвижение своих товаров и услуг, и, соответственно, стремится окупить затраченные ресурсы, в том числе посредством предъявления требований к пользователям, установления специальных условий использований товара или услуги. С другой стороны, деятельность, связанная с установлением определенных условий для потребителей и ограничений для конкурентов, в целом не способствует развитию конкуренции на рынке, а также может ущемлять интересы потребителей.

Для адекватного решения проблемы поиска баланса частного интереса и публичного используются правовые средства защиты от недобросовестных действий субъектов, занимающих доминирующие положение на рынке товаров и услуг.

Безусловно, ограничение злоупотребления доминирующим положением необходимо современной экономике, чтобы обеспечить в первую очередь защиту интересов потребителей. Вместе с тем, как показывают исследования, когда речь идет об инновационных продуктах, цифровом контенте, информационных технологиях, число игроков на рынке ограничено и, как правило, они занимают большую долю рынка, конкурируя между собой.

Ограничивая монополизацию и обеспечивая свободную конкуренцию с доступом новых субъектов на определенный рынок, можно ли быть уверенным, что более мелкие производители смогут обеспечить тот же уровень разработок и качество продукции? Открытым остается вопрос, во всех ли случаях оправдывает себя конкурентная политика, ориентированная на долговременный позитивный прогноз в отношении деятельности еще развивающихся хозяйствующих субъектов в сфере информационных технологий.