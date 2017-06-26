Борис Дубов: Мы создаем устройства, полностью готовые к цифровой трансформации

О том, какие задачи ставит перед собой российское представительство Xerox и как его новые продукты помогут компаниям в цифровой трансформации их бизнеса, в интервью CNews рассказал Борис Дубов, директор по маркетингу компании Xerox Евразия.

CNews: Каким был 2016 год для Xerox – и мирового, и российского представительства?

Борис Дубов: Основным событием 2016 года стало разделение Xerox на две компании. Одна сохранила оригинальное название Xerox, а вторая получила новое – Conduent. Xerox продолжит заниматься традиционным бизнесом – всем, что связано с печатью и документооборотом. Conduent займется аутсорсингом бизнес-процессов – например, управлением и обработкой транзакций и счетов для страховых компаний, управлением платными автомагистралями и парковками в США и Европе.

Когда в 2010 году Xerox приобрела компанию ACS (Affiliated Computer Services), она планировала сконцентрироваться на развитии направления аутсорсинга бизнес-процессов. Однако со временем стало понятно, что исчезновение бумаги, которое все тогда предсказывали, произойдет еще не скоро и совершенно не угрожает основному бизнесу. Тогда было принято решение о выделении бизнеса аутсорсинга в отдельную компанию. Естественно, это разделение произошло не сразу – ему предшествовала масштабная перестройка бизнес-процессов, в том числе перераспределение средств на R&D из аутсорсингового в технологическое направление. Результатом этого перераспределения стало появление целого ряда новых продуктов, которые мы представляем в текущем году.

Что касается российского бизнеса Xerox, то на него разделение материнской компании никакого влияния не оказало, потому что подразделение Xerox Services, которое сейчас стало компанией Conduent, практически не предоставляло услуги аутсорсинга в нашей стране. Однако мы оцениваем происходящее позитивно с той точки зрения, что теперь у нас появилась возможность сосредоточиться на разработке более современных продуктов и услуг в сфере документооборота.

CNews: Как российское представительство Xerox чувствовало себя в кризисные годы в России?

Борис Дубов: Безусловно, в последние годы рынок периферийных устройств в России находился под серьезным давлением. Кроме того, кризис 2014 года отличался от предыдущего кризиса 2009 года в первую очередь тем, что 8 лет назад динамика рынка практически точно повторяла темпы изменения ВВП – как только он начал сокращаться, рынок уменьшился, однако быстро восстановился вместе с ростом ВВП. Сегодня ситуация совершенно иная. Несмотря на то, что резкого падения ВВП не произошло, рынок периферийных устройств очень серьезно сократился, потому что компании начали экономить и инвестировать не в обновление, а в поддержание уже имеющегося парка оборудования. Это, по нашему мнению, говорит о существенном отложенном спросе B2B заказчиков, что и показывает динамика сегментов во втором полугодии 2016 года и в первом квартале 2017 года.

Если говорить о том, как мы пережили кризис, то мы провели реструктуризацию нашего бизнеса, объединили направления, которые занимались малой и средней офисной техникой. В первой половине 2016 года наша активность на рынке была не самой заметной, но начиная с третьего квартала начался рост, который продолжается и сейчас. Уверен, что вслед за успешным первым кварталом 2017 года, во втором квартале 2017 года российский бизнес Xerox продемонстрирует очень неплохой результат.

CNews: Насколько сейчас устройства, представленные на этом рынке, соответствуют потребностям бизнеса с точки зрения возможности его цифровой трансформации?

Борис Дубов: Сегодня на рынке периферийных устройств работает около 20 различных вендоров. Все они в той или иной степени стремятся к цифровой трансформации. Для меня цифровая трансформация бизнеса – это постепенный переход от взаимодействия человек-человек к взаимодействию человек-цифровая среда. Началось это с появлением компьютеров, и сегодня становится все более востребованным в связи с развитием мобильных технологий.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Борис Дубов: Устройства Xerox занимают лидирующие позиции с точки зрения готовности к цифровой трансформации

Если говорить про представленные на рынке периферийные устройства, то степень их готовности к цифровой трансформации измеряется тем, какие возможности для взаимодействия с цифровой средой они предоставляют человеку. IDC говорит, что в основе третьей ИТ-платформы лежит совокупность социальных, мобильных, облачных технологий и больших данных. Если устройство обеспечивает эффективное взаимодействие с ними, то, с моей точки зрения, оно полностью готово к цифровой трансформации.

По моим оценкам, устройства Xerox занимают лидирующие позиции с точки зрения готовности к цифровой трансформации. Конечно, в первую очередь речь идет об оборудовании, ориентированном на корпоративный сегмент. Домашние печатные устройства вряд ли смогут сыграть существенную роль в формировании цифровой среды.

CNews: Ваша компания объявила о выпуске на рынок 29 принтеров и МФУ на платформе Xerox ConnectKey. Расскажите подробнее о новой линейке оборудования.

Борис Дубов: Да, Xerox объявил о выходе на рынок 29 новых продуктов. Они подразделяются на два семейства. Первое называется VersaLink – входящие в него 19 устройств предназначены для малых, средних и распределенных рабочих групп. Второе – AltaLink, в состав которого входит 10 устройств для крупных офисов и печати большого объема документов.

Такое многообразие даст возможность заказчикам выбрать оптимальный с точки зрения стоимости владения и функционала продукт в зависимости от инфраструктуры, задач, потребностей, приложений и пользователей. Однако, что важно, в этом разнообразии присутствует единообразие с точки зрения опыта использования. На всех 29 устройствах практически одинаковый интерфейс, который отличается только размерами планшета, с помощью которого осуществляется управление. Благодаря этому заказчик, приобретая оборудование под разные задачи, не сталкивается с проблемой многократного обучения пользователей и, как следствие, не теряет, а повышает свою эффективность и производительность.

И ещё один важный момент – интерфейс всех наших устройств очень похож на тот, к которому все привыкли благодаря мобильным устройствам. Это позволяет существенно повысить эффективность их использования.

Если говорить о готовности наших новых продуктов к цифровой трансформации, то все они поддерживают работу с мобильными устройствами, облачными сервисами, могут стать частью самой передовой системы управления, мониторинга, удаленного администрирования оборудования. Таким образом, новая линейка позволяет говорить о совершенно другом уровне эффективности наших продуктов.

И конечно, Xerox уделяет особое внимание безопасности своих решений. В состав экосистемы ИБ входят обеспечение безопасности документов и устройств путем авторизации пользователей для выполнения любого действия, и инфраструктуры – путем установки антивирусов и сетевых экранов.

CNews: Появились ли новые модели на рынке США и Европы? И когда можно ожидать старта их продаж в России?

Борис Дубов: В Европе и США новые устройства доступны с 15 мая. В России уже можно приобрести несколько моделей. Остальные появятся в продаже в ближайшее время. Хочу отметить, что продуктовое предложение в России немного шире, чем в других странах. Так, в отличие от Европы и США, в России представлен полноцветный офисный аппарат для бизнес-пользователей Xerox DocuCentre SC2020, ориентированный на рынок, который очень чувствителен к стоимости приобретения.

На настоящий момент мы полностью удовлетворены объемом заказов, поступивших к нам от дистрибьюторов. Но самое главное, на что мы обращали внимание наших заказчиков в ходе презентации новой линейки оборудования, а они были представлены, как правило, CIO крупных компаний, – это не технические характеристики новых аппаратов, а платформа Xerox ConnectKey. Она принесет в офисы наших клиентов полноценную бизнес-систему, которая сделает взаимодействие сотрудников с цифровой средой максимально эффективным. И судя по полученным отзывам, заказчики видят в этом новые возможности для перестройки своих бизнес-процессов.

CNews: Какие дополнительные офисные приложения доступны пользователям новых устройств?

Борис Дубов: Наша задача – создать в офисе экосистему, подобную Apple Store и Google Play. По нашему мнению, она может развиваться в трех основных направлениях. Первое – информационные приложения, которые способны сделать из устройства средство взаимодействия с сотрудниками и клиентами. Второе – технические приложения, позволяющие пользователю более эффективно решать возникающие технические проблемы и заказывать расходные материалы. И третье – офисные приложения, с помощью которых можно осуществлять перевод документов из бумажного формата в электронный и обратно, маршрутизировать их внутри организации.

Сегодня мы предлагаем нашим заказчикам целый ряд приложений, большинство из которых бесплатны. Их можно скачать в нашем магазине и сразу начинать использовать. Конечно, существуют и специализированные платные сервисы, например, Xerox Easy Translator, разработанный совместно с компанией ABBYY и позволяющий осуществлять перевод документов более чем на 40 языков.

CNews: В AppStore представлены приложения, созданные незвисимыми разработчиками. Планируете ли вы развиваться в этом направлении?

Борис Дубов: У нас существует специальная программа поддержки разработчиков. Проводятся вебинары, доступны инструменты разработки. Сегодня любой, перед кем стоит задача не экстенсивного, а интенсивного развития бизнеса, может создавать программные решения для этой платформы и предлагать их своим клиентам. Пока этот процесс носит в основном проектный характер, но я думаю, что к концу этого года он может стать массовым.

CNews: Каковы планы Xerox Россия на 2017 год?

Борис Дубов: Планы на этот год амбициозные. Во-первых, это рост продаж оборудования. Причем достаточно существенный. Наша основная задача – расти быстрее рынка. При этом, безусловно, мы останемся вендором, который работает с корпоративным заказчиком. Это наше основное направление.

Во-вторых, это развитие сервисов. В прошлом году мы расширили портфель предоставляемых услуг. Если до этого это был только аутсорсинг офисной печати и перевод документов из бумажной в электронную форму, то в прошлом году к этому списку добавились услуги по управлению маркетинговыми операциями и активами. Цель этой услуги – создание для заказчика одного окна, в которое он может обратиться для реализации своей маркетинговой активности. Затем к работе подключается как наша собственная инфраструктура, так и инфраструктура наших партнеров и подрядчиков.

Мы и в прошлом, и в этом году были абсолютно уверены в том, что наш рынок будет расти. И Xerox, определенно, будет одним из драйверов этого роста.