Почему QIWI создала высокотехнологичный банк для одного продукта

Что делать, если появилась уникальная идея в области потребительского кредитования? Создавать собственный розничный банк – именно так решили в группе QIWI, оценив перспективы принципиально новой для России ниши – карты рассрочки. Для запуска нового продукта, названного «Совесть», на базе инфраструктуры «Киви Банка» в кратчайшие сроки с помощью компании SAS был создан новый высокотехнологичный розничный банк – для проекта «Совести» все процессы строились «с нуля». О новом продукте рассказывают Михаил Жигунов, директор по маркетингу и продукту проекта «Совесть», Александра Косенко, возглавлявшая в «Совести» проект построения всей системы риск-менеджмента, и Александр Чуричев, старший консультант по решениям для риск-менеджмента SAS Россия/СНГ.

CNews: Чем интересны карты рассрочки для российского рынка?

Михаил Жигунов: Пока своей новизной, но главным образом – удобством для широкого круга людей и компаний. Мы смогли найти новое предложение для рынка потребительского кредитования, хотя это один из самых досконально изученных рынков. Казалось, что все самые интересные идеи уже высказаны, все самые нужные клиентам продукты уже придуманы, пул игроков сложился, и никто не может вмешаться в их рутинную борьбу за долю общего «пирога». Но мы решили изменить положение вещей.

По каким-то причинам в России были практически неизвестны хорошо зарекомендовавшие себя в мире карты рассрочки. Такие карты объединяют в себе продукты, которые раньше можно было получить только по отдельности в разных местах – в банке и магазине. То есть банк выдает вам кредит, а магазин предоставляет рассрочку на купленный товар. Теперь же все это доступно в одной карте рассрочки «Совесть», которую предложил «Киви Банк».

Мировая практика показала, что для клиентов такие карты выгодны и удобны, потому что и кредитами, и беспроцентными рассрочками пользуется большая доля людей – и Россия в этом не исключение. Для торговых сетей рассрочка – один из основных драйверов продаж. Но в «классическом» виде каждая покупка в рассрочку сопровождается отдельным договором и волокитой, кроме того, рассрочки в магазинах действуют, как правило, на ограниченный круг товаров.

«Совесть», используя уже привычный форм-фактор банковской карты, устраняет это неудобство. Один раз подписав договор, клиент получает карту с возобновляемым кредитным лимитом, по которой в рассрочку можно покупать товары в разных магазинах партнерских сетей, не оформляя каждый раз новый договор. А ритейлерам выгоднее не хранить товар на складе, а продать его прямо сейчас, отчислив небольшую комиссию «Киви Банку». Таким образом, в этой бизнес-модели QIWI зарабатывает не на частных клиентах, а на магазинах-партнерах – это и позволяет предоставить клиенту деньги без процентов, при этом цена для него будет такой же, как при оплате наличными.

CNews: Карта рассрочки – высокотехнологичный продукт, требующий интеграции множества информационных систем и активного участия аналитики. На каких решениях он построен?

Александра Косенко: ИТ-ландшафт банка построен таким образом, чтобы обеспечить максимально быстрое принятие решений по заявкам клиентов на выпуск карт. Это реализуется в первую очередь на технологиях кредитного конвейера. В основу кредитного конвейера и интеграционной шины блока принятия решений были заложены продукты Misys и SAS, внедрением которых занималась компания ОТР. Процессом принятия решений по заявкам управляет SAS Real-Time Decision Manager. В инфраструктуру банка входят и другие системы: АБС «Инверсия», фронт-офисные системы ITkey, процессинг SmartVista и другие. SAS в этой комплексе решений выступает в качестве «мозга», который непосредственно принимает решения и говорит, что делать фронт-офисным системам.

CNews: Почему вы решили доверить аналитику решениям SAS?

Александра Косенко: Начиная проект по созданию всей ИТ-инфраструктуры для нового розничного банка «с нуля», мы исходили из двух данностей: делать нужно было быстро, и результатом должен был стать однозначно лучший продукт на рынке финтеха России. Обеспечить одновременное выполнение этих условий могут немногие интеграторы. Более того, сложность алгоритмов и необходимость обрабатывать огромные массивы данных поставили нас перед фактом, что выбирать придется из узкого круга компаний.





1 | 2 | 3 Михаил Жигунов: Один раз подписав договор, клиент получает карту с возобновляемым кредитным лимитом, по которой в рассрочку можно покупать товары в разных магазинах

В пользу SAS говорили уже готовые наработки по интеграции с внешними источниками данных, которые больше никто не мог продемонстрировать. Также решения SAS способны поддерживать гибкие стратегии и процессы. И, конечно, много значит репутация, заработанная компанией на рынке розничного кредитования. Мы выбирали из двух поставщиков, и, обратившись в итоге к SAS, избежали покупки «кота в мешке». Всего за два с половиной месяца мы на 100% выполнили все намеченные планы, провели запуск продукта и дальше в рабочем режиме донастраивали систему.

Проекту есть, что еще развивать и улучшать, но даже то, что уже внедрено, для рынка в целом пока является недостижимым максимумом.

CNews: За счет чего удалось быстро реализовать проект?

Александр Чуричев: Большой проектный опыт в построении кредитных конвейеров, а у SAS только в России более полутора десятков таких проектов, позволяет видеть, где и когда могут возникнуть затруднения, как выполнить ту или иную задачу с оптимальным привлечением ресурсов. В этот раз нам удалось побить собственные рекорды эффективности. Сжатые сроки побудили нас к тому, чтобы на старте проекта одновременно запустить разработку методологии и внедрение самого ИТ-решения. По линии интеграции у нас шла очень продуктивная работа с командой Misys. И менее чем за три месяца разработки – с августа по конец октября 2016 года – мы прошли все этапы, включая функциональное и нагрузочное тестирование, и выдали первые карты.

CNews: Насколько высоки риски банка при работе с картами рассрочки?

Александра Косенко: Несмотря на то, что «Совесть» не требует справки о доходах, риски не очень высоки. Причина в том, что карта рассрочки как продукт похожа на POS-кредитование: кредит берется на целевые покупки, и клиент не может получить наличные на руки. Это снижает привлекательность продукта для мошенников.

Кроме того, проект «Совесть» является цифровым банком не просто потому, что работает без отделений. У нас колоссальный объем работы с заемщиками выполняют информационные системы. В частности, ключевым требованием при построении кредитного конвейера было использование максимального количества информации о потенциальном клиенте – начиная от данных БКИ и операторов связи до ФССП и открытых данных, которыми делятся социальные сети. С технической точки зрения это означает интеграцию со множеством сторонних систем.

Один из интересных процессов в ходе скоринговой проверки потенциального заемщика – работа с соцсетями. Понятно, что объем данных о каждом человеке, доступный банку, социальные сети сами строго регулируют в соответствии с законодательством, и мы, естественно, все требования закона соблюдаем. В то же время открытые данные в социальных сетях – один из неплохих способов проверить информацию, которую заемщик заявил о себе в анкете.

Александр Чуричев: Банк может снизить свои риски, увеличив глубину проверки данных о заемщике и количество дополнительно опрашиваемых источников информации. С одной стороны, это путь к снижению рисков, а с другой - такой подход может существенно увеличить время принятия заявки и чрезмерно нагрузить информационные системы банка. Поэтому при построении кредитных стратегий очень важно найти баланс между скоростью и качеством принимаемого решения.

Опыт построения других решений и система SAS RTDM позволили нам настроить полноценную проверку: опрашивать четыре БКИ, сервисы противодействия мошенничеству, базы государственных организаций, получать 6 различных скорингов – и все это в среднем за 1,5 минуты от заведения заявки в системе до принятия решения. По нашим данным, такая скорость принятия решения по кредитной заявке одна из самых высоких на российском рынке, принимая во внимание глубину проверки. При этом запросы во внешние источники выполняются на различных этапах стратегии и только в том случае, если это необходимо, что позволяет банку снизить ресурсозатраты на обработку кредитной заявки.

CNews: Над чем вы работаете сейчас?

Михаил Жигунов: Сейчас мы работаем над расширением географии продаж нашего нового продукта: очень активно идет развертывание в регионах, сейчас мы охватываем уже около 400 населенных пунктов. Кроме того, планируем увеличить число источников данных о заемщиках, внедрить биометрические системы и решения для работы с просроченной задолженностью. Объем данных, которые обрабатывает система, возрастает по экспоненте, но мы специально выбрали инфраструктуру и системы такого уровня, чтобы их легко можно было масштабировать без малейшего ущерба для качества. Поэтому к росту мы не просто готовы, но и с радостью наблюдаем, как проект набирает обороты, а продукт становится все популярнее у клиентов.