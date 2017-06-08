Прогнозное обслуживание: дополнительные годы жизни оборудования и эффективная экономия

Техническое обслуживание и ремонт — серьезная статья затрат практически на любом промышленном предприятии. К примеру, российские энергокомпании, по данным исследования РБК.research, в среднем тратят на ТОиР около 7-8% своей совокупной выручки. При этом средний возраст оборудования электростанций России на конец 2011 г. составлял 33,4 года. Подобная ситуация наблюдается и в других промышленных отраслях, где неисправности и простой оборудования чреваты многомиллионными убытками. Эффективным решением данной проблемы является комплексная автоматизация ТОиР, позволяющая значительно продлить ресурс оборудования, обеспечить бесперебойный производственный процесс и снизить затраты на ремонт на 30%.

По оценкам экспертов RedSys, лишь каждое четвертое крупное отечественное предприятие имеет автоматизированную систему управления ТОиР. В России энергетические компании традиционно являются лидерами автоматизации ТОиР. «К сожалению, российские промышленные предприятия по темпам автоматизации ТОиР все еще уступают американским или европейским. Зачастую отечественные компании не в полной мере осознают преимущества внедрения подобных систем, которые позволяют с первого же года после внедрения существенно снизить расходы, оптимизировать закупки и снизить количество внеплановых остановок оборудования, — комментирует Артем Мясников, директор центра отраслевых и бизнес-решений RedSys. — Зачастую встречаются две диаметрально противоположные ситуации, в первом случае предприятие прибыльное, дела идут хорошо и экономии на ремонтах и обслуживании не придается первостепенной важности. Во втором случае, наоборот, дела идут неважно, денег нет, и руководству просто не до ИТ-проектов. И между этими крайностями есть золотая середина, которая и созревает до проактивного управления техобслуживанием и ремонтами».

Экономия с первой закупки

Еще одним барьером для внедрения систем управления ТОиР представители RedSys считают незаслуженно низкий приоритет автоматизации инженерных служб по сравнению с подразделениями бухгалтерского, финансового и кадрового обеспечения. Проекты автоматизации на крупных предприятиях могут занимать длительные промежутки времени, и зачастую главные инженеры дожидаются автоматизации управления ТОиР годами. «Решения, которые мы предлагаем, могут внедряться параллельно, в виде отдельного модуля. Главный инженер уже через год получает полный инструментарий для эффективного управления обслуживанием и ремонтами оборудования, при этом сроки окупаемости такой системы составляют от 6 до 18 месяцев», — добавил Николай Кузнецов, заместитель директора центра отраслевых и бизнес-решений RedSys.



Проект внедрения системы управления ТОиР может полностью оправдать себя с первой закупки оборудования. К примеру, на одном из заводов, где специалисты RedSys внедрили систему управления ТОиР, построили график отказов и аварий по годам. На графике было наглядно показано, какое оборудование чаще ломается, «съедает» ресурсы предприятия и что именно лучше перестать закупать.



Автоматизация системы управления ТОиР приносит множество незамедлительных и долгосрочных эффектов, повышающих рентабельность предприятия. По данным международного консалтингового агентства A.T. Kearney, автоматизированные системы управления ТОиР позволяют промышленным предприятиям сократить затраты на обслуживание оборудования на 30%, складские запасы — на 21%, срочные закупки ТМЦ — на 29%. Предприятия, успешно внедрившие такие системы, на 29% повышают производительность работ по ТОиР, снижают количество аварийных работ на 31% и на 29% меньше времени тратят на ожидание материалов для проведения работ. Стоит упомянуть о повышении эффективности труда — количество сверхурочных работ снижается на 22%.

Высший пилотаж техобслуживания

Чтобы ускорить и приумножить эффект от системы управления ТОиР эксперты RedSys рекомендуют также внедрить систему управления надежностью. Собственная разработка бизнес-ИТ-интегратора RedSys, на протяжении 10 лет интенсивно занимающегося системами управления активами, позволит предприятию перейти на прогнозное обслуживание. «Управление надежностью — это коробочное решение по автоматизации, своего рода надстройка над EAM-системами, благодаря которой предприятие сможет динамически отслеживать текущее состояние оборудования, прогнозировать его функциональность в будущем, оценивать риски отказа оборудования и принимать обоснованные решения, подкрепленные точными данными», — поясняет Артем Мясников.

Существует несколько способов техобслуживания оборудования, характеризующихся различной степенью сложности и эффективности. Обслуживание по событию применяется к относительно простому оборудованию, отказ которого не повлечет серьезных последствий. Система планово-предупредительных ремонтов (ППР) призвана упредить преждевременный износ и поддерживать в работоспособном состоянии промышленное оборудование, для которого существуют утвержденные регламенты. Будучи наиболее дорогостоящим способом обслуживания, ППР не всегда является оправданной мерой — фактическое состояние оборудования может и не требовать дорогостоящего ремонта «по календарю».

Кроме того, существует метод обслуживания по состоянию, когда ремонтные службы отталкиваются от показателей измерительных приборов или, что нередко бывает у специалистов с большим стажем, исходя из собственного опыта. Однако наиболее эффективным для высокотехнологичного и критически важного для производства оборудования считается прогнозное обслуживание, которое позволяет увидеть полную картину и проводить ремонт в правильное время, без лишних простоев и затрат.



Артем Мясников, директор центра отраслевых и бизнес-решений RedSys: «Прогнозное обслуживание — это высший пилотаж, подход, к которому надо стремиться, чтобы продлить жизнь дорогостоящего оборудования на многие годы и при этом оптимизировать затраты на ремонт. Наша система управления надежностью способна интегрироваться со всеми распространенными системами управления активами предприятия, а ее стоимость в разы ниже зарубежных аналогов».

Возраст работе не помеха

В отличие от распространенной за рубежом методики прогнозов, построенной в основном на временной шкале, система управления надежностью от RedSys использует математическую модель, созданную на десятках различных измерений, по которым формируется вектор состояния оборудования и с высокой точностью определяется вероятность поломки. Такие данные позволяют эффективно управлять ТОиР и планировать работы оптимальным образом. «Возраст оборудования — не самый точный показатель его состояния и фактор вероятности поломки. К примеру, существует явление известное, как «детская смертность» оборудования, когда наибольшее количество поломок случается в первый год его жизни, — объясняет эксперт. — Для нашей собственной системы управления надежностью мы используем массу сведений из учебников и справочников, открытые данные, а также всю статистику поломок и аварий, которая накапливается после внедрения этой системы».

Импортозамещающие технологии

Ввиду актуальности темы импортозамещения в сфере программного обеспечения и повышения стоимости импортных продуктов назревает вопрос о возможностях автоматизации ТОиР средствами отечественной разработки. Наряду с широко распространенной системой управления активами IBM Maximo эксперты RedSys готовы предложить внедрение достойной альтернативы — отечественной платформы IDSx360. Российская платформа не уступает западным в плане гибкости и надежности, позволяет легко интегрировать дополнительные модули, адаптирована к различным отраслям и соответствует требованиям российского законодательства в вопросах защиты данных.

Внедрение российской системы управления активами вкупе с решением RedSys по управлению надежностью формирует полностью отечественную платформу для комплексной автоматизации управления ТОиР, не зависящую от валютного курса и требований иностранных лицензиаров.

Решение по комплексной автоматизации позволит предприятию синхронизировать производственный план, план закупок и график ТОиР. К такому балансу следует стремиться промышленным предприятиям, желающим повысить производительность, продлить ресурс основных фондов и выйти на новый виток развития.



