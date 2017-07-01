Как извлечь выгоду от перехода на онлайн-кассы

С 1 июля 2017 г. все кассовые аппараты в России начали передавать данные в ФНС в режиме онлайн. Их теперь обязаны использовать намного больше предпринимателей и организаций, чем раньше. Государство пообещало не штрафовать тех, кто не успел перейти на новый порядок работы в срок по объективным причинам. Те же, кто уже начал работать по новым правилам, ждут новых сервисов, которые сделают появление новой государственной информационной системы полезным не только государству, но и бизнесу.

С 1 июля 2017 года все торговые предприятия начали передавать данные в ФНС России через операторов фискальных данных (ОФД) в режиме онлайн. Исключение сделано лишь для некоторых категорий предпринимателей, в первую очередь тех, кто работает на основании патента или платит единый налог на вмененный доход, оказывает услуги населению, а также для владельцев торговых автоматов – им предоставлена отсрочка до 1 июля 2018 г. По оценкам экспертов, после «второй волны» подключений количество кассовых аппаратов (ККМ) в стране увеличится на 30%.

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России реализована возможность зарегистрировать новые ККМ, а также вести необходимый для исполнения требований 54-ФЗ юридически значимый документооборот с ведомством. На сегодняшний день 95% касс зарегистрировано именно через личный кабинет.

Кроме знакомого всем бумажного чека с 1 июля появится электронный чек, который является его полным юридически значимым аналогом.

Что делать тем, кто не успел к 1 июля

54-ФЗ предполагает замену или модернизацию касс и программного обеспечения, а также приобретение вместо используемых ранее ЭКЛЗ фискальных накопителей (ФН). Именно с последними у владельцев ККМ возникли сложности – до самого последнего времени на рынке был их дефицит. Сегодня ситуация нормализовалась. В реестре ФН есть устройства со сроком действия 13 месяцев и 3 года. Какое из них использовать, решает сам предприниматель, пояснил Андрей Бударин, начальник отдела оперативного контроля ФНС России.

Однако значительное число продавцов приобрело ФН совсем недавно или так и не смогло это сделать и по этой причине не успело вовремя запустить онлайн-кассы. В ответ на это Минфин выпустил письмо от 30 мая 2017 г. №03-01-15/33121, в котором пообещал не применять административного наказания к предпринимателям, которые не уложились в предусмотренные законом сроки и не начали передавать данные с 1 июля, в случае, если они предпринимали все меры для того, чтобы сделать это вовремя.

Как это работает

В настоящее время в реестре кассовой техники содержится 80 моделей от 25 производителей, в том числе кассы без принтера для расчетов в сети интернет и специальные кассы для выездной торговли.

Большинство касс должно передавать данные в ФНС России в режиме онлайн через ОФД. Исключение сделано лишь для тех предприятий, которые расположены на территориях, где отсутствует устойчивый доступ в интернет – их перечень утверждается регионами. В таком случае в ФНС придется передавать фискальный накопитель по истечении срока его действия.

По данным ФНС России на 21.06.2017 г.: 705 824 ККТ работает в режиме онлайн; 38 712 105 чеков формируется в день; ₽24 344 914 894 – совокупная выручка в день; более ₽2 трлн – суммарный объем зафиксированных расчетов; более 15 000 – текущий темп регистрации ККТ в день; более 1 400 000 ФН внесено в реестр; около 175 000 ККТ не передают данные, из них · 40 000 ККТ не должны передавать, потому что работают в автономном режиме; · 135 000 ККТ должны передавать, но не делают этого. 150 000 ККТ передают данные, не проходящие хотя бы 1 из ФЛК (форматно-логический контроль).

Фискальный документ (кассовый чек) должен отправляться в ОФД в день совершения расчета. При отправке чека касса получает от ОФД подтверждение, что он получен. Если по какой-либо причине чеки не могут быть отправлены сразу, они накапливаются в ФН, и каждый раз при открытии смены касса будет предупреждать пользователя о том, что в ней имеются неотправленные чеки. Если проблема не решится за 3 дня, касса перестанет работать.

Законом предусмотрен широкий набор реквизитов кассового чека, с помощью которого могут быть описаны любые взаимоотношения между покупателем и продавцом. «До 2019 г. действует формат чека 1.0, который практически ничем не отличается от того, к которому все привыкли. Форматы 1.05 и 1.1 отличаются более широким списком обязательных реквизитов и предназначены для узкого круга операций. Их использование описано в выпущенных ФНС России методических рекомендациях», – пояснил Андрей Бударин.

Новые возможности для бизнеса

Несмотря на то, что новые требования государства потребовали от бизнеса довольно ощутимых затрат, реформа принесла с собой и целый ряд плюсов. В первую очередь для честных предпринимателей, которые зачастую оказывались в весьма невыгодном положении по сравнению со своими коллегами, скрывающими выручку от государства. Теперь они будут работать в равных условиях, где конкурентоспособность бизнеса зависит от того, как ему удалось организовать бизнес-процессы.

Еще один неоспоримый плюс реформы – появление у продавцов возможности самостоятельно обслуживать кассовые аппараты, не заключая договора с Центрами технического обслуживания (ЦТО). Правда, пока производители ККМ изо всех сил стараются сохранить ставший привычным за долгие годы режим работы, угрожая снятием техники с гарантии. Однако со временем ситуация выровняется, что позволит предпринимателям сэкономить значительные средства.

Налоговая служба, со своей стороны, обещает существенного сокращения числа выездных проверок – в новых условиях у налоговиков появляется возможность контролировать работу касс удаленно. Как это будет работать на практике, станет понятно в ближайшее время.

Кроме того, появление таких огромных массивов первичных данных дает возможность не только всестороннего анализа для нужд государственных органов, но и развития целого ряда сервисов для граждан и бизнеса. В планах ФНС России автоматизировать процесс формирования декларации на основе переданных чеков для некоторых групп пользователей, например тех, кто использует упрощенную систему налогообложения. Они смогут получать готовый документ в личном кабинете и, подписав его, отправлять в налоговую службу. Также ФНС России создано мобильное приложение для проверки кассовых чеков по QR-коду. Это может быть интересно, в первую очередь, бухгалтерам, которые принимают чеки в качестве отчетных документов. Также целый ряд сервисов на базе полученных данных готовятся предлагать операторы фискальных данных.

Выгода своими руками

Получить максимум выгоды от навязанной сверху автоматизации предлагают и производители программного обеспечения. «Задача интеграции бизнес-приложений с государственными информационными системами появилась не вчера – государство проводит последовательную политику в этом направлении. Достаточно вспомнить систему электронного декларирования НДС, систему маркировки меховых изделий, ЕГАИС. И система сбора чеков с кассовых аппаратов – это еще один шаг в этой цепочке, который не завершает, а продолжает ее. В планах на 2017 г. запуск систем маркировки лекарственных препаратов, ветеринарной продукции, – говорит Мария Правдина, эксперт фирмы «1С». – Идет процесс расширения контроля над товародвижением – от производителя или импортера до покупателя».

В такой ситуации бизнес должен, как минимум, соответствовать уровню государственной автоматизации – то есть уметь предоставлять данные по всем направлениям деятельности, а не только бухгалтерские отчеты и налоговые декларации, а также организовать качественный учет товародвижения, не противоречащий ни бухгалтерской, ни налоговой отчетности. Поскольку все данные становятся прозрачными для ФНС, нет никаких причин не использовать этот же массив информации для того, чтобы начать контролировать собственные товарные остатки, анализировать спрос, планировать закупки, не допускать отсутствия ходовых товаров на прилавке и залежей неликвидов. Для этого можно использовать типовые товароучетные решения.

Тем более, что в новых условиях эти же программы возьмут на себя контроль корректности исполнения 54-ФЗ. Например, в программах фирмы «1С» не только доработана функциональность в соответствии с требованиям 54-ФЗ, но и добавлены новые контрольные функции, например, помогающие обеспечить правильное формирование чека при оказании услуг по агентскому договору.

Еще одна типовая ситуация, которая теперь потребует дополнительного контроля – это возможность на одном кассовом аппарате выбивать чеки для регистрации расчетов по товарам и услугам, относящимся к видам деятельности с различными формами налогообложения. В этих случаях программа контролирует состав чека: в один чек могут входить товары, остатки которых списываются со складов с одной и той же системой налогообложения. Списание товаров производится в соответствии с настройкой распределения продаж по складам и услуг по организациям.

Поддержка 54-ФЗ в решениях 1С

Название решения Релиз и дата выпуска 1С: Розница, редакция 2.2 2.2.5 от 16.12.2016 1С: Мобильная касса 2.11 от 19.06.2017 1С: Управление нашей фирмой (1С: УНФ, включая облачное приложение) 1.6.8 от 22.12.2016 1С: Бухгалтерия 8 (базовая, ПРОФ, КОРП), редакция 3.0, включая облачное приложение 3.0.45 от 26.12.2016 1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 2.0.48 от 30.12.2016 1С: Управление торговлей, редакция 10.3 10.3.40 от 31.01.2017 1С: Управление торговлей, редакция 11.0 11.3.2,193 от 01.02.2017 1С: ERP Управление предприятием 2 2.2.2.192 от 01.02.2017 1С: Комплексная автоматизация, редакция 2.0 2.2.2.193 от 01.02.2017 1С: Управление производственным предприятием 1.3.87 от 02.02.2017 1С: Комплексная автоматизация, редакция 1.1 1.1.82 от 02.02.2017 1С: Торговля и склад 7.7 7.70.988 от 21.02.2017 Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7 7.70.378 от 21.02.2017 Комплексная конфигурация 7.7 7.70.561 от 21.02.2017

Источник: Фирма 1С, 2017

Кроме того, компанией разработаны специальные программные продукты. Например, мобильное приложение к программам 1С для автоматизации работы курьера «1С:Мобильная касса». Или комплекс для малой розницы «1С:Касса», в состав которого входит мобильный кассовый терминал и облачное приложение для простого товарного учета.

Тем, кто никогда не вел автоматизированный товарный учет, фирма «1С» предлагает воспользоваться онлайн-сервисом «1С-Товары» и бесплатно загрузить номенклатуру со штрих-кодами в 1С из базы 100 000 товаров и 2 000 товарных групп.

Еще один новый продукт компании «1С:Торговые предложения» ориентирован на поставщиков товаров и услуг и позволяет публиковать информацию о своих товарах для разных сегментов клиентов прямо в своей 1С, по аналогии с торговыми площадками. «Раньше торговые предприятия были заинтересованы только в автоматизации товарного учета, складских запасов, подключении торгового оборудования и оптимизации процесса отчетности. Сейчас они хотят, чтобы автоматизация помогала продавать. Мы это понимаем и выпускаем новые сервисы», – говорит Мария Правдина.