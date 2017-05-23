Режем косты на рабочих местах: как WaaS поможет сэкономить на закупках оборудования

Доллар все еще дорогой, и аппаратное обеспечение не дешевеет. При этом многие компании больше не могут оттягивать сроки замены ИТ-оборудования. Сэкономить на капитальных затратах им поможет развивающаяся услуга аренды рабочих мест, о которой рассказывает Татьяна Ковальчук, руководитель направления по инфраструктуре рабочих мест компании ICL Services.

CNews: Что такое услуга аренды рабочих мест и как она работает?

Татьяна Ковальчук: Услуга аренды рабочих мест, или WaaS – workplace-as-a-service – это будущее рынка ИТ-услуг в мировом масштабе. Концепция подразумевает собой аренду полностью обслуживаемой серверной и клиентской ИТ-инфраструктуры у сервис-провайдера, то есть это следующий шаг в ряду концепций «as-a-service», таких, как IaaS – «инфраструктура как услуга», PaaS – «платформа как услуга», SaaS – «ПО как услуга».

Ключевые слова здесь – «полностью обслуживаемой». Заказчик покупает не инфраструктурные мощности, потому что в модели IaaS поддержка сервера, виртуальной машины, настольного компьютера и вообще всего, что «внутри» арендуемой единицы, ложится на плечи покупателя, и не отдельные обслуживаемые приложения, как это делается в концепции SaaS, например, Microsoft Office 365.

В WaaS заказчик получает все составляющие ИТ-инфраструктуры, необходимые для функционирования офисного рабочего места, плюс профессиональные сервисы по поддержке этих рабочих мест и всей необходимой инфраструктуры, тем самым полностью снимая с себя заботу и ответственность за функционирование рабочих мест пользователей.

CNews: Какие ключевые преимущества имеет WaaS по сравнению с приобретением рабочих мест?

Татьяна Ковальчук: Одно из ключевых преимуществ подхода WaaS заключается в том, что в его рамках могут предлагаться различные сервисы, продукты и опции, но конечная цель одна – заказчик получает рабочее место «под ключ» и все, что относится к ИТ-обеспечению этого рабочего места поддерживается целиком и полностью поставщиком услуг, с соблюдением соглашений об уровне сервиса, прописанных в контракте между поставщиком и заказчиком.

Другое важное преимущество – это минимизация капитальных затрат, предсказуемость операционных финансовых затрат и гибкая масштабируемость бизнеса, которая обеспечивается схемой подписки на услуги. Необходимо открыть или закрыть новый офис? То, что может превратиться в огромную проблему с точки зрения логистики, ИТ и организации вообще, легко адресуется в случае подхода WaaS, а особенно того WaaS, который активно использует облачные сервисы в качестве площадки для инфраструктуры.

При таком подходе нет нужды закупать лицензии и аппаратное обеспечение для клиентской ОС, корпоративной почты, системы обмена мгновенными сообщениями или площадки для совместной работы «на всякий случай» в годовой перспективе. Появилась потребность – выделяется необходимое число лицензий, клиентские ПК предоставляются в аренду в нужном количестве со всеми необходимыми подписками на сервисы и лицензии. То же самое и с закрытием: закрыли офис – тут же перестали платить за лицензии и сервисы, ранее предоставляемые для данного подразделения.

CNews: По каким критериям и как оценивается эффективность использования WaaS?

Татьяна Ковальчук: Одним из основных критериев успешности WaaS, на мой взгляд, является сокращение времени простоя бизнес-пользователей, связанного с обслуживанием их ПК. Наша практика показывает, что в отдельных случаях эта экономия, выраженная только лишь в затратах на ФОТ без учета последствий для бизнеса, может достигать 1 млн руб в год для компании с численностью всего 150 сотрудников. Этот показатель достигается благодаря использованию лучших практик и процессов, внедренных поставщиком услуг, надежной отказоустойчивой инфраструктуре, а также соглашению об уровне сервиса. Безусловно, наличие централизованного подхода по управлению ИТ, который реализуется в WaaS, снижает потребность в системных администраторах на местах в филиальной сети или представительствах компаний в регионах.

Татьяна Ковальчук: Услуга аренды рабочих мест, или WaaS – workplace-as-a-service – это будущее рынка ИТ-услуг в мировом масштабе

Также интересным показателем может быть скорость открытия нового офиса с точки зрения подготовки ИТ-инфраструктуры. Если при традиционном подходе приходится оперировать неделями или месяцами, даже без учета финансовой стороны вопроса, то предоставление нового рабочего места включая развертывание и настройку клиентской операционной системы, подключение всех необходимых сервисов и доставку приложений, может составлять около нескольких часов при использовании подхода WaaS.

Ну и, конечно, не стоит забывать об экономической стороне вопроса: для небольшой компании капитальные затраты для открытия современного с точки зрения ИТ офиса могут стать просто неподъемными, и это при том, что наличие современных безопасных ИТ-решений напрямую влияет на эффективность ведения бизнеса. Предоставив такое рабочее место пользователям небольшой компании, бизнес обеспечивает себе конкурентное преимущество.

Простой пример: для небольшой компании со 150 пользователями капитальные затраты на ИТ могут составлять 10–12 млн. рублей. Даже имея эти деньги, что называется, на руках, и вложив их в ИТ, бизнес лишает себя капитала для роста. И эта ситуация повторится снова – тогда, когда парк ПК устареет и не сможет обеспечивать требуемую функциональность новых версий бизнес-приложений. При использовании WaaS, капитальные затраты снижаются до 200–300 тыс. руб. для такой компании, и становятся единоразовыми – все последующие изменения, такие, как замена ПК по истечении определенного срока, сопутствующая этому процессу миграция данных и приложений, предельно стандартизированы, удешевлены и ложатся на плечи поставщика услуг.

CNews: Какое решение предлагаете вы? В чем оно заключается и какие преимущества имеет?

Татьяна Ковальчук: Наше решение ICL Workspace – это максимально полное предложение Workplace-as-a-Service. В то же самое время, оно гибко адаптируется под требования конкретного заказчика, который получает только то, что ему действительно необходимо, т.к. все компоненты нашего решения – оборудование, лицензии, поддержка – собираются подобно пазлу.

ICL Workspace реализует концепцию мобильного рабочего места, доступного в любое время, в любом месте и с любого устройства – корпоративного или личного, ПК или ноутбука, планшета или телефона. Опыт работы конечного пользователя при этом прост и понятен: доступны все основные корпоративные сервисы, каналы коммуникаций и инструменты поддержки. Ядром нашего предложения являются Windows 10 и облачные сервисы Microsoft Office 365, Enterprise Mobility + Security. С архитектурной точки зрения рабочее место пользователя ICL Workspace может быть реализовано как в полностью облачной реализации, так и в гибридном варианте, с размещением определенных компонентов в инфраструктуре заказчика, облаке ICL Cloud или любом публичном облаке.

В состав нашего предложения входят услуги профессионального мультиязычного ServiceDesk 24x7; услуги по поддержке и ремонту оборудования, оказываемые как удаленно, так и непосредственно на объектах заказчика; лизинг клиентского оборудования по очень привлекательным ценам; профессиональные сервисы по поддержке пользователей и компонентов инфраструктуры, таких как облачные и гибридные реализации Microsoft Exchange, Skype for Business, Sharepoint, OneDrive For Business, операционной системы Windows 10, включая концепцию Evergreen – управление обновлениями ОС и совместимостью приложений в полном согласии с циклом выпусков новых релизов ОС от компании Microsoft.

Весь наш многолетний опыт работы с иностранными топ-компаниями нашел свое отражение в ICL Workspace – мы предлагаем основанную на лучших практиках и передовом опыте модель управления образами ОС и их установкой, подготовку и интеграцию клиентских приложений. И обо всем этом заказчику совершенно нет необходимости заботиться – все компоненты работают вместе как единый сервис. При этом предложение построено таким образом, что конечная цена стоимости сервиса в разрезе 5 лет сопоставима с ценой затрат на поддержание такого же парка ИТ самостоятельно, но в нашем случае – с минимальными капитальными затратами, с гораздо более высокой надежностью, достигаемой благодаря встроенной зрелости процессов и соглашениями об уровне сервиса – как для крупных компаний, так и для среднего, малого и даже только открывающегося малого бизнеса. Наш девиз «Включи и работай» абсолютно справедлив для всех.

CNews: Как вы оцениваете интерес российских заказчиков к аренде рабочих мест?

Татьяна Ковальчук: Пока я оцениваю интерес российских компаний как умеренно-осторожный. Однако, подход WaaS, как уже говорилось, способен решать реальные бизнес-задачи, и поэтому я убеждена, что у WaaS есть отличное будущее в России, где организации часто географически сильно распределены, а бизнес обязан быть гибким и конкурентоспособным в условиях постоянно меняющихся реалий.

CNews: В каких случаях выгоднее приобретать рабочие места в собственность, чем арендовать? Возможны ли альтернативные варианты?

Татьяна Ковальчук: Приобретать рабочие места в собственность – это значит брать все сопутствующие риски на себя: логистика, постгарантийное обслуживание, амортизация и т.д. При наличии сервисов по поддержке всех компонентов ИТ-инфраструктуры и внутренних соглашений об уровне сервиса, рабочие места в собственности могут быть выгоднее в течение некоторого периода времени.

Однако ИТ и бизнес давно поняли, что невозможно не обновлять парк ПК раз в несколько лет, не думать о безопасности, не заботиться об отказоустойчивости, не гарантировать решение приоритетных инцидентов в четко оговоренные сроки и при этом оставаться продуктивным. WaaS решает массу проблем очень быстро – чтобы обеспечить подобный уровень, самой организации потребуется инвестировать очень много времени и денег в ИТ персонал, причем не разово, а на постоянной основе.

CNews: Каков ваш прогноз развития услуги на ближайшие годы?

Татьяна Ковальчук: Как уже было озвучено, я предвижу рост востребованности услуг WaaS как поступательный, который достигнет активной фазы через 2-3 года. Могу предположить, что крупные организации с развитыми ИТ-процессами будут идти в авангарде этого движения, т.к. часть компонент ИТ-инфраструктуры в таких компаниях уже передается на аутсорсинг ИТ сервис-провайдерам, которые становятся ответственными за развитие тех самых процессов и внедрение новых технологий, позволяющих компаниям повысить масштабируемость бизнеса, уровень надежности ИТ-услуг и удовлетворенности пользователей.