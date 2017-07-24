«Элар»: Обновленный «ЭларСКАН» останется одним из самых доступных решений на рынке

Российские планетарные сканеры «ЭларСКАН» стали наглядным примером эффективного импортозамещения в госсекторе. Отечественный производитель уверенно потеснил зарубежных конкурентов благодаря доступности, высоким показателям качества и надежности своих устройств. Обновленные планетарные сканеры с улучшенными характеристиками, как сообщила корпорация «Элар», будут поставляться по прежним ценам, оставаясь таким образом одним из самых доступных решений в своем классе.

Многомиллионная армия офисных сканеров уже давно провела успешный блицкриг в учреждениях по всему миру. Сейчас никого не удивить планшетными, документными сканерами, многофункциональными устройствами (МФУ). Они есть в каждом кабинете. Но для скрепленных документов и любых материалов в переплете есть особый класс сканирующего оборудования – планетарные сканеры.

Импульсом к развитию планетарных сканеров послужила потребность в оцифровке книжных фондов библиотек. Сканировать библиотечные материалы на планшетных сканерах неудобно и невыгодно из-за риска повреждения корешка и слабой производительности. Как правило, книги, особенно старые, исключают полное открытие в развороте. Поэтому появилась необходимость в разработке конструкции для безопасного сканирования книг, которые полностью раскрыть нельзя. Именно эти разработки и стали определяющими в формировании окончательного облика и функциональных возможностей современных планетарных сканеров.

90-е гг. прошлого века были временем проб и ошибок. В тот период многие серьезные компании патентовали разработки для оцифровки книг и сшитых документов. Не все изобретения дожили до наших дней. Например, устройство для V-образного сканирования книг, так называемый клиновидный сканер, запатентованный компанией Xerox в 1994 г., уступил привычной сегодня компоновки V-образной колыбели с закрепленной сверху камерой.

Планетарные сканеры стали производится серийно, были отработаны технологии и сформированы основные требования к данному классу устройств.

Сегодня, несмотря на повсеместную автоматизацию документооборота, объемы бумажных документов растут. Во многих отраслях в силу законодательных требований или специфики деятельности отказ от бумажной документации невозможен. Для повышения эффективности управления информацией в компаниях и учреждениях различного профиля остро стоит потребность в оцифровке новых документов и накопленных архивных материалов. Особую сложность представляет сканирование сшитых дел и всевозможных скрепленных документов. В связи с этим необходимы универсальные и производительные устройства, способные обеспечить высокое качество, скорость и удобство ежедневной оцифровки.



Ранее для решения этих задач компании смотрели в сторону офисных сканеров. Но всевозможные МФУ и проекционные сканеры из-за отсутствия книжной колыбели для такой работы неудобны. Впрочем, большинство планетарных сканеров использовать в офисах также нецелесообразно из-за избыточности их характеристик и дороговизны.

Цена некоторых планетарных сканеров достигает сотен тысяч евро. Например, президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина в своем центре сканирования использует немецкие сканеры CRUSE, которые производятся только под заказ. Безусловно, такие сканеры обладают уникальными характеристиками, но ограничены в применении, и используются только для решения специфических задач. Для сравнения, стоимость самого доступного планетарного сканера «ЭларСКАН» начинается от ₽440 тыс.

Очевидно, что пользователям был необходим недорогой планетарный сканер, который смог бы стать более удобной альтернативой офисным устройствам, но оставался бы при этом именно планетарным сканером с преимуществами, присущими данному классу техники. Много лет производители профессионального оборудования игнорировали желание рынка. Со временем появились «умельцы», собирающие такое оборудование самостоятельно. Но самодельные экземпляры, конечно, не могли удовлетворить спрос, рынок требовал промышленного производства. Ситуация не менялась до середины 2000-х гг. До этого времени в России все планетарные сканеры были импортными, западные поставщики в те годы не слишком стремились принимать во внимание предпочтения российских заказчиков. Революция произошла после начала поставок корпорацией «Элар» сканеров под маркой «ПланСкан», которые начали стремительно вытеснять зарубежные аналоги. Чуть позже появился бренд «ЭларСКАН», и налажено его серийное производство. С ростом объемов производства «ЭларСКАН» смог обеспечить доступность промышленных устройств подобного класса для широкого круга потребителей.

В настоящее время многие представители бизнеса и финансовой отрасли, сокращая издержки и увеличивая КПД процессов оцифровки, активно меняют парки своих офисных устройств на более экономичные, надежные и производительные планетарные сканеры «Элар».

Один из крупнейших, входящий в ТОП20 банков России для оцифровки скрепленных документов внедрил планетарный сканер, отказавшись от парка планшетных и многофункциональных устройств (МФУ). Эффект оказался впечатляющим. Помимо удобства работы повысилась производительность, объем регистрации документов и наполнения учетной системы за месяц увеличился на 40%. Сотрудники стали работать быстрее. Кроме того, банк уменьшил операционные затраты и фонд оплаты труда, исключив привлечение персонала в выходные дни – себестоимость сканирования одной страницы сократилась более чем в 13 раз – 7,9 руб. до 58 копеек.

В последние годы существенно вырос спрос на планетарные сканеры в госсекторе. Федеральные органы, муниципалитеты, регистрирующие службы и многофункциональные центры с помощью продуктивной потоковой оцифровки подшитых и крупноформатных документов, материалов различных ведомственных архивов ведут оперативное наполнение учетных реестров и повышают качество оказания государственных услуг.

По статистике в мире за год продается примерно 2 000 планетарных сканеров, объем российского рынка по итогам 2016 года составил около 10% от мирового. В России самой продаваемой моделью является отечественный «ЭларСКАН».



Продажи планетарных сканеров в России за 2016 г. по моделям, шт.

Высокие стандарты качества

«ЭларСКАН» был представлен в 2013 г., его разработка основана на многолетнем опыте «Элар» по производству профессионального сканирующего оборудования и оцифровке огромных массивов документов. Лидерские позиции и качество «ЭларСКАН» подкрепляются сотнями внедрений в России и за рубежом, а также высокими темпами роста продаж.



Производственный участок «ЭларСКАН»

Программное обеспечение и 90% комплектующих изготавливаются в России, организовано промышленное производство и внедрена система контроля качества. Обслуживание сканеров осуществляется сервисным центром «Элар» на всей территории страны, клиентская поддержка работает круглосуточно.



Книжная колыбель, продвинутая камера и мощное программное обеспечение – одни из основных преимуществ «ЭларСКАН» по сравнению с проекционными офисными сканерами, в том числе китайских производителей. Кстати, в проекционных сканерах, как правило, разрешение фотосенсора не превышает 5 Мп, а книжная колыбель (или ее отсутствие) не позволяет оптимально разместить сшитый документ на сканере, поэтому на практике документы толщиной более 3 см и материалы с плотным сшивом на проекционных сканерах оцифровывать без искажений и ошибок в работе невозможно.

«ЭларСКАН» имеет прочный корпус, универсальную книжную колыбель формата А2+ с адаптацией по толщине документа и возможностью изменения углов раскрытия для оцифровки ветхих и плотно сшитых документов, что для бюджетного класса устройств ранее было недоступно. Сканирующая система комплектуется профессиональной камерой с возможностью настройки оптического приближения для высококачественной съемки небольших оригиналов или фрагментов документа. В систему сканирования интегрирован лазерный ассистент, позволяющий камере по лазерному лучу фокусироваться на любых поверхностях.



Книжная колыбель «ЭларСКАН» адаптируется по толщине переплета документа (до 10 см), имеет три угла раскрытия (180, 120, 90 градусов) и раздвигается по горизонтали для увеличения области сканирования

Специально для «ЭларСКАН» была разработана трехзонная система освещения, исключающая образование бликов и паразитной засветки. Сканер построен с учетом возможности автономной работы, поэтому имеет встроенный компьютер и все необходимое для комфортной работы в комплекте поставки, в том числе программное обеспечение «Элар» «СканИмидж» для управления и обработки изображений. Возможности ПО «Элар» обширны и не уступают наиболее продвинутым и дорогим планетарным сканерам. Базовая система «ЭларСКАН» фактически превратилась в профессиональную программу для потоковой обработки и подготовки контента.



ЭЛАР «СканИмидж» в реальном времени со скоростью сканирования исправляет искажения и компенсирует перспективу изображений при съемке в V-образном режиме. Итоговые копии получаются абсолютно плоскими, несмотря на сканирование с неполным раскрытием.

Кроме того, поставляется целый ряд модификаций «ЭларСКАН» для определенных задач сканирования: с универсальным прижимным стеклом и репросистемой освещения; с автоматическим плоским стеклом и адаптивной колыбелью; сканер с глубокой колыбелью для оригиналов толщиной до 50 см и весом до 50 кг; высококачественная версия с камерой 51 Мп; комплекс самостоятельного сканирования и др.



«ЭларСКАН» А2-650 для документов толщиной до 50 см

Новый «ЭларСКАН»

В 2017 г. на рынок вышел обновленный «ЭларСКАН» с оригинальным дизайном, разработанным в одном из лучших дизайнерских бюро.



«ЭларСКАН» в новом корпусе

Новый корпус, помимо привлекательного дизайна, получил ряд полезных изменений для повышения производительности и удобства использования. «ЭларСКАН» оснащен новыми инструментами управления и содержит оригинальные конструктивные решения с продуманной эргономикой каждого элемента для еще более простого и интуитивного управления.

В новом корпусе были учтены пожелания пользователей, опросы которых регулярно проводятся сервисной службой корпорации «Элар». За счет изменения передней панели существенно выросла эргономика. Сенсорный кнопочный блок управления основными модулями и функциями сканера с откликом нажатия обеспечивает высокий уровень комфорта работы с «ЭларСКАН».



Новая панель управления

Панель отвечает за управление модулем макросъемки, системой освещения, электроприводами колыбели и прижимного стекла. Для быстрого запуска сканирования выведены две отдельные крупные клавиши.

В разработку закладывалась высокая жесткость корпуса для устранения эффекта смазанных изображений от возможных вибраций и внешних воздействий. Выросла общая надежность конструктивных элементов. Новый корпус имеет практически монолитную конструкцию.

«ЭларСКАН» имеет надежную и современную конструкцию, продуманную эргономику, встроенный компьютер, мощное программное обеспечение, многофункциональную книжную колыбель, профессиональную камеру с повышенным ресурсом работы и обширную сервисную базу от производителя. Большинство этих параметров отсутствует не только в бюджетных сканерах, но и в более дорогих устройствах именитых зарубежных производителей.

При этом новое поколение «ЭларСКАН» предоставляет прежний широкий выбор модификаций, удовлетворяющих потребностям заказчиков из различных отраслей экономики.

«ЭларСКАН» в различных модификациях

Корпорация «Элар» не намерена поднимать цены на обновленную модель, чтобы ее сканер остался одним из самых доступных на рынке, став еще более удобным и надежным.