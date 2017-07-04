Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г.

Основные изменения в федеральном законодательстве связаны с противодействием побуждению к суицидальному поведению, в том числе через интернет, ответственностью операторов связи за экстренное информирование населения, а также утверждены планы информатизации ряда министерств и ведомств. Правительство Москвы приняло постановление о «Едином парковочном пространстве». На региональном уровне изменения коснулись ряда информационных систем.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению»

Поправки касаются борьбы с подростковыми суицидами. Во-первых, усилена уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Также предусмотрена повышенная ответственность за это деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, нескольких лиц либо группой лиц либо в публичном выступлении, СМИ, интернете. Во-вторых, установлена уголовная ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие в его совершении.

Также введена уголовная ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение граждан к совершению самоубийства. Речь идет об ответственности для администраторов т. н. «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых направлена на побуждение к совершению самоубийства.

Кроме того, предусмотрена отдельная уголовная статья за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Примерами такой опасной деятельности являются «зацепинг», «руфинг», игры по типу «Беги или умри».



Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 110-ФЗ «О внесении изменений в статью 66 Федерального закона «О связи» и статью 35 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»

На операторов связи возложена обязанность обеспечивать передачу пользователям (а при оказании услуг для наземного теле- и (или) радиовещания – передачу в эфир) сигналов оповещения и (или) экстренной информации об опасностях, возникающих при ЧС (их угрозе), а также при ведении военных действий или вследствие них, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Расходы операторов связи, понесенные в связи с выполнением вышеуказанных требований, возмещению не подлежат. При этом передача сигналов оповещения и (или) экстренной информации не является прерыванием предоставления услуг связи. Операторы связи не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договоров с вещателями, если это связано с выполнением вводимых требований. Также уточнена обязанность редакций СМИ по экстренному оповещению.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после даты его официального опубликования.

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению»

В отдельные законодательные акты России внесены изменения в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. Так, закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дополнен положением, устанавливающим процедуру обязательного информирования Роскомнадзором или привлеченным им оператором органов внутренних дел для оперативного реагирования и проведения необходимых процессуальных проверочных мероприятий по фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно наказуемых деяний.



Также уточнены положения Закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части участия органов и учреждений системы профилактики в работе по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Распоряжение Правительства РФ от 6 июня 2017 г. N 1170-р

Росстат координирует деятельность субъектов официального статистического учета по формированию и представлению в международные организации официальной статистической информации по показателям достижения целей устойчивого развития России в соответствии с принятыми международными стандартами обмена статистическими данными. Указанную официальную статистическую информацию нужно включить в Федеральный план статистических работ.

Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 9 июня 2017 г. N 558 «Об утверждении плана информатизации Россельхознадзора на финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»

Заново утвержден план информатизации Россельхознадзора на 2017-2019 гг. Он, как и раньше, включает мероприятия по развитию и эксплуатации информсистем и оборудования. Добавлено мероприятие по созданию АСЗН территоритального управления Росельхознадзора. Указаны объемы федерального финансирования.

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 9 июня 2017 г. N 345 «Об утверждении плана информатизации Федеральной службы по труду и занятости на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.»

Утвержден план информатизации Роструда на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. Отражены мероприятия по использованию ИКТ, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информсистем и размеры предусматриваемых на указанные цели средств. План размещается на официальном сайте службы и в ФГИС координации информатизации.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2017 г. N 496 «Об утверждении плана информатизации Министерства образования и науки Российской Федерации на 2017 финансовый год и на плановый период 2018-2019 гг.»

Разработан план информатизации Минобрнауки России на 2017 финансовый год и период 2018-2019 гг. Отражены мероприятия по использованию ИКТ, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информсистем и размеры предусматриваемых на указанные цели средств. План размещается на сайте министерства.

Приказ Министерства РФ по делам Северного Кавказа от 2 июня 2017 г. N 77 «Об утверждении плана информатизации Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.»

Утвержден план информатизации Минкавказа России на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. Отражены мероприятия по использованию ИКТ, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информсистем и размеры предусматриваемых на указанные цели средств. План размещается на официальном сайте министерства и в ФГИИС координации информатизации.

Приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 1 июня 2017 г. N 166 «Об утверждении плана информатизации Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»

Утвержден план информатизации Росимущества на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. Отражены мероприятия по использованию ИКТ, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информсистем и размеры предусматриваемых на указанные цели средств. План размещается на официальном сайте агентства и в ФГИИС координации информатизации.

Письмо Минфина России от 5 июня 2017 г. N 21-03-04/34653

В целях формирования и ведения перечня источников доходов Минфином России в ГИС «Электронный бюджет» подготовлена предварительная информация о доходах федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, администрируемых федеральными органами государственной власти. Главным администраторам доходов бюджетов необходимо обеспечить проверку (при необходимости уточнение и/или дополнение) предварительно подготовленной информации. Определены сроки такой проверки.

Разъяснен порядок дополнительной регистрации работников главных администраторов доходов бюджетов в ГИС «Электронный бюджет». Приведены формы необходимых документов.

Технологическая инструкция по работе с ГИС «Электронный бюджет» размещена на сайте Минфина России. Указаны адреса электронной почты и телефоны, по которым можно обращаться с вопросами о работе с ГИС «Электронный бюджет».

Региональное законодательство

Закон Красноярского края от 8 июня 2017 г. N 3-672 «О внесении изменений в Закон края «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них услугам, беспрепятственного пользования средствами связи и информации в Красноярском крае»

Установлено, что координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, за исключением жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда РФ, осуществляет правительство края. В целях обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав краевого жилищного фонда, правительство края создает региональную межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории края, устанавливает порядок ее создания и работы; утверждает план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда края, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов; принимает решение о включении мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в план мероприятий на основании заключения межведомственной комиссии о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; признает жилое помещение инвалида в установленном законодательством РФ порядке непригодным для проживания инвалида на основании заключения межведомственной комиссии об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

Порядок создания и работы муниципальных комиссий, создаваемых органами местного самоуправления, по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов устанавливает правительство края. Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Постановление правительства Республики Северная Осетия-Алания от 7 июня 2017 г. N 236 «О размещении в интернете отчетов о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и поддержку средств массовой информации»

Закреплен механизм размещения в интернете отчетов о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти РСО-Алания и поддержку СМИ. Такой отчет формируется органом исполнительной власти и размещается на официальном сайте в течение 15 рабочих дней после отчетной даты (1 июля, 31 декабря). Кроме того, оговорен перечень направлений расходования бюджетных ассигнований на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов исполнительной власти РСО-Алания.

Перечень сформирован по трем направлениям расходов: предоставление субсидий юрлицам, ИП, физлицам-производителям товаров, работ, услуг по разделу «Средства массовой информации»; предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения госзадания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям республики, осуществляющим информационное освещение деятельности органов исполнительной власти; осуществление отдельно оговоренных закупок.

Постановление правительства Нижегородской области от 6 июня 2017 г. N 403 «Об утверждении правил, определяющих структуру и порядок представления органу, уполномоченному на формирование и ведение сайта в интернете, содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения, сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения на указанном сайте участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения»

Правила определяют структуру и порядок представления Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения на сайте по адресу: https://безопасныедороги.рф, содержащем информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.

Сведения о принятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения на сайте участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, публикуются на сайте в целях общественного контроля за своевременностью принятия неотложных мер по их обустройству.

Постановление Правительства Москвы от 7 июня 2017 г. N 334-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Единое парковочное пространство города Москвы»

АИС «Единое парковочное пространство г. Москвы» предназначена для создания и развития единого информационного пространства объектов парковочного пространства в Москве. Она содержит информацию об объектах парковочного пространства и их использовании гражданами и организациями, а также программно-технические средства, обеспечивающие автоматизацию процессов управления и использование объектов парковочного пространства.

С помощью АИС осуществляются мониторинг, контроль и управление использования объектов парковочного пространства; предоставляется соответствующая информация об использовании парковочного пространства для снижения уровня загруженности парковочного пространства и разгрузки улично-дорожной сети федеральным органам исполнительной власти, органам власти Москвы, госучреждениям.

Закон Санкт-Петербурга от 22 июня 2017 г. N 380-62 «О признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 7 июня 2017 г.)

На федеральном уровне было принято решение об отмене с 1 января 2017 г. универсальных электронных карт. В связи с указанным, утратившим силу объявляется закон «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Санкт-Петербурге.

Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Постановление правительства Республики Хакасия от 7 июня 2017 г. N 288 «Об утверждении перечня отдаленных от сетей связи местностей, определенных в соответствии с критериями, установленными законодательством Российской Федерации, где пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных»

Представлен перечень отдаленных от сетей связи местностей в Республике Хакасия, где пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. Напомним, что контрольно-кассовая техника должна применяться всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Однако в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи, пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. Перечень местностей, удаленных от сетей связи, утверждается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Постановление правительства Самарской области от 2 июня 2017 г. N 366 «Об утверждении порядка формирования и использования единого регионального хранилища электронных документов и электронных образов документов»

Определены правила формирования и использования единого регионального хранилища, являющегося компонентом государственной информационной системы Самарской области «Портал государственных и муниципальных услуг», обеспечивающей хранение электронных документов и электронных образов документов, а также их использование при предоставлении государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу и (или) в электронной форме. Эксплуатация единого регионального хранилища осуществляется оператором регионального портала. Электронные документы и электронные образы документов размещаются в едином региональном хранилище и предоставляются заявителям, участникам и МФЦ на безвозмездной основе. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление совета министров Республики Крым от 20 июня 2017 г. N 318 «О государственной информационной системе «Единая почтовая система исполнительных органов государственной власти Республики Крым»

Объявляется о создании государственной информационной системы «Единая почтовая система исполнительных органов государственной власти Республики Крым». Она будет использована для ведения служебной переписки (приема и отправки электронной почты) исполнительными органами государственной власти республики. Ответственным исполнительным органом госвласти республики, осуществляющим организационное, нормативно-правовое и методическое обеспечение функционирования и развития этой ГИС, определено Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Оператор Единой почтовой системы будет определен позднее.

Утверждено положение о Единой почтовой системе.

Постановление правительства Сахалинской области от 15 июня 2017 г. N 283 «Об утверждении перечня угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных в правительстве Сахалинской области, органах исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных им учреждениях»

Установлен перечень угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных в Правительстве Сахалинской области, органах исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных им учреждениях. Основными видами угроз являются угрозы, связанные с преднамеренными или непреднамеренными действиями лиц, имеющих доступ к информационным ресурсам либо реализующих угрозы из внешних сетей связи общего пользования или сетей международного информационного обмена; угрозы, возникающие в результате внедрения аппаратных закладок и вредоносных программ либо возникновение которых напрямую зависит от свойств техники и программного обеспечения, используемого в информационных системах; угрозы, направленные на нарушение нормальной работы технических средств и средств связи, используемых в информационных системах, а также угрозы, связанные с недостаточной квалификацией обслуживающего персонала.

Администрациям муниципальных образований Сахалинской области и подведомственным им учреждениям, организациям рекомендовано определить угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в используемых ими информационных системах персональных данных. При определении угроз руководствоваться установленным перечнем.

Постановление КМ РТ от 5 июня 2017 г. N 339 «Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций в экономических зонах Республики Татарстан, и порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с сопровождением информационного портала некоммерческих организаций Республики Татарстан»

Регламентированы вопросы предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием межмуниципальных ресурсных центров НКО в экономических зонах республики и с сопровождением информационного портала НКО. Субсидии предоставляются НКО-исполнителям указанных мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» госпрограммы экономического развития и инновационной экономики РТ.

Закреплены требования, которым должны соответствовать НКО для получения субсидий. Установлены направления расходов, источником финансирования которых могут быть субсидии, в том числе фонд оплаты труда и начисления на оплату труда. Определен пакет документов, направляемых НКО в Минэкономики РТ для получения субсидий. Регламентирован порядок рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении субсидий. Установлены основания для отказа в предоставлении субсидий.

Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2017 г. N 114-ПП «О создании региональной навигационно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»

В Кабардино-Балкарской Республике создана региональная навигационно-информационная система КБР на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Так, РНИС предназначена для информационно-навигационного обеспечения деятельности автомобильного транспорта на территории республики с использованием технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также проведения геодезических и кадастровых работ; обеспечения единой точки доступа к мониторинговой и справочной информации о транспортных средствах, работающих на территории КБР; обеспечения централизованного контроля и управления транспортными средствами организаций и предприятий, входящих в транспортный комплекс республики и пр.

Объектами автоматизации РНИС являются процессы сбора, обработки и хранения телематической и справочной информации; процесс мониторинга движения транспортных средств; процесс обработки обращений владельцев транспортных средств по процедуре подключения АТТ к РНИС и т.д. РНИС имеет распределенную модульную архитектуру. В процессе функционирования и использования РНИС участниками информационного взаимодействия являются: оператор РНИС; обладатель информации, содержащейся в РНИС; пользователи РНИС.

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июня 2017 г. N 545-П «Об информационной системе Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный сегмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»

Определены назначение, задачи, структура и принципы функционирования информационной системы Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный сегмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». ИС ЯНАО РС ЕГИСЗ представляет собой комплексную информационную систему, решающую задачи повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках автоматизации процессов государственной системы здравоохранения.

ИС ЯНАО РС ЕГИСЗ направлена на повышение эффективности управления системой здравоохранения автономного округа путем автоматизации процессов планирования, контроля и своевременного принятия управленческих решений; повышение качества оказания медицинской помощи путем автоматизации процессов деятельности медицинских организаций, поддержки процессов принятия решений специалистами, оптимизации процессов обслуживания пациентов, повышения доступности медицинских услуг; повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и получения медицинской помощи в целях вовлечения населения в эти процессы; осуществление деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами государственного управления.

Закон Воронежской области от 2 июня 2017 г. N 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об официальных сайтах государственных органов Воронежской области»

Внесенным изменением по тексту закона термин «сеть Интернет» заменен на понятие «сеть «Интернет». Указано, что в случае, если исполнительный орган государственной власти Воронежской области не имеет своего официального сайта, информация размещается на официальном сайте правительства области. Достоверность и актуальность размещаемой информации обеспечивает соответствующий исполнительный орган государственной власти Воронежской области. Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.



Мониторинг подготовлен специалистами компании «Гарант». С полными текстами документов можно ознакомиться в системе «Гарант».

