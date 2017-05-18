Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г.

Ключевые изменения в федеральном законодательстве связаны с усилением политики информационной безопасности страны, в частности, скорректирован перечень сведений, отнесенных к гостайне. На региональном уровне изменения коснулись информации о деятельности регионов, размещаемой в сети интернет.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. N 75-ФЗ «О внесении изменений в статьи 60 и 68 Федерального закона «О связи» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Установлена ответственность операторов связи за несвоевременную или неполную уплату обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания. Во-первых, введены пени за каждый день просрочки исполнения обязанности по своевременной и полной уплате обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания. Пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Взысканные через суд пени направляются на формирование резерва универсального обслуживания. Во-вторых, введена административная ответственность за несвоевременную или неполную уплату оператором сети связи общего пользования обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания. Штраф составляет от p50 тыс. до p100 тыс. Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 59-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе»

Поправки касаются трансграничного перевода денежных средств без открытия банковского счета в случае введения запретов иностранным государством. Предусмотрены меры по устранению негативных последствий, возникающих в случае введения иностранными государствами запрета на деятельность российских платежных систем на их территории. В такой ситуации для защиты интересов операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, прямо или косвенно находящихся под контролем российских юрлиц, ограничивается возможность осуществления платежей в указанные страны через иностранные платежные системы. Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования и применяется к случаям введения до его вступления в силу указанных запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ.

Указ Президента РФ от 17 апреля 2017 г. N 169 «О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203»

Скорректирован перечень сведений, отнесенных к гостайне. К органам, которые вправе распоряжаться указанными сведениями, отнесена Росгвардия. ФСКН России исключена из перечня таких органов. Полномочия Росгвардии касаются, в частности, сведений о проектировании, сооружении, эксплуатации, обеспечении безопасности объектов ядерного комплекса, о физической защите ядерных материалов, изделий на их основе, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, об охране ядерно опасных или радиационно опасных объектов.

Также это сведения об использовании инфраструктуры России в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства; о подготовке и об использовании ресурсов единой сети связи России или ведомственных сетей связи в интересах обеспечения обороны, безопасности государства; по вопросам внешней политики, внешней торговли, научно-технических связей и др. Указ вступает в силу со дня подписания.

Распоряжение Президента РФ от 17 апреля 2017 г. N 128-рп «О внесении изменений в перечень должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 16 апреля 2005 г. N 151-рп»

Скорректирован перечень должностных лиц органов госвласти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к гостайне. Упоминается Директор Росгвардии –главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации. Исключены Директор ФСКН России и Руководитель ФМС России. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2017 г. N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»

Документация по планировке территории должна готовиться в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. В связи с этим установлен состав материалов и результатов инженерных изысканий, размещаемых в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, территориального планирования, госфонде материалов и данных инженерных изысканий. В них размещаются инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.

Госорганы всех уровней, физ- и юрлица, являющиеся заказчиками работ на выполнение инженерных изысканий, в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов и результатов изысканий представляют их копии в соответствующие органы, уполномоченные на ведение информсистем. Материалы представляются на бумажных и электронных носителях.

Графические материалы представляются в форме векторной и (или) растровой модели. Указаны форматы представления информации. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2017 г. N 479 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов»

Из федерального бюджета выделяются субсидии на формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов. Они предоставляются организациям, выполняющим функции оператора Федерального фонда и осуществляющим организационно-техническое обеспечение формирования, ведения фонда и пользования им. Регламентированы условия и порядок выделения средств.

Определен перечень работ по формированию и ведению фонда, затраты на которые возмещаются за счет субсидий. Средства выделяются на основании договора о субсидировании, заключаемого организацией с Росстандартом.

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2017 г. N 478 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов»

Установлен порядок предоставления субсидий на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов. Средства выделяются организациям Росстандарта, выполняющим функции оператора фонда. Они направляются на комплектование фонда соответствующими документами, их централизованный учет (регистрацию), хранение и актуализацию, на предоставление документов по стандартизации и пр. Прописаны условия субсидирования, а также требования к заключению соглашения о выделении средств. Приведена формула для расчета размера субсидии. Установлен порядок отчетности о расходовании средств.

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2017 г. N 476 «О внесении изменения в перечень информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и подведомственных им федеральных органов исполнительной власти, размещаемой в сети интернет»

Установлено, что федеральные органы исполнительной власти ежеквартально размещают в интернете сведения о качестве финансового менеджмента, формируемые федеральными органами исполнительной власти. Сведения формируются по форме и в порядке, которые утверждаются Минфином России для публикации в интернете. В связи с этим дополнен перечень размещаемой в интернете информации о работе исполнительных органов, которыми руководит Правительство РФ, и подведомственных им исполнительных органов. Данное положение вступает в силу через 90 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 737-р

Утверждена стратегия обеспечения единства измерений в России до 2025 г. Среди целей – развитие системы обеспечения единства измерений до уровня стран-лидеров в области промышленного развития, обеспечение ее эффективного функционирования с использованием преимущественно отечественных технологий и приборной базы. К задачам стратегии, в частности, относятся развитие эталонной базы, повышение уровня информатизации и автоматизации функционирования системы, совершенствование федерального государственного метрологического надзора.

К 2025 г. предполагается на 30% понизить среднюю стоимость услуг (испытания, поверка и др.) в области обеспечения единства измерений (с учетом минимального размера оплаты труда и инфляции). Время получения услуги должно сократиться в среднем в 1,7 раза (для промышленных предприятий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – в 2 раза). Количество записей о калибровочных и измерительных возможностях России, зарегистрированных в Международном бюро мер и весов, планируется увеличить с 1680 единиц в 2016 г. до 1730 единиц в 2025 г., отношение объема калибровочных работ к поверочным работам – с 85 до 120%.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Ростовской области от 5 апреля 2017 г. N 250 «О порядке взаимодействия с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при формировании и использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет, содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения»

Министерство транспорта Ростовской области (Минтранс РО) наделяется полномочиями по осуществлению сбора, формированию и представлению Минкомсвязи России информации о состоянии безопасности дорожного движения в регионе. Эта работа осуществляется в рамках формируемой общероссийской системы публичного мониторинга ситуации на дорогах для выявления наиболее опасных участков автодорог и общественного контроля за своевременностью принятия неотложных мер по их обустройству.

Минтрансу РО поручено обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения размещенных на сайте инициатив граждан для обеспечения принятия неотложных мер. Оговариваются сроки реагирования, в том числе размещения информации о принятых мерах.

В частности, на принятие в работу инициатив граждан отводится не более суток (мониторинг поступления информации осуществляется регулярно не реже одного раза в день). В течение пяти дней должна быть размещена информация о принятых мерах. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Республики Коми от 4 апреля 2017 г. N 162-р

Введен в промышленную эксплуатацию на территории Республики Коми интернет-портал «Активный регион Республика Коми» (signal.rkomi.ru). Администрация Главы Республики Коми является органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим организационное и оперативное управление порталом. Также утвержден перечень органов исполнительной власти Республики Коми, ответственных за обработку поступающих сообщений от зарегистрированных пользователей Портала, регламент обработки и публикации информации в разделе «Народный сигнал» Портала. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Приказ Управления ветеринарии Ленинградской области от 17 апреля 2017 г. N 3 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных бюджетных учреждений Ленинградской области, подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области, в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Управления ветеринарии Ленинградской области»

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области, подлежит размещению в интернете на официальном сайте Управления. Срок – не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. До 20 апреля учреждения должны предоставить необходимые сведения (с учетом оговоренных требований к составу) сектору бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета Управления.

Постановление Администрации Псковской области от 14 апреля 2017 г. N 172 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по внедрению автоматизированной системы контроля оплаты проезда в автомобильном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам»

Определен порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по внедрению автоматизированной системы контроля оплаты проезда в автомобильном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в рамках реализации подпрограммы «Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта» Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 гг.». Получателями субсидий являются только государственные предприятия области, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в соответствии с заключенными ими государственными, муниципальными контрактами (договорами). Расчет размера субсидий осуществляется исходя из стоимости поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Предусмотрен порядок осуществления органами государственного финансового контроля обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

В случае выявления факта нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, получатель субсидий обязан возвратить полученные средства субсидий в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об обнаружении такого факта. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2017 г. N 230-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы»

АИС «Портал Мэра и Правительства Москвы» включает в себя ряд сервисов, в том числе, сервисы: предоставление информации о результатах деятельности Мэра и Правительства Москвы и других органов власти; предоставление информации о культурно-просветительских мероприятиях госучреждений культуры; предоставление доступа к госуслугам и сервисам Правительства Москвы; предоставление данных об объектах, расположенных на территории Москвы и т. д.

Предусматривается возможность предоставления с использованием АИС «Портал Мэра и Правительства» услуг организаций, не подведомственных органам исполнительной власти города. Такие услуги предоставляются на основании соглашений, заключаемых меду оператором АИС и организациями.

Поставщиками информации в АИС являются органы исполнительной власти и государственные учреждения Москвы, а также иные организации, обладающие информацией, необходимой для Портала. Портал используется гражданами и организациями, нуждающимися в содержащейся на нем информации.

Указ Губернатора Пермского края от 11 апреля 2017 г. N 53 «О централизации функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае»

В целях повышения эффективности реализации полномочий государственных органов Пермского края в результате использования информационно-коммуникационных технологий, а также расходования средств бюджета Пермского края на проведение мероприятий в сфере региональной информатизации, будет осуществлена поэтапная централизация функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий, с их передачей Министерству информационного развития и связи Пермского края. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 г. N 21-рп «Об утверждении Концепции информатизации Санкт-Петербурга до 2020 г.»

Концепцией информатизации Санкт-Петербурга до 2020 г. определены ключевые отрасли экономики и направления социально-экономического развития (образование, культура, туризм, здравоохранение, соцзащита, ЖКХ, транспорт и т. п.), в которых планируется усовершенствовать применение информационно-коммуникационных технологий. Ожидаемые результаты – повышение качества государственного управления и улучшение качества жизни граждан в целом. В целях продвижения использования информационно-коммуникационных технологий будет вестись широкая просветительская работа. Прописаны механизмы реализации Концепции. Организацию, координацию, мониторинг и создание условий для реализации Концепции осуществляет Комитет по информатизации и связи совместно с другими исполнительными органами и подведомственными организациями в части закрепленных за ними полномочий.

Распоряжение Департамента информатизации Тюменской области от 14 апреля 2017 г. N 04-р «О вводе в эксплуатацию информационной системы Тюменской области «Оборот алкогольной продукции в Тюменской области»

Определены цели, задачи, функции, состав информационной системы Тюменской области «Оборот алкогольной продукции в Тюменской области» и порядок информационного взаимодействия ее участников. Система представляет собой совокупность баз данных информации о выявленных правонарушениях в сфере продажи алкогольной продукции, а также объемов поставок алкогольной продукции, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку указанной информации.

Справочники системы формируются и ведутся Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области. Система предназначена для реализации следующих задач: анализ эффективности деятельности контролирующих органов по противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции на территориях муниципальных образований; оценка динамики реализации легальной алкогольной продукции на территориях муниципальных образований.

Информация, обрабатываемая в системе, является информацией ограниченного доступа. Распространение, предоставление, передача третьим лицам информации из системы допускается в случаях, установленных действующим законодательством, либо с согласия обладателя информации – Уполномоченного органа.

Приказ Комитета по связи и информатизации Ленинградской области от 11 апреля 2017 г. N 10 «Об утверждении Положения о контрактной службе Комитета по связи и информатизации Ленинградской области»

Контрактная служба Комитета по связи и информатизации Ленинградской области создана, как и ранее, без образования в этом органе отдельного структурного подразделения. Соответствующие функции будут исполняться наделенными необходимыми полномочиями сотрудниками комитета. В целом прежним остался и перечень поставленных перед контрактной службой задач. Одна из основных – обеспечение заключения контрактов на наиболее выгодных условиях. Определены функции и полномочия контрактной службы на всех стадиях закупки – от планирования до представления итоговой отчетности, а также требования, предъявляемые к работникам контрактной службы, и меры ответственности за их нарушение. Прежнее положение о контрактной службе Комитета объявляется утратившим силу.

Закон Республики Хакасия от 10 апреля 2017 г. N 18-ЗРХ «О признании утратившими силу законодательных актов Республики Хакасия в сфере организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Республике Хакасия»

С 1 января 2017 г. в Федеральном законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг признается утратившей силу глава об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт. Соответственно признан утратившим силу Закон Республики Хакасия «Об универсальной электронной карте». Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Закон Волгоградской области от 6 апреля 2017 г. N 29-ОД «О признании утратившим силу Закона Волгоградской области от 08 октября 2013 г, N 120-ОД «О порядке замены универсальных электронных карт в случае подключения новых региональных или муниципальных электронных приложений»

Закон подготовлен с целью реализации норм Федерального закона от 28 декабря 2016 г. N 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившего в силу 1 января 2017 г. Согласно указанному Федеральному закону признается утратившей силу глава об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт. Учитывая изменения, внесенные Федеральным законом, Закон Волгоградской области от 8 октября 2013 г. N 120-ОД «О порядке замены универсальных электронных карт в случае подключения новых региональных или муниципальных электронных приложений» приведен в соответствие с федеральным законодательством путем признания его утратившим силу. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 6 апреля 2017 г. N 72 «О порядке расходования средств областного бюджета на проведение мероприятия по популяризации и освещению государственной программы развития сельского хозяйства в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, подготовке и размещению тематических и аналитических теле- и радиопередач (с участием представителей государственной и муниципальной власти, финансовых структур, бизнеса)»

Выделяемые средства областного бюджета направляются на проведение мероприятий по подготовке и размещению информации о реализации государственной программы развития сельского хозяйства в СМИ, в том числе на центральных и местных телеканалах, в печатных изданиях, в сети интернет; проведение мероприятия по демонстрации достижений в растениеводстве, животноводстве, пищевой перерабатывающей промышленности, работы сельскохозяйственной техники, племенных сельскохозяйственных животных, птицы, освещения ветеринарной, мелиоративной, научно-образовательной деятельности и иных направлений в агропромышленном комплексе Калининградской области; изготовлению полиграфических, рекламно-информационных и презентационных материалов с целью распространения на тематических мероприятиях с участием представителей государственной и муниципальной власти, финансовых структур, бизнеса. Ответственным за размещение и осуществление закупки является отдел регулирования агропродовольственного рынка и маркетинга Министерства сельского хозяйства Калининградской области. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Постановление Правительства Пензенской области от 20 апреля 2017 г. N 192-пп «Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных Пензенской области»

Постановление определяет перечень актуальных угроз безопасности персональных данных при обработке персональных данных в информационных системах, эксплуатируемых органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, а также подведомственными им организациями.

Постановление Правительства Москвы от 11 апреля 2017 г. N 194-ПП «О единой информационной системе «Мосгорзаказ»

Единая информационная система «Мосгорзаказ» (ЕИС «Мосгорзаказ») представляет собой АИС, содержащую информацию и программно-технические средства для автоматизации деятельности по учету, контролю и мониторингу строительства объектов капстроительства, осуществляемого за счет средств городского бюджета. С помощью ЕИС «Мосгорзаказ» осуществляется формирование единой базы данных по объектам капстроительства, включенным в адресную инвестиционную программу города (далее - АИП); формирование производственных и комплексных графиков работ по объектам АИП; учет планируемых и выполненных работ; мониторинг финансового обеспечения выполнения работ по объектам АИП; ведение электронного архива разрешительных документов и правовых актов по объектам АИП; формирование протоколов начальной (максимальной) цены госконтракта и т.д. Информационное наполнение ЕИС «Мосгорзаказ» осуществляется Департаментом строительства г. Москвы. Пользователями ЕИС «Мосгорзаказ» являются органы власти города, юрлица, физические лица, нуждающиеся в информации, содержащейся в системе.

Приказ Комитета информационных технологий и связи Еврейской автономной области от 3 апреля 2017 г. N 31 «О внесении изменения в Положение об оплате труда работников комитета информационных технологий и связи Еврейской автономной области, замещающий должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Еврейской автономной области, утвержденное приказом комитета информационных технологий и связи Еврейской автономной области от 15.04.2013 N 13 «Об утверждении Положения об оплате труда работников комитета информационных технологий и связи Еврейской автономной области, замещающий должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Еврейской автономной области»

Размер окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых и отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих устанавливается в соответствии с постановлением правительства области от 14.10.2008 N 289-пп «О порядке и условиях введения отраслевых систем оплаты труда работников государственных органов Еврейской автономной области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Еврейской автономной области, и работников областных государственных учреждений». Оклад работников устанавливается в размере p4645. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Республики Коми от 14 апреля 2017 г. N 213 «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми»

В целях улучшения инвестиционного климата в Республике Коми образован Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми. Совет является совещательным координационным органом. Целью Совета является привлечение субъектов инвестиционной деятельности к выработке и реализации государственной политики в области улучшения инвестиционного климата Республики Коми, выработка предложений по основным направлениям инвестиционной политики Республики Коми, определение ее приоритетов с учетом экономических, финансовых и иных возможностей Республики Коми. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца в очной и заочной формах. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Постановление Правительства Самарской области от 7 апреля 2017 г. N 222 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 03.04.2012 N 155 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2012-2018 гг. субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности в части поддержки инновационных проектов в Самарской области»

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности в части поддержки инновационных проектов на оплату следующих видов расходов (части расходов): расходы на реализацию плана мероприятий по поддержке инновационных проектов на текущий финансовый год; расходы на оплату труда; начисления на оплату труда; расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов; расходы на приобретение основных средств (офисной мебели, электронно-вычислительной техники и иного оборудования для обработки информации, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования); оплата работ и услуг сторонних организаций (третьих лиц); арендные платежи за арендуемые помещения; расходы на содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в том числе на оплату коммунальных услуг, за исключением расходов в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендованных помещений, включая их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение; прочие текущие расходы. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление администрации Тамбовской области от 21 апреля 2017 г. N 362 «О внесении изменений в постановление администрации области от 24.09.2013 N 1057 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 - 2020 гг.»

Определен порядок, цели и условия предоставления из бюджета области субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства. Утверждены критерии отбора монопрофильных муниципальных образований, порядок распределения субсидий и формы отчетов об их использовании. Принятая мера направлена на создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса, а также развитие региональной инновационной системы.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2017 г. N 139 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»

Общий объем финансирования госпрограммы «Развитие промышленности и инновационная экономика» в 2017 - 2020 гг. увеличен до p34016799,4 тыс. (на p1453903,4 тыс.) В подпрограмму «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики» включено мероприятие «Развитие промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности региона». Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 6 апреля 2017 г. N 72 «О порядке расходования средств областного бюджета на проведение мероприятия по популяризации и освещению государственной программы развития сельского хозяйства в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, подготовке и размещению тематических и аналитических теле- и радиопередач (с участием представителей государственной и муниципальной власти, финансовых структур, бизнеса)»

Выделяемые средства областного бюджета направляются на проведение мероприятий по подготовке и размещению информации о реализации государственной программы развития сельского хозяйства в СМИ, в том числе на центральных и местных телеканалах, в печатных изданиях, в сети интернет; проведение мероприятия по демонстрации достижений в растениеводстве, животноводстве, пищевой перерабатывающей промышленности, работы сельскохозяйственной техники, племенных сельскохозяйственных животных, птицы, освещения ветеринарной, мелиоративной, научно-образовательной деятельности и иных направлений в агропромышленном комплексе Калининградской области; изготовлению полиграфических, рекламно-информационных и презентационных материалов с целью распространения на тематических мероприятиях с участием представителей государственной и муниципальной власти, финансовых структур, бизнеса. Ответственным за размещение и осуществление закупки является отдел регулирования агропродовольственного рынка и маркетинга Министерства сельского хозяйства Калининградской области. Приказ вступает в силу со дня подписания.

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