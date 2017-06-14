В облаках есть все для создания электронного здравоохранения

Информатизация здравоохранения и создание ЕГИСЗ началось в уже далеком 2011 г. Сегодня основные проекты в сфере e-Health реализуются в регионах. Облачные технологии позволяют внедрять самые передовые решения за разумные деньги, считают участники организованной CNews Conferences конференции «ИТ в здравоохранении 2017».

Рост продолжительности жизни и все более широкое распространение хронических заболеваний приводят к постоянному увеличению расходов на здравоохранение. Сегодня на лечение заболевших людей тратятся огромные средства, при этом наиболее значительная их часть уходит на небольшое число тех, кто болен наиболее серьезно. Так, по статистике в США 50% бюджета медицины расходуется на 5% граждан. Развитые страны тратят от 70-80% бюджета системы здравоохранения на борьбу с хроническими заболеваниями. Причем 97% этих расходов связаны с лечением хронических заболеваний, а оставшиеся 3% – с их предотвращением. Одновременно повсеместно наблюдается нехватка врачей и среднего медицинского персонала.

Здравоохранение по-новому

По мнению Александра Данилина, руководителя направления стратегических проектов Microsoft в России, это требует перехода от традиционной модели оказания медицинских услуг к развитию телемедицины, интернета вещей и других технологий, способствующих поддержанию постоянного контакта с пациентами, особенно пожилыми и страдающими хроническими заболеваниями. ИТ-решения должны быть интегрированы с медицинскими услугами везде – дома, на работе, в обществе, в системе медицинского и социального обеспечения. И появившиеся сегодня технологии, такие как облачные вычисления, дают возможность сделать это за разумные деньги.

Так, в облаке Microsoft Azure, доступном более чем в 90 странах мира, расположено множество сервисов, большинство из которых может быть использовано для создания традиционных и инновационных решений в области медицины.

Сценарии использования Microsoft Azure в здравоохранении





Источник: Microsoft, 2017

Еще более широко использовать облачные технологии при построении ИТ-инфраструктуры также призвал участников конференции Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group. Компания создала защищенную по 152-ФЗ виртуальную ИТ-инфраструктуру M1Cloud, построенную на высоконадежном оборудовании HPE, для компаний отрасли здравоохранения. Ее использование позволит обеспечить гибкую масштабируемость и потребление ресурсов по факту роста информационных систем, повысить их отказоустойчивость в рамках ИСПДн и перераспределить рабочее время ИТ и ИБ-специалистов, увеличить скорость развертывания новых сред в защищенном контуре. Более того, все риски в сфере ИБ будут переданы провайдеру услуг, что позволит снизить затраты на СЗИ ЦОД примерно на 80%.

В здравоохранении, как может быть ни в одной другой отрасли, актуален вопрос безопасности данных, хранящихся в информационных системах. Как рассказал участникам организованной CNews Conferences конференции «ИТ в здравоохранении 2017» Александр Малявкин, эксперт центра компетенций облачных решений МРФ «Центр» компании «Ростелеком», их самостоятельная защита обойдется медучреждениям недешево – стоимость решения составляет около ₽20 млн, а ресурсы на его поддержку вообще сложно спрогнозировать.

«Ростелеком» предлагает приобретать услуги по информационной безопасности как сервис – это и мониторинг трафика и защита от DDos, и комплексные услуги оперативного центра мониторинга информационной безопасности SOC, обеспечивающего постоянный сбор данных об инцидентах и координацию мер по их устранению, и предоставление сервисов ИБ (РТК MSSP). В ближайшее время «Ростелеком» будет готов предложить своим клиентам новую облачную платформу «Управление навыками кибербезопасности» (Security Awareness), а также платформу оценки, контроля и управления соответствием требованиям регуляторов в области ИБ (ПДн, ГИС, СТО БР, ОТИ).

Структура ЕГИСЗ





Источник: Ростелеком, 2017

О пользе телемедицины, закона о которой с нетерпением ждет рынок, и ее роли в развитии здравоохранения России говорится уже много лет. Важной ее составляющей является телерадиология – обмен диагностическими изображениями между географически удаленными объектами для удаленного создания радиологического заключения, получения экспертного мнения или предоставления удаленного клинического доступа к радиологическим результатам. По словам Павла Захарова, руководителя направления ИТ для здравоохранения Agfa HealthCare, подобные решения очень востребованы, однако до настоящего времени в России не существует стандартов передачи данных внутри радиологических систем и рабочих процессов. Драфт профиля IHE RRR был опубликован еще в 2015 г., однако с тех пор ситуация практически не изменилась, что существенно тормозит внедрение телерадиологии в медицинских учреждениях.





Источник: Agfa HealthCare, 2017

Лечение с помощью ИТ

Об опыте информатизации здравоохранения в Тюменской области рассказал Евгений Охотников, начальник управления информационных систем в здравоохранении ЦИТТО. По его словам, после анализа жалоб граждан губернатор проставил две задачи – убрать очереди и «чтобы медицинские карты не терялись». Для решения первой задачи регион одним из первых в России в 2011 г. внедрил сервис самозаписи. В 2013 г. с его помощью можно было записаться во все медицинские учреждения не только в городах, но и в районных центрах Тюменской области. Для решения второй задачи была внедрена электронная медицинская карта с технологией электронной подписи.

Сейчас в поликлиническом звене области внедрена единая МИС на платформе SAP ERP, в которой одновременно работают около 4 тыс. пользователей. Она охватывает все ключевые процессы поликлиник – работу регистратуры, ведение ЭМК, льготное лекарственное обеспечение, листы нетрудоспособности и наблюдение хронических больных и др.

В 2015 году была поставлена задача комплексной автоматизации стационаров. Реализацию пилотного проекта было решено поручить компании «1С». В ходе проекта был внедрен широкий набор модулей – «1С:Медицина.Больница», «1С:Медицина.Больничная аптека», «1С:Медицина. Федеральные регистры», «1С:Медицина.Диетпитание», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения», «1С:Управление НСИ». Пилот оказался успешным, и сегодня система развивается в трех направлениях – тиражирование во второй по величие больнице области, развитие функционала и перевод поликлиник в двух пилотных больницах на «1С». Эта работа должна завершиться к октябрю 2017 г.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Евгений Охотников, ЦИТТО: После анализа жалоб граждан губернатор проставил две задачи – убрать очереди и «чтобы медицинские карты не терялись»

О том, как автоматизирована работа Службы крови, участникам конференции рассказал Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий Центра крови ФМБА России. Автоматизированная информационная система трансфузиологии (АИСТ) позволяет полностью автоматизировать процессы в сфере донорства крови и ее компонентов (регистрация донора, результаты его осмотра врачом, процесс сдачи крови и ее компонентов, их последующая переработка в соответствии с техническими регламентами, хранение и выдача в лечебную сеть для клинического использования или использования для производства препаратов). Главным ее достоинством является обеспечение прослеживаемости информации о каждом компоненте крови «от вены до вены» – то есть от момента появления донора на станции переливания крови до ее попадания конкретному реципиенту и его посттрансфузионной реакции.

В системе существует целый ряд сервисов. Это электронная очередь, которая интегрирована с системой трансфузиологии, и журнал предварительной записи на донацию. Также реализована возможность проследить полную историю хранения того или иного продукта – его перемещения не только из подразделения в подразделение, из статуса в статус, но даже из холодильника в холодильник, из камеры в камеру, со стеллажа на стеллаж, с полки на полку, из сетки в сетку.

Опытом автоматизации крупного медицинского центра поделились Камила Туйчиева, заведующая приемным отделением и отделом госпитализации «Клиники К+31», и Илья Вахрушев, генеральный директор TeleTower. Первые проекты в сфере информатизации стартовали в клинике в 2013 г. На сегодняшний день в медучреждении внедрены распределенная медицинская информационная система с единой базой данных, объединенная телефония, корпоративная почта, портал, коммуникации, собственный круглосуточный Call-центр, гостевой Wi-Fi, видеоконференцсвязь (ВКС). Организованы высокоскоростные каналы связи между объектами и ЦОД, резервное копирование с повышенной глубиной хранения, мониторинг сервисов, работает Service-Desk. В ближайших планах – добавить к хорошо зарекомендовавшей себя МИС модули управленческой отчетности, расчетов и складского учета.

Новые веяния

Сегодня речь идет уже не просто о правильной постановке диагноза и лечении человека, а о создании целой экосистемы управления здоровьем. О своем видении роли в ней страховой компании рассказал Денис Быстров, вице-президент операционного блока и ИТ группы «Ренессанс страхование». По его мнению, страховая компания должна стремиться к персонализации продуктов и сервисов для своих клиентов на основании больших данных, развивать дистанционные и семейные сервисы, создавать удобные и функциональные личные кабинеты клиентов. Однако для того чтобы иметь возможность реализовать подобную экосистему, необходима эволюция рынка – техническая и процессная интеграция его участников, согласование справочников медицинских услуг, развитие работы с электронной подписью и развитие медицинских онлайн-сервисов, а также вовлечение в создание экосистемы стартапов.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Максим Петухов, клиника «Медицина»: 58% медицинских ошибок лекарственной терапии являются предотвратимыми событиями

Уже несколько лет поддержкой стартапов в области цифрового здравоохранения занимается Bayer. Григорий Колесников, ИТ-бизнес партнер компании, призвал молодых российских разработчиков принять участие в программе Grants4Apps, предлагаемой Bayer совместно с ФРИИ. Срок подачи заявок – 30 июня 2017 г.

С целым рядом интересных примеров использования аналитики в работе клиники выступил Филипп Миронович, генеральный директор «Открытой клиники». Так, аналитические инструменты позволили оценить эффективность различных каналов привлечения новых клиентов, работы врачей и многое другое.

Еще об одном, пока еще не слишком распространенном в российском здравоохранении, решении – автоматизированной системе проверки лекарственных назначений – рассказал Максим Петухов, директор службы ИТ клиники «Медицина». По его словам, 58% медицинских ошибок лекарственной терапии являются предотвратимыми событиями. В настоящее время в клинике 100% лекарственных назначений проверяется при помощи автоматизированной системы. В результате уровень ошибок снизился с 8,1% до 1,9%.

Уровень ошибок при назначении лекарственных препаратов





Источник: Медицина, 2017

Опытом оптимизации работы мобильной клиники с помощью ИТ поделился Дмитрий Плеханов, операционный директор DOC+. На сегодняшний день в ней работает около 30 врачей, и за 2 года они совершили более 60 тыс. выездов. Процесс заполнения медицинских карт занимает у врача всего 10 мин благодаря тому, что делается это на планшетах в специальном приложении. Распределение врачей на вызовы также происходит автоматически с учетом текущего местоположения как врача, так и пациента. Для пациентов процедура вызова врача на дом также автоматизирована – это можно сделать в 2 клика через мобильное приложение. Если же пациенту удобнее пользоваться телефоном, то на оформление вызова таким образом у него уйдет не более 2 мин, при этом через 1 мин врач уже будет назначен на вызов.

Презентации участников конференции