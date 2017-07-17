Цифровая реальность с интернетом вещей

Если о массовом бытовом применении интернета вещей говорить еще рано, то подключенность физических объектов в коммерческом секторе — от станков до витрин — уже становится широкой практикой, кардинально меняющей ландшафт бизнес-процессов. Внедряя разнообразные сценарии интернета вещей, предприятия пересматривают свои бизнес-модели, экономят миллионы, снижая издержки, и формируют новые источники доходов.

Переход от теории к практике также иллюстрирует международное исследование агентства IDC: 58% топ-менеджеров считают интернет вещей стратегически важным для развития бизнеса, при этом 48% опрошенных руководителей уже используют интернет вещей на своих предприятиях. Бизнес больше не может игнорировать необходимость цифровой трансформации – главного тренда последних лет. Чтобы эти преобразования стали успешными, предприятию необходимо держать руку на пульсе, получать и анализировать в реальном времени данные с множества подключенных устройств, сенсоров, датчиков, приборов учета и так далее. Именно интернет вещей призван обеспечить бесперебойный сбор и анализ больших данных.



Впрочем, не только бизнес стремится к подключенности, постепенно меняется и парадигма государственного управления. Концепция Государства 3.0 предполагает клиентоориентированный подход во взаимодействии с гражданами, прозрачность принятия решений и максимальный комфорт для всех членов общества. В этом аспекте «умные города» становятся широким полем для реализации всевозможных сценариев интернета вещей: управление трафиком, поиск парковочных мест, телемедицина, автоматизация работы коммунальных служб, содействие в работе полиции, и многое другое.



Порог входа снижен



Своей распространенностью интернет вещей обязан бурному развитию технологий, всего за четыре года снизивших стоимость RFID-датчиков, микропроцессоров и беспроводных устройств на 80%. Такая ценовая доступность обеспечивает экспоненциальный рост количества подключенных устройств, которых, по мнению агентства Gartner, к 2020 году будет насчитываться более 50 миллиардов.

Датчики наводнений спасают жизни В 2013 году рекордное количество осадков в Буэнос-Айресе привело к наводнению, унесшему жизни около 100 человек. Подобные катастрофы случались, когда устаревшая дренажная система не справлялась с нагрузкой, а решетки ливневых стоков оказывались забиты мусором. Городские власти на базе решений SAP внедрили информационную систему, которая собирает и анализирует данные с датчиков, установленных в ливневых стоках, а также учитывает прогнозы погоды, информацию от служб вывоза мусора и простых горожан. Благодаря этому городские власти оповещаются о рисках наводнений в реальном времени и могут действовать заранее и предотвращать бедствия. Таким образом, решение на основе интернета вещей защищает Буэнос-Айрес от наводнений.

Немаловажную роль для практического применения интернета вещей сыграло также развитие технологий больших данных: система Hadoop позволяет недорого хранить огромные объемы данных, появляются хранилища петабайтных объемов, а способы обработки данных все время совершенствуются, в том числе за счет машинного обучения и нейронных сетей. Таким образом, сегодняшние технологии, на которых базируется инфраструктура сбора, хранения и обработки данных, созрели для массового внедрения приложений интернета вещей.



«Код да Винчи» интернета вещей



В начале 2017 года компания SAP, инвестирующая в разработку собственной платформы интернета вещей $2,2 миллиарда, представила портфель продуктов SAP Leonardo. Набор решений, названный в честь опередившего свою эпоху гениального новатора, охватывает весь спектр задач по цифровой трансформации бизнеса: не ограничиваясь понятием интернета вещей, в SAP заявляют о подключенных инфраструктурах, городах, рынках и даже людях. Для этого в портфель Leonardo включены инструменты для работы с большими данными, решения на основе методов машинного обучения, технологии блокчейн, а также специальная методика для создания индивидуальных сценариев интернета вещей под нужды каждого клиента.



В SAP Leonardo можно выделить три основных блока продуктов и решений: Технологический комплект, включающий в себя облачную платформу разработки SAP Cloud Platform c набором инструментов и сервисов. Это позволяет оперативно создать свой собственный проект интернета вещей из готовых блоков и шаблонов. Помимо облачной платформы есть возможность создавать специализированные приложения интернета вещей на собственной инфраструктуре клиентов.

Готовые решения типовых задач: мониторинг автотранспорта и удаленного оборудования, прогнозное обслуживание, управление логистикой, производственными задачами и так далее.

Отраслевые решения. К примеру, узкоспециальные разработки для энергетики и сложного промышленного оборудования.

Клиенты SAP могут выбирать масштаб внедрения инноваций в соответствии со своими целями и задачами: от простого подключения датчиков до полноценной цифровой трансформации бизнеса. Платформа SAP представляет собой доступную среду для сложных ИВ-приложений, в том числе для их самостоятельной разработки клиентом. В SAP интенсивно разрабатываются ИВ-приложения для различных отраслей экономики. Следует отметить, что все разработки ведутся в соответствии с принципами микросервисной архитектуры, то есть приложение составляется из отдельных элементов-микросервисов, выполняющих определенную функцию. Из стандартных сценариев интернета вещей, предлагаемых компанией на сегодняшний день, можно выделить пять направлений, охватывающих все основные бизнес-процессы.



Подключенные товары



Connected Goods – решения, предназначенные для управления торговым оборудованием, контроля за условиями транспортировки и хранения товаров, а также для перехода к бизнес-модели «продукт как сервис». К примеру, производитель и поставщик средств профессиональной гигиены Hagleitner при помощи решений SAP отслеживает в реальном времени расход гигиенических средств в местах массового пребывания людей: на вокзалах и стадионах, в госпиталях и концертных залах и так далее. Данные с диспенсеров, полотенцедержателей и датчиков посещаемости, установленных в туалетах, поступают на центральный сервер. Система анализирует их и оповещает сотрудников о необходимости пополнить средства гигиены в том или ином здании, что позволяет точнее планировать поставки, сокращать складские запасы и объемы перевозок.

В сценарии интернета вещей входит множество задач: от прогнозного обслуживания промышленного оборудования и до телемедицины и «умных городов»

Управление основными активами



Одни из самых востребованных решений компании SAP Connected Assets и SAP Predictive Maintenance помогают промышленным предприятиям посредством интернета вещей управлять основными фондами и прогнозным обслуживанием оборудования. Производитель технологического оборудования для пищевой промышленности GEA в реальном времени собирает данные с датчиков, установленных на оборудовании клиента. Система, созданная на базе платформы SAP, постоянно анализирует поступающие данные на предмет нештатного поведения оборудования, а показания датчиков вибрации позволяют прогнозировать отказы оборудования и планировать ремонт заранее. Решение снижает затраты на ремонт, сокращает количество простоев оборудования и в целом повышает уровень удовлетворенности клиентов.



Подключенный транспорт



При помощи набора решений SAP Connected Fleet компании собирают и обрабатывают данные с транспортных средств для оптимизации обслуживания и ремонтов, обеспечения безопасности и соблюдения требований к перевозкам грузов. Данное решение также используется для корпоративного каршеринга и управления логистическим центром.

Компания ARI, управляющая большим количеством транспорта и ремонтного оборудования, с помощью платформы SAP получает и анализирует в реальном времени данные клиентских ERP-систем, поставщиков оборудования и услуг. Возможность напрямую работать в клиентских системах помогла компании снизить общие затраты на 5%.



Клиенты SAP могут выбирать масштаб внедрения инноваций в соответствии со своими целями и задачами: от простого подключения датчиков до полноценной цифровой трансформации бизнеса

Подключенная инфраструктура



SAP разработал также целую линейку решений для «умных городов». SAP Connected Infrastructure позволяет управлять электроэнергией, автомобильным трафиком и парковками, а также производственным процессом и оборудованием, в том числе для преобразования в «умное» персонифицированное производство в контексте Индустрии 4.0.

Перед компанией Alliander стояли задачи оперативного мониторинга электрической и газотранспортной сетей общей протяженностью 85 тысяч и 37 тысяч километров соответственно, а также обслуживания сопутствующей инфраструктуры. Внедрив решения SAP, энергокомпания начала в режиме реального времени получать данные с датчиков, которые в течение года опрашиваются более 1,5 миллиарда раз. Это позволяет моделировать поведение энергосети, выявлять слабые места, планировать ремонтные работы и модернизацию. Раньше такое моделирование проводилось раз в год и занимало 10 недель, сейчас это стало ежемесячной практикой и длится не более трех дней. Информация с «умных» датчиков энергопотребления и аналитическое приложение помогают абонентам выбрать оптимальный тариф, что экономит им в среднем 10%.



Доктор-робот



SAP Connected People – набор решений для «умного дома», телемедицины и риск-ориентированного страхования. На крупных промышленных предприятиях интернет вещей может изменить систему медосмотров – предсменных или периодических. Осмотры не будут требовать присутствия медицинского работника, сотрудник идентифицируется системой и получает подсказки по дальнейшим действиям. Всего несколько минут потребуется на то, чтобы провести осмотр и принять решение о допуске, попутно отправив информацию в соответствующие подразделения. Мониторинг таких жизненно важных показателей как пульс и давление у водителей пассажирского транспорта, определение степени усталости дальнобойщиков помогут избежать серьезных происшествий на дорогах.

Экспертиза SAP не ограничивается вышеперечисленными решениями, компания имеет обширный опыт разработки уникальных сценариев интернета вещей, которые помогают ее клиентам успешно преобразовывать бизнес в соответствии с требованиями цифровой экономики.

