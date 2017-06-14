Как избавиться от информационного «шлака»

Консорциум 3i Technologies занимается разработкой корпоративных интеллектуальных систем. Его решения заставляют информацию работать на бизнес. При этом 3i Technologies одним из первых стал продвигать на отечественном рынке идеи когнитивного поиска и инсайт-анализа. Какие задачи можно решать с помощью информационно-аналитических систем и какие возможности открывает их использование, в интервью CNews рассказал председатель совета директоров консорциума 3i Technologies Алексей Любимов.

CNews: Сейчас все обсуждают работу с потоками информации. Что вы имеете в виду, когда говорите об обработке информации?

Алексей Любимов: Мы работаем на корпоративном рынке, поэтому главное отличие наших систем – они специализированные, то есть не только учитывают специфику b2b и b2g, но и «заточены» под нужды конкретной отрасли и конкретной компании. Это не значит, что ими не могут пользоваться в личных интересах отдельные люди. Конечно, могут. Однако надо понимать, что они решают специфические задачи. Например, все чаще возникает потребность не поиска всей имеющейся информации по теме, а отделение «зашумленных» потоков данных c выделением нужного. С такими задачами сервисы, ориентированные на массового потребителя, не справляются. Мы собираем данные, проводим их селекцию и анализируем. Обрабатываем текстовую, голосовую и видео-информацию, и на выходе клиент получает «чистый» поток, только то, что ему нужно.

CNews: Ваша аналитическая система 3i Analytics по итогам конкурса, объявленного Аналитическим центром при Правительстве РФ в 2016 году, названа одним из лучших информационно-аналитических инструментов. Чем система хороша?

Алексей Любимов: Она умеет работать со всеми видами медиа-контента и позволяет обрабатывать интернет-СМИ, соцсети, блоги, радио- и телевизионные каналы. Платформа работает с более чем тридцатью языками, список которых может быть расширен. У нее широкие возможности визуализации: реализован уникальный подход моделирования и прогнозирования развития обстановки на основе когнитивных карт. Всего на конкурс было принято более пятидесяти заявок от разных компаний. Мы стали призерами, конкурируя с ведущими российскими ИТ-разработчиками.

CNews: Получила ли эта разработка развитие? Очень часто в России перспективные проекты не могут преодолеть уровень прототипа и стать коммерческим продуктом. Как обстоят дела у вас?

Алексей Любимов: Технологии, используемые в 3i Analytics, легли в основу ряда специализированных продуктов, например, таких, как платформа когнитивного поиска 3i Cognitive Search Platform и информационно-аналитическая система 3i Data Plexus. Это законченные промышленные продукты.

CNews: Давайте начнем с понятного, с информационно-аналитической системы. Что собой представляет 3i Data Plexus и какие задачи можно решать с ее помощью? В чем ее отличие от других BI-систем?

Алексей Любимов: 3i Data Plexus – это информационная, а не BI-система, хотя часть функционала и соответствующего инструментария от BI в ней присутствует. Наш продукт ориентирован на работу не со статистическими данными, а с текстовой информацией. Решение 3i Data Plexus реализуется в виде защищенного веб-портала, тонко настроенного под задачи заказчика. Система предназначена для мониторинга, извлечения и анализа данных по объектам интереса. С ее помощью можно следить за бизнес-активностью клиентов, конкурентов или партнеров, извлекать и анализировать корпоративную отчетность, отслеживать интересующие тендеры и их результаты, контролировать появление новых законопроектов.

3i Data Plexus может работать как самостоятельное решение, так и встраиваться в существующие корпоративные системы. CRM в большей степени нужен руководству компании для осуществления управленческого контроля и планирования. Рядовым сотрудникам он только мешает, т. к. не приносит практической пользы в текущей работе, но отнимает время на администрирование. Однако, можно использовать наш API и наполнить CRM релевантной информацией о заказчике; это поможет аккаунт-менеджерам быть в курсе того, что происходит в жизни их клиентов. Таким образом CRM станет действительно полезным инструментом для самого менеджера и больше не будет вызывать отторжения.

Иерархическая структура позволяет разграничить доступ к информации для разных категорий пользователей. Очевидно, что маркетологу, менеджеру по продажам и руководителю компании необходима разная информация. В то же время, 3i Data Plexus – это не система управления брендом или мониторинга отзывов в социальных сетях, а корпоративное решение для крупных заказчиков, которые осознают ценность непрерывного потока «очищенной» целевой информации для решения текущих бизнес-задач.

CNews: А можете, как говорится, «на пальцах» показать, как работает система и какая от нее польза заказчику?

Алексей Любимов: Давайте рассмотрим такой пример: аккаунт-менеджер металлургической компании ведет крупного застройщика. Не секрет, что для металлургов строительные компании представляют особый интерес. И благодаря 3i Data Plexus сотрудник металлургической компании получает максимально полную информацию о деятельности своего заказчика: новости, состав и изменения в руководстве, другую кадровую информацию, информацию о конкурсах, судебные разбирательства, если такие имеются и так далее. Причем, ему не «валится» миллион документов, разбор которых может занять несколько часов, как при использовании массовых сервисов. Ему практически в режиме реального времени будет доставляться только «очищенная» информация, которая и нужна для работы.

Работая с нашей системой, он будет знать, как идут дела у его партнера, сможет предварительно оценить потенциальные потребности клиента, например, в металлоконструкциях. А если по косвенным признакам будет видно, что партнер готовится к банкротству, то менеджер сможет потребовать дополнительных гарантий или отказать в отгрузке продукции, тем самым его компания не станет заложником ситуации. Словом, узкая специализация 3i Data Plexus дает возможность очень тонко настраивать потоки данных и избавиться от «шума».

Другой пример: возьмем финансовую отрасль. Сейчас банки вручную мониторят и анализируют информацию о корпоративных заказчиках. Система же позволяет делать это автоматически. Более того, 3i Data Plexus открывает перед финансовой организацией новые возможности. Так, далеко не все риски очевидны при изучении бухгалтерских документов и отчетов заемщиков. Мониторинг бизнес-активности и новостного фона может высветить не только скрытые риски для кредитора, но и подсказать, когда необходимо сделать интересное предложение по банковским продуктам.

3i Data Plexus – это корпоративное решение для крупных заказчиков, которые осознают ценность непрерывного потока «очищенной» целевой информации для решения текущих бизнес-задач.

CNews: Есть ли уже внедрения 3i Data Plexus?

Алексей Любимов: Весной 2017 года мы по заказу ГК «Москабельмет» (МКМ) создали систему анализа бизнес-среды, которая, формируя целостную информационную картину бизнеса, призвана повысить эффективность деятельности компаний группы. Запущен еще ряд пилотных проектов, раскрывать которые пока рано.

CNews: А на каких технологиях создано ваше решение? Насколько современна ваша платформа?

Алексей Любимов: Мы одними из первых в России стали применять системы когнитивного поиска, на наш взгляд это будущее поисковых систем. Кроме того, в системе используется технология обработки естественного языка – Natural Language Processing или NLP. При создании системы применено машинное обучение (Machine Learning). Так что, можно сказать, что мы работаем над созданием промышленного искусственного интеллекта, который поможет отечественным компания быть более эффективными. Сейчас мы разрабатываем вторую версию 3i Data Plexus, которая должна появиться уже осенью 2017 года.

CNews: Самое время спросить о системе когнитивного поиска 3i Cognitive Search Platform. Что это такое и чем она принципиально отличается от того, к чему мы привыкли?

Алексей Любимов: Это эволюционный этап развития поисковых систем. Сначала мы имели дело с поиском по ключевым словам, затем с контекстным поиском. В отличие от них, когнитивный поиск позволяет не только находить нужную информацию, но и добывать новое знание, скрытое в данных в неявном виде или, как это принято называть в профессиональной среде, генерировать инсайты. Это то, о чем много говорили с появлением технологии больших данных, возможность в автоматическом режиме сопоставлять и анализировать информацию.

Совместный анализ структурированной и неструктурированной информации, использование визуальной аналитики и когнитивной графики позволяют более тонко рассматривать предметную область и видеть связи, которые при поверхностном изучении проблемы неочевидны. Это дает возможность более гибко управлять бизнесом. Наши западные коллеги уже начали работать с корпоративными системами когнитивного поиска. В России пока такие решения не анонсировали, хотя, с точки зрения поисковых технологий, наши разработчики одни из лучших.

CNews: Звучит многообещающе, а 3i Cognitive Search Platform уже где-то внедрена?

Алексей Любимов: Пока нет, но отдельные блоки платформы стали частью 3i Data Plexus, которая, в свою очередь, сейчас внедряется. Думаю, что спрос на инсайт-анализ и когнитивный поиск в России появится уже в ближайшее время, как только будут озвучены первые результаты «западных» внедрений. Ждать осталось недолго.

