Интернет вещей подорвет мировую экономику

Чем отличается интернет вещей от привычного нам интернета? Не только большим числом подключенных устройств, но и способами их подключения и взаимодействия друг с другом и с человеком. Возможности, которые он даст экономике, в свою очередь изменят связи между процессами, технологиями, участниками рынка. Это будет совершенно иная экономика. Как она может выглядеть, обсуждали участники конференции «Интернет вещей 2017: новые горизонты» , организованной CNews Analytics и CNews Conferences.

Мы прекрасно знаем, что объемы данных и количество подключенных устройств растут практически по экспоненте, понимаем, что являемся свидетелями и участниками очередной технологической революции, в результате которой слова «интернет вещей» станут обыденностью, как слово «компьютер», или вовсе уйдут из лексикона и будут заменены на что-то другое. Но в гонке за завтрашним днем должны не забывать главное – цель.

Для чего мы этим занимаемся и как собираемся применять подключенные устройства? Сегодня многие энтузиасты интернета вещей готовы внедрять его где угодно, мотивируя это соображениями «экономии» или «эффективности», «управляемости». Один из докладчиков конференции рассказал участникам, что ему предлагали поставить сеть датчиков, чтобы выключать освещение и другие электроприборы, когда сотрудники уходят по домам. Но аналогичного эффекта можно добиться, поручив эту задачу уборщице. Этот пример показывает, что на рынке еще нет единого понимания, чего следует ожидать от интернета вещей и что можно ему поручить.

Образование

Но реальные кейсы уже появляются, причем не только в коммерческом секторе, но и в сфере образования. Финансовый университет при Правительстве РФ (Финансовая академия) будет использовать видеоаналитику для мониторинга посещаемости занятий студентами и анализа их внимания. О новом проекте сообщил руководитель департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий университета Владимир Соловьев. В ходе него в одном из корпусов вуза была создана сеть датчиков и видеокамер, предоставляющих данные для аналитики. В первую очередь руководство Финансового университета заинтересовано в мониторинге присутствия студентов на занятиях. Владимир Соловьев сообщил, что это не первая попытка: ранее в вузе внедрялась СКУД, частью которой были датчики на входе в аудиторию, к которым студенты должны были прикладывать свои карточки с RFID-метками, но этот проект сорвался из-за сопротивления студентов. Новая система лишена такого недостатка, так как число слушателей подсчитывается удаленно по данным с видеокамер.

Анализ внимания студентов на занятиях



Источник: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2017

«Интересный аспект проекта – анализ внимания студентов и того, чем они занимаются в аудитории, – рассказал докладчик. – Это стало возможным с помощью средств интеллектуального анализа эмоций. Кроме того, нас интересует управление комфортностью пребывания в университете за счет комплексного управления отоплением, освещением, безопасностью. Сейчас завершается установка датчиков температуры, освещенности и качества воздуха». Запуск пилота и начало сбора данных должны произойти уже в эти дни.

Что еще нового предлагает интернет вещей? Можно ли посмотреть сейчас, как он выглядит? Несмотря на отсутствие цельной, законченной системы, вокруг нас уже очень много элементов цифровой трансформации, и много компаний, видов бизнеса с ними связано. Вице-президент ABPMP Russia Андрей Коптелов собрал целую коллекцию примеров использования интернета вещей в России: «Процесс цифровой трансформации экономики начался, и компании первого эшелона сейчас очень активно растут, увеличивая обороты в несколько раз за год. Мы эти примеры собираем и используем для обучения слушателей университета «Синергия». Уже на существующих примерах мы видим, что нужно корректировать в развитии интернета вещей. В частности, нет виртуальных образов (описания параметров) реальных вещей, вещи пассивны (обладают слабой самостоятельной физической активностью), они плохо видят и понимают друг друга, энергозависимы. И, наконец, даже две вещи не знают, как и для чего нужно взаимодействовать друг с другом. Сложные самоорганизующиеся конфигурации вещей, состоящие из многих элементов – это еще пока фантастика».

Стартапы

Со всех сторон слышны разговоры о перспективах, которые мир получит с полноценным внедрением интернета вещей и промышленного интернета вещей. Аналитики оценивают рынки, подсчитывают будущие прибыли. На этом фоне не все могут расслышать голоса специалистов по безопасности, которые предупреждают о приближающихся киберугрозах, связанных с легкостью проникновения хакеров в инфраструктуру ИВ. По оценкам аналитиков, которые привел Сергей Воинов, руководитель направления интернета вещей ИТ-кластера фонда «Сколково», более 80% новых устройств для ИВ будут уязвимы с точки зрения безопасности.

















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Сергей Воинов, фонд «Сколково»: 90–95% ИВ-продуктов решают проблему снижения затрат потребителей, но только 5–10% – получения выручки

Оценивая состояние зарождающегося ИВ в России, Сергей Воинов отметил, что 90–95% ИВ-продуктов решают проблему снижения затрат потребителей, но только 5–10% – получения выручки. Более 70% российских идей в ИВ связаны с «умными счетчиками» воды, электричества и газа, и поэтому не имеют новизны и перспектив на рынке. «В портфеле «Сколково» есть разработки примерно сотни молодых компаний, которые занимаются интернетом вещей, – рассказал спикер. – Но далеко не все из них уже перешли к созданию продукта, половина еще занимается разработкой. «Сколково» поддерживает стартапы, работающие на разных направлениях ИВ: от индустриальных решений, систем для умных домов и умных городов, автомобилей, и до телемедицины».

Зарубежный опыт

Эта конференция CNews получилась международной благодаря участию докладчиков из Германии и Израиля. От Израиля был глава управления кибербезопасности министерства защиты окружающей среды Яков Долмацкий. Как специалист по ИБ, он остановился на угрозах для интернета вещей и с его стороны для людей, которые большинство из нас до сих пор не осознает: «Есть много не решенных до конца проблем. Первая из них – юридическая ответственность людей за действия подключенных устройств. Если беспилотный автомобиль устроит аварию, кто будет отвечать – владелец или арендатор-пассажир? Вторая проблема – вмешательство в личную жизнь. Если хакер подключится к камере и микрофону умного телевизора, он получит доступ ко всем семейным тайнам его хозяев. Есть несколько секторов использования ИВ – потребительский, муниципальный, промышленный и военный – и в каждом секторе необходим свой подход к решению вопросов информационной безопасности, основанный на управлении рисками».

Германию представляла Елена Матекина, руководитель отдела Центральной и Восточной Европы и России NRW.Invest из Дюссельдорфа, рассказала об инвестиционных перспективах и лучших практиках интернета вещей в земле Северный Рейн-Вестфалия. «Наш регион – один из самых промышленно развитых, он дает 27,6% валового внутреннего продукта ФРГ. И это топ-регион в области дигитализации, – сообщила она. – Северный Рейн-Вестфалия сегодня формирует промышленность 4.0, которая характеризуется нацеленностью на умное производство, киберфизические производственные системы, и является основой для промышленного интернета вещей. В Германии уделяется огромное внимание развитию промышленности 4.0. Согласно одному прогнозу только в следующем году расходы предприятий на ИКТ для промышленности 4.0 составят более €650 миллиардов, что на 54 % больше, чем в 2014 г. Из них €347 миллиона будут направлены на сервисные услуги в области IT, €125 миллионов – на сетевые сервисы и €105 миллионов на инфраструктуру в сфере ИКТ, а еще 80 миллионов – на программное обеспечение в сфере промышленности 4.0».

Что движет цифровизацией экономики



Источник: NRW.Invest,2017



В крупных западных компаниях промышленный интернет вещей уже активно используется. В частности, General Electric создала собственную платформу Predix, которая используется для сбора и анализа данных от всего подключенного индустриального оборудования, а также взаимодействия между машинами и человеком. Часть ее представляет собой облачную надстройку, в которой производятся разработка, развертывание и коммерциализация приложений промышленного интернета вещей.

Опытом работы с этой системой поделился технический директор TaskData Владислав Каменский: «Рассматривая систему изнутри, мы увидели, что GE хочет контролировать полный производственный цикл данных, полученных от объектов, которые создала эта же компания: нефтяные скважины, авиационные двигатели, автомобили и все остальное. И они же пишут клиентские приложения, с помощью которых можно будет работать с этими данными. Это очень масштабная и дерзкая цель. Мы видим, что корпорации-гиганты очень серьезно нацелились на создание интернета вещей и активно в него инвестируют».

Сумма технологий

Одно из требований к интернету вещей – отказоустойчивость. При выходе из строя части устройств данные должны передаваться. Эту задачу можно решить несколькими способами, один из которых – развертывание Mesh-сетей. Такая сеть стала одной из компонент собственной разработки компании «Астрософт» – это встраиваемая операционная система реального времени (ОСРВ) для мультиагентных когерентных систем, ИТ-оборудования и интернета вещей «Макс». «Наша система интересна тем, что к стандартной функциональности ОСРВ мы добавили механизмы организации взаимодействия множества устройств, что делает ее удобной для использования в рамках интернета вещей, – рассказал заместитель директора департамента по продвижению системного ПО «Астрософт» Павел Локтев. – ОСРВ позволяет ускорить производство ПО и разработку устройств, поскольку в систему заложены богатые функциональные возможности».

Mesh и централизованные сети



Источник: Астрософт, 2017

«Интернет вещей – это подрывная технология, изменяющая государственный сектор» – такой позиции придерживается председатель правления Центра компетенции по электронному правительству Владимир Дрожжинов. «В России 80% ВВП дает госсектор, а в такой стране, как США, показатель 80% у коммерческого сектора. Поэтому цифровизация экономики – задача государства. Коммерческий сектор для этого слишком слаб, – убежден он. – Обычно при внедрении инноваций накапливаются постепенные изменения, которые после преодоления определенного порога уничтожают старую модель бизнеса и устанавливают новую. Одной из таких инновационных технологий является интернет вещей. Поэтому я и говорю, что это – «подрывная» технология».

Презентации участников конференции