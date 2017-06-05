СЭД стал тесен: на российский рынок выходит новое решение «Корпоративный портал»

Сейчас большинству заказчиков уже недостаточно стандартных возможностей СЭД, им необходимы комплексные и функциональные решения. Все чаще специалисты ЭОС сталкиваются с потребностью в реализации функций корпоративного портала. В силу этого один из флагманских продуктов ЭОС, EOS for SharePoint, в начале 2017 г. получил новый модуль – «Корпоративный портал». Наряду с модулями «Документооборот», «Файловый архив» и «Управление совещаниями» портальное решение ЭОС может работать и как самостоятельное, и в качестве интегрированной системы. О создании «Корпоративного портала», его особенностях и перспективах рассказывает заместитель генерального директора ЭОС Евгений Червяков.

CNews: Расскажите, пожалуйста, что именно подтолкнуло ЭОС к разработке нового продукта?

Евгений Червяков: Первое, что хочется отметить – это стремление вывести оптимальный коробочный продукт для решения простых каждодневных задач внутри компании. Работая с компаниями над системами документооборота, мы нередко слышим пожелания по организации корпоративных порталов (в данном случае мы будем применять этот термин к информационному пространству, объединяющему знания, опыт, коммуникации между подразделениями компании, руководителями и сотрудниками). СЭД, по определению, таким пространством не является. В качестве такого пространства может выступать сама платформа MS SharePoint, основообразующая для линейки EOS for SharePoint, но в ней недостаточно технических средств, она дает лишь базовый функционал. Платформу необходимо дорабатывать для каждого конкретного заказчика, достраивая в ней необходимые отечественному потребителю блоки (например, «Сотрудники», «Компании», «Банки идей», «Ленты новостей», «Графики мероприятий», «Заявки», «Проекты компании» и так далее). То есть требования отечественных заказчиков в части корпоративных порталов существенно шире, чем может обеспечить MS SharePoint. Мы регулярно настраиваем эту платформу для различных клиентов и знаем, чего именно в ней не хватает.

Второе – стремление представить рынку современное портальное решение с оптимальным дизайном и юзабилити. Корпоративный портал должен быть красиво оформлен, интуитивно понятен, иметь богатый и простой в использовании инструментарий. Платформа MS SharePoint предлагает базовые возможности (и в части дизайна, и в части функционала), поэтому ее можно и нужно дорабатывать – что мы и сделали силами нашей проектной команды.

В итоге мы решили выпустить коробочный продукт, в котором можно было бы с легкостью, в соответствии с современными тенденциями, настраивать различные модули, работать с контентом, визуализировать информацию в простом и понятном виде. Наша идея – предложить решение с набором тем оформления, готовыми шаблонами, настроить которое ИТ-специалист заказчика сможет самостоятельно.

Немаловажно, что мы расширили возможности платформы, добавив много нового на базовом уровне. При этом сохранили возможность использовать стандартный функционал MS SharePoint и комбинировать его с нашим «Корпоративным порталом». В результате функции платформы и нашего решения работают как единое целое.

CNews: Почему именно сейчас идея такого решения получила воплощение? Повысился спрос?

Евгений Червяков: С точки зрения спроса – потребность в корпоративных порталах со стороны рынка была всегда, она устойчивая и, конечно, мы руководствовались и этим фактом в том числе. К настоящему моменту у нас накоплен большой опыт, который позволяет нам выпускать решения на платформе MS SharePoint. Сыграло свою роль и то, что в начале 2017 года перед ЭОС открылась возможность не просто разработать «коробку», а сделать это совместно с одним из наших давних клиентов из коммерческого сектора. На наш взгляд, это максимально эффективно: у нас есть реальная площадка, мы внедряем и настраиваем продукт для реального заказчика, с учетом его потребностей, уже «на старте» существования нового продукта приобретая ценный практический опыт его использования.

Заместитель генерального директора ЭОС Евгений Червяков: Появлению «Корпоративного портала» способствовал возрастающий интерес рынка к средствам внутрикорпоративных коммуникаций

CNews: Перечислите, пожалуйста, основные функции «Корпоративного портала».

Евгений Червяков: В линейке EOS for SharePoint «Корпоративный портал» будет «отвечать» за развертывание единого рабочего пространства, поддержание эффективных коммуникаций, обсуждение идей, быстрый и удобный поиск контента, в том числе новостей и объявлений, проведение опросов и поддержку обратной связи. Как и в любой соцсети, здесь есть возможность ставить отметки «нравится» и «не нравится». На «Корпоративном портале» можно будет посмотреть профиль каждого сотрудника и сайты всех подразделений, схему структуры компании и даже – поэтажный план здания, в котором компания работает! На «Корпоративном портале» будет реализован ряд сервисов, например, «Заявки офис-менеджера», «Заявки ИТ», «Заявки отдела кадров» и «Заявки в бухгалтерию».

CNews: Каким компаниям, прежде всего, будет интересен «Корпоративный портал»?

Евгений Червяков: Любым, так как, по сути своей, данный продукт призван решать внутренние проблемы, в той или иной степени присущие любой организации: информирование сотрудников, коммуникации, сервисы, общение, совместная работа и многое другое. Модуль может использоваться как единое решение с другими модулями EOS for SharePoint и как отдельная система. С точки зрения маркетинга – в любом случае мы рассказываем потенциальным клиентам обо всех модулях, и в первую очередь, про портал, так как он сильно востребован. А если будет интерес к более детальному изучению возможностей портала, мы всегда сможем приехать и показать вживую, а также дать демо-версию. Внедрять и поддерживать «EOS for SharePoint. Корпоративный портал» у заказчиков смогут и наши партнеры, но, конечно, им для этого нужно пройти обучение.

CNews: Каким образом будут осуществляться продажи «Корпоративного портала»?

Евгений Червяков: Стоит отметить, что большинство портальных решений лицензируются пакетами по причине того, что порталом могут пользоваться практически все сотрудники организации. На данный момент механизм находится в проработке. Предварительно можно сказать, что планируется градация по числу мест: например, до 50, до 1 тысячи, свыше 1 тысячи, и свыше 2 тысяч. Сама стоимость лицензии будет ниже по сравнению со стоимостью документооборота. Другие модули EOS for SharePoint, кстати, имеют пользовательские лицензии. Если заказчик будет приобретать EOS for SharePoint как единое решение, то его стоимость сложится из суммы стоимости модулей.

