Фоторепортаж: В Москве заработала система электронного правосудия

Центр обработки данных — сердце «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции». В бывшем помещении архива Мосгорсуда он занимает площадь в 200 кв.м. Запуск состоялся в декабре 2015 г. Общий объем памяти ЦОДа — 1,5 Пб, оперативной — 24 Тб. В нем содержится 2300 процессорных ядер и развернуто более 300 виртуальных серверов.



Информационные киоски — первое, с чем будут сталкиваться участники процессов непосредственно в суде. С их помощью можно изучить расписание судебных слушаний, получить подробную информацию о любом деле, рассмотренном в суде, ознакомиться с общей информацией о работе судебной системы и процессах судопроизводства, а также найти путь к нужному залу заседаний.



234 зала судебных заседаний в 24 зданиях судов были оснащены мультимедийными комплектами, в которые вошли видеокамеры, микрофоны и уже упомянутые инфокиоски. Каждый зал заседаний оборудован 4 или 5 (в зависимости от типа судопроизводства) камерами и направленными потолочными микрофонами. Подсистема аудио- и видеофиксации судебных заседаний позволяет избежать споров о содержании протоколов судебных заседаний, а главное — даст возможность наблюдать за резонансными процессами онлайн, а за своими собственными — в «Личном кабинете» внешнего портала.

В основе подсистемы «Электронное дело» — процесс оцифровки материалов рассматриваемых дел. В каждом из районных судов установлено по пять поточных сканеров и одному планетарному, который может сканировать сшитые тома. Материалы в электронном виде будут выкладываться на Единый портал судов общей юрисдикции Москвы, и будут доступны участникам процессов из «Личного кабинета».

Бумажные архивы пока останутся, но для более удобной навигации по ним запущена подсистема «Электронный архив дел». Поиск нужных документов осуществляется по специальной базе данных, что экономит время граждан и структур, которым необходимы архивные материалы.

Подсистемы межведомственного и межуровневого взаимодействия упрощают обмен данными в электронном виде и предполагают интеграцию как внутри судебной системы, так и со многими госорганами. Частный случай — работа с исходящей почтовой корреспонденцией. Она оптимизирована таким образом, чтобы устранить любые ошибки в оформлении корреспонденции и ускорить процесс ее отправки Почтой России. Эти технологии помогают, в частности, ускорить процесс исполняемости судебных решений

«Личный кабинет» — это специальная часть единого судебного портала, предназначенная, в частности, для подачи исков и ознакомления с материалами дел в электронном виде, подачи запросов и ходатайств. Доступ в «Личный кабинет» осуществляется только по электронной цифровой подписи, которую могут получить участники процессов, адвокаты и сами судьи.

Для удобства сотрудников столичных судов создан специальный внутренний портал. На нем доступны расписания будущих заседаний, а также различная информация служебного характера: объявления, приказы, телефонные справочники

Единый портал — один из основных инструментов коммуникации москвичей с судами. Помимо «Личного кабинета», здесь есть еще пять разделов, которые помогут найти информацию об интересующем деле, обратиться за справочной информацией, определить суд, в ведении которого может находиться то или иное дело, и даже рассчитать размер госпошлины.

По мере готовности различных подсистем КИС СОЮ проводилось обучение пользователей. Им были охвачены все сотрудники 36 московских судов общей юрисдикции — около 5 тыс. человек. Никаких серьезных проблем в ходе этого процесса не возникло. Более того — удалось собрать обратную связь по недостаткам систем и устранить их.

Столичные СИЗО оборудованы системой видеоконференцсвязи (ВКС) и специальными информационными киосками. ВКС позволяет отказаться от практики этапирования заключенных из СИЗО на каждое слушание, что в масштабах огромного города дает серьезную финансовую экономию, а самих обвиняемых избавит от лишних неудобств. Теперь подследственные могут выходить на прямую связь с залом заседаний из специально оборудованных помещений, а видно их будет на больших мониторах. Благодаря киоскам стало возможным удаленное изучение обвиняемыми материалов дел.

Очереди граждан, ожидающих выдачи решений, определений или каких-либо справок, постепенно сойдут на нет. Экономия времени — важнейший итог внедрения КИС СОЮ, наряду с финансовыми плюсами и повышением открытости правосудия.