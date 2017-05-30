Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения

Уровень проникновения услуг платного ТВ в России еще не достиг мирового – в развитых странах он приближается к 100%. А значит, рынку есть куда расти в ближайшие годы. И этот рост в многом будет обеспечен за счет сегмента IPTV. Недавно на нем появился новый игрок – компания ТТК объявила о запуске услуги интерактивного телевидения.

По данным iKS-Consulting, по итогам 2016 г. число пользователей услуг платного ТВ в России увеличилось на 4,9% и достигло 41,2 млн домохозяйств. Таким образом, уровень проникновения платного ТВ в среднем по России достиг 72,8% от общей численности домохозяйств. При этом он сильно разнится от региона к региону. Так, в Центральном федеральном округе этот показатель составляет 84%, а в Дальневосточном – 55%.

Объем рынка услуг платного ТВ по итогам 2016 г. аналитики iKS-Consulting оценивают в ₽73,2 млрд, что на 8,7% больше показателя прошлого года. Показатель ARPU увеличился на 3,4% до значения ₽152. Наибольшие темпы роста числа абонентов – 21% – продемонстрировал сегмент цифрового ТВ. На 4,1% по сравнению с 2015 г. увеличилось число пользователей спутникового ТВ. В сегменте кабельного ТВ в большинстве случаев наблюдается переход от аналоговой к цифровой услуге, при этом рост числа абонентов практически прекратился (1,2%).

Эксперты «ТМТ Консалтинг» говорят о том, что 70% новых подключений в 2016 г. (более 1 млн абонентов) пришлось на технологию IPTV. Объем рынка платного ТВ они оценивают в ₽73,7 млрд (рост 9,6%). По их мнению, рост рынка обусловлен повышением тарифов, а также интересом пользователей к дополнительным услугам цифрового телевидения – видео-по-запросу, мультискрин, интерактивные сервисы, подключение дополнительных пакетов телеканалов.

Крупнейшими игроками рынка платного ТВ являются «Триколор» (спутниковое ТВ) и Ростелеком (IPTV, кабельное ТВ). Также в пятерку крупнейших компаний входят «Орион-Экспресс» (спутниковое ТВ), «ЭР-Телеком» (IPTV, кабельное ТВ) и МТС (IPTV, кабельное ТВ).

По данным TelecomDaily, на долю спутникового ТВ приходится 39% оказываемых услуг, 46% формирует кабельное ТВ и 15% – IPTV. По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, развитие интерактивного ТВ в регионах тормозится отсутствием строительства новых сетей большинством игроков, кроме Ростелекома, который обеспечил за 2016 г. чуть менее 50% всех подключений.

Цифровое будущее

На сегодняшний день уровень проникновения услуг платного ТВ в России все еще ниже, чем в развитых странах, где он составляет около 100%. Таким образом, этот рынок имеет неплохой потенциал для дальнейшего роста. И сегмент IPTV будет играть в этом далеко не последнюю роль. При этом кроме уже работающих на этом рынке операторов Ростелеком, «Билайн», МТС, «Мегафон», в сфере предоставления услуг IPTV пока еще есть место и для новых игроков.





1 | 2 | 3 Иван Ким, советник президента ТТК, Роман Кравцов, Президент ТТК, Алексей Назаров, советник президента ТТК по развитию бизнеса на массовом рынке (слева направо)

Так, 31 марта 2017 г. о запуске услуги интерактивного телевидения объявил оператор связи ТТК. Компания предоставляет услуги ШПД в более чем 250 городах России и услуги кабельного ТВ в более чем 100 городах. Теперь абоненты оператора получили возможность подключить интерактивное телевидение и смотреть телеканалы в высоком качестве. При этом они могут смотреть и ставить на паузу как прямой эфир, так и передачи, которые были в нем 3 дня назад. Также абонентам доступна интерактивная телепрограмма (EPG) всех каналов с описанием.

Каналы в телепрограмме объединены в группы – спортивные, музыкальные, новостные, детские и т.д. ТТК провел опрос среди своих абонентов и выяснил, что 51% из них предпочитает смотреть по телевизору сериалы и кино, 24% – познавательные программы и 10% – спортивные трансляции. Эти данные компания учитывает при формировании пакетов каналов.

На сегодняшний день основных пакетов три. В пакет «Социальный» кроме основного мультиплекса входят новостные, познавательные, развлекательные, музыкальные каналы – всего 59. Существенно больше возможностей предоставляет абонентам пакет «Базовый» (90 каналов) и «Расширенный» (101 канал). Как рассказали в компании, наиболее популярны у абонентов каналы ТНТ, «1 канал», СТС, «Мульт», «РенТВ», «Карусель», «Россия 1», НТВ, «Пятница», ТВ3.

Кроме того, ТТК предлагает тематические пакеты каналов. Это «Спорт», «Детский», «Для взрослых», а также телевизионный пакет премиального фильмового контента AmediaPremiumHD, в который входит два канала. Подключив пакет, можно сразу после премьеры смотреть лучшие фильмы и сериалы от HBO, Showtime, Sony, Fox, BBCи др.

Планы на будущее

Сегодня интерактивное ТВ от ТТК доступно в 32 городах России. В планах компании до конца 2017 г. расширение зоны покрытия еще на 25 городов и подключение не менее 50 тыс. абонентов. По словам Романа Кравцова, президента ТТК, компания ориентируется не только на собственных ШПД-клиентов, в будущем она предложит услугу интерактивного ТВ и абонентам других операторов связи.

Будет расширяться и список услуг. В текущем году нему добавится SVOD – предоставление контента по подписке, TVOD – видеопрокат на 48 часов, OTT – возможность смотреть ТВ на различных устройствах клиентам любых операторов и «Мультискрин» – объединение устройств в группу для совместного просмотра.